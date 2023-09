L'effroyable crash de Lance Stroll vu des tribunes

Carlos Sainz (Ferrari) partira en pole position du GP de Singapour. L'Espagnol de 29 ans a devancé de 0''072 George Russell (Mercedes) et de 0''079 son coéquipier Charles Leclerc sur le tracé urbain de Marina Bay. Max Verstappen (Red Bull) n'a arraché que le 11e temps en Q2, devant son coéquipier Sergio Perez seulement 13e, alors que seuls les dix premiers se qualifiaient en Q3. Le Néerlandais est en outre sous la menace de plusieurs pénalités pour avoir gêné des pilotes en piste et dans la voie des stands. Les décisions des commissaires sont attendues dans la soirée. (fxp-fr-sda-rtp/ats/afp)

Ce geste de Shaqiri est passé inaperçu mais il veut dire beaucoup

Samedi soir au Kosovo (2-2), l'attaquant de la Nati a eu une attitude hautement symbolique durant les hymnes nationaux.

On le savait, la partie entre le Kosovo et la Suisse, disputée samedi soir dans le cadres des qualifications à l'Euro 2024, était très particulière pour Xherdan Shaqiri. C'était la première fois en effet que l'attaquant portait le maillot de la Nati lors d'un match au Kosovo, le pays dans lequel il est né et qu'il a quitté pour la Suisse alors qu'il n'avait qu'un an.