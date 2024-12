Ils ont fait chanter la famille Schumacher

Un porte-parole du parquet a déclaré que non seulement 900 photos et près de 600 vidéos de la famille avaient été saisies, mais aussi le dossier médical numérisé de Michael Schumacher. Il a ajouté que les données étaient extrêmement sensibles. Le casier judiciaire du principal auteur présumé n'est pas vierge. Il aurait été en sursis probatoire au moment des faits.

L'homme ayant avoué les faits se trouve en détention provisoire. Il est accusé de tentative d'extorsion grave, son fils et le troisième larron étant uniquement poursuivis pour complicité. «Je reconnais mon erreur», a déclaré son enfant de 30 ans, co-accusé. Ce dernier avait créé l'adresse e-mail utilisée par son père, enregistré la vidéo d'une conversation tenue par son père avec une collaboratrice de la famille Schumacher et envoyé des e-mails, toujours pour le compte de son père. Il n'a appris que tardivement qu'il s'agissait de Michael Schumacher.

Le principal accusé a déclaré qu'il avait reçu deux disques durs contenant du matériel photo et vidéo de la part d'un homme, également traduit devant la justice, et qui travaillait comme agent de sécurité pour la famille de Michael Schumacher jusqu'en mars 2021. Ce dernier lui aurait dit qu'il tenait ces données d'une infirmière. «Je voulais les rendre. Je pensais pouvoir gagner un peu d'argent avec cette histoire. La somme devait être divisée par trois. Entre 10 et 15 millions d'euros, ça devait être ça. J'ai alors directement demandé 15», a précisé l'auteur principal présumé, appelé à la barre.

Selon l'accusation, le maître-chanteur avait tenté de soutirer 15 millions d’euros à la famille Schumacher, en menaçant de publier sur le darknet des photos ainsi que des vidéos privées du pilote, dont on ne sait plus rien depuis 2013. Le procès doit se poursuivre avec l'audition des témoins. Un jugement n'est toutefois pas attendu avant la nouvelle année.

Une offre à 400 millions d'euros secoue le Cirque blanc

Le président de la Fédération internationale de ski (FIS) a rejeté une offre de 400 millions d'euros liée aux droits. Les athlètes, dont Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami, lui ont écrit une lettre incendiaire, l'invitant à mieux étudier cette proposition, ce qui a forcé l'instance à réagir publiquement. On fait le point sur cette affaire.

Le fonds de capital-investissement CVC a fait une offre à la Fédération internationale de ski. Il souhaite démarrer une collaboration le plus tôt possible et investir 400 millions d'euros dans la commercialisation des droits TV et marketing, en échange d'une participation de 20% dans la future société qui chapeautera la centralisation.