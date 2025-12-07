pluie modérée
DE | FR
burger
Sport
Formule 1

F1: Lando Norris est champion du monde

epa12576975 Third placed McLaren driver Lando Norris of Britain celebrates on the podium winning the 2025 Formula 1 drivers world championship after the Formula One Abu Dhabi Grand Prix at the Yas Mar ...
Lando Norris, 3e à Abou Dhabi dimanche, a remporté son premier titre mondial en F1.Image: keystone

Lando Norris est champion du monde de F1

Le Britannique de 26 ans (McLaren) a remporté sa première couronne dimanche, en finissant 3e du dernier Grand Prix de la saison à Abou Dhabi. La course a été remportée par Max Verstappen.
07.12.2025, 15:3007.12.2025, 16:38

Lando Norris (McLaren) a décroché dimanche son premier titre de champion du monde de Formule 1. Une 3e place au Grand Prix d'Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, a permis au Britannique de 26 ans de contenir les assauts du Néerlandais Max Verstappen, vainqueur de cette dernière course de la saison.

McLaren driver Lando Norris of Britain reacts after becoming a world champion after the Abu Dhabi Formula One Grand Prix in Abu Dhabi, United Arab Emirates, Sunday, Dec. 7, 2025. (AP Photo/Darko Bandi ...
Lando Norris, champion du monde de F1 pour la première fois, était très ému après la course à Abou Dhabi dimanche. image: Keystone

Max Verstappen, qui accusait plus de 100 points de retard au sortir de l'été, a réussi un come-back magnifique dans le dernier tiers de la saison. Mais le quadruple champion en titre, deuxième du classement général final, échoue à deux points de Norris (423 points à 421).

Oscar Piastri (McLaren) finit cet exercice 2025 au 3e rang du classement des pilotes, à 13 longueurs de son coéquipier anglais. L'Australien, qui a mené le championnat durant plus de la moitié de la saison, s'est classé au 2e rang dimanche, à plus de 12 secondes du vainqueur.

McLaren n'a donc pas revécu ce traumatisme👇

Le jour où McLaren a laissé filer le titre au dernier Grand Prix

L'écurie suisse Sauber a par ailleurs marqué 2 points pour la dernière course de son histoire, grâce à la 9e place de l'Allemand Nico Hülkenberg. Son coéquipier brésilien Gabriel Bortoleto a quant à lui terminé 11e. (ats/yog)

Plus d'articles sur le sport
Mohamed Salah pousse un grand coup de gueule
Mohamed Salah pousse un grand coup de gueule
de David Digili
Le jour où McLaren a laissé filer le titre au dernier Grand Prix
Le jour où McLaren a laissé filer le titre au dernier Grand Prix
de Romuald Cachod
Trois absurdités se cachent derrière le «prix de la paix Fifa» de Trump
3
Trois absurdités se cachent derrière le «prix de la paix Fifa» de Trump
de Jan Schultz
Le hockey suisse n'a pas besoin des ultras
Le hockey suisse n'a pas besoin des ultras
de Klaus Zaugg
Tout sauf la première place serait un échec pour la Nati
Tout sauf la première place serait un échec pour la Nati
de Ralf Meile
«Le relais de la flamme olympique est né à Berlin»
«Le relais de la flamme olympique est né à Berlin»
de Julien Caloz
La Nati a eu de la chance au tirage au sort du Mondial 2026
La Nati a eu de la chance au tirage au sort du Mondial 2026
Ce tournoi est la «Swiss League» du hockey européen
Ce tournoi est la «Swiss League» du hockey européen
de Klaus Zaugg
Les gauchers devraient éviter de jouer au tennis à des heures précises
Les gauchers devraient éviter de jouer au tennis à des heures précises
de Yoann Graber
Daniel Albrecht: «Je ne me souvenais pas de mon nom»
Daniel Albrecht: «Je ne me souvenais pas de mon nom»
de Dominik Widmer, Jasmin Steiger
Constantin a une drôle d'idée pour le nouveau stade du FC Sion
Constantin a une drôle d'idée pour le nouveau stade du FC Sion
de Stefan Wyss
Tous les scénarios pour le titre de champion du monde de F1
Tous les scénarios pour le titre de champion du monde de F1
de Romuald Cachod
Cet Yverdonnois a eu un geste roublard pour battre Lausanne
Cet Yverdonnois a eu un geste roublard pour battre Lausanne
de Yoann Graber
Pourquoi les stars du tennis vont presque toutes en vacances aux Maldives
Pourquoi les stars du tennis vont presque toutes en vacances aux Maldives
de Yoann Graber
Le nouveau coach de la Nati est l’anti-Patrick Fischer
Le nouveau coach de la Nati est l’anti-Patrick Fischer
de Klaus Zaugg
La FIFA veut transformer la VAR pour la Coupe du monde
La FIFA veut transformer la VAR pour la Coupe du monde
de Romuald Cachod
Le tirage du Mondial pourrait bien se transformer en «show Trump»
Le tirage du Mondial pourrait bien se transformer en «show Trump»
de Ralf Meile
Le nouveau maillot de la Nati porte une technologie cachée
Le nouveau maillot de la Nati porte une technologie cachée
La patinoire des JO de Milan-Cortina inquiète
La patinoire des JO de Milan-Cortina inquiète
de Romuald Cachod
Le coach du CP Berne est victime d'une malédiction
Le coach du CP Berne est victime d'une malédiction
de Klaus Zaugg
La Nati est mal barrée
La Nati est mal barrée
Djokovic a un nouvel outil pour reconstruire son corps
Djokovic a un nouvel outil pour reconstruire son corps
de Yoann Graber
Ce Suisse de NHL est expulsé pour une raison à peine croyable
Ce Suisse de NHL est expulsé pour une raison à peine croyable
de Yoann Graber
Cette badiste a une méthode insolite pour battre ses rivales
Cette badiste a une méthode insolite pour battre ses rivales
de Yoann Graber
Le nouveau rival de Marco Odermatt a rompu la malédiction
Le nouveau rival de Marco Odermatt a rompu la malédiction
de Romuald Cachod
Le Tour du monde à l’envers devient un duel franco-suisse
Le Tour du monde à l’envers devient un duel franco-suisse
Shaqiri pourrait perdre un privilège
Shaqiri pourrait perdre un privilège
de Yoann Graber
Les hooligans plombent le foot suisse dans ce classement UEFA caché
2
Les hooligans plombent le foot suisse dans ce classement UEFA caché
de Stefan Wyss
Les ZSC Lions ont un dilemme avec leur coach
Les ZSC Lions ont un dilemme avec leur coach
de Klaus Zaugg
Red Bull provoque ses adversaires en F1 avec une blague malicieuse
1
Red Bull provoque ses adversaires en F1 avec une blague malicieuse
de Lisa Slomka
Ce tennisman suisse fait une révélation aussi rare que courageuse
Ce tennisman suisse fait une révélation aussi rare que courageuse
de Yoann Graber
Ce club a réussi ce que Thoune rêve de faire
Ce club a réussi ce que Thoune rêve de faire
de Romuald Cachod
Shaqiri: «Je ne me sens pas assez protégé sur le terrain»
Shaqiri: «Je ne me sens pas assez protégé sur le terrain»
de Christoph Kieslich, Céline Feller
Comment Verstappen a réussi son improbable retour et rêve de titre
1
Comment Verstappen a réussi son improbable retour et rêve de titre
de Jasmin Steiger
Le coach de Gottéron a imposé un changement radical à ses joueurs
1
Le coach de Gottéron a imposé un changement radical à ses joueurs
de Ralf Meile
«Je suis confiant»: Hakan Yakin veut retrouver un banc
«Je suis confiant»: Hakan Yakin veut retrouver un banc
de Daniel Wyrsch
Thèmes
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
1 / 9
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
On a goûté le vin valaisain de Lionel Messi
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Nati a eu de la chance au tirage au sort du Mondial 2026
Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a livré son verdict: l'équipe de Suisse affrontera le Canada, le Qatar et le vainqueur des play-offs A de l'UEFA. C'est un groupe favorable.
La Suisse n'a pas été malheureuse lors du tirage au sort du Mondial 2026 à Washington. Dans le groupe B, elle affrontera en effet le Canada, le Qatar et un barragiste, qui pourrait être l'Italie.
L’article