Lando Norris, 3e à Abou Dhabi dimanche, a remporté son premier titre mondial en F1. Image: keystone

Lando Norris est champion du monde de F1

Le Britannique de 26 ans (McLaren) a remporté sa première couronne dimanche, en finissant 3e du dernier Grand Prix de la saison à Abou Dhabi. La course a été remportée par Max Verstappen.

Lando Norris (McLaren) a décroché dimanche son premier titre de champion du monde de Formule 1. Une 3e place au Grand Prix d'Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, a permis au Britannique de 26 ans de contenir les assauts du Néerlandais Max Verstappen, vainqueur de cette dernière course de la saison.

Lando Norris, champion du monde de F1 pour la première fois, était très ému après la course à Abou Dhabi dimanche. image: Keystone

Max Verstappen, qui accusait plus de 100 points de retard au sortir de l'été, a réussi un come-back magnifique dans le dernier tiers de la saison. Mais le quadruple champion en titre, deuxième du classement général final, échoue à deux points de Norris (423 points à 421).

Oscar Piastri (McLaren) finit cet exercice 2025 au 3e rang du classement des pilotes, à 13 longueurs de son coéquipier anglais. L'Australien, qui a mené le championnat durant plus de la moitié de la saison, s'est classé au 2e rang dimanche, à plus de 12 secondes du vainqueur.

L'écurie suisse Sauber a par ailleurs marqué 2 points pour la dernière course de son histoire, grâce à la 9e place de l'Allemand Nico Hülkenberg. Son coéquipier brésilien Gabriel Bortoleto a quant à lui terminé 11e. (ats/yog)