La TV américaine a trouvé un moyen original d'interviewer les golfeurs

«Je parie que Bob Rotella (réd: le coach mental de McIlroy) n'a pas dit: "Vas-y Rory, dis au monde ce que tu fais". Honnêtement, je ne comprends pas. Ce parcours de golf, ce tournoi, est le plus merveilleux parce qu'il n'y a que vous et votre caddie à l'intérieur des cordes (réd: les photographes ne sont pas autorisés à entrer), alors vous vous mettez dans votre petit monde et vous ne dites à personne ce que vous faites. Vous gardez le secret. C'est ça: vous gardez le secret.»