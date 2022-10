Chris McSorley a été démis de ses fonctions d'entraîneur du HC Lugano samedi. image: keystone

Viré de Lugano, McSorley et sa méthode ne sont plus adaptés au hockey

La carrière de coach du Canadien (60 ans) s'est terminée au Tessin: sa manière de gérer une équipe ne colle plus au hockey moderne. Reste à savoir si le directeur sportif, Hnat Domenichelli, restera en poste après l'éviction de McSorley.

Chris McSorley en a donc aussi fait l'expérience: à Lugano, les joueurs sont toujours plus grands que l'entraîneur. Certains disent même qu'ils sont plus grands que le club.

A l'extérieur, avec tous ceux qui ne travaillent pas avec lui, le charisme du Canadien continue d'agir. Il est charmant, courtois et sait donner à son interlocuteur le sentiment d'être la personne la plus importante qu'il ait jamais rencontrée dans sa vie.

Mais dans le vestiaire, son charisme n'a plus fait effet. Le dernier des grands chefs de meute a été victime d'une «révolte de palais». Une révolte de joueurs.

Les Luganais après leur défaite 7-3 à Berne vendredi, qui a coûté sa place à Chris McSorley. image: keystone

Quoique «révolte» est un mot un peu trop martial. L'affaire s'est déroulée de manière un peu plus subtile.

Un directeur sportif qui transpire

Samedi 1er octobre. Lugano joue à Bienne. La veille, les Tessinois se sont lamentablement inclinés sur leur glace contre Kloten (4-5). La seule victoire du promu jusqu'à maintenant. Ce match à Bienne revêt donc un intérêt particulier. Avec une question centrale: Chris McSorley vacille-t-il?

Le directeur sportif des Bianconeri, Hnat Domenichelli, s'est aussi déplacé dans le Seeland et a le temps de discuter un peu. De toute évidence, il sous-estime la situation. Il affirme que l'entraîneur ne sera pas licencié. Et il ne le dit pas simplement parce que c'est ce qu'il convient de dire à un journaliste. Non, il le pense vraiment. Et pour une bonne raison. «Si Chris doit partir, c'est aussi mon poste qui est en jeu», avoue-t-il. Domenichelli l'occupe depuis 2019. En principe, un directeur sportif ne doit craindre pour son job qu'après la troisième erreur dans son choix d'entraîneur. Or, Chris McSorley est son troisième coach après Sami Kapanen et Serge Pelletier.

Hnat Domenichelli craint pour son poste de directeur sportif du HC Lugano. image: KEYSTONE

Finalement, Lugano s'impose 3-0 à Bienne. C'est le match à domicile le plus faible de la saison des Biennois. De son côté, le dernier rempart luganais Mikko Koskinen a prouvé qu'il est un gardien de classe mondiale. Le capitaine Mark Arcobello, encore meilleur scoreur bianconero la saison dernière, n'a, lui, toujours pas inscrit le moindre point (désormais, il compte 1 assist en 9 matchs). Chris McSorley déclare après le match que ce n'est pas un problème. Tout est en ordre. «Le mieux, c'est de ne pas en parler. Je le laisse tranquille maintenant», lâche l'Ontarien à propos de son joueur vedette, à qui il a accordé plus de 18 minutes de glace dans le Seeland.

Pour (se) convaincre de la position stable de McSorley à Lugano, Domenichelli sort encore cet argument: si les joueurs étaient vraiment contre l'entraîneur, ils auraient perdu le derby à Ambri. Or, ils ont fait un effort et l'ont gagné 4-1.

Mark Arcobello comptait 51 points en 52 matchs durant la saison régulière passée. Cette année, il n'a réalisé qu'une assist en 9 matchs. image: keystone

Oui, mais voilà: en ayant joué pour les deux clubs, Hnat Domenichelli devrait savoir que tout le monde veut gagner le derby tessinois. Peu importe qui est l'entraîneur. Il y a tout simplement trop d'honneur en jeu.

Des smartphones, des loups et des agneaux

L'engagement de Chris McSorley était une idée de Domenichelli. Pour ainsi dire, son chef-d'œuvre. Ce n'était pas une mauvaise idée. Le Canadien n'avait-il pas réussi à tirer le meilleur possible de Genève-Servette, en atteignant deux fois la finale malgré des moyens insuffisants? N'avait-il pas remporté deux Coupes Spengler avec les Aigles? Un homme comme Chris McSorley ne devrait-il pas être en mesure de devenir champion avec Lugano?

Oui, l'idée était bonne. C'est toujours facile de critiquer après coup. Mais il y a une chose que le directeur sportif luganais ne pouvait pas savoir ou tout au plus soupçonner: le style de gestion d'une équipe de Chris McSorley n'est plus d'actualité.

Comme «général de bande», Chris McSorley ne correspond plus à la manière moderne de gérer une équipe de hockey sur glace. image: keystone

Le Canadien est le dernier grand «général de bande», ou chef de meute si vous préférez. Son style de direction autoritaire – je commande, donc je suis – a fonctionné à l'époque des téléphones fixes. Il a aussi marché parce que Chris McSorley n'a jamais eu à diriger une équipe avec de nombreux mâles alphas. A Genève, il n'avait pas l'argent pour engager plusieurs stars. La majorité du vestiaire des Vernets était occupée par des hockeyeurs de seconde zone, qui ont toujours obéi. Il n'y avait que deux possibilités: obéir ou partir. Et partir comporte toujours des risques pour ces joueurs moins cotés.

Aujourd'hui, la génération smartphones ne tolère plus ce management autoritaire. Elle pose des questions et exige des réponses, mais pas sur le ton du commandement. Or, Chris McSorley n'a pas toujours été en mesure de donner les bonnes réponses sur le bon ton.

Pour rien n'arranger à la situation du Canadien au Tessin, le HC Lugano a de nombreux leaders sûrs d'eux. Ils ne guident pas toujours l'équipe comme ils le devraient, mais ils ont le salaire des leaders et la confiance en eux qui va avec ce statut. En plus, ils ont un excellent réseau au sein du club et dans son environnement. A Lugano, les joueurs sont toujours plus grands que l'entraîneur. Ainsi, depuis le dernier titre de 2006, aucun coach n'a pu rester jusqu'à la fin de son contrat. Pas même Patrick Fischer, l'actuel sélectionneur national.

Avant Lugano, Chris McSorley a dirigé pendant de nombreuses années Genève-Servette. image: EQ Images

Et c'est ainsi que Chris McSorley a perdu la majorité dans le vestiaire. Les chefs de meute se sont retournés contre lui et il ne pouvait pas compter sur suffisamment d'agneaux dociles pour lui obéir.

Rigidité, potins et totomat

Chris McSorley a-t-il également échoué sur le plan du hockey? Oui et non.

Non, parce que c'est un entraîneur assidu, qui cherche méticuleusement la vérité dans ce jeu imprévisible et qui sait très bien évaluer les capacités de ses joueurs. Lorsqu'il dirigeait Genève en tant que directeur sportif et entraîneur, il a commis peu d'erreurs de transfert et était l'un des meilleurs managers du championnat quant au recrutement des étrangers. Il dispose d'un excellent réseau international.

Et oui, parce qu'il sous-estime l'évolution du hockey sur glace vers un jeu «total». Il n'a pas évolué tactiquement. En football, son style de jeu préféré est appelé kick and rush. C'est aussi son ADN: gagner les duels, lancer le puck dans la zone adverse et, si nécessaire, oser un tir sur le gardien depuis sa propre moitié de patinoire. Et si le portier bloque le palet, alors on bénéficie d'un engagement en zone offensive. En résumé: un hockey traditionnel. Solide. Bien structuré.

Trop de joueurs se sont plaints de l'impossibilité de progresser sous la direction de Chris McSorley. Hnat Domenichelli aurait pu remarquer qu'Alessio Bertaggia a été transféré à Genève cette saison à cause de Chris McSorley et qu'Elia Riva est déjà en train de sonder le marché pour la même raison.

Alessio Bertaggia, ex-joueur emblématique de Lugano, a quitté le Tessin cet été pour Genève. image: keystone

A Lugano, personne n'a joué contre l'entraîneur. Ce n'était même pas nécessaire. Dans aucun autre club, les journalistes ne sont aussi proches des joueurs qu'à la Resega. Et ces journalistes veulent aussi leur part de gloire. La polémique de ces derniers jours contre Chris McSoley dans les différents médias tessinois n'est pas un hasard: ce sont les joueurs qui ont pour ainsi dire lancé les médias.

Hnat Domenichelli se doutait bien que quelque chose se préparait. Il a raconté en petit comité qu'après la défaite contre Kloten, il avait discuté dans une petite pièce annexe avec un entraîneur de la relève jusqu'à minuit passé. «Je fais souvent ça et on a philosophé sur le hockey autour d'une petite bière», a-t-il précisé. Quand il est renté chez lui après minuit, un journaliste attendait encore dans le couloir. Sans doute dans l'idée qu'il pourrait se passer quelque chose si le directeur sportif était encore dans la patinoire à une heure aussi tardive.

L'excellent Mikko Koskinen n'a pas pu empêcher la lourde défaite 7-3 contre Berne vendredi. image: keystone

Finalement, la vérité se trouve sur le totomat: la saison dernière, Lugano n'a fini que 9e du classement et n'a eu aucune chance contre Zoug en quart de finale des play-off. Cette année, malgré un gardien étranger de classe mondiale, les Bianconeri ne sont que 12e, autrement dit dans les quatre derniers cancres. Ce n'est tout simplement pas assez bon pour cette équipe. N'importe quel autre entraîneur se serait retrouvé dans le pétrin avec de tels résultats.

Vieux-Pays, palmiers et ADN

La suite pour Chris McSorley? Sa carrière de coach en National League est terminée. Il peut d'abord se pencher sur la gestion de sa fortune: son contrat avec Lugano court encore jusqu'à la fin de la saison prochaine et une indemnité de départ de sept millions de francs est encore en suspens à Genève. En tant que directeur général, sa réputation est irréprochable et à Sierre, il travaille depuis un an déjà avec des investisseurs suisses sur un projet de patinoire. Il aura désormais plus de temps à consacrer à ce mandat, qui est certainement bien rémunéré.

A Lugano, les choses continueront d'être ce qu'elles sont. La ville tessinoise est et reste l'une des meilleures adresses de hockey en Europe. Le seul endroit du continent où l'on joue du hockey sur glace de haut niveau sous les palmiers. Trop de soleil, trop d'argent, trop de glamour pour réussir dans ce sport rude et imprévisible.

Luca Gianinazzi (29 ans), entraîneur des U20 de Lugano, a pris les rênes de l'équipe première jusqu'à la fin de la saison. Image: KEYSTONE

Hnat Domenichelli a certes déclaré au sein du club qu'en cas de licenciement, une solution interne serait recherchée jusqu'à la fin de la saison. Mais peu importe en fait qu'il y ait une solution interne ou externe: l'ADN du club ne change pas. Cet ADN marque les joueurs. Dans aucun autre club, ceux-ci ne sont aussi puissants qu'à Lugano.

La question n'est pas de savoir si le successeur de Chris McSorley sera lui aussi viré. La seule question est de savoir quand.

Adaptation en français: Yoann Graber