Les Flyers de Philadelphie, John Tortorella, lundi 16 janvier 2023, à Boston. Image: FR158029 AP

Un coach de NHL interdit les iPads à ses joueurs: les effets sont étonnants

L’entraîneur-chef des Flyers, John Tortorella, a retiré les tablettes du banc. Il en avait marre que ses hockeyeurs les consultent en plein match pour revoir leurs actions.

C'est une habitude méconnue du public européen de hockey sur glace, mais en Amérique du Nord, les joueurs ont des tablettes sur le banc, qu'ils peuvent consulter en plein match pour revoir leurs actions. C'est d'ailleurs ce qu'a fait l'attaquant des Flyers Travis Konecny lors de la victoire de son équipe contre Buffalo la semaine dernière (4-0). Une manie qui a agacé son entraîneur. Sitôt la fin du match, John Tortorella a pris une mesure forte: il a interdit les iPads sur son banc jusqu'à nouvel avis.

«Konecny est l'un des joueurs qui regarde cette satanée chose (réd: la tablette) tout le temps, s'est emporté le coach. Or, je veux juste que mes joueurs se préoccupent de leur prochaine présence sur la glace. Vous ne pouvez pas comprendre les moments forts du match si vous regardez constamment l'iPad.»

Konecny (à gauche) face aux Capitals. Image: AP

La décision de Tortorella lui a valu des moqueries. Certains supporters l'ont notamment accusé d’être rétrograde et de refuser le progrès. Il faut dire que «les tablettes électroniques se sont rapidement et solidement implantées dans l’univers du sport professionnel au cours des dernières années», souligne Martin Leclerc, l'une des voix de Radio Canada.

Les entraîneurs les utilisent évidemment eux aussi. Tortorella a, d'ailleurs, fait remarquer que l'interdiction le vise également ainsi que ses adjoints, qui peuvent «surentraîner» lorsqu'ils sont concentrés sur les ralentis plutôt que sur le présent.

On pourrait rétorquer que la présence d'outils technologiques sur le banc permet aussi de corriger des détails qui peuvent ensuite faire toute la différence, et que ce n'est pas pour rien si autant d'équipes les utilisent durant les parties. Un joueur confronté à une séquence vidéo ne verra-t-il pas ce qu'il doit modifier avec plus de clarté que si on lui en faisait la remarque? Sans doute, mais aucune statistique ne le prouve.

«Bien qu’elles se soient incrustées dans le décor, il est difficile d'évaluer si les tablettes permettent réellement aux joueurs et aux entraîneurs d’améliorer leurs performances»

Celles des Flyers ont été très regardées à la suite de la mesure prise par Tortorella. La franchise de Philadelphie allait-elle s'écrouler? Et bien, pas du tout. Elle a même remporté trois de ses quatre matchs. Et devinez qui a marqué trois buts lors de la partie qui a suivi l'interdiction? C'est ce bon vieux Travis Konecny, le même qui avait été à l'origine de la décision contestée du coach. Peut-être le fait de se concentrer sur la glace l'a-t-il empêché de ressasser ses actions précédentes.

Il semble finalement que le problème, comme souvent avec les nouvelles technologies, ne concerne pas les appareils eux-mêmes, mais la façon de les utiliser. C'est ce qu'a fait remarquer Chris Kreider à son coéquipier Mika Zibanejad la saison dernière, dans une drôle de séquence captée par les médias. Alors que leur équipe des Rangers disputait un match éliminatoire contre les Penguins, Zibanejad avait manqué sa tentative lors d'une échappée. Revenu sur le banc, il s'était alors machinalement emparé d’une tablette électronique afin de revoir le jeu. Une attitude à laquelle Kreider avait peu goûté. Il lui avait arraché la tablette des mains et l’avait violemment projetée au sol avant de lui lancer: «Concentre-toi plutôt sur ton match!»

New York avait remporté la série 4-3, grâce notamment à une réussite de Zibanejad lors du match 7.