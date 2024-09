Une étude médicale inquiète les participants aux concours de gifles

C'est quoi le Slap-Fighting?

La traduction française («combat de gifles») semble presque minimiser la situation. Dans le slap-fighting, deux adversaires se font face et se frappent à tour de rôle le visage avec la paume ouverte - aussi fort que possible. Après avoir encaissé un coup, on a 30 secondes pour récupérer avant de redistribuer à son tour. Les vainqueurs sont départagés aux points.