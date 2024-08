En signe de contestation, ce geste polémique gagne les rings

Un senior, une ado et un canton au top: les Suisses aux JO en chiffres

Et si c'était lui, notre première médaille olympique à Paris?

Tensions entre Américains et Chinois sur fond de dopage

«Le CIO confère une légitimité au régime non reconnu des Talibans»

Cet athlète est éliminé des JO à cause de son... pénis

Tous malades à cause de la Seine? La psychose s’empare de Paris

Ces sports ont disparu des JO et c'est bien dommage

C'est la deuxième fois que ce signe polémique apparaît après un combat de la Taïwanaise. Le premier a été à l'initiative de la Bulgare Sveltlana Staneva, vaincue par Lin Yu Ting en quart de finale des moins de 57 kg. Il pourrait à nouveau être reproduit d'ici la cérémonie de clotûre. Lin Yu Ting et Imane Khelif sont toutes les deux en finale de leur catégorie.

Ces deux boxeuses ont été disqualifiées des Mondiaux 2023 organisés par la Fédération internationale de boxe (IBA), car elles ont «échoué à se conformer aux standards d'éligibilité d'après les résultats d'un test biochimique». Le Comité international olympique (CIO) a pour sa part autorisé Yu Ting et Khelif à participer aux JO dans la catégorie féminine, celle où elles boxent depuis toujours.

Yildiz Kahraman était opposée en demi-finale à Lin Yu Ting, une boxeuse présentant des taux d'hormones masculines trop élevés, et qui subit ces derniers jours une campagne de harcèlement autour de son hyperandrogénie. Sa présence à Paris est vivement contestée, au même titre que celle de l'Algérienne Imane Khelif.

Son «X», la Turque Esra Yildiz Kahraman l'a mimé par deux fois avec les doigts. Il symbolise la paire de chromosomes XX attribuée au genre féminin et consiste à dire que son combat n'aurait jamais dû avoir lieu, et qu'il ne respectait pas l'équité sportive.

Plus de «Sport»

Will Smith s'est perdu dans les rues de Zurich: «J'ai jamais vu ça...»

Les plus lus

Ces sports ont disparu des JO et c'est bien dommage

A Paris, on découvre des disciplines étonnantes, comme le kayak cross. Les participants sont jetés dans une rivière d'une rampe de 5 mètres et se mettent des coups de pagaies. Mais avant cela, d'autres disciplines étranges ont eu leur quart d'heure de gloire aux Jeux... avant de finir aux oubliettes.

Oui, c'est très beau, Léon Marchand qui démonte ses adversaires en papillon, ou ces gens qui font du cheval à Versailles, on se croirait presque sous Louis XIV (ou XVI, je sais pas et on s'en fout). Vraiment, c'est magnifique, tous ces sports.