en partie ensoleillé10°
DE | FR
burger
Sport
Jeux olympiques

JO 2026: «On m’a volé ma médaille», peste Wennemars (Patinage)

Milan, Italy - February 11: Joep Wennemars of the Netherlands looks exhausted after competing on the Speed Skating Men 1000m on day five of the Milano Cortina 2026 Winter Olympics at Milano Speed Skat ...
Joep Wennemars a manqué de chance sur l'anneau de vitesse.image: getty

Ce patineur enrage: «On m’a volé ma médaille»

Le patineur de vitesse Joep Wennemars était à deux doigts de remporter une médaille olympique aux JO de Milan-Cortina, avant que le sort ne s'abatte sur lui.
13.02.2026, 14:1913.02.2026, 14:24

Le Néerlandais Joep Wennemars filait sans doute vers la médaille de bronze, mercredi, lors du 1000 mètres en patinage de vitesse des Jeux olympiques de Milan-Cortina.

Mais à l'approche de l'arrivée, le Chinois Ziwen Lian, avec qui il partageait l’anneau, l’a percuté au moment du changement de couloir.

Ce qu'il s'est passé ⬇️

Vidéo: twitter

Déstabilisé, Wennemars a perdu dans l'affaire de précieux dixièmes, alors qu’il était prioritaire pour changer de ligne. En effet, c’est le patineur se trouvant à l’extérieur de l’anneau qui passe en premier lorsque deux concurrents sont au coude à coude, notamment parce qu’il emmène avec lui davantage de vitesse.

En forçant le passage, pensant qu’il avait suffisamment de temps, Ziwen Lian a donc commis une erreur et a eu droit à une remontrance de son adversaire une fois la course terminée.

Une combinaison révolutionnaire agite le patinage aux JO

«Je suis vraiment désolé. C'était un accident. Je n'ai pas vu Wennemars. J'ai juste senti qu'il était très près de moi», a déclaré pour sa défense le patineur chinois auprès de la NRK.

Lésé, Wennemars a obtenu le droit de recourir le 1000 mètres, seul contre le chronomètre. Mais la fatigue se faisant sentir, il n’est pas parvenu à améliorer le temps qu’il avait réalisé auparavant. Le Néerlandais a coupé la ligne en 1'08"46, soit 88 centièmes de plus que lors de sa première tentative.

C'est donc son premier temps en 1'07"58 qui a été retenu, le privant de la médaille de bronze pour seulement 24 centièmes. Selon les spécialistes, Joep Wennemars aurait signé un chrono en moins d'une minute et sept secondes sans cet accroc avec Ziwen Lian.

Milan, Italy - February 11: Jac Orie of TeamNL comforts Joep Wennemars of the Netherlands and looks dejected after competing on the Speed Skating Men 1000m on day five of the Milano Cortina 2026 Winte ...
Joep Wennemars, au bord des larmes.image: getty

«On m’a volé ma médaille olympique aujourd’hui», a confié le Néerlandais, visiblement dévasté, à l'issue de sa seconde course. Il doit se contenter d'une cinquième place au classement.

L'épreuve du 1000 mètres a été remportée par l'Américain Jordan Stolz, devant le Néerlandais Jenning de Boo et le Chinois Ning Zhongyan. Quant à Ziwen Lian, il a logiquement été disqualifié.

(roc)

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Le «Dieu» du patinage prépare un saut encore jamais vu aux JO
Le «Dieu» du patinage prépare un saut encore jamais vu aux JO
de Romuald Cachod
La star du ski haïtien a un lien étroit avec la Suisse
La star du ski haïtien a un lien étroit avec la Suisse
de Ralf Streule
Ce «détail» peut être «dangereux» pour les athlètes
Ce «détail» peut être «dangereux» pour les athlètes
de Fred Valet
von Allmen devient une star dans ce pays inattendu
von Allmen devient une star dans ce pays inattendu
de Sebastian Wendel, Alexandra Pavlović
La présidente du CIO a craqué
3
La présidente du CIO a craqué
de Yoann Graber
Les fans de Franjo von Allmen ont une tradition insolite: on a participé
Les fans de Franjo von Allmen ont une tradition insolite: on a participé
de Etienne Wuillemin
Le plus beau couple des Jeux tire sa révérence
Le plus beau couple des Jeux tire sa révérence
de Marine Brunner
Voici combien pourraient coûter les JO d'hiver en Suisse
Voici combien pourraient coûter les JO d'hiver en Suisse
de Klaus Zaugg
Les JO d'hiver n'ont jamais été autant politiques, et ce n'est pas un souci
Les JO d'hiver n'ont jamais été autant politiques, et ce n'est pas un souci
de Klaus Zaugg
Cette star du LHC raconte ses difficultés aux JO
Cette star du LHC raconte ses difficultés aux JO
Cette chute en snowboard a créé l'effroi
Cette chute en snowboard a créé l'effroi
La Nati risque une énorme désillusion en hockey
La Nati risque une énorme désillusion en hockey
de klaus zaugg, milan
Son casque polémique lui coûte cher
2
Son casque polémique lui coûte cher
Pourquoi ce journaliste de la RTS a dû changer son t-shirt aux JO
4
Pourquoi ce journaliste de la RTS a dû changer son t-shirt aux JO
de Yoann Graber
Lindsey Vonn publie sa première photo depuis sa terrible chute
Lindsey Vonn publie sa première photo depuis sa terrible chute
Aux JO, les patineurs galèrent avec leur musique
Aux JO, les patineurs galèrent avec leur musique
de Sven Papaux
La douche froide olympique dont Alexis Monney avait besoin
La douche froide olympique dont Alexis Monney avait besoin
de Sven Papaux
Les deux stars du ski suisse ont des différences majeures
Les deux stars du ski suisse ont des différences majeures
de Martin Probst, Bormio
Scène lunaire sur la RTS en plein direct des JO
Scène lunaire sur la RTS en plein direct des JO
Une combinaison révolutionnaire agite le patinage aux JO
Une combinaison révolutionnaire agite le patinage aux JO
de Romuald Cachod
Odermatt nous a inspirés
1
Odermatt nous a inspirés
Une mesure pour l’égalité des sexes irrite les skieuses
Une mesure pour l’égalité des sexes irrite les skieuses
de Romuald Cachod
L'ex-compagne du biathlète infidèle réagit
2
L'ex-compagne du biathlète infidèle réagit
La célébration de ce champion olympique italien fait polémique
2
La célébration de ce champion olympique italien fait polémique
Le CIO vend un objet embarrassant dans sa boutique
Le CIO vend un objet embarrassant dans sa boutique
de Max Pribilla
Les 10 plus gros dérapages des commentateurs sportifs aux JO
3
Les 10 plus gros dérapages des commentateurs sportifs aux JO
Les fans suisses sont furax
Les fans suisses sont furax
On a causé avec l’athlète suisse qui fait le buzz aux JO
On a causé avec l’athlète suisse qui fait le buzz aux JO
de Fred Valet
Un médaillé norvégien avoue son infidélité en direct
Un médaillé norvégien avoue son infidélité en direct
Come-back inattendu d'une grande dame du ski aux JO
Come-back inattendu d'une grande dame du ski aux JO
de Romuald Cachod
Thèmes
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse
partager sur Facebookpartager sur X
Des drones FPV sont utilisés pour la première fois aux JO 2026
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les JO d'hiver n'ont jamais été autant politiques, et ce n'est pas un souci
Jamais les Jeux olympiques d’hiver n’ont été aussi chargés politiquement qu’en 2026 à Milan et Cortina. Une tendance qui fait écho à l'évolution de la société.
En principe, les Jeux olympiques devraient être apolitiques. Le baron Pierre de Coubertin, inventeur des Jeux modernes, était un romantique. Il a souligné à plusieurs reprises la pureté politique de «ses Jeux». Il déclarait notamment:
L’article