Joep Wennemars a manqué de chance sur l'anneau de vitesse. image: getty

Ce patineur enrage: «On m’a volé ma médaille»

Le patineur de vitesse Joep Wennemars était à deux doigts de remporter une médaille olympique aux JO de Milan-Cortina, avant que le sort ne s'abatte sur lui.

Le Néerlandais Joep Wennemars filait sans doute vers la médaille de bronze, mercredi, lors du 1000 mètres en patinage de vitesse des Jeux olympiques de Milan-Cortina.

Mais à l'approche de l'arrivée, le Chinois Ziwen Lian, avec qui il partageait l’anneau, l’a percuté au moment du changement de couloir.

Ce qu'il s'est passé ⬇️ Vidéo: twitter

Déstabilisé, Wennemars a perdu dans l'affaire de précieux dixièmes, alors qu’il était prioritaire pour changer de ligne. En effet, c’est le patineur se trouvant à l’extérieur de l’anneau qui passe en premier lorsque deux concurrents sont au coude à coude, notamment parce qu’il emmène avec lui davantage de vitesse.

En forçant le passage, pensant qu’il avait suffisamment de temps, Ziwen Lian a donc commis une erreur et a eu droit à une remontrance de son adversaire une fois la course terminée.

«Je suis vraiment désolé. C'était un accident. Je n'ai pas vu Wennemars. J'ai juste senti qu'il était très près de moi», a déclaré pour sa défense le patineur chinois auprès de la NRK.

Lésé, Wennemars a obtenu le droit de recourir le 1000 mètres, seul contre le chronomètre. Mais la fatigue se faisant sentir, il n’est pas parvenu à améliorer le temps qu’il avait réalisé auparavant. Le Néerlandais a coupé la ligne en 1'08"46, soit 88 centièmes de plus que lors de sa première tentative.

C'est donc son premier temps en 1'07"58 qui a été retenu, le privant de la médaille de bronze pour seulement 24 centièmes. Selon les spécialistes, Joep Wennemars aurait signé un chrono en moins d'une minute et sept secondes sans cet accroc avec Ziwen Lian.

Joep Wennemars, au bord des larmes. image: getty

«On m’a volé ma médaille olympique aujourd’hui», a confié le Néerlandais, visiblement dévasté, à l'issue de sa seconde course. Il doit se contenter d'une cinquième place au classement.

L'épreuve du 1000 mètres a été remportée par l'Américain Jordan Stolz, devant le Néerlandais Jenning de Boo et le Chinois Ning Zhongyan. Quant à Ziwen Lian, il a logiquement été disqualifié.

(roc)