Ces deux athlètes sont privés de JO de la plus cruelle des manières

Le duo français de badminton Ronan Labar/Lucas Corvée rateront certainement le tournoi olympique cet été à cause d'une erreur de la fédération internationale.

Plus de «Sport»

Les Jeux olympiques de Paris n'ont pas encore commencé mais ils sont déjà un cauchemar pour Ronan Labar et Lucas Corvée. Pour ces deux badistes français, ils auraient pourtant dû être un rêve. Un aboutissement. Mais tout a été gâché, la faute à une incroyable erreur de la fédération internationale de badminton. On rembobine.

Mi-avril dernier, juste après les championnats d'Europe en Allemagne, les deux Français pensent avoir validé leur billet pour les JO. Ils sont en effet la première paire tricolore au classement mondial de la «Race», ce ranking qui prend en compte les points obtenus lors des tournois qualificatifs pour Paris. Seulement voilà, quelques jours plus tard, c'est la stupéfaction: après un retrait de points sorti de nulle part dans ce même classement, le duo n'est plus que deuxième dans la hiérarchie nationale. Autrement dit: pas de JO pour les deux badistes.

Ronan Labar (premier plan) et Lucas Corvée sont privés de JO pour une raison cruelle. image: capture d'écran x

Le règlement de la fédération française est clair: seule la meilleure paire participe au tableau de double du tournoi olympique. Ce sont donc les frères Christo et Toma Junior Popov qui auront cet honneur.

Mais que s'est-il donc passé? En fait, la fédération internationale a accordé trop de points au duo Labar-Corvée lors de la première épreuve qualificative pour les JO en mai 2023, explique RMC Sport. Des points qu'elle leur a donc retirés très longtemps après, alors que tout était déjà scellé dans les qualifications. «On peut interpréter cette situation de plusieurs manières différentes», résume dans Le Parisien Jérôme Careil, directeur technique de la fédération française, qui avoue son impuissance face à ce casse-tête.

«Les Popov peuvent se dire que Ronan et Lucas ont été boostés pendant un an de 400 points, ce ne serait pas illégitime. Et Ronan et Lucas pourraient dire: "Oui mais nous, on a fait une stratégie de compétition par rapport à un nombre de points faussés donc cela fausse notre stratégie de compétition". C’est tellement la merde qu’il n’y aura aucun raisonnement qui va prévaloir sur un autre. Chacun va avoir raison quelque part.» Jérôme Careil

Vacances sacrifiées et dernier espoir

C'est peu dire que Ronan Labar – qui souhaitait mettre un terme à sa carrière après les JO – et Lucas Corvée sont dévastés depuis ce coup du sort. D'autant plus qu'ils ont appris, cette semaine, que la fédération internationale ne leur offrirait aucune invitation exceptionnelle, contrairement à ce que les deux malheureux avaient réclamé. Et ce même si elle a reconnu son erreur. Juste après la publication du nouveau classement qui les exclut des Jeux olympiques, Ronan Labar avait fait part de son écœurement:

«C'est un véritable tremblement de terre, une déflagration que l'on est en train de vivre. Le rêve d'une vie qui apparaît puis disparaît sans explications. J'ai personnellement passé une nuit blanche à me ressasser toute cette année, tous les sacrifices que nous avons dû faire pour se donner une chance de se qualifier pour ces Jeux olympiques. Toutes les nuits loin de ma conjointe et ma petite fille qui ne cessait de demander "papa", les entraînements biquotidiens, les vacances inexistantes. Tout ce temps passé sur notre projet sportif, le projet d'une vie en fait.» Ronan Labar sur RMC Sport

Depuis ce coup de massue, le binôme, démoralisé et accaparé par les démarches administratives, s'entraîne très peu, même s'il reste un dernier (mince) espoir que le Comité international olympique (CIO) prenne pitié des deux badistes et accepte de les intégrer au tableau en modifiant le format actuel de la compétition (16 paires réparties en quatre poules). «Avec Lucas, on communique quotidiennement. On joue un peu chacun dans notre club. Mais on aimerait soit tourner la page officiellement, soit repartir sur la préparation», se lamente Ronan Labar sur RMC Sport.

Le média français fait savoir que le duo, après la réponse négative de la fédération internationale de badminton, envisage de saisir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Les deux badistes hésitent toutefois à entreprendre la démarche, pour une raison évidente: «C’est l’option A mais c’est difficile de l’envisager complètement tant qu’il n’y a pas de réponse définitive du CIO», témoigne Lucas Corvée.

«C’est une grosse décision, une grosse responsabilité aussi. Partir au tribunal signifie engager des frais importants. C’est une décision compliquée à prendre. Il faudra qu’on en discute avec Ronan et notre avocat» Lucas Corvée

En cas de réponse favorable du CIO, dans un premier temps, ou du TAS, on espère pour eux que les deux joueurs auront suffisamment d'entraînement pour être compétitifs aux JO. Mais si les deux instances les déboutent, ils n'auront que les yeux pour pleurer (encore).