L'emblème de la «Section Ouest», le groupe d'ultras lausannois, est visible sur le casque de Kevin Pasche. Image: KEYSTONE

Le temps presse pour le gardien du Lausanne HC

Alors qu'il ne reste plus que quatre matchs de saison régulière à disputer, Kevin Pasche est toujours bloqué à un blanchissage du record absolu. Son équipe a été battue 4-3 aux tirs aux buts par les ZSC Lions ce samedi.

9 minutes et 9 secondes: c'est le temps durant lequel Kevin Pasche a pu espérer fêter un nouveau blanchissage, samedi soir contre les ZSC Lions. Cela aurait été son 10e «shutout» de la saison régulière, ce qui aurait permis au gardien vaudois d'égaler le record de Leonard Genoni, établi lors de la saison 2018/2019 avec le CP Berne. Mais un tir puissant de Santtu Kinnunen lors du premier tiers a donné l'avantage aux Zurichois à la Vaudoise aréna, condamnant ainsi les ambitions personnelles du talentueux portier lausannois.

Kevin Pasche n'a pas dû apprécier. D'abord parce qu'il était masqué sur l'envoi de Kinnunen, ensuite parce qu'il a été le meilleur lausannois lors du 1er tiers et qu'il n'a pas été récompensé à sa juste valeur, et enfin parce qu'il ne lui reste plus beaucoup d'occasions de rejoindre Genoni dans l'histoire.

Le scénario du match Privés d'Andrighetto (annoncé blessé) et de Grant (surnuméraire), les ZSC Lions ont pourtant mené 2-0 avant que Bayreuther ne réduise l'écart à la 30e pour un LHC toujours sans Rochette (blessé). Les visiteurs ont ensuite inscrit le 3-1, mais Jäger a marqué deux fois (3-3), avant que Zurich ne s'impose aux tirs aux buts. Le LHC garde tout de même six unités d'avance sur le «Z» au classement, certes avec un match de plus.

Le LHC a encore quatre matchs à disputer avant les séries finales: deux à domicile (contre Lugano et Fribourg) et deux sur la route (contre Rapperswil et Zoug). Quatre soirs pour récompenser Kevin Pasche des services rendus à la patrie depuis le début de saison.

Propulsé numéro un du LHC à 21 ans seulement, Pasche a en effet parfaitement répondu aux attentes. Surtout, c'est sa régularité de vieux routinier qui en ont surpris plus d'un, à commencer par John Fust. «Il est très compétitif et c'est un très bon athlète, a souligné le directeur sportif à l'agence de presse sda. Quoi qu’il fasse, il le fait très bien. S'il mesurait quatre ou cinq centimètres de plus (réd: il mesure 1,78 m), il ne serait pas en Suisse.»