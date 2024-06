La Nati a été victime d'une mésaventure en Allemagne

L'équipe de Suisse de football s'est fait voler du matériel à l'aéroport de Düsseldorf, selon le journal Bild.

La police de Düsseldorf enquête sur le vol de trois ordinateurs portables, mais pas n'importe lesquels: il s'agit de ceux utilisée par l'équipe de scouting de la Nati. Selon le journal allemand Bild, le scout (personne chargée d'observer les adversaires et d'en retirer des informations pour son équipe) en chef de l'équipe de Suisse de football et son staff avaient pris place dans une salle de conférence à l'aéroport ce week-end, donc avant le dernier match du groupe A contre l'équipe nationale allemande (1-1). Une partie au terme de laquelle Akanji et ses coéquipiers s'étaient brillamment qualifiés pour les 8es de finale de l'Euro.

Si les membres de la Nati s'étaient réunis dans la salle de conférence de Düsseldorf, c'était pour préparer l'équipe aux prochains matchs. C'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que leurs ordinateurs portables avaient mystérieusement disparus.

Suisse-Italie samedi 🔥 La Nati affrontera l'Italie en 8es de finale de l'Euro samedi 29 juin à Berlin (18h). Elle ne devra nourrir aucun complexe face à cette équipe qu'elle avait tenue en échec à Rome en novembre 2021 (1-1) et devancée dans la course à la qualification pour le Mondial 2022. Cette Nazionale n'affiche en outre pas la même qualité qui lui avait permis de devenir championne d'Europe lors de la dernière édition (ats).

Un porte-parole de la chaîne d'hôtels, à laquelle appartient la salle de conférence de l'aéroport, a déclaré lundi au Bild que du matériel photo et vidéo provenant des caméras de surveillance avait déjà été remis à la police.

Les caméras de surveillance de l'hôtel auraient saisi et enregistré les faits et gestes d'au moins un coupable présumé. On ne sait pas exactement ce que les ordinateurs portables contenaient, mais c'est évidemment une mésaventure à laquelle l'équipe de Suisse aurait bien aimé échapper en plein tournoi, alors que ses performances sur le terrain ont fait naître l'espoir d'un très beau parcours.

