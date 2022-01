twitter

Pékin 2022

Aux JO, la restauration sera entièrement assurée par des robots

Pour éviter au maximum les infections de Covid-19 à Pékin, des robots feront la cuisine et distribueront les plats sur les différents sites.

Si un serveur renverse une assiette de frites-entrecôte sur le pantalon d'un athlète aux Jeux de Pékin, il sera difficile de le blâmer. Et pour cause: tous les restaurants seront équipés de robots, qui feront la cuisine et assureront le service (sans enregistrer les plaintes).

L'objectif premier n'est pas d'éviter les esclandres, mais bien de lutter contre la pandémie. Et ces robots permettent d'éviter au maximum les contacts, et donc de limiter le risque de transmission du virus.

A défaut de chaleur humaine, cette technologie est une véritable attraction: une fois sortis de cuisine, les plats sont transportés sur des rails suspendus au plafond et descendent directement sur les tables, grâce à un système de treuillage.

Forcément, les responsables se félicitent de leur invention:

«Nous sommes dans le district de Haidian, nous avons donc des produits de haute technologie développés ici, comme des robots de désinfection et des robots de livraison sans contact, qui sont l’un des points forts de notre événement pendant la pandémie» Shi Wei, directeur adjoint de la patinoire de hockey des JO, dans le Global Times

Autres avantages: ces robots permettront d'assurer la restauration 24 heures sur 24, et les clients recevront leurs plats sans devoir attendre. Ce confort a déjà été expérimenté dans des restaurants classiques en Chine, où le service robotisé s'est développé durant la pandémie et séduit de plus en plus les tenanciers.

«Le client fait sa commande sur une tablette. L'instruction est ensuite transférée directement à un robot. Vous voyez ces têtes d’injection, elles versent la soupe avec la quantité exacte désirée. Ce système permet de remplir six services de fondue en même temps. Ça prend vingt secondes pour chaque marmite. Avant, ça prenait une à deux minutes par employé. C’est un réel gain d'efficacité.» Un restaurateur pékinois à France Culture.

Cette technologie a beau être spectaculaire, efficace ou originale, elle ne manquera sans doute pas d'interroger sur certains bienfaits de l'évolution technologique (vs humaine).