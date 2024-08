A Paris, la Suisse travaille pour obtenir les JO d’hiver en 2038

Il achète un tapis, fait «deux trous au cutter» et se jette dans le vide

Peu de tennismen sont tatoués et ça s'explique

Un senior, une ado et un canton au top: les Suisses aux JO en chiffres

Et si c'était lui, notre première médaille olympique à Paris?

Tensions entre Américains et Chinois sur fond de dopage

«Le CIO confère une légitimité au régime non reconnu des Talibans»

Pourquoi ce judoka algérien a été retiré in extremis du tableau

Peut-on se faire expulser quand on agresse un coéquipier?

Non, les Suisses aux JO ne sont pas nuls

Urs Lehmann, lui, repart de Paris avec le sourire: «Le CIO veut organiser les Jeux d'hiver 2038 en Suisse, et il nous aide autant qu'il le peut. Nous devons saisir cette chance».

«Si on ne fait pas les idiots, la Suisse aura les JO d'hiver en 2038»

Les quatre points en question: réduire les sites de compétition et d'accueil; s'assurer du soutien de la population; obtenir des garanties financières; clarifier le concept de financement privé. Karl Stoss s'est montré enthousiaste quant à ces discussions: «Nous menons un très bon dialogue avec la Suisse». En principe, le projet olympique suisse doit être prêt pour fin 2027. L'Autrichien estime toutefois qu'on y verra plus clair déjà avant cette échéance.

A cela s'ajoutent différentes réunions formelles et informelles avec la direction opérationnelle du CIO autour du directeur général Christophe De Kepper et du responsable olympique Christophe Dubi. Avec l'Autrichien Karl Stoss, président de la commission du CIO pour les futurs organisateurs de Jeux olympiques, la délégation suisse a également affiné les quatre domaines dans lesquels le Comité international olympique exige des améliorations dans le projet.

A cette occasion, Urs Lehmann a échangé avec les responsables des Jeux d'hiver de 2026 à Cortina et de 2034 à Salt Lake City, ainsi que des Jeux d'été de 2028 à Los Angeles et de 2032 à Brisbane. Les discussions ont été passionnantes, s'est réjoui le Suisse de 55 ans.

Le président de Swiss Ski a assisté pour la première fois à des JO d'été. Il est rentré en Suisse mercredi après un voyage de formation d'une semaine. A Paris, il a participé pendant plusieurs jours à l'«Observer Program» du CIO. Celui-ci permet aux représentants des futurs pays organisateurs des Jeux de jeter un regard appuyé dans les coulisses de ce méga-événement. Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement durable et vise à améliorer le transfert de connaissances.

A la mi-septembre, le Conseil fédéral discutera du projet de Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2038 et fera connaître sa position de principe.

Vendredi, la conseillère fédérale s'est rendue à l'ambassade de Suisse pour s'informer de l'état actuel du projet auprès de Wipfli Steinegger et Urs Lehmann. Dimanche, elle a assisté à plusieurs compétitions en compagnie de ce dernier.

Le président du CIO Thomas Bach (à droite) rencontre Urs Lehmann et Ruth Wipfli Steinegger à Paris.

Le président du CIO Thomas Bach (à droite) rencontre Urs Lehmann et Ruth Wipfli Steinegger à Paris. image: Rainer Sommerhalder

«L'engagement du CIO en faveur de son siège à Lausanne est également une preuve de l'attachement du sport international à la Suisse. Vous pouvez être assuré de la loyauté et de l'amitié du CIO.»

Le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach a souligné sa «vision fondamentalement positive» des Jeux olympiques d'hiver en Suisse lors d'une rencontre avec le patron du ski helvétique et fer de lance du projet, Urs Lehmann, en marge des Jeux de Paris. Et il a invité Lehmann ainsi que Ruth Wipfli Steinegger, la co-présidente de l'association de soutien «OWS 2038», à une visite au siège du CIO à Lausanne.

Plus de «Sport»

Le fer de lance du projet, Urs Lehmann, a passé une semaine aux Jeux de Paris pour discuter avec les dirigeants du CIO et se former en vue du méga-événement.

Les plus lus

Le gardien des Young Boys a complètement craqué

David von Ballmoos s'en est violemment pris à son défenseur lors de la défaite d'YB 4-0 sur le terrain de Saint-Gall, dimanche.

Rien ne va plus pour les Young Boys. Battus 4-0 à Saint-Gall, les Bernois ont concédé leur troisième défaite de rang. La situation est très compliquée pour toute l'équipe, mais particulièrement pour le coach Patrick Rahmen, qui en est à sa 10e défaite de suite en Super League (7 avec Winterthour et 3 avec YB), et pour le gardien David von Ballmoos, loin d'être irréprochable en ce début de saison. Ce dernier s'est d'ailleurs à nouveau illustré de fort mauvaise manière dimanche.