dégagé-1°
DE | FR
burger
Sport
Ski Alpin

Ski: Même affaibli, Marco Odermatt reste le plus rapide

Même affaibli, Marco Odermatt reste le plus rapide
«Odi» a ouvert la saison de vitesse par une victoire en super-G à Copper Mountain. image: Getty

Même affaibli, Marco Odermatt reste le plus rapide

Le Nidwaldien était annoncé malade en début de semaine, gêné par une petite grippe. «J’ai attrapé quelque chose», confiait-il encore mardi au Blick. Deux jours plus tard, il remporte le premier super-G de la saison à Copper Mountain, aux Etats-Unis.
27.11.2025, 20:1227.11.2025, 20:23

Deuxième course de la saison pour Marco Odermatt, et deuxième victoire! Le Nidwaldien, qui avait gagné le géant d'ouverture à Sölden, a remis ça jeudi à Copper Mountaint à l'occasion du premier super-G de l'hiver.

Le champion du monde en titre de la discipline s'est imposé avec une marge infime (0"08) sur son dauphin Vincent Kriechmayr. Encore en retard au dernier intermédiaire, il a fait la différence dans le dernier mur en tendant au maximum sa trajectoire pour reprendre 15 centièmes de seconde à l'Autrichien.

On connaît la nature exacte de la blessure de Lara Gut-Behrami

Le triple lauréat du petit globe de la discipline a ainsi cueilli son 47e succès en Coupe du monde, le 16e dans la spécialité. Seuls Hermann Maier (24 victoires) et Aksel Lund Svindal (17) ont fait mieux en super-G.

Derrière le patron du ski masculin, les Autrichiens ont frappé fort en plaçant quatre des leurs dans le top 6, Raphael Haaser complétant le podium avec 0"13 de retard seulement sur un Marco Odermatt annoncé affaibli en début de semaine par un virus. Les autres Suisses ont en revanche déçu, seuls Stefan Rogentin (7e) et Franjo von Allmen (9e) se classant également dans le top 15.

Les Romands ont notamment manqué leur affaire dans cette première course de vitesse de la saison. Le Fribourgeois Alexis Monney a concédé 1"11 à son chef de file pour se retrouver au 19e rang. Justin Murisier, le «revenant» Arnaud Boisset et Loïc Meillard sont quant à eux hors du top 25.

(ats/roc)

Plus d'articles sur le sport
Bastardoz quitte la RTS et révèle la folle histoire qui a lancé sa carrière
Bastardoz quitte la RTS et révèle la folle histoire qui a lancé sa carrière
de Yoann Graber
Comme Lara Gut-Behrami, ces stars privées d'adieux
Comme Lara Gut-Behrami, ces stars privées d'adieux
de Julien Caloz
Elle réussit un record du monde fou
Elle réussit un record du monde fou
de Lucas Zollinger
Cet adversaire du LHC a une drôle de manie
Cet adversaire du LHC a une drôle de manie
de Klaus Zaugg
Franjo von Allmen: «Je ne marche pas comme Odermatt»
Franjo von Allmen: «Je ne marche pas comme Odermatt»
de François Schmid-Bechtel, Martin Probst
Bencic fait une confidence sur ses projets familiaux
Bencic fait une confidence sur ses projets familiaux
de Marcel Hauck
Ce mythique club suisse aura son musée
Ce mythique club suisse aura son musée
de Christoph Kieslich
Le Real Madrid a commis une bourde très malaisante
Le Real Madrid a commis une bourde très malaisante
de Yoann Graber
Les hockeyeurs auront une nouvelle obligation aux JO
Les hockeyeurs auront une nouvelle obligation aux JO
de Julien Caloz
Ce prestigieux tournoi de hockey est en grand danger
Ce prestigieux tournoi de hockey est en grand danger
Un autre scénario existe pour Lara Gut-Behrami
Un autre scénario existe pour Lara Gut-Behrami
de Étienne Wuillemin
Ce champion du monde avec Xhaka a eu une carrière démente
Ce champion du monde avec Xhaka a eu une carrière démente
de Robin Walz
Swiss-Ski se relève et Shiffrin flambe: les 7 enseignements de Gurgl
Swiss-Ski se relève et Shiffrin flambe: les 7 enseignements de Gurgl
de Sven Papaux
Cette pépite de la Nati suscite l’intérêt des Serbes
Cette pépite de la Nati suscite l’intérêt des Serbes
de Nik Dömer
«C'était un accident»: ce skieur romand a frôlé le pire
«C'était un accident»: ce skieur romand a frôlé le pire
«Mes pieds se sont aplatis d'une pointure»: elle filme un défi fou en Suisse
1
«Mes pieds se sont aplatis d'une pointure»: elle filme un défi fou en Suisse
de Yoann Graber
Le club français préféré des Jurassiens n'est pas mort
Le club français préféré des Jurassiens n'est pas mort
de Romuald Cachod
Gianni Infantino a gagné
Gianni Infantino a gagné
de David Digili
La face sombre de Curaçao, invité surprise du Mondial 2026
La face sombre de Curaçao, invité surprise du Mondial 2026
de Romuald Cachod
Boycottée, cette équipe israélienne passe sous pavillon suisse
Boycottée, cette équipe israélienne passe sous pavillon suisse
de Valentin Grünig
Ce coup d'envoi insolite a mal tourné
Ce coup d'envoi insolite a mal tourné
de Yoann Graber
Un coup de théâtre se profile au sein de la Nati de hockey
Un coup de théâtre se profile au sein de la Nati de hockey
de Klaus Zaugg
Un Romand a vu la NFL en Europe: «On a pris une claque»
Un Romand a vu la NFL en Europe: «On a pris une claque»
de Julien Caloz
L'Italie doit résoudre un problème avant les barrages
L'Italie doit résoudre un problème avant les barrages
de Julien Caloz
La Suisse présente une stat étonnante au Mondial U17
La Suisse présente une stat étonnante au Mondial U17
de Romuald Cachod
Ces baskets au pouvoir spécial séduisent les footballeurs
Ces baskets au pouvoir spécial séduisent les footballeurs
de Niklas Helbling
La vidéo de cette volleyeuse suisse crée un bad buzz
1
La vidéo de cette volleyeuse suisse crée un bad buzz
de Yoann Graber
J'ai vu la NHL en Europe et j'ai été très déçu
J'ai vu la NHL en Europe et j'ai été très déçu
de Timo Rizzi
Voici pourquoi Xhaka a été sifflé par les Kosovars
Voici pourquoi Xhaka a été sifflé par les Kosovars
de Christian Brägger, Pristina
«Qu'est-ce qu'il fait?!» Le coup lunaire d'un tennisman français
«Qu'est-ce qu'il fait?!» Le coup lunaire d'un tennisman français
Il faudra bientôt payer une taxe pour courir en France
Il faudra bientôt payer une taxe pour courir en France
Simon Ammann: «Je voulais prendre ma retraite en 2011»
Simon Ammann: «Je voulais prendre ma retraite en 2011»
de Rainer Sommerhalder
Thèmes
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami
1 / 25
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami

En Floride, watson est allé à la rencontre des fans de l'Inter-Miami et (surtout) de Lionel Messi.
partager sur Facebookpartager sur X
On était au 5e Mondial de Fondue
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«C'était un accident»: ce skieur romand a frôlé le pire
Le Genevois Tanguy Nef a été le meilleur Suisse samedi à Gurgl. Mais une mésaventure entre ses deux manches a bien failli tout compromettre.
Journée difficile pour les Suisses samedi dans la station de Gurgl: seuls deux d’entre eux ont été classés à l’issue des deux manches du slalom.
L’article