«Odi» a ouvert la saison de vitesse par une victoire en super-G à Copper Mountain. image: Getty

Même affaibli, Marco Odermatt reste le plus rapide

Le Nidwaldien était annoncé malade en début de semaine, gêné par une petite grippe. «J’ai attrapé quelque chose», confiait-il encore mardi au Blick. Deux jours plus tard, il remporte le premier super-G de la saison à Copper Mountain, aux Etats-Unis.

Deuxième course de la saison pour Marco Odermatt, et deuxième victoire! Le Nidwaldien, qui avait gagné le géant d'ouverture à Sölden, a remis ça jeudi à Copper Mountaint à l'occasion du premier super-G de l'hiver.

Le champion du monde en titre de la discipline s'est imposé avec une marge infime (0"08) sur son dauphin Vincent Kriechmayr. Encore en retard au dernier intermédiaire, il a fait la différence dans le dernier mur en tendant au maximum sa trajectoire pour reprendre 15 centièmes de seconde à l'Autrichien.

Le triple lauréat du petit globe de la discipline a ainsi cueilli son 47e succès en Coupe du monde, le 16e dans la spécialité. Seuls Hermann Maier (24 victoires) et Aksel Lund Svindal (17) ont fait mieux en super-G.

Derrière le patron du ski masculin, les Autrichiens ont frappé fort en plaçant quatre des leurs dans le top 6, Raphael Haaser complétant le podium avec 0"13 de retard seulement sur un Marco Odermatt annoncé affaibli en début de semaine par un virus. Les autres Suisses ont en revanche déçu, seuls Stefan Rogentin (7e) et Franjo von Allmen (9e) se classant également dans le top 15.

Les Romands ont notamment manqué leur affaire dans cette première course de vitesse de la saison. Le Fribourgeois Alexis Monney a concédé 1"11 à son chef de file pour se retrouver au 19e rang. Justin Murisier, le «revenant» Arnaud Boisset et Loïc Meillard sont quant à eux hors du top 25.

(ats/roc)

