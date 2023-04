La «tactique» controversée de Lugano pour perdre du temps

Mercredi face à Servette, les Tessinois ont trouvé un moyen (odieux ou ingénieux) de préserver leur avantage en fin de partie. «C'est quand même n'importe quoi», a fini par dire le commentateur de la RTS.

Plus de «Sport»

87e minute de jeu, mercredi soir, en demi-finale de Coupe de Suisse entre Servette et Lugano. Les Tessinois mènent 2-1 et sont à cette heure qualifiés pour la finale du 4 juin contre les Young Boys. Le ballon vient de passer au-dessus du but gardé par le Luganais Sebastian Osigwe. «Le gardien va prendre son temps pour relancer», prévient le commentateur Philippe von Burg, qui ne croit pas si bien dire: Osigwe place le ballon à droite de son rectangle des 6m, puis à gauche, et revient à droite, le tout sous les sifflets des supporters genevois. Osigwe met au total 35 secondes pour renvoyer le cuir, ce qui lui vaut un carton jaune logique.

La partie se poursuit, Servette presse pour égaliser. Une minute plus tard, un nouveau ballon doit être dégagé par le portier visiteur. Cette fois, Osigwe ne prend pas de risque: il sait que s'il essaie à nouveau de perdre du temps, il peut écoper d'un second avertissement et être expulsé. Alors, il appelle un coéquipier pour le faire à sa place!

C'est Fabio Daprela qui s'y colle. Le défenseur luganais laisse tourner le chrono et écope à son tour d'un carton jaune parfaitement mérité après 47 secondes savamment perdues.

Image: RTS

Il ne prend même pas la peine de dégager le ballon puisqu'une fois son carton reçu, il se replace et laisse le gardien dégager. Osigwe ne se prive alors pas pour gratter quelques secondes supplémentaires...

«C'est quand même n'importe quoi!» Philippe Von Burg, commentateur de la RTS

94e minute, nouveau dégagement aux 6m. Et nouveau joueur de champ tessinois appelé en renfort par le gardien pour dégager le ballon en toute tranquillité. Cette fois, pas de carton.

Image: RTS

La scène va se répéter une dernière fois à la 96e, lorsqu'Allan Arigoni se place aux 6m pour renvoyer le cuir. Le défenseur central prend le temps de s'essuyer le visage, il donne une consigne à un coéquipier. On pourrait presque croire qu'il attend d'être averti pour dégager, et c'est exactement ce qu'il se passe. M. Fedayi San brandit un jaune et secoue la tête, dépité par l'attitude des joueurs luganais.

Alors, lorsque Servette égalise en toute fin de match (2-2), le commentateur de la RTS ne peut s'empêcher de crier justice:

«L'anti-jeu de Lugano est sanctionné. Même si c'était de bonne guerre, il y avait quand même beaucoup d'anti-jeu de la part de Lugano sur cette fin de match» Philippe Von Burg

Approuvez-vous la "tactique" de Lugano? Non, c'est clairement contre l'esprit du foot. Oui, les Tessinois n'ont fait que profiter du règlement. Soyons honnêtes: si ça avait été mon club, j'aurais trouvé ça génial.

Les Tessinois auraient pu payer très cher leur attitude en prolongations, puisque de nombreux joueurs étaient sous la menace d'un deuxième avertissement. Ils ont tout de même pu finir la partie à onze et s'imposer aux tirs au but.