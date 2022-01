Le Mozart d'Hergiswil en démonstration à Adelboden

«Les critères du Ballon d'or fluctuent et le jury n'est pas crédible»

L'autre Suisse heureux s'appelle donc Justin Murisier, 4e le jour de son 30e anniversaire . Le skieur du Val de Bagnes finit à 1''77, très loin de la 3e place d'Alexis Pinturault. Le bilan suisse est excellent avec la 8e de Loïc Meillard, la 11e de Gino Caviezel, la 22e de Cedric Noger et la 27e de Daniele Sette

Nerveux mais fier d'avoir gagné sa quatrième victoire en cinq courses, Odermatt a su gérer son avance lors d'une deuxième manche plus compliquée. Mais avec le ski qu'il produit actuellement, le Nidwaldien peut parfois s'autoriser quelques erreurs sans que cela lui porte préjudice.

Le Mozart d'Hergiswil permet à la Suisse d'aller chercher un succès dans l'Oberland bernois que le pays attendait depuis 2008 et le doublé de Marc Berthod et Daniel Albrecht.

Odermatt mène le classement général avec 845 points. C'est beaucoup mieux que Kilde (469) et Mayer (447).

Marco Odermatt a devancé Manuel Feller et Alexis Pinturault alors que Justin Murisier a pris le 4e rang.

On l'a décrit comme un caprice d'enfant gâté, un enfant privé de ballon, incapable de comprendre qu'il ne mérite pas de jouer, qu'il ne travaille pas assez pendant la semaine, et qui met la faute sur son prof rasoir et borné (Thomas Tuchel, entraîneur de Chelsea). En un sens, Romelu Lukaku a commis deux erreurs de communication.