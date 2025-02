Peter Müller (au centre) a remporté en 1987 la descente des Championnats du monde de Crans-Montana, devant Pirmin Zurbriggen (à droite) et Karl Alpiger (à gauche). Image: KEYSTONE

Les triplés suisses en ski ne sont pas si courants

Les skieurs suisses ont signé mercredi un triplé exceptionnel aux Mondiaux de Saalbach, moins d'un an après celui des finales de la Coupe du monde. Un regard sur le passé montre toutefois que de telles razzias sont des exceptions.

Alessandro Crippa

Les athlètes suisses ont triomphé mercredi en combiné par équipe. Le duo Franjo von Allmen-Loïc Meillard a décroché le tout premier titre de champion du monde décerné dans cette nouvelle discipline, alors que l'argent est revenu à la paire Alexis Monney-Tanguy Nef et que le bronze a été remporté par la team Stefan Rogentin-Marc Rochat.

Lorsque la Suisse a fêté pour la dernière fois un triplé aux Mondiaux, les six médaillés n'étaient pas encore nés. C'était à Crans-Montana en 1987, non pas lors d'un triplé pour être tout à fait précis, mais bien d'un quadruplé en descente. Peter Müller s'était imposé devant Pirmin Zurbriggen et Karl Alpiger, pendant que le pauvre Franz Heinzer se contentait de la médaille en chocolat.

En Coupe du monde, le dernier triplé de la Suisse n'est pas si lointain, et incluait deux des médaillés du combiné par équipe mercredi. Stefan Rogentin a remporté en mars 2024 le super-G des finales de la Coupe du monde devant Loïc Meillard et Arnaud Boisset. Où? Comme aux Championnats du monde, du côté de Saalbach.

Tous les triplés suisses en ski ⬇️ tableau: cri / source: FIS

Mais avant cet instant de gloire, Swiss-Ski avait dû patienter 28 ans pour connaître à nouveau un tel triomphe. Car le dernier triplé helvétique remontait à 1996, lors d'une descente à Veysonnaz remportée par Bruno Kernen, devant William Besse et Daniel Mahrer.

Quatre ans plus tôt, trois Suisses étaient également montés sur le podium du super-G de Megève. Paul Accola l'avait alors emporté devant Martin Hangl et Franz Heinzer. La même année, le légendaire Franz Heinzer avait en outre été le plus rapide de la descente de Kitzbühel. Ses compatriotes Daniel Mahrer et Xavier Gigandet l'accompagnaient sur le podium.

Les six skieurs suisses lors de la remise des médailles mercredi. image: Keystone

Mais revenons à cette année où les Mondiaux étaient organisés à Crans-Montana. En 1987, la Suisse a pu se réjouir de deux autres triomphes totaux en Coupe du monde. Le 7 mars, Pirmin Zurbriggen remportait la descente d'Aspen aux Etats-Unis devant Daniel Mahrer et Karl Alpiger. Une semaine plus tard, Peter Müller était au sommet à Calgary au Canada. Franz Heinzer et Daniel Mahrer suivaient derrière.

Il est peu probable qu'il y ait un nouveau triplé suisse aux Championnats du monde de Saalbach. En géant, les hommes n'ont célébré qu'un seul triplé. Il y a 42 ans, lorsque Pirmin Zurbriggen s'était imposé à Adelboden, devant Max Julen et Jacques Lüthy. Et en slalom, l'épreuve qui clôturera dimanche les Mondiaux, la Suisse n'a jamais eu la main mise sur les trois premières places, contrairement à la Norvège, en janvier dernier à Wengen.