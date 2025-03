«Odi» et son casque conçu spécialement pour le géant de Sun Valley. Image: KEYSTONE

Marco Odermatt portait un casque très spécial à Sun Valley

Le Nidwaldien a été honoré par son partenaire Red Bull et a reçu pour sa dernière course de Coupe du monde de l'hiver une protection au design unique.

Martin Probst / ch media

Mais, que s'est-il passé? Marco Odermatt a-t-il changé de casque? C'est ce que beaucoup de personnes se sont demandé en apercevant la star du ski au départ du géant des finales de Sun Valley. Car jusqu'à présent, «Odi» misait toujours sur les couleurs de son sponsor Red Bull pour le design de sa protection, à savoir le bleu et l'argent.

Or, cette fois, l'argent s'est transformé en or. Non, Odermatt n'a pas signé un nouveau contrat publicitaire. C'est bien la marque Red Bull, elle-même, qui a eu l'idée de ce casque très spécial. Ce dernier a d'ailleurs été conçu spécialement pour la dernière du Nidwaldien, cet hiver sur le front de la Coupe du monde.

Au sens figuré, l'entreprise autrichienne a coiffé le Suisse d'une couronne. Il faut dire que le skieur de 27 ans a remporté le classement général de la Coupe du monde pour la quatrième année consécutive. Et pour le deuxième hiver de suite, il s'est adjugé quatre globes, ajoutant à sa collection ceux de la descente, du super-G et du géant. Ses performances ont été royales.

Sa protection «collector» vue de derrière. Image: zvg

Les casques personnalisés sont devenus la norme

La protection portée par «Odi» a été conçue par Marcus Pfeil. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le peintre autrichien n'a pas beaucoup pioché dans ses stocks de couleurs. Pfeil a en effet utilisé de véritables feuilles d'or, immortalisant aussi les quatre globes de cristal remportés par le récent champion du monde du super-G, au dos du casque. Cependant, «Odi» ne portera pas ce nouvel équipement de manière régulière à l'avenir. «Mais il aura certainement une place d'honneur dans ma nouvelle maison», dit-il.

Les casques personnalisés sont désormais la norme en ski. La vainqueure de la Coupe du monde féminine Federica Brignone porte ainsi un tigre. En slalom, les «Minions» accompagnent la Valaisanne Camille Rast. Elle mise toutefois sur une panthère en géant. Les motifs de Brignone et Rast ont tous les deux été élaborés par le Fribourgeois André Marty, qui compte de nombreux clients, dans le monde du ski mais aussi de la moto.

Outre les designs animaliers, l'or est actuellement tendance dans le ski. Depuis son titre de championne du monde de super-G, l'Autrichienne Stephanie Venier opte pour un léopard doré. Mais d'autres skieurs se montrent encore plus originaux. C'est le cas de la Suissesse Wendy Holdener qui, lorsqu'elle traverse la forêt de piquets, porte une œuvre conçue par sa tante, et la réprésentant étant petite.

De son côté, le Français Matthieu Bailet laisse parler sa créativité, en réalisant lui-même ses dessins. «Je cours avec un nouveau casque chaque week-end. J'ai déjà eu un motif Harry Potter, un autre sur le Seigneur des anneaux, mais aussi sur le Covid, la guerre en Ukraine et la protection de l'environnement», a-t-il confié dans les colonnes du journal autrichien Der Standard.

C'est avec ce casque qu'«Odi» a skié le reste de la saison. Photo: Johann Groder

Marco Odermatt porte lui aussi un casque personnalisé, depuis quatre ans maintenant. En haut, un lion orne la protection, car enfant, «Odi» avait un poster de l'animal accroché dans sa chambre. Les armoiries de son canton de Nidwald sont également visibles, tout comme cette touche d'émotion: il y a un cœur et un aigle, accompagnés de l'inscription «Bari», en hommage à son ancien coéquipier Luca Barandun, décédé en 2018 dans un accident de parapente.