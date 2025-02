Lara Gut-Behrami célèbre sa médaille d'or après le super-G des JO 2022 de Pékin. Image: keystone

Les 100 meilleures skieuses (et Gut-Behrami n'est pas la 1re Suissesse)

Les Mondiaux de ski alpin à Saalbach (4 au 16 février) mettent en lumière les championnes actuelles de ce sport. Plusieurs sont dans le top 100 de l'Histoire.

Ralf Meile Suivez-moi

Plus de «Sport»

C'était le bon temps! Dans les années 1980, les skieuses de l'équipe de Suisse surpassaient toutes les autres. Durant l'hiver 1986/87, elles ont raflé le classement général et toutes les disciplines.

Vreni Schneider est la seule représentante de cette période dorée qui devance encore Lara Gut-Behrami, la meilleure skieuse suisse actuelle, dans le classement de tous les temps.

Les statisticiens d'Alpine Ski Data Base ont établi celui-ci uniquement sur la base des résultats sportifs, histoire de déterminer qui est la meilleure skieuse de l'Histoire. Lara Gut-Behrami a encore sept athlètes devant elle dans ce ranking. Selon ses résultats aux Championnats du monde de Saalbach et durant le reste de l'hiver, la Tessinoise peut encore en dépasser quelques-unes cette saison.

Voici le classement complet.👇

Italique = encore actif | Gras = Suisse

100 à 91

Madeleine Berthod dans ses œuvres. Image: www.imago-images.de

100. Kathy Kreiner (Canada)

99. Karen Putzer (Italie)

98. Christine Goitschel (France)

97. Michaela Kirchgasser (Autriche)

96. Florence Steurer (France)

95. Madeleine Berthod (Suisse)

94. Nicole Schmidhofer (Autriche)

93. Wiltrud Drexel (Autriche)

92. Maria Epple (Allemagne)

91. Ester Ledecka (République tchèque)

La méthode de calcul

Les statisticiens d'Alpine Ski Data Base ont analysé les victoires en Coupe du monde, aux Jeux olympiques et aux Championnats du monde. Chaque performance donne droit à des points qui, additionnés, permettent d'obtenir un résultat global. Une victoire olympique vaut autant qu'un sacre au classement général de la Coupe du monde. Un titre aux Championnats du monde vaut la moitié. (Situation au 3 février 2025)

90 à 81

Elle n'en revient pas: meilleur temps puis titre olympique de descente en 2014 pour Dominique Gisin. Image: KEYSTONE

90. Dominique Gisin (Suisse)

89. Betsy Clifford (Canada)

88. Katharina Gutensohn (Allemagne et Autriche)

87. Cornelia Hütter (Autriche)

86. Olga Pall (Autriche)

85. Roswitha Steiner (Autriche)

84. Christin Cooper (USA)

83. Ingrid Lafforgue (France)

82. Cindy Nelson (USA)

81. Inge Wersin-Lantschner (Autriche)

80 à 71

Brigitte Oertli a remporté deux médailles d'argent aux Jeux olympiques de 1988. Image: imago sportfotodienst

80. Andrea Fischbacher (Autriche)

79. Brigitte Oertli (Suisse)

78. Barbara Cochran (USA)

77. Christl Haas (Autriche)

76. Brigitte Totschnig (Autriche)

75. Sigrid Wolf (Autriche)

74. Andrea Mead Lawrence (USA)

73. Regine Cavagnoud (France)

72. Sarka Strachova Zahrobska (République tchèque)

71. Sara Hector (Suède)

70 à 61

Tina Weirather a gagné deux fois le globe de cristal du super-G. Image: APA

70. Ragnhild Mowinckel (Norvège)

69. Christa Kinshofer (Allemagne et Pays-Bas)

68. Monika Kaserer (Autriche)

67. Fabienne Serrat (France)

66. Gertrud Gabl (Autriche)

65. Ulrike Maier (Autriche)

64. Dianne Roffe Steinrotter (USA)

63. Annie Famose (France)

62. Isabelle Mir (France)

61. Tina Weirather (Liechtenstein)

60 à 51

Mateja Svet et son plus grand succès: l'or en slalom aux Mondiaux 1989 devant Vreni Schneider. Image: www.imago-images.de

60. Marina Kiehl (Allemagne)

59. Carole Montillet (France)

58. Katharina Liensberger (Autriche)

57. Irene Epple (Allemagne)

56. Mateja Svet (Yougoslavie)

55. Marta Bassino (Italie)

54. Trude Beiser Jochum (Autriche)

53. Kathrin Zettel (Autriche)

52. Ilka Stuhec (Slovénie)

51. Michèle Jacot (France)

50 à 41

Sonja Nef célèbre son titre de championne du monde 2001 en slalom géant. Image: EPA

50. Frida Hansdotter (Suède)

49. Sonja Nef (Suisse)

48. Elisabeth Görgl (Autriche)

47. Michelle Gisin (Suisse)

46. Perrine Pelen (France)

45. Corinne Suter (Suisse)

44. Picabo Street (USA)

43. Tessa Worley (France)

42. Tanja Poutiainen (Finlande)

41. Hilde Gerg (Allemagne)

40 à 31

Lise Marie Morerod a remporté le classement général de la Coupe du monde 1976/77 et cinq petits globes. Image: imago sportfotodienst

40. Julia Mancuso (USA)

39. Tamara McKinney (USA)

38. Isolde Kostner (Italie)

37. Martina Ertl (Allemagne)

36. Lise-Marie Morerod (Suisse)

35. Viktoria Rebensburg (Allemagne)

34. Wendy Holdener (Suisse)

33. Nancy Greene (Canada)

32. Carole Merle (France)

31. Rosi Mittermaier (Allemagne)

30 à 21

«Maite» Nadig est double championne olympique à Sapporo en 1972. Image: KEYSTONE

30. Sofia Goggia (Italie)

29. Nicole Hosp (Autriche)

28. Alexandra Meissnitzer (Autriche)

27. Christl Cranz (Allemagne)

26. Marielle Goitschel (France)

25. Marie-Theres Nadig (Suisse)

24. Anita Wachter (Autriche)

23. Deborah Compagnoni (Italie)

22. Petra Kronberger (Autriche)

21. Marlies Schild (Autriche)

20 à 11

Michela Figini (à gauche) et Maria Walliser. Image: www.imago-images.de

20. Federica Brignone (Italie)

19. Petra Vlhova (Slovaquie)

18. Anna Veith Fenninger (Autriche)

17. Pernilla Wiberg (Suède)

16. Maria Walliser (Suisse)

15. Michela Figini (Suisse)

14. Michaela Dorfmeister (Autriche)

13. Erika Hess (Suisse)

12. Hanni Wenzel (Liechtenstein)

11. Renate Götschl (Autriche)

10 à 1

10. Maria Höfl-Riesch (Allemagne)

Image: EPA/ANSA FILE

27 victoires en Coupe du monde

3x médaille d'or aux JO

2x championne du monde

1x classement général de la Coupe du monde

9. Tina Maze (Slovénie)

Image: AP

26 victoires en Coupe du monde

2x médaille d'or aux JO

4x championne du monde

1x classement général de la Coupe du monde



8. Lara Gut-Behrami (Suisse)

183,9 points

Un sacre au classement général de la Coupe du monde donne 15 points, celui dans un classement par discipline 5 points. Une victoire en Coupe du monde ramène 1 point.

Aux Championnats du monde, les médailles (or, argent et bronze) donnent respectivement 8, 3 et 1,5 points. Les rangs 4 à 10 offrent 0,2 point.



Image: keystone

46 victoires en Coupe du monde

1x médaille d'or aux JO

2x championne du monde

2x classement général de la Coupe du monde



7. Katja Seizinger (Allemagne)

194,4 points

Image: imago sportfotodienst

36 victoires en Coupe du monde

3x médaille d'or aux JO

1x championne du monde

2x classement général de la Coupe du monde



6. Janica Kostelic (Croatie)

203,65 points

Image: EPA AFPI

30 victoires en Coupe du monde

4x médaille d'or aux JO

5x championne du monde

3x classement général de la Coupe du monde

5. Anja Pärson (Suède)

217,4 points

Image: KEYSTONE

42 victoires en Coupe du monde

1x médaille d'or aux JO

7x championne du monde

2x classement général de la Coupe du monde

4. Vreni Schneider (Suisse)

255,1 points

Image: KEYSTONE

55 victoires en Coupe du monde

3x médaille d'or aux JO

3x championne du monde

3x classement général de la Coupe du monde

3. Annemarie Moser-Pröll (Autriche)

272,5 points

Image: www.imago-images.de

62 victoires en Coupe du monde

1x médaille d'or aux JO

5x championne du monde

6x classement général de la Coupe du monde

2. Lindsey Vonn (USA)

297,4 points

Image: AP/Keystone

82 victoires en Coupe du monde

1x médaille d'or aux JO

2x championne du monde

4x classement général de la Coupe du monde

1. Mikaela Shiffrin (USA)

360,1 points

Image: KEYSTONE