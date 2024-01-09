Ponti encore battu sur 50 m papillon Noè Ponti a été battu sur 50 m papillon samedi à Toronto Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Dépossédé de son record du monde du 100 m papillon par Josh Liendo jeudi, Noè Ponti a dû à nouveau s'avouer vaincu samedi à Toronto en Coupe du monde en petit bassin.

Le Tessinois a pris la 2e place du 50 m papillon, en 21''81, à 1 centième du vainqueur Ilya Kharun.

Seulement 3e sur 100 m jeudi en 48''38, alors que Josh Liendo avait nagé en 47''68 pour s'approprier le record du monde, Noè Ponti a été battu par son autre rival canadien 48 heures plus tard. Il conserve néanmoins son record du monde sur 50 pap' (21''32).

Le médaillé de bronze olympique de Tokyo 2021 n'aura donc gagné "que" deux courses au cours des trois étapes de cette Coupe du monde 2025 en petit bassin, sur 100 m papillon à Carmel puis à Westmont. Mais, avec 10 podiums en 10 finales, il a affiché une forme réjouissante.

"Nous ne sommes certes pas encore au meilleur de notre forme. Mais notre objectif était de nous améliorer à chaque étape, et nous y sommes parvenus", a analysé son coach Massimo Meloni, cité dans un communiqué de Swiss Aquatics.

Le prochain rendez-vous de Noè Ponti est agendé du 14 au 16 novembre à Uster pour les championnats de Suisse en petit bassin. Mais son objectif est d'atteindre son pic de forme pour les Européens en petit bassin, prévus à Lublin en Pologne du 2 au 7 décembre. Il sera à nouveau l'homme à battre sur 50 et 100 m papillon.



Une première défaite pour Akira Schmid Akira Schmid (40) a connu face aux Panthers sa première défaite de la saison Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Le Bernois Akira Schmid a concédé samedi sa première défaite de la saison devant le filet des Golden Knights. La franchise de Las Vegas s'est inclinée 3-0 sur la glace des Florida Panthers.

Akira Schmid, qui avait connu la victoire lors de ses quatre premières apparitions de la saison, a effectué 23 parades dans cette partie pour un pourcentage d'arrêts de 88,5. Son vis-à-vis Sergei Bobrovsky (17 arrêts) a signé quant à lui son 50e blanchissage en saison régulière.

Double tenant de la Coupe Stanley, Florida a du même coup infligé aux Golden Knights leur première défaite de la saison dans le temps réglementaire. La franchise du Nevada restait par ailleurs sur quatre succès consécutifs, alors que Florida avait perdu cinq de ses six derniers matches.



Norris partira en pole position au Mexique Lando Norris a décroché la pole position du GP du Mexique Image: KEYSTONE/AP/Fernando Llano Lando Norris (McLaren) partira dimanche en pole position du Grand Prix du Mexique, 20e des 24 manches de la saison de Formule 1.

Le Britannique a réalisé le meilleur temps des qualifications samedi sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez à Mexico.

Le vice-champion du monde a devancé les Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et du Britannique Lewis Hamilton. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et l'Australien Oscar Piastri (McLaren), leader du championnat du monde, s'élanceront quant à eux respectivement aux cinquième et septième rangs.

Norris, deuxième du championnat avec 14 longueurs de retard sur Piastri et 26 d'avance sur Verstappen, a frappé un grand coup en survolant les qualifications, améliorant au passage le record du tracé de plus de deux secondes.

La Scuderia pouvait aussi avoir le sourire après avoir placé ses deux monoplaces dans le Top 3: si Leclerc partira en première ligne pour la cinquième fois de la saison (dont une fois en pole), Hamilton a réalisé son meilleur résultat de l'année en qualifications.

Pas d'exploit en revanche pour les monoplaces de l'écurie suisse Kick-Sauber samedi. L'Allemand Nico Hülkenberg (13e) s'est arrêté en Q1, alors que le "rookie" brésilien Gabriel Bortoleto (16e) a dû se contenter de la première partie de ces qualifications.



Belinda Bencic s'impose à Tokyo et fête son 10e titre Belinda Bencic laisse éclater sa joie après avoir remporté le titre à Tokyo Image: KEYSTONE/AP/Louise Delmotte Belinda Bencic (WTA 13) a conquis son 10e titre sur le circuit principal dimanche, le deuxième de l'année.

La St-Galloise a remporté le WTA 500 de Tokyo en battant la Tchèque Linda Noskova (WTA 17) 6-2 6-3 en finale.

L'histoire d'amour continue donc entre Belinda Bencic et Tokyo. C'est, faut-il le rappeler, dans la mégapole nippone que la St-Galloise a cueilli son plus beau titre, une médaille d'or olympique lors des Jeux disputés en 2021. Elle avait alors également glané l'argent en double au côté de Viktorija Golubic.

La maman de Bella, qui n'était plus revenue à Tokyo depuis les JO 2021, a survolé les débats en finale. Sa gestion des points importants fut remarquable: elle a effacé les 10 balles de break auxquelles elle a fait face, convertissant quant à elle 3 des 6 occasions dont elle a bénéficié à la relance.

Sa première saison après sa maternité est donc une réussite totale. Belinda Bencic, qui pointait au 489e rang mondial en début d'année, figurera lundi à la 11e place du classement WTA. Elle a conquis deux titres en 2025 - elle avait remporté le WTA 500 d'Abou Dhabi en février - et a atteint les demi-finales à Wimbledon.

Et ce n'est peut-être pas terminé. Après avoir enchaîné à Tokyo un quatrième tournoi en quatre semaines, Belinda Bencic est en effet inscrite à Hong Kong où elle a obtenu une invitation. Tête de série no 1 du tableau, elle doit affronter la Bélarusse Aliaksandra Sasnovic (WTA 109) au 1er tour.



Super League: Lausanne face au défi bâlois, Servette reçoit Lugano Lausanne accueille Bâle ce dimanche pour la 10e journée de Super League (16h30). À Genève, Servette tentera de renouer avec le succès face à un FC Lugano en pleine bourre (16h30).

Trois jours après leur déplacement à Malte et leur succès face aux Hamrun Spartans 1-0 en Conference League, les hommes de Peter Zeidler affrontent le FC Bâle, qui a lui connu un coup d'arrêt à Lyon jeudi en perdant 2-0. Les Rhénans restaient pourtant sur trois victoires convaincantes, notamment face au Vfb Stuttgart 2-0 lors de leur précédente rencontre d'Europa League.

Au Stade de Genève, les Grenats peuvent relever la tête face à Lugano, eux qui restent sur deux défaites d'affilée en championnat face à Bâle et Thoune. En face, la troupe de Jocelyn Gourvennec aura des Tessinois vainqueurs de leurs trois derniers matches, et donc en pleine confiance.

La troisième rencontre de la journée (14h00) verra s'affronter YB, vainqueur de Ludogorets jeudi en Europa League, et le FC Zurich, qui s'est séparé de son entraîneur van der Gaag le même jour.



Odermatt a une revanche à prendre à Sölden Au tour des messieurs d'entrer en scène à Sölden pour le traditionnel géant d'ouverture de la Coupe du monde. La 1re manche est programmée dès 10h dimanche.

Patron du ski masculin, Marco Odermatt a une revanche à prendre sur le glacier du Rettenbach. Le Nidwaldien avait connu l'élimination dès la première manche l'an dernier, alors qu'il visait une troisième victoire d'affilée à Sölden.

Loïc Meillard, qui espère pouvoir rivaliser avec son compère dans la lutte pour le classement général, voudra également frapper d'entrée un grand coup. Mais le skieur d'Hérémence, forfait l'an dernier en raison de douleurs au dos, n'a jamais fait mieux que 5e à Sölden.

Les Suisses avaient d'ailleurs manqué le coche pour la première course de la saison 2024/25. Seul Gino Caviezel, 9e, avait terminé dans le top 10 d'un géant marqué par un triplé norvégien. Le Grison, opéré au genou droit en janvier, est absent à Sölden, tout comme le vainqueur sortant Alexander Steen Olsen.



Belinda Bencic peut conclure sa saison en beauté Belinda Bencic (WTA 13) part en quête d'un 10e titre sur le circuit principal dimanche à Tokyo, pour sa 20e finale. La St-Galloise affronte Linda Noskova (WTA 17) pour son dernier match de la saison.

Sacrée en février à Abou Dhabi, Belinda Bencic a l'occasion de conclure en beauté sa première saison vécue dans la peau d'une maman. Elle bouclera l'année à la 11e place mondiale, elle qui n'avait plus de classement il y a douze mois à l'heure de revenir à la compétition après sa maternité.

La St-Galloise de 28 ans se sent certainement pousser des ailes à Tokyo. Finaliste du tournoi WTA disputé dans la capitale japonaise il y a dix ans, elle y avait surtout brillé de mille feux lors des Jeux olympiques 2021, conquérant l'or en simple et l'argent en double au côté de Viktorija Golubic.

Mais sa tâche s'annonce compliquée en finale. Contrainte de batailler durant un peu plus de 3 heures vendredi face à Karolina Muchova, Belinda Bencic a également eu besoin de trois sets pour vaincre Sofia Kenin en demi-finale, alors qu'elle avait déjà disputé deux matches de plus de 3 heures la semaine passée à Ningbo.

Linda Noskova (20 ans), que la St-Galloise n'a encore jamais affrontée, n'a quant à elle pas eu à donner le moindre coup de raquette samedi en raison du forfait d'Elena Rybakina avant leur demi-finale. La Tchèque, finaliste du WTA 1000 de Pékin au début du mois, vise son deuxième titre après Monterrey 2024.



Ligue 1: Marseille redonne les commandes au PSG Les Marseillais ont chuté dans le chaudron de Bollaert. Image: KEYSTONE/AP/Jean-Francois Badias Marseille n'est déjà plus leader de Ligue 1. Les Olympiens ont concédé une défaite 2-1 à Lens samedi, laissant le Paris Saint-Germain, vainqueur 3-0 à Brest, reprendre la tête.

Battu sur le même score par le Sporting Portugal mercredi en Ligue des champions, l'OM retombe de son nuage après cinq victoires consécutives en championnat. Les Phocéens avaient pourtant ouvert le score via Mason Greenwood (17e), mais Odsonne Edouard (23e) sur penalty et un but contre son camp de Benjamin Pavard (53e) ont permis à Lens, désormais 2e, de les dépasser également.

Marseille abandonne donc le fauteuil de leader au PSG, qui s'est remis en ordre de marche en championnat quatre jours après le carton infligé à Leverkusen en C1 (7-2). Un doublé d'Hakimi (29e/39e) et un but de Désiré Doué (96e) ont permis au PSG de renouer avec la victoire, après deux matches nuls en Ligue 1.

Monaco regagne aussi Autre équipe du haut du tableau, Monaco (4e) a remporté sa première victoire de l'ère Sébastien Pocognoli, l'entraîneur belge appelé après le renvoi d'Adi Hütter. Après un match plutôt terne à Angers (1-1), les Monégasques, qui évoluaient avec Philipp Köhn dans le but mais toujours sans Denis Zakaria, blessé, ont battu Toulouse par le plus petit écart (1-0).



National League: Genève-Servette relève la tête avec la manière Les joueurs genevois laissent éclater leur joie, lors du match de National League entre Genève-Servette et Bienne. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Genève-Servette a largement surclassé Bienne 6-0 samedi en National League. Lausanne s'est facilement imposé à Ambri 5-1, tandis que Fribourg-Gottéron s'est incliné face au CP Berne 2-1 tab.

Au lendemain d'une défaite à Ambri où les Genevois ont pris 5 buts en 20 minutes, la réaction des hommes de Ville Peltonen a été spectaculaire. À la patinoire des Vernets, Genève-Servette a tué le match dès le 1er tiers, durant lequel tant Granlund que Praplan ont scoré à deux reprises. Chanton et Ignavicius sont venus se joindre à la fête pour sceller le score en 3e période. Côté seelandais, les joueurs de Martin Filander ont concédé une 4e défaite en 5 matches.

5 goals, 5 buteurs pour Lausanne Lausanne s'est facilement défait d'Ambri à la Vaudoise Arena 5-1. Jäger (15e) puis le capitaine Riat à peine une minute plus tard ont mis les Lions sur orbite. Brännström (39e), Caggiula (44e) puis Rochette, à 5 contre 4 (44e), ont ensuite assuré le succès vaudois, tandis que Virtanen a sauvé l'honneur des Léventins à la 43e. S'il s'agit de la troisième victoire d'affilée du LHC, c'est la première de la série à se concrétiser durant le temps réglementaire.

Dans le derby des Zähringen, Fribourg-Gottéron s'est incliné 2-1 aux tirs au but, sa deuxième défaite à domicile de la saison. A St-Léonard, ce sont le Bernois qui ont frappé en premier avec Müller, qui a réussi à tromper le portier Berra en fin de 2e période (39e). Sandro Schmid, dont la prolongation de contrat jusqu'en 2030 a été annoncé juste avant le coup d'envoi, a égalisé à 22'' de la sirène finale. Lors du "shootout", Häman a marqué à deux reprises pour les Bernois, ne laissant qu'un point aux Dragons.

Les ZSC Lions gagnent après 6 défaites Davos a peiné à faire sauter le verrou de Langnau, que les Lions vaudois avaient également difficilement battu la veille. Contrairement aux Lausannois, le club grison a gagné dans le temps réglementaire (5-3), sa 15e victoire de la saison en 60 minutes. Le leader de National League a été tenu en échec jusqu'à la 53e, où son top scorer Stransky a inscrit le 3-2 en supériorité, rapidement imité par Frehner (55e) et Knak dans la cage vide (59e).

Dauphin de Davos, Rapperswil a fait une bien mauvaise opération à Lugano. Les Tessinois ont fait mordre la poussière à "Rappi" (3-0) pour remporter leur 4e succès d'affilée et remonter à la 8e place du classement. Enfin, Zurich, champion de Suisse en titre, s'est imposé 4-1 sur la glace de Kloten, après 6 défaites consécutives en National League.



Super League: Winterthour ne sait toujours pas gagner Le pari de Patrick Rahmen a presque fonctionné sous la pluie zurichoise. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER L'électrochoc a presque fonctionné. Quelques jours après le limogeage d'Uli Forte et le retour de Patrick Rahmen, Winterthour a cru battre Lucerne, mais s'est fait rejoindre in extremis samedi (2-2).

Un but contre son camp de Souleymane Diaby (91e) a crucifié les Zurichois, qui ont longtemps cru tenir leur premier succès de la saison en Super League. Andrin Hunziker (13e) et Nishan Burkart (23e) ont mis les Zurichois sur orbite en première mi-temps face à des Lucernois aux abonnés absents.

Adrian Grbic a redonné espoir aux hommes de Mario Frick en transformant un penalty peu après l'heure de jeu (65e). Et à force de reculer, "Winti" a fini par craquer dans le temps additionnel.

Patrick Rahmen devra donc attendre un peu avant de mener à nouveau le petit club de Super League vers la victoire. L'entraîneur bâlois a fait son retour cette semaine, un an et demi après avoir mené Winterthour à la 6e place de Super League.



Audrey Werro honorée par European Athletics Audrey Werro est la r Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Audrey Werro est la révélation de l'année de l'athlétisme européen, selon European Athletics. La fédération continentale a honoré la Fribourgeoise, 6e du 800 m des derniers Championnats du monde.

European Athletics a décerné à Audrey Werro le titre de "rising star" (étoile montante) de l'année 2025 samedi. L'organisation récompense ainsi la fin de saison exceptionnelle de l'athlète de Belfaux, qui a battu deux fois le record de Suisse du double tour de piste.

Championne nationale du 800 m le 24 août (1'56''29), la Fribourgeoise a remporté la finale de la Ligue de diamant quatre jours plus tard à Zurich (1'55''91). Elle est toutefois tombée sur plus forte qu'elle lors des Mondiaux de Tokyo fin septembre.



Serie A: Naples stoppe l'Inter Milan et repasse en tête Yann Sommer (à gauche) et Manuel Akanji (deuxième en partant de la gauche) ont coulé sur la pelouse du Napoli. Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Garofalo Naples est repassé en tête du Championnat d'Italie grâce à son succès (3-1) face à l'Inter Milan de Manuel Akanji et Yann Sommer samedi. Ces derniers restaient sur sept victoires de suite.

Humilié 6-2 par le PSV Eindhoven en Ligue des champions mardi et en plein doute après deux défaites sur ses trois derniers matches de championnat, le Napoli a réagi avec brio devant son public.

Les champions d'Italie en titre ont ainsi repris les commandes de la Serie A avec leurs 18 points, soit un de plus que l'AC Milan (2e), tenu la veille en échec à domicile par Pise (2-2). L'Inter a de son côté rétrogradé à la 4e place (15 pts).

De Bruyne marque et se blesse Kevin de Bruyne, sur penalty (33e) en se blessant au passage à la cuisse droite, Scott McTominay d'une superbe reprise (54e), et André-Frank Anguissa (66e) au terme d'un exploit personnel, ont coulé l'Inter.

Les vice-champions d'Italie et d'Europe 2025, toujours privés de Marcus Thuram, sont revenus à 2-1 grâce à un pénalty de Hakan Calhanoglu (59e). Mais les Nerazzurri ont manqué de réussite, notamment en fin de première période où ils ont frappé les poteaux napolitains à deux reprises, et ont fait preuve d'une inhabituelle fébrilité défensive.



National League: Sandro Schmid quatre ans de plus à Fribourg Sandro Schmid porte le maillot de top-scorer en l'absence de Marcus Sörensen. Image: KEYSTONE/PostFinance Les supporters de Fribourg-Gottéron peuvent se réjouir: Sandro Schmid patinera quelques saisons de plus pour les Dragons. L'attaquant suisse a signé un contrat jusqu'en 2030.

Sandro Schmid, deuxième meilleur compteur de Fribourg cette saison (4 buts, 12 assists en 18 matches), était l'un des joueurs helvétiques les plus courtisés de National League. Son entente actuelle expirait à la fin du présent exercice.

Le club fribourgeois a annoncé la nouvelle samedi avant le début du derby des Zähringen contre le CP Berne. "C'est une immense fierté de prolonger mon contrat avec mon club formateur", a déclaré Schmid dans un communiqué publié en même temps par l'organisation.



Super League: Sion s'incline face à l'improbable leader Thoune Lucien Dähler (à droite) et Thoune ont fait chuter une nouvelle équipe: le FC Sion de Josias Lukembila (à gauche). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le FC Sion a raté une belle occasion de se rapprocher du podium de Super League samedi. Les Valaisans se sont inclinés 1-0 à domicile face au FC Thoune, assuré de terminer la 10e journée comme leader.

Les Bernois, qui font leur retour dans l'élite du football suisse cette saison, ont marqué l'unique but de cette partie en première mi-temps. Il est venu d'un coup de pied magique de Kastriot Imeri, qui a envoyé un coup-franc direct hors de portée d'Anthony Racciopi, le gardien du FC Sion (12e).

Ce dernier, une nouvelle fois très bon dans le but sédunois, a multiplié les parades pour garder son équipe dans le match. Il a renvoyé du pied un essai de Valmir Matoshi (42e), s'est envolé pour détourner sur sa barre une belle frappe de Michael Heule (53e), avant de sortir avec autorité dans les pieds de Brighton Labeau (63e).

Mais tous ces exploits se sont avérés inutiles, le FC Sion se montrant incapable de marquer sous la pluie qui n'a jamais cessé de tomber sur Tourbillon. Après cette 3e défaite de la saison, les hommes de Didier Tholot comptent 7 points de retard sur Thoune.

Saint-Gall suit de près Le leader qui ne finit plus de surprendre voit toutefois Saint-Gall lui coller à la semelle. Le club de Suisse orientale a foudroyé Grasshopper 5-0, bien aidé par un doublé rapide de son jeune attaquant Alessandro Vogt.

Ce dernier a marqué ses 6e et 7e buts de la saison entre la 10e et la 15e minute de jeu, avant que Jozo Stanic (29e), Shkelqim Vladi (72e) et Carlo Boukhalfa (92e) ne corsent l'addition. Au classement, Saint-Gall, deuxième, ne compte qu'une longueur de retard sur Thoune et pourrait être rejoint par Bâle, qui se déplace à Lausanne dimanche.

