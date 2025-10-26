Sinner critiqué en Italie ++ Imogen Simmonds acquittée

YB renoue avec la victoire en championnat face à Zurich Sergio Cordova et YB ont gagné leur premier match de championnat face à Zurich après deux défaites. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER YB a renoué avec le succès en championnat lors de la 10e journée de Super League face au FC Zurich 3-2. Les hommes de Giorgio Contini ont pris les commandes du match dès le début de la 2e période.

Après leur victoire 3-2 à domicile face à Ludogorets en Europa League ce jeudi, les Bernois se sont imposés en Super League après deux défaites successives à St-Gall et surtout à Lausanne, où ils s'étaient inclinés 5-0 début octobre. Face à un FCZ mené pour la 1re fois par Dennis Hediger, qui assure l'intérim après le départ de van der Gaag cette semaine, YB a parfaitement entamé la rencontre en ouvrant la marque dès la 14e par Monteiro sur un corner de son capitaine Fernandes.

Un penalty manqué par le FCZ à la 94e Par la suite, les Bernois ne sont pas parvenus à doubler la mise, malgré des occasions devant la cage zurichoise. Cette passivité sera parfaitement exploitée par les Zurichois sur leur 1er tir cadré, grâce à Kény qui a égalisé à la 38e, avant de récidiver 4 minutes plus tard face au portier d'YB Keller, qui a repoussé le ballon directement sur l'attaquant. En 2e période, Cordova (48e) puis Fassnacht (54e) ont permis à YB de reprendre les devants. Le FCZ a encore poussé en fin de rencontre pour chercher l'égalisation, mais a dû s'avouer vaincu pour la 4e fois consécutive toutes compétitions confondues, malgré un penalty obtenu dans les arrêts de jeu.



Marco Odermatt reprend la main en géant Marco Odermatt a triomphé pour la 3e fois à Sölden Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marco Odermatt a repris la main en géant.

Le Nidwaldien a cueilli son 27e succès en Coupe du monde dans la spécialité dimanche en s'adjugeant le géant d'ouverture de la saison à Sölden. Il affiche désormais 46 victoires à ce niveau.

Privé de victoire dans les cinq derniers géants (quatre en Coupe du monde, ainsi que celui des Mondiaux 2025), Marco Odermatt a triomphé pour la troisième fois sur le glacier du Rettenbach après 2021 et 2022. Il savoure ainsi sa revanche, lui qui avait été éliminé d'entrée l'an dernier à Sölden.

Le champion olympique 2022 et champion du monde 2023 de la spécialité, dont la marge sur son dauphin provisoire Marco Schwarz était d'un centième après la manche initiale, s'est imposé avec une marge de 0''24 sur l'Autrichien (2e). La troisième marche du podium est occupée par le Norvégien Atle Lie McGrath, à 0''27.

"Odi" a maîtrisé son sujet dans une deuxième manche où il s'agissait surtout de conserver sa vitesse, après que des chutes de neige abondantes ont empêché une préparation optimale de la piste et ont provoqué un report d'une heure du départ. De nombreux concurrents ont perdu du temps sur le "plat" final, mais pas lui.

Meillard et Tumler loin du compte Les autres Suisses ont manqué leur affaire. Loïc Meillard, trop "timide" sur le premier tracé (9e à 0''96), n'a pas réussi à rectifier le tir l'après-midi. Le skieur d'Hérémence, no 2 dans la discipline la saison passée, doit se contenter d'un 14e rang. Il n'a jamais fait mieux que 5e sur cette piste (en 2020).

Quatrième de la première manche, Thomas Tumler a quant à lui payé cash une grosse faute commise sur le second tracé, perdant alors toute sa vitesse. Le Grison, vice-champion du monde de la discipline en février dernier, a reculé en 16e position.

Quatrième et dernière Suisse présent en finale, Luca Aerni a quant à lui pris la 30e place de ce géant, après une deuxième manche totalement ratée (2''30 concédées, alors qu'il fut le septième à s'élancer). Le Valaisan, déjà en difficulté le matin (24e), a terminé au final à 4''55 du vainqueur du jour...



Le forfait de Sinner injustifiable pour 63% des Italiens Le forfait de Jannik Sinner pour la phase finale de la Coupe Davis est injustifiable pour les Italiens Image: KEYSTONE/EPA/STR Le forfait de Jannik Sinner pour la phase finale de la Coupe Davis passe mal en Italie. Selon un sondage publié dimanche, 63% des Italiens trouvent injustifiable la décision du no 2 mondial.

Selon le sondage réalisé par l'institut SWG pour le quotidien sportif La Gazzetta dello Sport, seulement 37% des 800 personnes interrogées trouvent la décision de Jannik Sinner, grand artisan des sacres de l'Italie dans la compétition en 2023 et 2024, "compréhensible et justifiable".

Ils sont 42% à la trouver "compréhensible mais injustifiable" et 21% à la qualifier d'"incompréhensible et d'injustifiable". Quelque 30% des Italiens interrogés estiment même que Sinner devrait être sanctionné pour n'avoir pas participé à la Coupe Davis cette année.

Jannik Sinner a justifié son forfait pour la phase finale de la Coupe Davis qui aura lieu du 18 au 23 novembre à domicile, à Bologne, en invoquant la préparation de la saison 2026.

"Cela a été une décision difficile à prendre, mais la Coupe Davis nous l'avons gagnée en 2023 et 2024. Mon objectif après Turin (où aura lieu le Masters ATP du 9 au 16 novembre) est de bien repartir bien "vers 2026", a-t-il expliqué en début de semaine.

"Une semaine de plus (de préparation), cela semble peu, mais cela fait toute la différence", a estimé Jannik Sinner qui a remporté trois titres en 2025 dont l'Open d'Australie et Wimbledon.

Une "véritable gifle" L'Italien de 24 ans a notamment été critiqué pour avoir préféré disputer une exhibition en Arabie saoudite richement dotée, le Six Kings Slam, plutôt que de jouer devant le public italien à Bologne. L'ancienne gloire du tennis italien Nicola Pietrangeli a qualifié la décision de Sinner de "véritable gifle pour le sport italien".



1re manche: Odermatt en tête, Schwarz à 0''01 Marco Odermatt pointe en tête après la 1re manche à Sölden Image: KEYSTONE/EPA/GIAN EHRENZELLER Marco Odermatt a signé le meilleur temps de la première manche du géant de Sölden, qui marque l'ouverture de la saison.

Le champion olympique de la discipline devance d'un centième seulement son dauphin provisoire, l'Autrichien Marco Schwarz.

Le Nidwaldien s'est montré le plus rapide sur le haut d'un parcours raccourci en raison du vent. Mais il a concédé près d'une demi-seconde à Marco Schwarz sur les 15 dernières secondes de course. Un deuxième Autrichien, Stefan Brennsteiner, pointe au 3e rang à 0''25 du leader provisoire.

Marco Odermatt est avide de revanche à Sölden, où il avait connu l'élimination en première manche l'an dernier alors qu'il restait sur deux victoires sur le glacier du Rettenbach. La victoire lui a par ailleurs échappé lors des cinq derniers géants disputés, championnats du monde 2025 inclus.

Loïc Meillard, qui reste quant à lui sur deux succès dans la spécialité en mars dernier (Hafjell et Sun Valley), a en revanche manqué son affaire. Trop prudent, le skieur d'Hérémence a lâché 0''96 pour se retrouver 9e. Le deuxième meilleur Suisse est le Grison Thomas Tumler, 4e à 0''58 de son chef de file.

No 4 helvétique dans la discipline, Luca Aerni a terminé plus loin encore dans le brouillard autrichien. Le Valaisan, 22e après le passage de 30 concurrents (à 2''25), pourrait même ne pas être au rendez-vous de la deuxième manche dès 13h.



Soupçonnée de dopage, Imogen Simmonds est acquittée Imogen Simmonds a été acquittée des accusations de dopage qui pesaient sur elle Image: KEYSTONE/EPA EFE La triathlète Imogen Simmonds, soupçonnée de dopage, a été acquittée, a annoncé l'"International Testing Agency". La Genevoise avait justifié un test antidopage positif par un rapport sexuel.

Selon l'agence de presse dpa, l'autorité antidopage a donc suivi l'argumentation de la jeune femme de 32 ans selon laquelle la substance interdite s'était introduite dans son corps lors d'un rapport sexuel avec son petit ami.

Le résultat positif est dû à une "contamination involontaire par un contact étroit avec son partenaire", a indiqué l'ITA dans son jugement. C'est pourquoi elle est acquittée de "toute faute ou négligence" et peut dès à présent reprendre la compétition.

Un test effectué le 8 décembre 2024 avant les championnats du monde sur le demi Ironman (Ironam 70.3) en Nouvelle-Zélande avait révélé la présence d'un métabolite du ligandrol, un agent anabolisant qui favorise le développement musculaire et la densité osseuse.

Imogen Simmonds avait nié avoir pris cette substance et avait déclaré ne pas savoir comment elle s'était retrouvée dans son corps. Après des recherches, il s'est avéré, selon elle, que son partenaire de longue date prenait ce produit pour améliorer sa constitution. Des échantillons de cheveux auraient confirmé qu'elle n'avait jamais pris de ligandrol, mais le test effectué sur son partenaire se serait révélé positif.

En outre, les tests antidopage qu'elle a subis six jours avant et 22 jours après le test positif se sont révélés négatifs. De plus, elle a eu des rapports intimes avec son partenaire le jour du test positif et la veille. Ses avocats en ont donc conclu que la substance avait été transmise par les fluides corporels. L'autorité antidopage a suivi cette argumentation.



Alex Marquez s'impose en MotoGP, triplé espagnol Alex Marquez a remporté le GP de Malaisie dimanche Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Alex Marquez a remporté dimanche le Grand Prix de Malaisie sur le circuit de Sepang.

L'Espagnol était assuré depuis la veille de terminer deuxième du championnat du monde de MotoGP derrière son frère Marc déjà titré.

Le pilote Ducati-Gresini a devancé son compatriote Pedro Acosta (KTM), deuxième à 2''676 et qui égale sa meilleure performance dans l'élite. Joan Mir (Honda), champion du monde en 2020, complète un podium 100% espagnol à l'issue de cette 20e des 22 manches de la saison.

Parti en pole position et vainqueur du sprint samedi, le double champion du monde Francesco Bagnaia a abandonné à trois tours de la fin, visiblement victime d'un problème sur sa Ducati alors qu'il était 3e. L'Italien laisse ainsi la 3e place du classement général à son compatriote Marco Bezzecchi, pourtant seulement 11e dimanche.

Blessés, Marc Marquez (Ducati) et le champion du monde 2024 Jorge Martin (Aprilia) n'ont pas fait le déplacement en Malaisie.



Très lourde chute pour Noah Dettwiler Noah Dettwiler a été évacué vers l'hôpital après un grave accident à Sepang Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL Noah Dettwiler a lourdement chuté lors de la course Moto3 du GP de Malaisie dimanche à Sepang. Percuté par Jose Antonio Rueda, le pilote soleurois a été transporté à l'hôpital par hélicoptère.

L'accident s'est déroulé avant même le début de la course, comme le rapporte "Blick". Lors du tour de formation, Dettwiler semble avoir connu un problème avec sa KTM, roulant à très faible allure au bord de la piste. Le champion du monde espagnol Jose Antonio Rueda ne l'a pas vu et a percuté violemment Dettwiler par l'arrière, alors qu'il roulait pour sa part à pleine vitesse.

Un premier soupir de soulagement a rapidement suivi lorsque les organisateurs ont annoncé que les deux pilotes étaient conscients au moment d'être héliportés. Les premiers secours et le transport à l'hôpital ont toutefois pris beaucoup de temps. Et même si le diffuseur ServusTV a obtenu des informations de l'équipe CIP-KTM de Dettwiler selon lesquelles le Suisse n'était pas gravement blessé, aucun détail n'avait filtré trois heures après la course.



Ponti encore battu sur 50 m papillon Noè Ponti a été battu sur 50 m papillon samedi à Toronto Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Dépossédé de son record du monde du 100 m papillon par Josh Liendo jeudi, Noè Ponti a dû à nouveau s'avouer vaincu samedi à Toronto en Coupe du monde en petit bassin.

Le Tessinois a pris la 2e place du 50 m papillon, en 21''81, à 1 centième du vainqueur Ilya Kharun.

Seulement 3e sur 100 m jeudi en 48''38, alors que Josh Liendo avait nagé en 47''68 pour s'approprier le record du monde, Noè Ponti a été battu par son autre rival canadien 48 heures plus tard. Il conserve néanmoins son record du monde sur 50 pap' (21''32).

Le médaillé de bronze olympique de Tokyo 2021 n'aura donc gagné "que" deux courses au cours des trois étapes de cette Coupe du monde 2025 en petit bassin, sur 100 m papillon à Carmel puis à Westmont. Mais, avec 10 podiums en 10 finales, il a affiché une forme réjouissante.

"Nous ne sommes certes pas encore au meilleur de notre forme. Mais notre objectif était de nous améliorer à chaque étape, et nous y sommes parvenus", a analysé son coach Massimo Meloni, cité dans un communiqué de Swiss Aquatics.

Le prochain rendez-vous de Noè Ponti est agendé du 14 au 16 novembre à Uster pour les championnats de Suisse en petit bassin. Mais son objectif est d'atteindre son pic de forme pour les Européens en petit bassin, prévus à Lublin en Pologne du 2 au 7 décembre. Il sera à nouveau l'homme à battre sur 50 et 100 m papillon.



Une première défaite pour Akira Schmid Akira Schmid (40) a connu face aux Panthers sa première défaite de la saison Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Le Bernois Akira Schmid a concédé samedi sa première défaite de la saison devant le filet des Golden Knights. La franchise de Las Vegas s'est inclinée 3-0 sur la glace des Florida Panthers.

Akira Schmid, qui avait connu la victoire lors de ses quatre premières apparitions de la saison, a effectué 23 parades dans cette partie pour un pourcentage d'arrêts de 88,5. Son vis-à-vis Sergei Bobrovsky (17 arrêts) a signé quant à lui son 50e blanchissage en saison régulière.

Double tenant de la Coupe Stanley, Florida a du même coup infligé aux Golden Knights leur première défaite de la saison dans le temps réglementaire. La franchise du Nevada restait par ailleurs sur quatre succès consécutifs, alors que Florida avait perdu cinq de ses six derniers matches.



Norris partira en pole position au Mexique Lando Norris a décroché la pole position du GP du Mexique Image: KEYSTONE/AP/Fernando Llano Lando Norris (McLaren) partira dimanche en pole position du Grand Prix du Mexique, 20e des 24 manches de la saison de Formule 1.

Le Britannique a réalisé le meilleur temps des qualifications samedi sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez à Mexico.

Le vice-champion du monde a devancé les Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et du Britannique Lewis Hamilton. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et l'Australien Oscar Piastri (McLaren), leader du championnat du monde, s'élanceront quant à eux respectivement aux cinquième et septième rangs.

Norris, deuxième du championnat avec 14 longueurs de retard sur Piastri et 26 d'avance sur Verstappen, a frappé un grand coup en survolant les qualifications, améliorant au passage le record du tracé de plus de deux secondes.

La Scuderia pouvait aussi avoir le sourire après avoir placé ses deux monoplaces dans le Top 3: si Leclerc partira en première ligne pour la cinquième fois de la saison (dont une fois en pole), Hamilton a réalisé son meilleur résultat de l'année en qualifications.

Pas d'exploit en revanche pour les monoplaces de l'écurie suisse Kick-Sauber samedi. L'Allemand Nico Hülkenberg (13e) s'est arrêté en Q1, alors que le "rookie" brésilien Gabriel Bortoleto (16e) a dû se contenter de la première partie de ces qualifications.



Belinda Bencic s'impose à Tokyo et fête son 10e titre Belinda Bencic laisse éclater sa joie après avoir remporté le titre à Tokyo Image: KEYSTONE/AP/Louise Delmotte Belinda Bencic (WTA 13) a conquis son 10e titre sur le circuit principal dimanche, le deuxième de l'année.

La St-Galloise a remporté le WTA 500 de Tokyo en battant la Tchèque Linda Noskova (WTA 17) 6-2 6-3 en finale.

L'histoire d'amour continue donc entre Belinda Bencic et Tokyo. C'est, faut-il le rappeler, dans la mégapole nippone que la St-Galloise a cueilli son plus beau titre, une médaille d'or olympique lors des Jeux disputés en 2021. Elle avait alors également glané l'argent en double au côté de Viktorija Golubic.

La maman de Bella, qui n'était plus revenue à Tokyo depuis les JO 2021, a survolé les débats en finale. Sa gestion des points importants fut remarquable: elle a effacé les 10 balles de break auxquelles elle a fait face, convertissant quant à elle 3 des 6 occasions dont elle a bénéficié à la relance.

Sa première saison après sa maternité est donc une réussite totale. Belinda Bencic, qui pointait au 489e rang mondial en début d'année, figurera lundi à la 11e place du classement WTA. Elle a conquis deux titres en 2025 - elle avait remporté le WTA 500 d'Abou Dhabi en février - et a atteint les demi-finales à Wimbledon.

Et ce n'est peut-être pas terminé. Après avoir enchaîné à Tokyo un quatrième tournoi en quatre semaines, Belinda Bencic est en effet inscrite à Hong Kong où elle a obtenu une invitation. Tête de série no 1 du tableau, elle doit affronter la Bélarusse Aliaksandra Sasnovic (WTA 109) au 1er tour.



Super League: Lausanne face au défi bâlois, Servette reçoit Lugano Lausanne accueille Bâle ce dimanche pour la 10e journée de Super League (16h30). À Genève, Servette tentera de renouer avec le succès face à un FC Lugano en pleine bourre (16h30).

Trois jours après leur déplacement à Malte et leur succès face aux Hamrun Spartans 1-0 en Conference League, les hommes de Peter Zeidler affrontent le FC Bâle, qui a lui connu un coup d'arrêt à Lyon jeudi en perdant 2-0. Les Rhénans restaient pourtant sur trois victoires convaincantes, notamment face au Vfb Stuttgart 2-0 lors de leur précédente rencontre d'Europa League.

Au Stade de Genève, les Grenats peuvent relever la tête face à Lugano, eux qui restent sur deux défaites d'affilée en championnat face à Bâle et Thoune. En face, la troupe de Jocelyn Gourvennec aura des Tessinois vainqueurs de leurs trois derniers matches, et donc en pleine confiance.

La troisième rencontre de la journée (14h00) verra s'affronter YB, vainqueur de Ludogorets jeudi en Europa League, et le FC Zurich, qui s'est séparé de son entraîneur van der Gaag le même jour.



Odermatt a une revanche à prendre à Sölden Au tour des messieurs d'entrer en scène à Sölden pour le traditionnel géant d'ouverture de la Coupe du monde. La 1re manche est programmée dès 10h dimanche.

Patron du ski masculin, Marco Odermatt a une revanche à prendre sur le glacier du Rettenbach. Le Nidwaldien avait connu l'élimination dès la première manche l'an dernier, alors qu'il visait une troisième victoire d'affilée à Sölden.

Loïc Meillard, qui espère pouvoir rivaliser avec son compère dans la lutte pour le classement général, voudra également frapper d'entrée un grand coup. Mais le skieur d'Hérémence, forfait l'an dernier en raison de douleurs au dos, n'a jamais fait mieux que 5e à Sölden.

Les Suisses avaient d'ailleurs manqué le coche pour la première course de la saison 2024/25. Seul Gino Caviezel, 9e, avait terminé dans le top 10 d'un géant marqué par un triplé norvégien. Le Grison, opéré au genou droit en janvier, est absent à Sölden, tout comme le vainqueur sortant Alexander Steen Olsen.



Belinda Bencic peut conclure sa saison en beauté Belinda Bencic (WTA 13) part en quête d'un 10e titre sur le circuit principal dimanche à Tokyo, pour sa 20e finale. La St-Galloise affronte Linda Noskova (WTA 17) pour son dernier match de la saison.

Sacrée en février à Abou Dhabi, Belinda Bencic a l'occasion de conclure en beauté sa première saison vécue dans la peau d'une maman. Elle bouclera l'année à la 11e place mondiale, elle qui n'avait plus de classement il y a douze mois à l'heure de revenir à la compétition après sa maternité.

La St-Galloise de 28 ans se sent certainement pousser des ailes à Tokyo. Finaliste du tournoi WTA disputé dans la capitale japonaise il y a dix ans, elle y avait surtout brillé de mille feux lors des Jeux olympiques 2021, conquérant l'or en simple et l'argent en double au côté de Viktorija Golubic.

Mais sa tâche s'annonce compliquée en finale. Contrainte de batailler durant un peu plus de 3 heures vendredi face à Karolina Muchova, Belinda Bencic a également eu besoin de trois sets pour vaincre Sofia Kenin en demi-finale, alors qu'elle avait déjà disputé deux matches de plus de 3 heures la semaine passée à Ningbo.

Linda Noskova (20 ans), que la St-Galloise n'a encore jamais affrontée, n'a quant à elle pas eu à donner le moindre coup de raquette samedi en raison du forfait d'Elena Rybakina avant leur demi-finale. La Tchèque, finaliste du WTA 1000 de Pékin au début du mois, vise son deuxième titre après Monterrey 2024.

