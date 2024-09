Ballon d'Or: Xhaka parmi les 30 nommés ++ Muchova en demi-finale

La situation de Vargas et d’Aebischer souligne combien le rassemblement de septembre n’est pas un rassemblement comme les autres pour les internationaux en raison de la disparité des temps de jeu. "*Les joueurs de Super League sont davantage dans le rythme" glisse le sélectionneur. Comme pour préparer le terrain pour Renato Steffen, Uran Bislimi, Filip Ugrinic et Joël Monteiro. Les duos de Lugano et des Young Boys auront certainement un rôle à jouer tant jeudi que dimanche. Homme de coups, Murat Yakin risque de nous réserver une nouvelle surprise à Copenhague. Celui qui devinera son onze de départ n’est pas encore né.

Face à des Danois qui misent toujours sur le néo-Marseillais Pierre-Emile Höjbjerg et sur le Mancunien Christian Eriksen pour développer un jeu qui n’est sans doute pas le plus chatoyant du continent mais qui qui peut tourmenter n'importe quel adversaire, Murat Yakin devra répondre à plusieurs interrogations. Où faire jouer Denis Zakaria qui rayonne en ce début de saison à l’AS Monaco ? Maintenir sa confiance à Ruben Vargas, le merveilleux buteur du 2-0 en huitièmes de finale contre l’Italie, malgré une reprise bien laborieuse à Augsbourg ? Aligner toujours Michael Aebischer comme piston gauche alors qu’il n’a été titularisé qu’une seule fois en trois matches à Bologne ?

A Copenhague face à une équipe qu’elle a affrontée le 23 mars dernier dans un match amical fermé (0-0) et qui a sans doute convaincu Murat Yakin que Noah Okafor n’était plus l’attaquant qui avait offert un bien beau récital à Rome en novembre 2021, la Suisse doit marquer d’entrée de jeu les esprits. Le sélectionneur mesure pleinement l’importance de cette Ligue des Nations. Les résultats de la phase de poules auront une incidence sur la désignation des têtes de série pour le tour préliminaire de la Coupe du monde 2026. Pour l’instant, la Suisse est dans le bon wagon. Il convient donc de devancer le Danemark et la Serbie pour asseoir son statut.

Après le quart de finale de l’Euro et cette élimination presque "injuste" aux tirs au but face à l’Angleterre, tous les rêves sont permis pour l’équipe de Suisse. Même si Yann Sommer, Fabian Schär et Xherdan Shaqiri – 305 sélections à eux trois – ne sont plus du voyage, Murat Yakin et son capitaine Granit Xhaka sont convaincus que le ciel est désormais leur seule limite. Que cette équipe de Suisse, parfois si convaincante l’été dernier en Allemagne, peut trouver son Eldorado dans deux ans aux Amériques.

Sur la ligne d'arrivée, la Romande de 33 ans a concédé un peu plus de 10'' à la gagnante de ce contre-la-montre, catégorie T1-T2. Six athlètes ont participé à cette course.

La Lucernoise de 30 ans, née au Sri Lanka et plusieurs fois médaillée aux championnats d'Europe, a obtenu le huitième et dernier ticket qualificatif.

La plus grande concurrence qui menace le quatuor suisse est celle des équipes suédoises et finlandaises, les deux pays nordiques ayant été vainqueurs à huit reprises de la CHL, avant le triomphe de Genève-Servette (six succès suédois, deux finlandais).

Lauréat de la dernière édition, Genève-Servette remet son titre en jeu, remporté le 20 février dernier contre les Suédois de Skelleftea. Un succès qui permet à la Suisse d'aligner une équipe supplémentaire sur la scène continentale. Roger Karrer et ses coéquipiers entameront la compétition par un déplacement au nord de l'Allemagne, vendredi, pour y affronter Brehmerhaven. Moins de 48 heures plus tard, les hommes de Jan Cadieux évolueront à Lahti (FIN).

Comme la saison dernière, 24 équipes sont réunies en un seul groupe. Chaque formation dispute six matches, trois à domicile et trois à l'extérieur. Les 16 équipes les mieux classées se qualifient ensuite pour les 8es de finale. Cette deuxième phase débutera le 12 novembre.

Pour sa première participation aux Jeux paralympiques, le Zurichois de 32 ans a réalisé une bonne performance. "J'ai tout donné et je n'ai rien à me reprocher", a-t-il souligné, à l'arrivée. Jeudi, Früh poursuivra la compétition avec la course sur route.

Alinghi Red Bull Racing (à gauche), Orient Express Racing Team (à droite) et les autres syndicats n'ont pas pu naviguer, mercredi, à cause d'une tempête.

Alinghi Red Bull Racing (à gauche), Orient Express Racing Team (à droite) et les autres syndicats n'ont pas pu naviguer, mercredi, à cause d'une tempête. Image: KEYSTONE/EPA/Quique Garcia

"Numa est un joueur cadre de l’effectif. Il incarne à merveille l’esprit valaisan. Son talent, son leadership et son expérience apportent énormément au groupe", résume Barthélémy Constantin, le directeur sportif du club sédunois. "Pouvoir compter sur lui deux années de plus est une excellente nouvelle pour le FC Sion."

Après cinq saisons en NHL à Chicago, Detroit et Ottawa, l'ailier de Plzen revient là où il avait passé une saison et demie entre 2017 et 2019. Mais il a signé une clause l'autorisant à repartir en NHL avant le 15 décembre.

Le joueur du Borussia Dortmund, qui confirme n’avoir eu aucun contact avec son prédécesseur, a rappelé que jouer en équipe nationale était "un honneur". "Même si j’ai une certaine expérience, je vais découvrir demain quelque chose de nouveau pour moi, dit-il. La nervosité sera bien là. On ne peut pas comparer le football des clubs avec le football des équipes nationales." On a pu, en effet, pleinement le mesurer cet été à l’Euro.

On le sait, cette rencontre marquera les débuts de Gregor Kobel comme no 1. Le successeur de Yann Sommer entamera son "règne" au lendemain de sa nomination pour le Trophée Yashine qui couronnera le mois prochain le meilleur gardien de la planète. Le Zurichois est l’un des dix nominés avec...Yann Sommer. "Je m’efforce de donner le meilleur de moi-même tous les jours. Une telle reconnaissance est une belle récompense", explique Gregor Kobel.

La Brésilienne a un peu mieux tenu sa mise en jeu dans le second set mais la Tchèque, malgré des douleurs au ventre, a réussi le break pour mener 3-2. Ses maux l'ont clairement handicapée sur son jeu de service suivant qu'elle a concédé blanc pour permettre à Haddad de recoller à 3-3. Visiblement en difficulté physiquement, Muchova a néanmoins repris immédiatement le service de Haddad et cette fois elle a confirmé le break pour mener 5-3.

Et l'ancien joueur de Bâle a réussi un excellent Euro avec la Suisse malgré la défaite mortifiante aux tirs au but contre l'Angleterre en quarts de finale.

«Dans les ateliers d'Alinghi, on cachait tout et on se déplaçait la nuit»

Yves Detrey, 45 ans, en a passé une petite moitié chez Alinghi. Du triomphe à la Coupe de l'America 2003 au nouveau défi, il raconte «les jours où» il a trippé, flippé, et presque vomi.

Le jour où Alinghi vous a engagé sur sa première Coupe de l’America?

Il y a plusieurs moments dans un processus de sélection, mais je crois connaître le jour où j’ai gagné mon ticket. Et ça n’a rien à voir avec la voile... J’avais rejoint l’équipe à Sète, pour un stage d'entraînement. Notre hôtel était situé assez loin de la base. Un jour, on nous a demandé de parcourir le trajet à la nage. On nous a tous alignés sur la plage, devant l’hôtel, et on nous a dit: nagez! Je suis arrivé premier. On n'avait pas tous le même niveau de navigation mais c'est dans ce genre d'exercice, je crois, que l’on tape dans l'œil de certaines personnes. A l’arrivée, les boss ont voulu savoir immédiatement qui avait gagné et on leur a dit que c’était le p’tit jeune. J’ai appris plus tard que j’étais retenu. Ma motivation a dû plaire.