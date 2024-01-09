Capela gagne ++ New Jersey retrouve la victoire

NBA: Clint Capela gagne du temps de jeu Le Genevois Clint Capela a foulé le parquet pendant près d'un quart d'heure ce mardi avec les Houston Rockets. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Karen Warren Clint Capela a été régulièrement utilisé dans la nuit de lundi à mardi en NBA. Il a contribué à la victoire 114-92 des Houston Rockets sur les Phoenix Suns en marquant deux points.

Le Genevois a passé 13'21'' sur le parquet - une durée rarement atteinte cette saison. Le pivot de 31 ans, qui ne fait pas partie de la formation de base à Houston, a tiré à deux reprises en direction du panier adverse et a réussi un tir. Il a également capté cinq rebonds.

Les Rockets ont commencé la saison de manière convaincante avec 11 victoires en 14 matches et occupent la 4e place de la Conférence Ouest.



NHL: Soirée faste pour les "Swiss Devils" Nico Hischier a inscrit un but et un assist pour les New Jersey Devils face aux Red Wings et est pour l'heure le meilleur marqueur suisse de NHL cette saison. Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig New Jersey Devils et ses joueurs suisses ont mis fin à une série de 3 défaites en battant 4-3 les Detroit Red Wings mardi en NHL. Hischier et Meier ont chacun inscrit un but et un assist.

Ces trois points propulsent les Devils dans le groupe de tête de la Conférence Est. Parallèlement, Hischier et Meier se placent en tête de la liste des marqueurs suisses en NHL. Hischier occupe la première place avec 18 points (7 buts/11 assists), suivi de près par Meier avec 17 points (7/10). Kevin Fiala, qui était également sur la glace dans la nuit de lundi à mardi et qui a fêté une victoire 2-1 sur les Ottawa Senators avec les Los Angeles Kings, n'a pas marqué et reste à 16 points (9/7).

Les Predators et Josi en difficulté Roman Josi s'est illustré avec une passe décisive. Mais le capitaine des Nashville Predators n'a actuellement pas beaucoup de raisons de se réjouir. Lors de son deuxième match après sa pause pour blessure, son équipe n'a pas eu la moindre chance et a concédé une nette défaite 8-3 contre les Florida Panthers. Nashville glisse ainsi dans le bas du classement de la Conférence Ouest.

Akira Schmid a pris place sur le banc des remplaçants chez les Vegas Golden Knights. Son collègue gardien Carl Lindbom n'a pas profité de l'occasion pour briller. Il a encaissé trois buts lors de la défaite 5-1 contre les Utah Mammoth - les deux derniers buts ont été marqués dans une cage vide.

Pius Suter s'est incliné avec les St. Louis Blues à l'extérieur contre les New York Rangers 3-2. Janis Moser a en revanche fêté une victoire 3-0 avec les Tampa Bay Lightnings contre les Philadelphia Flyers.



Ligue des champions: un alléchant Chelsea - Barcelone ce soir La 5e journée de Ligue des champions est au programme ce soir. L'affiche la plus alléchante se jouera à Londres entre Chelsea et Barcelone.

Les deux clubs sont voisins au classement. Le Barça occupe le 11e rang juste devant les Londoniens. Tous deux comptent 7 points après avoir gagné deux matches, fait un nul et subi une défaite. Autre parallèle, tant Chelsea que Barcelone sont actuellement 2e de leur championnat: les Anglais accusent 6 points de retard sur Arsenal, alors que les Catalans se trouvent à 1 point derrière le Real Madrid.

Parmi les favoris de la compétition, Manchester City (4e/10 pts) accueillera le Bayer Leverkusen (21e/5 pts) en espérant rebondir après sa défaite samedi en Premier League à Newcastle (2-1). Pour leur part, les Magpies de Fabian Schär, qui occupent le 6e rang avec 9 points, se rendront à Marseille (25e/3 pts) en sachant qu'un succès serait quasiment synonyme de qualification pour les 16es de finale.

Le Borussia Dortmund (14e/7 pts) de Gregor Kobel aura une bonne occasion d'engranger des points avec la venue dans la Ruhr de Villarreal (32e/1 pt). Marc Giger et l'Union Saint-Gilliose (28e/3 pts) effectueront le périlleux déplacement d'Istanbul pour aller y affronter Galatasaray (9e/9 pts). Naples (24e/4 pts) aura la pression lors de la réception de l'étonnant FK Qarabag (15e/7 pts).



PL: Réduit à 10, Everton s'impose face à Manchester United Le milieu de terrain Kiernan Dewsbury-Hall a permis aux sien de s'imposer malgré l'infériorité numérique face à Manchester United en Premier League lundi. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Everton a joué un bien mauvais coup à Manchester United lors du dernier match de la 12e journée de Premier League. Réduits à 10, les visiteurs se sont imposé 1-0 à Old Trafford.

L'expulsion de Gueye pour une altercation avec son propre coéquipier Keane à la 13e laissait présager le pire pour Everton. Pourtant, Dewsbury-Hall a trouvé la faille d'une frappe puissante à la 29e.

Malgré la possession de balle, les hommes de Ruben Amorim ne sont pas parvenus à tromper le portier d'Everton Pickford et à recoller au score. Il s'agit du 3e rencontre d'affilée des Red Devils sans victoire, après les matches nuls face à Nothigham Forest et Tottenham.

Au classement, cette victoire permet à Everton de remonter à 18 points, le même total provisoire que les Mancuniens ainsi que de Liverpool et de Tottenham après 12 journées. Avec ses 23 points, l'actuel deuxième, Chelsea, n'est qu'à cinq points de la douzième place des Reds.



CE: Bilan contrasté des équipes de Suisse après 5 tours Le skip genevois Yannick Schwaller et son équipe n'ont rien pu faire face à l'Ecosse. (Archives) Image: KEYSTONE/EPA COMPIC/KIMMO BRANDT La sélection suisse féminine s'est relevée au championnat d'Europe de Lohja, en battant l'Allemagne 8-4. Tout comme l'équipe masculine, défaite par l'Ecosse, elle pointe à 3 victoires après 5 tours.

Le quatuor féminin suisse de la skip Corrie Hürlimann s'est remis sur de bons rails en Finlande lundi soir. Après avoir perdu successivement contre la Lituanie et le Danemark, les Suissesses ont battu l'Allemagne 8-4. La décision s'est faite au huitième end avec un coup de trois des Suissesses.

Plus tôt dans la journée, elles s'étaient inclinées 8-7 face au Danemark après avoir été menées 4-0 en début de match. Les Danoises ont réalisé un coup de trois décisif au neuvième end pour couper court aux espoirs de victoire suisse. Corrie Hürlimann et ses coéquipières poursuivront la compétition mardi contre l'Écosse et la Turquie.

Les Suisses encore battus par l'Ecosse De leur côté, les Suisses ont battu la Tchéquie 10-9 après un end supplémentaire lundi, avant de s'incliner face aux champions du monde écossais 8-4 en début de soirée. Le CC Genève du skip Yannick Schwaller, Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Schwaller et Benoît Schwarz-Van Berkel auraient pu s'épargner la prolongation face aux Tchèques. Ils ont entamé le 10e end en menant 9-6, mais ont laissé les Tchèques réussir un coup de trois. Schwarz-Van Berkel a ensuite profité de l'avantage de la dernière pierre pour donner la victoire à son équipe lors du end supplémentaire.

Le soir, les Suisses se sont inclinés face à l'Écosse, comme lors de la finale mondiale de Moose Jaw d'avril dernier. Les Écossais ont pris le contrôle du match avec un coup de trois dans le troisième end, avant de conclure la rencontre au neuvième end 8-4. Schwaller et son équipe affronteront l'Autriche mardi à partir de 15 heures.



NBA: Billups plaide non-coupable dans l'affaire des jeux truqués Le coach des Trail Blazers de Portland Chauncey Billups a plaidé non-coupable dans l'affaire des jeux d'argent truqués lundi à New York. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Yuki Iwamura L'entraîneur de Portland, Chauncey Billups, a plaidé non-coupable lundi devant un tribunal de New York. Il est accusé d'être impliqué dans des réseaux de jeux d'argent illégaux liés à la mafia.

Billups a été inculpé des chefs d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchir de l'argent, accusations auxquelles il a plaidé non-coupable, a confirmé le bureau du procureur. Vedette des Detroit Pistons, avec qui il est sacré en 2004 en étant nommé meilleur joueur des finales, puis intronisé au Hall of Fame de la NBA, le quintuple All-Star, âgé de 49 ans, encourt pour chaque accusation une peine maximale de 20 ans d'emprisonnement.

Mis en cause par le FBI Il a été interpellé en octobre, avec le meneur-arrière du Heat de Miami, Terry Rozier, dans une enquête menée par le FBI sur une vaste escroquerie qui aurait vu des joueurs être trompés à l'aide de méthodes sophistiquées, notamment une table à rayons X et des jeux de cartes avec code-barres. Sont en cause des parties de poker illégales truquées associées à des familles mafieuses.

Rozier et Billups ont été suspendus à titre conservatoire par la NBA qui a dit prendre "ces allégations avec le plus grand sérieux". Billups a été libéré contre une caution de cinq millions de dollars après avoir comparu initialement devant un tribunal fédéral à Portland, dans l'Oregon (nord-ouest), alors qu'il a été représenté par son avocat Marc Mukasey lors d'une brève audience dans un tribunal de Brooklyn lundi.



CE: les Suisses gagnent, les Suissesses perdent Un troisième succès en quatre matches pour Schwaller Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Les Suisses ont battu la Tchéquie 10-9 après un end supplémentaire lundi aux Européens de Lohja. Le CC Genève du skip Yannick Schwaller a ainsi fêté un troisième succès en quatre matches.

Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Schwaller et Benoît Schwarz-Van Berkel auraient pu s'épargner la prolongation. Ils ont entamé le 10e end en menant 9-6, mais ont laissé les Tchèques réussir un coup de trois. Schwarz-Van Berkel a ensuite profité de l'avantage de la dernière pierre pour donner la victoire à son équipe lors de l'end supplémentaire. Les Suisses seront encore sur la glace dès 19h00: ils affronteront l'Ecosse, qui a gagné tous ses matches jusqu'ici.

Pour leur part, les Suissesses ont subi une deuxième défaite. L'équipe de la skip Corrie Hürlimann s'est inclinée 8-7 face au Danemark.

La décision est tombée au 9e end. Le quatuor composé de Celine Schwizgebel, Stephanie Berset, Marina Loertscher et Hürlimann a vu les Danoises de Madeleine Dupont réaliser un coup de trois pour mener 8-6. Les Suissesses, qui comptent deux succès pour autant de défaites, affronteront l'Allemagne dès 15h00.



Genève-Servette: Taylor Beck retourne en KHL Taylor Beck, ici contre Langnau, n'a jamais convaincu avec Genève-Servette Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI L'attaquant canadien Taylor Beck (34 ans) quitte déjà Genève-Servette. Il s'est engagé pour deux ans en KHL avec le Sibir Novosibirsk, son ancien club.

Beck avait signé pour deux saisons dans le club des Vernets en mai. Son passage en Suisse ne s'est pas déroulé comme il l'espérait. Le Canadien a souvent été relégué sur le banc comme septième étranger. En six matches de National League, il n'a pas inscrit le moindre but ni donné une seule passe décisive.

Genève-Servette a précisé que le contrat avait été rompu à la demande du joueur.



Women's Super League: Servette toujours invaincu Les joueuses de Servette survolent le championnat Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

La Women's Super League LE MATCH DE LA SEMAINE. Les filles de YB ont réagi après leur piteuse élimination en Europa Cup contre Sparta Prague. Dans le match des poursuivantes, elles ont battu le FC Zurich 2-0 grâce à deux erreurs défensives. Les Bernoises devancent désormais les Zurichoises de quatre longueurs.

LE BUT DE LA SEMAINE. Il a été inscrit de superbe manière par Magdalena Sobal lors du succès 4-1 de Servette contre Saint-Gall: feinte de corps, contrôle du ballon avec le pied droit suivi d'une volée du gauche dans la lucarne! Les Genevoises ont célébré cette réussite en se livrant à une courte bataille de boules de neige au Bergholz à Wil.

CLASSEMENT. Le trio de tête a gagné, de sorte que la hiérarchie est inchangée. Servette compte quatre points d'avance sur Grasshopper et six sur Youung Boys. Zurich et Bâle accusent déjà dix longueurs de retard sur le leader.

LA SUITE. Le championnat va observer une pause de deux semaines en raison de la fenêtre internationale. Les Suissesses, avec leur nouvel entraîneur Ravel Navarro, disputeront deux matches amicaux en Espagne (Jerez) contre la Belgique vendredi et le Pays de Galles mardi prochain. La Women's Super League reprendra le 6 décembre.

Les Suissesses à l'étranger ALLEMAGNE. Irina Fuchs est en forme avec Cologne. La gardienne âgée de 20 ans, qui n'avait encaissé qu'un but lors des trois derniers matches, a arrêté un penalty contre Brême. Mais elle n'a pas pu empêcher l'égalisation du Werder en seconde période. Le match s'est conclu sur un nul 1-1.

Aurélie Csillag (22 ans) a été déterminante dans la victoire 3-0 du SC Fribourg contre Iéna. Entrée en jeu à la 61e pour sa compatriote Leela Egli, elle a donné la passe du 2-0 huit minutes plus tard avant l'inscrire le 3-0 à cinq minutes de la fin, signant son troisième but de la saison, sur un service d'une autre Suissesse, soit Alena Bienz.

ITALIE. Alayah Pilgrim s'est blessée au nez à la 71e lors du succès de l'AS Rome à Côme. Elle est donc forfait pour le rassemblement de l'équipe nationale et sera remplacée par Leela Egli.

NORVÈGE. Valerenga a remporté pour la quatrième fois la Coupe de Norvège après 2020, 2021 et 2024. La Suissesse Naina Inauen a ainsi gagné son premier titre avec le club d'Oslo. En finale contre Rosenborg (2-0), elle est entrée en jeu à la 58e et a contribué à maintenir le score.

PAYS-Bas. Riola Xhemaili a joué 54 minutes lors de la victoire 6-0 du PSV Eindhoven contre Heerenveen. Pour la troisième fois de la saison, elle n'a pas marqué ni donné de passe décisive. Elle reste ainsi à huit buts et un assist.

ESPAGNE. Sydney Schertenleib a elle aussi été muette durant le succès 4-0 de Barcelone contre Levante. Titulaire, la Suissesse a été relayée à un quart d'heure de la fin par Alexia Putellas. Le Barça compte six points d'avance sur la Real Sociedad, avec 55 buts marqués et 2 reçus.

Les chiffres de la semaine 29-4: ce n'est pas aussi impressionnant que le Barça, mais Servette domine le championnat avec 29 buts pour et 4 contre. Le club genevois est le seul à rester invaincu. Il a marqué au moins trois buts pour la huitième fois déjà.



MLS: Lionel Messi encore une fois décisif Encore une grande prestation de Lionel Messi Image: KEYSTONE/AP/Tanner Pearson Lionel Messi continue de briller en MLS avec Inter Miami. L'Argentin a été décisif dans la qualification de son équipe pour les demi-finales des play-off.

Inter Miami s'est imposé 4-0 à Cincinnati. Messi a ouvert le score à la 19e avant de distiller trois assists sur les réussites de ses compatriotes Mateo Silvetti (57e) et Tadeo Allende (62e/74e). Avec déjà six buts et autant de passes décisives, Messi est déjà le meilleur scorer de l'histoire des play-off de MLS.

En demi-finale, le club floridien affrontera le New York City FC. L'autre affiche mettra aux prises les Vancouver Whitecaps et San Diego ou Minnesota.



Le Real à nouveau contraint au nul Kylian Mbappe et le Real freinés par Elche Image: KEYSTONE/AP/Alberto Saiz Le Real Madrid a concédé le nul 2-2 à Elche lors de la 13e journée de la Liga. Les Madrilènes n'ont plus qu'un point d'avance sur le Barça.

Menés par deux fois au score, les joueurs de Xabi Alonso sont revenus à chaque fois. C'est Huijsen qui a égalisé la première fois et Bellingham la seconde, trois minutes après le 2-1 de Rodriguez. Les Merengue ont même fini la partie avec un homme de plus, puisque Chust s'est fait expulser à la 96e pour un deuxième carton jaune.

Après le 0-0 contre Vallecano, le nouveau résultat moyen fait les affaires des adversaires du Real. A commencer par Barcelone qui revient à une longueur grâce à sa victoire 4-0 sur l'Athletic Bilbao samedi.



Milan bat l'Inter Mike Maignan a été intraitable dans ses buts pour l'AC Milan Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI L'AC Milan a remporté le 245e derby della Madonnina. Les Rossoneri ont dominé l'Inter 1-0 sur un but de Pulisic.

A la 54e, c'est l'Américain qui a pu ouvrir le score et inscrire l'unique but de la rencontre en profitant d'un renvoi de Yann Sommer et en étant le plus prompt pour pousser le ballon au fond des filets.

Les Milanais auraient pu subir l'égalisation à la 74e, mais Mike Maignan a arrêté le penalty de Calhanoglou. Cette victoire permet au club dirigé par Max Allegri de prendre la deuxième place derrière l'AS Roma avec 25 points contre 27 pour les Romains.

L'Inter est pour l'heure 4e avec 24 unités.



L'Italie bat l'Espagne et gagne une troisième Coupe Davis d'affilée Matteo Berrettini et l?ialie encore vainqueurs de la Coupe Davis Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'Italie, pourtant privée de Jannik Sinner, a remporté dimanche à Bologne sa troisième Coupe Davis d'affilée, la quatrième de son histoire. Ceci grâce à une victoire 2-0 contre l'Espagne en finale.

Flavio Cobolli (22e mondial) a apporté le point décisif à la sélection italienne en battant en trois sets l'Espagnol Jaume Munar (36e) 1-6 7-6 (7/5) 7-5. Dans l'après-midi, Matteo Berrettini (56e) avait apporté le premier point aux siens en dominant Pablo Carreno (89e) 6-3, 6-4.

Déjà victorieuse 2-0 de l'Autriche mercredi en quart de finale, et de la Belgique sur le même score vendredi en demi-finale, l'Italie n'a pas perdu le moindre match durant la phase finale, disputée pour la première fois sur ses terres après plusieurs éditions à Malaga.

Aucun pays n'avait gagné trois années de suite le Saladier d'argent depuis les Etats-Unis, vainqueurs de cinq éditions consécutives entre 1968 et 1972. Si les Italiens sont encore loin des 32 titres américains en Coupe Davis, ils ont décroché dimanche leur quatrième sacre dans la compétition, après ceux de 1976, 2023 et 2024.

Pour la deuxième année d'affilée, l'Italie a en outre gagné la Coupe Davis et la Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup) la même saison.

Un succès d'autant plus notable qu'il a été conquis sans le no 2 mondial Jannik Sinner, soucieux de disposer du maximum de temps possible pour préparer la saison 2026, qui s'ouvrira en janvier par la défense de son titre à l'Open d'Australie.

L'autre membre italien du top 10, le 8e mondial Lorenzo Musetti, avait lui aussi déclaré forfait, invoquant sa "condition physique" et l'arrivée imminente de son deuxième enfant.

Le camp espagnol était également déforcé en l'absence du no 1 mondial Carlos Alcaraz, blessé à la jambe droite, et du 14e Alejandro Davidovich, non retenu par le capitaine David Ferrer.



Premier League: Arsenal croque son rival Tottenham Eberechi Eze a joué un bien mauvais tour au club qu'il avait failli rejoindre cet été. Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Arsenal a croqué Tottenham avec un triplé d'Eberechi Eze dimanche (4-1). Une démonstration de force idéale pour le leader de Premier League avant deux sommets contre le Bayern Munich et Chelsea.

Rien ne pouvait procurer plus de bonheur aux Gunners qu'une victoire face au voisin ennemi, à domicile et avec trois buts d'Eze, l'attaquant qui les a rejoints cet été après avoir failli signer chez les Spurs. Le no 10 a frappé trois fois (41e/46e/76e) dans un "North London Derby" à sens unique, lancé par un but de Leandro Trossard (36e).

Le leader reprend sa marche en avant après avoir été freiné par Sunderland et Granit Xhaka (2-2) avant la trêve internationale, et avant une semaine épicée, contre le Bayern Munich mercredi en Ligue des champions puis à Chelsea dimanche en championnat.

Après 12 journées, l'équipe de Mikel Arteta compte 29 points, six de plus que Chelsea et sept de plus que Manchester City. Aston Villa, vainqueur 2-1 face au Leeds de Noah Okafor (titulaire et remplacé à la 80e), et Crystal Palace complètent le top 5.

Spurs inoffensifs Tottenham n'a fait que subir chez son voisin et ses supporters peuvent être inquiets avant un déplacement chez le champion d'Europe, le Paris Saint-Germain, mercredi en Ligue des champions (21h00).

Les Spurs, recroquevillés derrière, n'ont affiché absolument aucune ambition offensive, sauf en seconde période où Richarlison a réduit l'écart d'un superbe lob lointain sur leur premier tir tenté (56e, 3-1).

Le portier italien Guglielmo Vicario n'a fait que retarder l'inéluctable sur une volée de Declan Rice (4e) et un coup franc de Bukayo Saka (34e), face à des Gunners déterminés, patients, comme un serpent face à une proie résignée.

Un remarquable triplé La première morsure est venue de Trossard, l'ailier gauche venu contrôler dans la surface une passe lobée de Mikel Merino, du pied droit, avant de frapper du gauche en pivot (36e, 1-0).

La deuxième a également été infligée plein axe. Servi par Declan Rice à l'entrée de la surface, Eze a effacé deux défenseurs et déclenché un tir que Vicario n'a pu qu'effleurer (41e, 2-0).

Il n'a fallu que 35 secondes en début de seconde période au no 10 pour punir une nouvelle fois les Spurs, du gauche (46e, 3-0). Il a récidivé à la 76e pour le 4-1.

Les supporters des Spurs devront encore attendre avant de célébrer une victoire en terre ennemie en championnat. Ils ont l'habitude: la dernière remonte à novembre 2010, il y a quinze ans.

