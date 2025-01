Deux chutes privent Kimmy Repond de médaille

Genève-Servette: la descente aux enfers se poursuit Le dépit de Simon Le Coultre: Genève-Servette est bien en train de couler. Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER La descente aux enfers se poursuit pour Genève-Servette ! Battus 4-1 à Zurich, les Genevois ont concédé une sixième défaite de rang pour se diriger de plus en plus vers le play-out. Le champion de 2023 n’a pas existé devant le champion de 2024. Après l’exploit personnel de Denis Malgin sur l’ouverture du score à la 10e, Genève a lâché prise juste après la mi-match avec le 2-0 de Jesper Fröden à la 31e et le 3-0 de Willy Riedi à la 33e. La seule bonne nouvelle de la soirée pour la formation de Yorick Treille est venue de la défaite 7-4 de Lugano à Zoug. Les Tessinois menaient pourtant 4-2 à l'appel de l'ultime période. Mais malgré ce revers de Lugano qui possède une autre dynamique, on voit mal comment les Genevois vont pouvoir désormais échapper à cette série de tous les dangers contre Ajoie, leur " bourreau" de mardi dernier lors de l’entame de cette semaine noire qui s’achèvera dimanche aux Vernets avec la réception du Lausanne HC. Lausanne et Kevin Pasche à la fête Un Lausanne HC qui a, lui, le vent dans le dos. Victorieux 3-0 sur leur glace de Davos, les Vaudois ont cueilli un sixième succès de rang pour suivre le rythme imposé cette semaine par Zurich dans le duel qui désignera le vainqueur de la saison régulière. Face à des Grisons qui avaient joué la veille contre Genève-Servette, Lausanne a su tisser sa toile avec patience pour frapper par Damien Riat à la 24e et par Gavin Bayreuther à la 45e avant le but dans la cage vide de Raphaël Prassl. Devant ses filets, Kevin Pasche a signé son neuvième blanchissage de l'exercice pour marquer encore plus les esprits avant de participer à son premier rassemblement avec l’équipe nationale. Fribourg-Gottéron dans le top-6 Fribourg-Gottéron possède aussi un gardien talentueux en la personne de Loïc Galley. Le remplaçant de Reto Berra a également réussi un blanchissage à Kloten où les Fribourgeois se sont imposés 2-0 pour figurer enfin dans le top-6. Marcus Sörensen, à 21’’ de la sirène du premier tiers, et Julien Sprunger, à 39’’ cette fois de celle du deuxième, ont permis à Gottéron de passer l’épaule et de prolonger une série vertueuse: 13 matches sans la moindre défaite dans le temps réglementaire. Pour Fribourg, les play-off arrivent ! Pour Bienne, ils ne sont presque plus qu'un mirage. Les Seelandais ont été battus 4-3 sur leur glace par un Ajoie de plus en plus admirable. Les Jurassiens ont arraché l’égalisation à 6 contre par T.J. Brennan avant de forcer la décision après 77’’ en prolongation par ce même T. J. Brennan. Avec cette défaite, Bienne cède la dixième place à Ambri qui s’est imposé 4-3 à Rapperswil grâce à un but d’Eric Landry après 3’01’’ de jeu dans la prolongation.

Carouge et Xamax perdent des plumes L'entraîneur d'Etoile Carouge, Adrian Ursea, a vécu une soirée frustrante à Lausanne. Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Thoune a conforté sa position de leader de la Challenge League, vendredi à Schaffhouse. Tandis qu'Etoile Carouge et Neuchâtel Xamax se sont inclinés devant Stade-Lausanne-Ouchy (1-0) et Wil (2-0). A la Pontaise, Warren Caddy a marqué l'unique but de la partie pour SLO après une demi-heure, stoppant les Carougeois dans leur reconquête de la 2e place du classement. Les Stadistes reviennent à deux points de Xamax, 6e, qui n'a pas trouvé de solution pour répondre aux deux buts inscrits par Wil. Ces derniers prennent une marge de 4 points sur les Neuchâtelois. L'écart est également confortable en tête pour Thoune. Son premier poursuivant, Aarau, invaincu depuis début novembre, compte sept points de retard et reçoit Bellinzone samedi.

Deux chutes privent Kimmy Repond de médaille Les chutes ont co Image: KEYSTONE/AP/Sergei Grits Kimmy Repond a terminé au pied du podium aux Championnats d'Europe de Tallinn, au terme du programme libre. La Bâloise de 18 ans, 3e après le court, a chuté et été privée d'une nouvelle médaille. Paraissant crispée, peut-être en raison de chutes déjà survenues lors de son échauffement, Repond n'est pas parvenue à se libérer. Une première culbute due au manque de rotation a d'abord sanctionné son triple lutz. Quelques instants plus tard, elle a même récidivé au même endroit lors de son exécution du triple flip. Ces pénalités placent la Bâloise à une décevante 4e place avec 186,64 points, à 4,8 longueurs de la troisième marche du podium, qu'elle avait justement atteinte deux ans plus tôt en Finlande. La médaille d'or est revenue à l'Estonienne Niina Petrokina, transcendée devant son public, qui a réalisé une performance primée de 208,18 points. La nouvelle championne continentale a devancé la Géorgienne Anastasiia Gubanova (198,61) et la Belge Nina Pinzarrone (191,44). Cette épreuve s'annonçait très ouverte en l'absence des patineuses russes, toujours privées de compétitions.

Grond et Riebli 6es du sprint par équipes Valerio Grond et son coéquipier Janik Riebli ont dû se contenter du 6e rang vendredi à Cogne (archives). Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Valerio Grond et Janik Riebli n'ont pas réussi à monter sur le podium de Coupe du monde à Cogne, en Italie. Le Grison et l'Obwaldien ont pris la 6e place du sprint classique par équipes vendredi. Dans le Val d'Aoste, les deux fondeurs suisses ont terminé à 3''02 des deux Norvégiens Even Northug et Erik Valnes, vainqueurs devant des duos français et suédois. Deuxièmes à Davos en décembre, Grond et Riebli avaient pourtant réalisé le meilleur temps lors des qualifications. Chez les femmes, à trois semaines du début des Mondiaux de Trondheim, la paire suisse Anja Weber/Alina Meier s'est classée 8e. Et pour la première fois depuis près de quatre ans, la victoire en sprint par équipes n'est pas revenue à des Suédoises, Johanna Hagström/Maja Dahlqvist ayant été battues par les Finlandaises Kerttu Niskanen/Jasmi Joensuu dans la dernière ligne droite.

Jil Teichmann cède après un beau combat Jil Teichmann a livré un beau combat à Singapour (archives). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Jil Teichmann n'a pas tenu la distance avec la Chinoise Wang Xinyu en quart de finale du tournoi WTA 250 de Singapour vendredi. La Biennoise de 27 ans s'est inclinée en trois sets. Issue des qualifications dans la cité-Etat asiatique, Jil Teichmann (WTA 128) n'est pas passée loin de la victoire face à la 35e mondiale. Elle a finalement cédé après plus de trois heures de jeu, 6-7 (5/7) 7-6 (7/5) 6-4. La Suissesse avait pourtant remporté de haute lutte le premier set au jeu décisif, alors qu'aucune des deux joueuses n'avait réussi à faire le break. Dans la deuxième manche, la gauchère a manqué trois occasions de s'emparer du service de la Chinoise, à 1-1 puis à 3-3. Elle a dû ensuite s'employer pour conserver le sien, sauvant plusieurs balles de set, avant de concéder la manche lors d'un deuxième tie-break décousu. La perte de sa mise en jeu dès l'entame du troisième set lui a coûté cher. Malgré cinq nouvelles balles de break, elle n'a pas réussi à revenir à la hauteur de Wang, qui a conclu l'affaire sur sa première balle de match. La bonne semaine de Jil Teichmann à Singapour va toutefois lui permettre de gagner une dizaine de places au classement WTA. Elle se rapproche ainsi du top 100, qu'elle avait quitté en juin 2023.

Un choc Manchester City - Real Madrid en barrages Manchester City et le Real Madrid s' Image: KEYSTONE/AP/DAVE SHOPLAND Le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions effectué vendredi à Nyon a offert un énorme choc. Manchester City affrontera le Real Madrid pour une place en 8es de finale. Les deux derniers vainqueurs de la compétition (le Real en 2024, City en 2023) s'affronteront lors d'un duel aller-retour (11/12 février à Manchester, 18/19 février à Madrid) qui promet des étincelles. Les deux équipes n'ont pas réussi à se qualifier directement pour les huitièmes de finale lors de la phase de ligue, échouant au 11e rang pour les Merengues et au 22e pour les Skyblues. Souvent surprenants cet automne en Ligue des champions, Brest et Edimilson Fernandes auraient sans doute préféré tomber sur une autre équipe que le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont terminé la phase de ligue en force avec deux victoires convaincantes. Autre club de Ligue 1, l'AS Monaco de Denis Zakaria et Breel Embolo devra écarter Benfica pour espérer rallier les 8es. Finaliste de la dernière édition, le Borussia Dortmund de Gregor Kobel affrontera pour sa part le Sporting. Le Bayern Munich a lui hérité du Celtic Glasgow. La Juventus et l'AC Milan défieront de clubs néerlandais: le PSV Eindhoven et le Feyenoord Rotterdam. Enfin, l'Atalanta partira favorite face au Cercle Bruges.

Coupe Davis: Stricker - Martinez en ouverture Lüthi (à droite) mise sur Stricker (à gauche) en simple face à l'Espagne Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Capitaine de l'équipe de Suisse, Severin Lüthi a titularisé Jérôme Kym (ATP 136) et Dominic Stricker (ATP 287) pour le 1er tour des qualifications de la Coupe Davis face à l'Espagne. Stricker ouvrira d'ailleurs les feux samedi dès 13h dans la Swiss Tennis Arena de Bienne face au no 1 ibère Pedro Martinez (ATP 44). Incapable de gagner le moindre set dans les quatre premiers matches qu'il a disputés cette saison, Dominic Stricker a donc été préféré à Marc-Andrea Hüsler (ATP 170) pour la place de no 2 en simple. Le gaucher bernois affrontera pour la première fois Pedro Martinez (27 ans), qui a quant à lui passé un tour à l'Open d'Australie. Le deuxième simple mettra aux prises Jérôme Kym (21 ans), no 1 de la formation helvétique en l'absence d'Alexander Ritschard (ATP 123), et Roberto Carballes Baena (ATP 51), qui comme Pedro Martinez est plus à l'aise sur terre battue que sur dur en indoor. Il s'agira là aussi d'un premier face-à-face. Severin Lüthi devrait par ailleurs associer Stricker et Hüsler pour le double, prévu dès 12h30 dimanche, même si Remy Bertola pourrait entrer en ligne de compte. Le capitaine espagnol David Ferrer annonce quant à lui une paire Pedro Martinez/Jaume Munar pour le premier match de la deuxième journée. Le 4e match du week-end doit opposer Kym et Martinez, le 5e Stricker et Carballes Baena.

Anthony Racioppi à Cologne L'ancien gardien d'YB va tenter de se relancer du côté de Cologne (archives). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Après une parenthèse malheureuse à Hull City, Anthony Racioppi rebondit en Allemagne. Le portier de 26 ans a été prêté au FC Cologne par le club anglais, qu'il a rejoint l'été dernier. Champion de Suisse à deux reprises avec les Young Boys, Anthony Racioppi (26 ans) arrive dans l'un des clubs les plus prestigieux d'Allemagne, qui est l'actuel leader de la 2e Bundesliga et qui a engagé cet hiver Joël Schmied, l'un des hommes de base du FC Sion. Le prêt d'Anthony Racioppi court jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat. Après la France et l'Angleterre, Anthony Racioppi tente ainsi l'expérience allemande. Avec l'ambition de s'affirmer comme le nouveau no 1 du FC Cologne. Le titulaire actuel est Marvin Schwäbe, un gardien de 29 ans qui évolue à Cologne depuis 2021.

Wembanyama sélectionné pour son premier All-Star Game Victor Wembanyama a été retenu pour jouer son premier All-Star Game Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay Le phénomène Victor Wembanyama (21 ans) a été sélectionné pour disputer le 16 février à San Francisco son premier All-Star Game. Après Tony Parker, Joakim Noah et Rudy Gobert, l'intérieur de San Antonio sera le quatrième Français à jouer le match des étoiles. Le géant de 2m24, no 1 de la draft en 2023, connaît l'honneur du All-Star Game dès sa deuxième saison. Il avait disputé le match des meilleurs jeunes et un concours d'adresse l'année dernière. Wembanyama avait failli faire partie des "titulaires", annoncés la semaine passée, mais avait été devancé de peu par Kevin Durant dans un classement établi à partir du vote des fans (50%), des médias (25%) et des joueurs (25%). Les remplaçants, dont il fait partie, ont été choisis par les entraîneurs. "Wemby" a pris une nouvelle dimension cette saison avec des statistiques en hausse (24,5 points de moyenne contre 21,4) et une équipe des Spurs en progrès (12e à l'Ouest).

Lourde défaite pour les Hawks et pour les Wizards Kyshawn George (à gauche) a souffert face aux Lakers de LeBron James (é droite) Image: KEYSTONE/AP/Jess Rapfogel Les Hawks et les Wizards ont subi de lourdes défaites jeudi en NBA. Pour Washington et le Valaisan Kyshawn George, battus 134-96 par les Lakers, il s'agit même du 16e revers d'affilée. C'est la deuxième fois déjà cette saison que les Wizards enchaînent 16 défaites de suite, après avoir vécu une série noire du même genre cet automne. Ils accusaient déjà 33 longueurs de retard à la pause, après avoir encaissé pas moins de 78 points dans les 24 premières minutes de jeu. Toujours présent dans le cinq de base de Washington, Kyshawn George a compilé 6 points, 4 rebonds et 3 contres en 27 minutes passées sur le parquet, pour un terrible bilan personnel de -35. Dans le camp des Lakers, LeBron James a été laissé au repos durant l'entier du dernier quart après avoir réussi 24 points et 11 assists. Les Hawks, qui évoluaient à nouveau sans Clint Capela, ont quant à eux subi leur septième défaite consécutive. Atlanta s'est incliné 137-115 chez la meilleure équipe de la Ligue, Cleveland. Touché au dos, Capela fait surtout l'objet d'incessantes rumeurs concernant un échange, alors qu'il est en fin de contrat à Atlanta.

Une 5e victoire d'affilée pour les Jets Nino Niederreiter (62) félicite Vladislav Namestnikov après le 1er but des Jets face à Boston Image: KEYSTONE/AP/Charles Krupa Les Winnipeg Jets ont fêté jeudi soir leur cinquième victoire consécutive en NHL. Nino Niederreiter a réussi un assist dans un match gagné 6-2 à Boston. Le Grison de 32 ans a délivré la passe décisive sur l'ouverture du score, signée Vladislav Namestnikov en supériorité numérique après 2'55 de jeu. Il s'agit de son 470e point (236 buts, 234 assists) en 940 matches de saison régulière. Cette saison, il en est à 27 points en 53 parties disputées. Cette victoire, leur 36e cette saison, permet aux Jets de conforter leur place de leader de la Conférence Ouest. Ils affichent également le meilleur bilan de la Ligue avec 1 point de plus que les Washington Capitals, qui ont toutefois disputé deux matches de moins que Winnipeg. Les Los Angeles Kings sont eux aussi toujours en course pour les play-off, même s'ils ont subi jeudi leur quatrième défaite d'affilée, la huitième dans leurs dix dernières sorties. L'équipe de Kevin Fiala a été battue 3-0 par le Lightning de Tampa Bay, qui doit toujours composer sans Janis Moser blessé. Soirée difficile également pour Philipp Kurashev. Indésirable à Chicago, l'attaquant bernois a eu droit à moins de 10' de jeu dans un match perdu 3-2 par les Blackhawks à Carolina, mais il a terminé la partie avec un bilan de -2. Son différentiel total sur la saison est de -27, soit le pire de toute la NHL...

La Roma obtient son billet Eldor Shomurodov (à gauche) a inscrit le 2-0 pour l'AS Rome face à l'Eintracht Francfort. Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini L'AS Rome a obtenu sa qualification pour les barrages de l'Europa League en battant l'Eintracht Francfort 2-0 jeudi. Malgré cette défaite, les Allemands sont eux assurés de jouer les 8es de finale. Des buts de José Tasende (44e) et Eldor Shomurodov (69e) ont suffi au bonheur des joueurs de Claudio Ranieri. Présent sur le banc de l'Eintracht, le Biennois Aurèle Amenda n'a pas participé à cette rencontre. Du bon côté de la barre avant cette ultime journée de 18 matches disputés en simultané, Besiktas et Elfsborg ne joueront finalement pas les barrages. Battus sur la pelouse de Twente Enschede (1-0), les Turcs ont cédé leur place à leur adversaire du soir. Quant aux Suédois, dominés par Tottenham à Londres (3-0), ils ont donné l'opportunité à Porto de se qualifier. Les Dragons ont passé l'épaule en battant le Maccabi Tel-Aviv (1-0). En haut du classement, la Lazio Rome a conservé sa première place malgré sa défaite à Braga (1-0), qui termine à la 25e place. Outre les Romains et l'Eintracht, l'Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, l'Olympique lyonnais, l'Olympiakos et les Glasgow Rangers ont aussi assuré leur qualification directe pour les huitièmes de finale.

Nouvelle défaite pour Genève qui voit le play-in s'éloigner Yorick Treille et Genève toujours dans une spirale négative Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Et encore un revers pour Genève en National League. A Davos, les Aigles ont concédé leur cinquième défaite consécutive en s'inclinant 3-2 dans les Grisons. Cela ne fonctionne toujours pas pour le Genève version Yorick Treille. Ce nouveau résultat négatif place les Grenat dans une situation toujours plus délicate. Alors qu'il ne reste plus que dix rencontres à jouer, les Genevois pointent toujours au 13e rang avec quatre longueurs de retard sur le 12e, Lugano, et six sur le 10e, Bienne, dernier qualifié pour le play-in. Dans les Grisons, le GHSC avait pourtant bien commencé en ouvrant la marque par Praplan à la 11e. Seulement un trou d'air servettien à la mi-match a permis aux Davosiens de scorer trois fois entre la 29e et la 35e. La troisième but davosien, inscrit par Zadina, résume un peu la saison du GSHC. En tentant de dégager le puck depuis derrière le but genevois, Simon Le Coultre est contré par l'attaquant tchèque qui peut crucifier Robert Mayer. Les joueurs de Treille ont vu une réussite de Timashov être annulée en fin de tiers médian pour un jeu avec le patin. Et le 3-2, tombé à la 58e est venu trop tard pour changer l'issue de cette rencontre.

Zrinka Ljutic s'impose et se rapproche de Camille Rast A 21 ans, la Croate Zrinka Ljutic s'affirme comme l'une des meilleures slalomeuses du monde cette saison. Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti La Croate Zrinka Ljutic a remporté jeudi le slalom de Coupe du monde de Courchevel devant Sara Hector et Lena Dürr. Camille Rast a pris la 5e place, tandis que Wendy Holdener a été éliminée. Deuxième provisoire après la première manche, la Schwytzoise peut nourrir des regrets. Elle a commis une erreur fatale sur le haut du second tracé qui l'a privée d'un troisième podium consécutif dans la discipline. La skieuse d'Unteriberg n'avait d'ailleurs plus connu l'élimination en slalom depuis janvier 2022. Zrinka Ljutic en a profité pour s'imposer facilement après avoir dominé la première manche. Elle a terminé avec plus d'une seconde d'avance sur Hector (+1''26) et Dürr (+1''28) pour signer son troisième succès de l'hiver entre les piquets serrés. Jolies remontées La Croate de 21 ans, qui ne s'était jamais imposée avant cette saison en Coupe du monde, se rapproche de Camille Rast au classement de la spécialité. Cette dernière ne compte plus que 41 points d'avance sur Ljutic, à trois courses de la fin. Avec son dossard rouge, la Valaisanne a limité la casse après une première manche moyenne terminée à la 10e place. Elle a grappillé cinq précieux rangs sur le second tracé, terminant à 1''46 de Ljutic. Mélanie Meillard a elle aussi réussi une belle remontée après sa 15e place initiale. La skieuse d'Hérémence a signé le troisième chrono en soirée pour finir à la 7e place (+1''67). La course a aussi vu le retour à la compétition de Mikaela Shiffrin après sa blessure à l'abdomen survenue lors d'une chute le 30 novembre à Killington. L'Américaine aux 99 victoires en Coupe du monde a terminé dans le top 10 (10e, +2''04) et a pu reprendre quelques marques avant le début des Championnats du monde.