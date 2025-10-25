Gut-Behrami 5e de la première manche

1re manche du géant: Gut-Behrami 5e, Scheib en démonstration Julia Scheib a réussi une démonstration en 1re manche à Sölden Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lara Gut-Behrami a signé le 5e temps de la 1re manche du géant d'ouverture de la saison samedi à Sölden. La Tessinoise a concédé 1''54 à la leader provisoire, l'Autrichienne Julia Scheib.

Partie avec le dossard 6, Lara Gut-Behrami s'est montrée à l'aise sur la première moitié du tracé. La Tessinoise affiche d'ailleurs le meilleur chrono après 30'' de course, avec 0''12 de mieux que Julia Scheib. Mais celle-ci a réalisé une démonstration sur le bas.

Julia Scheib, qui pourrait mettre fin à une série de... 79 géants féminins sans victoire autrichienne, devance ainsi Paula Moltzan (2e) de 1''28. Lara Gut-Behrami n'accuse que 0''26 de retard sur l'Américaine, et 0''22 sur la Croate Zrinka Ljutic (3e). Sixième, Mikaela Shiffrin suit à 0''15 de "LGB".

Les autres Suissesses ont terminé plus loin. La Valaisanne Camille Rast a lâché 2''23 et occupe le 13e rang après le passage de 30 concurrentes, Wendy Holdener étant quant à elle 16e à 2''74.



Bagnaia remporte le sprint à Sepang La joie de Francesco Bagnaia, vainqueur du sprint à Sepang Image: KEYSTONE/AP/Aaron Favila Francesco Bagnaia a remporté la course sprint du Grand Prix de Malaisie en MotoGP.

L'Italien a devancé les Espagnols de chez Ducati-Gresini Alex Marquez (2e) et Fermin Aldeguer (3e) samedi sur le circuit de Sepang.

Parti en pole position pour la troisième fois de la saison, le pilote Ducati s'est imposé avec une marge de 2''259 sur Alex Marquez. A noter que Fermin Aldeguer fait l'objet d'une enquête pour une pression des pneus possiblement non-conforme.

Grâce à sa deuxième place, Alex Marquez est assuré de remporter le "titre" honorifique de vice-champion du monde derrière son frère Marc, déjà assuré du titre dans la catégorie reine. Bagnaia a quant à lui récupéré la 3e place au général, un point devant Marco Bezzecchi (7e samedi).

Blessés, Marc Marquez (Ducati) et son compatriote champion du monde 2024 Jorge Martin (Aprilia) n'ont pas fait le déplacement en Malaisie, 20e des 22 manches de la saison.



Deuxième finale de l'année pour Bencic Belinda Bencic jouera la finale à Tokyo dimanche Image: KEYSTONE/AP/Mahesh Kumar A. Belinda Bencic (WTA 13) disputera à Tokyo sa 20e finale sur le circuit principal, la deuxième de l'année.

La St-Galloise, qui a maté Sofia Kenin (WTA 25) 7-6 (7/5) 3-6 6-2 en demi-finale, affrontera la Tchèque Linda Noskova (WTA 17) dimanche au stade ultime.

Sacrée en février dans le WTA 500 d'Abou Dhabi, Belinda Bencic visera dimanche un 10e titre, là même où elle avait conquis le plus beau il y a un peu plus de quatre ans. La championne olympique de Tokyo 2021 affrontera pour la première fois Linda Noskova, qui est pour sa part en quête d'un deuxième trophée estamipllé WTA.

Belinda Bencic a encore une fois puisé dans ses réserves samedi, après avoir livré trois matches de plus de 3 heures au cours des dix jours précédents (dont un vendredi face à Karolina Muchova). Elle n'a toutefois eu besoin "que" de 2h15 pour cueillir son premier succès en trois duels livrés face à l'Américaine Sofia Kenin.

La demi-finaliste du dernier Wimbledon a parfaitement négocié le moment-clé de cette rencontre, l'entame de la troisième manche. Elle a signé le break dès le quatrième jeu du set décisif pour mener 3-1 service à suivre, et a conclu cette partie en s'emparant une troisième fois du service adverse.

Linda Noskova s'est pour sa part qualifiée sans jouer, profitant du forfait de la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 7) qui s'était assuré la veille une place dans les WTA Finals de Ryad (1er-8 novembre). La Tchèque de 20 ans tient la forme, elle qui a atteint la finale du WTA 1000 de Pékin début octobre.



Kyshawn George en mode XXL: 34 points et 11 rebonds face à Dallas Kyshawn George a sorti le grand jeu vendredi en NBA Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez Kyshawn George a sorti le grand jeu vendredi en NBA. L'arrière valaisan de Washington a cumulé 34 points et 11 rebonds dans un match gagné 117-107 par les Wizards à Dallas.

Egalement auteur de 4 passes décisives, 3 blocs et 2 interceptions, Kyshawn George a signé son record de points dès le deuxième match d'une saison qui s'annonce prometteuse pour lui. Il a rentré 11 de ses 15 tirs en 35 minutes passées sur le parquet, avec un remarquable 7/9 dans ses tentatives à 3 points.

Washington a ainsi parfaitement réagi après s'être incliné en ouverture de saison à Milwaukee, où George avait déjà brillé (21 points). La saison commence en revanche mal pour les Dallas Mavericks du no 1 de la draft Cooper Flagg (18 points vendredi), lesquels se sont inclinés pour la deuxième fois en deux sorties.

Les deux autres joueurs suisses évoluant en NBA se sont contentés d'un temps de jeu bien plus limité vendredi. Le "rookie" des Clippers Yanic Konan Niederhäuser a joué 5 minutes dans un match gagné 129-102 par Los Angeles face aux Phoenix Suns. Mais le pivot fribourgeois a tout de même trouvé le temps d'inscrire 6 points.

Le centre genevois de Houston Clint Capela a quant à lui eu droit à 4 minutes de jeu, se montrant lui aussi efficace (2 points, 4 rebonds). Mais la soirée fut difficile pour les Rockets, qui ont subi face aux Detroit Pistons (115-111) leur deuxième défaite en deux matches malgré les 37 points de Kevin Durant.



Un 7e succès d'affilée pour les Devils Nico Hischier (13) a réussi 3 assists face à San Jose vendredi Image: KEYSTONE/AP/Pamela Smith Les Devils sont irrésistibles en ce début de saison de NHL. New Jersey a cueilli vendredi sa septième victoire consécutive, la septième en huit matches, en dominant San Jose 3-1 à Newark.

La soirée fut particulièrement belle pour le capitaine Nico Hischier. "Muet" lors des deux précédentes sorties de son équipe, le centre valaisan est impliqué sur les trois buts, avec à chaque fois un assist à la clé. ll en est à 9 points dans cet exercice 2025/26, dont 7 mentions d'assistance.

Hischier a hérité de la deuxième étoile, la première revenant au défenseur Dougie Hamilton qui a signé un doublé avant de délivrer la passe décisive sur le 3-1 de Connor Brown marqué dans une cage vide à la 60e. L'Appenzellois Timo Meier et le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler n'ont pas inscrit de point, affichant comme leur capitaine un bilan de +1.

Les San Jose Sharks, où le Bernois Philipp Kurashev avait fait son retour dans l'alignement après deux matches dans les tribunes, ont ouvert la marque sur une réussite de William Eklund en supériorité numérique à la 3e minute. Les Devils ont renversé la vapeur dans le deuxième tiers, lors duquel ils ont réussi 13 tirs cadrés contre 0 pour San Jose, Hamilton marquant deux fois en "power play".

Les Jets du Grison Nino Niederreiter ont quant à eux renoué avec la victoire vendredi, 24 heures après avoir subi la loi du Seattle Kraken. Winnipeg a décroché son sixième succès en huit matches, tout en infligeant aux Calgary Flames leur huitième revers d'affilée (5-3). Avec 3 points cueillis en neuf parties, les Flames affichent le moins bon bilan de toute la Ligue.



Coup d'envoi de la Coupe du monde féminine à Sölden Le géant de Sölden marque l'ouverture de la saison de Coupe du monde pour les dames samedi. La Tessinoise Lara Gut-Behrami, triple vainqueure sur le glacier de Rettenbach, fait partie des favorites.

Première des 36 épreuves Coupe du monde, le géant de Sölden (1re manche à 10h, 2e manche à 13h) donne le coup d'envoi de la saison qui aura pour point d'orgue les courses olympiques à Cortina en février. Gut-Berhami, qui a annoncé mettre un terme à sa carrière au printemps 2026, pourrait y célébrer un 4e succès record en l'absence de l'Italienne Federica Brignone, vainqueure en Autriche l'an dernier, blessée.

La Tessinoise avait remporté le dernier géant de la saison fin mars à Sun Valley. Elle devra cependant se méfier de l'Américaine Mikaela Shiffrin, 101 victoire en Coupe du monde dont 22 en géant. Vainqueures l'an dernier dans la discipline, la Néo-Zélandaise Alice Robinson et la Suédoise Sarah Hector seront elles aussi de la partie.

Outre Lara Gut-Behrami, la Suisse sera représentée par sept autres athlètes, dont la Valaisanne Camille Rast et la Schwytzoise Wendy Holdener. La championne de Suisse en titre de géant Vanessa Kasper et sa dauphine Sue Piller seront également au départ.



Serie A: l'AC Milan accroché à domicile par Pise Zachary Athekame jubile après son but Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Zachary Athekame a bien choisi son moment pour marquer son premier but avec l'AC Milan. Le jeune défenseur suisse a signé le 2-2 contre Pise à la 93e. Il était entré à la 76e.

Le promu Pise, avec Michel Aebischer, a pris l'avantage par Nzola à la 86e. Mais Athekame a arraché un point pour les rossoneri en se jetant sur un centre de Modric dans les arrêts de jeu.



National League: Fribourg et le LHC gagnent, Genève et Ajoie battus Les joueurs de FRibourg fêtent leur succès Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Fribourg et Lausanne ont dû jouer plus de 60 minutes pour venir à bout respectivement de Zurich (2-1 ap) et Langnau (2-1 tab). Genève a lui très mal vécu son déplacement à Ambri, où il a perdu 5-2.

Fribourg-Gottéron a profité de la méforme des champions en titre pour engranger un deuxième succès consécutif. Wallmark a ouvert le score en inscrivant son deuxième but en deux matches depuis son retour de blessure (8e). Légèrement dominateurs, les Zurichois ont profité que Streule ait perdu l’une de ses lames pour s’installer en zone offensive et égaliser par l’intermédiaire de Riedi (19e).

Au terme d’une rencontre fermée, la décision s’est faite lors de la prolongation, où Kapla a offert la victoire aux Dragons (62e). À noter la sortie sur blessure de Sörensen en fin de match.

Lausanne force la décision aux tirs aux but Le Lausanne HC a dû attendre les tirs aux but pour se sortir du piégeux déplacement à Langnau. Après Rapperswil mardi, les Vaudois ont à nouveau remporté deux points. Les Lions ont vécu un début de rencontre compliqué. Après 11 secondes seulement, Brännström a concédé un pénalty, repoussé par Hughes (1re).

Ce dernier a également été sauvé par son poteau quelques minutes plus tard. Sans se montrer brillant, Lausanne a ouvert le score grâce à une déviation d’Oksanen (33e). Langnau a toutefois fini par être récompensé de ses efforts et Schmutz a égalisé sur une échappée (37e). Lors du "shootout", des réussites de Rochette et Brännström ont donné la victoire aux Lions.

Premier tiers cauchemardesque pour Genève Genève-Servette a vécu un déplacement cauchemardesque en Léventine. Après un coup d’envoi retardé de 35 minutes en raison du retard du car genevois, les Aigles se sont inclinés 5-2 à Ambri. Ils étaient déjà menés 5-1 après un tiers.

Après 24 secondes seulement, Müller a lancé Ambri, profitant de l’apathie de la défense genevoise. Après un coach’s challenge genevois infructueux, Virtanen a doublé la mise 1’18’’ plus tard en supériorité numérique. Joly (14e), Müller (17e) et Tierney (18e) ont encore salé l’addition. Granlund (20e) et Le Coultre (32e) ont sauvé l’honneur, sans conséquence pour les Tessinois.

De grands regrets pour Ajoie Ajoie peut nourrir de grands regrets. Livrant l’une des meilleures prestations de leur saison, les Jurassiens ont tenu la dragée haute au leader Davos, mais ont finalement dû s’avouer vaincus 4-2.

Turkulainen a profité d’un rebond accordé par Aeschlimann pour ouvrir le score (12e). Stransky a égalisé en inscrivant son quatorzième but de la saison déjà (14e), mais Ajoie n’a pas baissé les bras, se montrant plus dangereux et reprenant les devants grâce à une réussite de Robin (38e).

Zadina a profité d’un jeu de puissance pour égaliser à nouveau (46e), avant que Corvi ne marque le but décisif (51e). Honka a touché le poteau dans les derniers instants, mais Frehner a asséné le dernier coup de massue dans la cage vide (60e).

Bienne retrouve le succès

Après trois défaites consécutives, Bienne a retrouvé la victoire contre Kloten (5-1). Hofer s’est illustré avec un triplé. Christen et Kneubüehler ont inscrit les deux autres réalisations seelandaises.

Lugano a obtenu un troisième succès de rang en s'imposant 4-1 à Berne). Zoug s’est à nouveau fait l’auteur d’un festival de buts en allant battre Rapperswil 6-2.



Match amical dames: la Suisse s'impose 1-0 face au Canada Alayah Pilgrim inscrit le but de la victoire Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI L'équipe de Suisse dames a réussi sa rentrée. Pour son premier match depuis l'Euro, elle a battu le Canada 1-0 à Lucerne. Alayah Pilgrim a inscrit le seul but dès la 12e.

La joueuse de l'AS Rome a exploité un mauvais renvoi adverse après une action initiée par Sydney Schertenleib. L'ouverture du score a récompensé le bon début de rencontre des protégées de Pia Sundhage, très actives.

En seconde période, la Suisse a plutôt subi et peiné à créer le danger. Livia Peng a été sollicitée plusieurs fois et s'est montrée très solide. La chance a aussi donné un sérieux coup de main à la gardienne de Chelsea: Sonis a en effet tiré sur le poteau à la 86e.

L'équipe de Suisse disputera un autre match de préparation dès mardi. Elle sera aux prises avec l'Ecosse à Dunfermline.



Swiss Indoors: deux Canadiens out sur abandon en quarts de finale Dure journ Image: KEYSTONE/EPA/GEORGIOS KEFALAS La journée n'a pas été bonne pour les Canadiens aux Swiss Indoors. Tant Félix Auger-Aliassime que Denis Shapovalov ont dû abandonner lors des quarts de finale.

Félix Auger-Aliassime ne réussira pas la passe de trois sur les bords du Rhin. Le Canadien, tête de série no 5 et vainqueur du tournoi en 2022 et 2023, a abandonné après avoir perdu 6-3 le premier set de son match contre l'Espagnol Jaume Munar. Il a invoqué des douleurs au genou gauche.

Quant à Denis Shapovalov, tête de série no 9, il a jeté l'éponge dans le troisième set face au Brésilien Joao Fonseca, qui menait 4-1 dans cette manche décisive. Shapovalov avait gagné le set initial 6-3 avant de perdre le deuxième sur un score similaire.



France: trois mois de prison avec sursis pour Julia Simon Julia Simon avait brillé aux Mondiaux de Lenzerheide Image: KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK Julia Simon a été condamnée à trois mois de prison avec sursis et 15'000 euros d'amende par le tribunal correctionnel d'Albertville. Elle a été reconnue coupable de vol et fraude à la carte bancaire.

Le parquet avait requis deux mois de prison avec sursis et une amende de 20'000 euros à l'encontre de la jeune femme. Celle-ci avait auparavant reconnu à la barre la "totalité des faits", mais avait peiné à les "expliquer".

"C'est un trou noir", a-t-elle lâché, très émue à la barre du tribunal. "Tout ça est très flou pour moi. J'ai eu comme un mécanisme de défense de me recroqueviller sur moi et me concentrer à 200% sur mon sport", a lâché la jeune femme de 29 ans. Elle fait partie de l'équipe de France depuis 2015 et espère briguer l'or olympique aux JO d'hiver de Milan-Cortina (6-22 février 2026).

"Dérisoire et ridicule" La native d'Albertville est accusée d'avoir utilisé à plusieurs reprises à partir de 2021 la carte bancaire de sa coéquipière Justine Braisaz-Bouchet et de la kinésithérapeute de l'équipe pour des achats d'un montant maximum de 2400 euros, et de leur avoir volé de petites sommes d'argent (entre 20 et 50 euros). Elle avait partagé à plusieurs reprises des chambres ou des appartements avec elles lors de stages de préparation sportive.

"Ça me paraît dérisoire et ridicule, ce genre de comportement", a ajouté la biathlète, qui a écarté toute "motivation financière, je n'ai pas été dans le besoin". Elle a déclaré travailler depuis plusieurs années avec un psychologue pour "comprendre tout ça, pour grandir et évoluer".

Dernière lauréate française du gros globe de biathlon (2023), Julia Simon avait achevé la saison en février par un quadruplé historique aux Mondiaux de biathlon à Lenzerheide, en Suisse: médaillée d'or en individuel et en relais, relais simple mixte et relais mixte.



Mondiaux: Kaylia Nemour triomphe aux barres asymétriques L'Algérienne Kaylia Nemour a remporté son premier titre mondial. Image: KEYSTONE/EPA/MAST IRHAM A seulement 18 ans, l'Algérienne Kaylia Nemour est devenue championne du monde des barres asymétriques, vendredi à Jakarta. Elle avait remporté le titre olympique sur cet agrès à Paris 2024.

Nemour devient la première gymnaste africaine de l'histoire à être sacrée championne du monde. Avec un score exceptionnel de 15,566 points, elle a devancé de plus d'un point sa dauphine, la Russe Angelina Melnikova, titrée jeudi au concours général. La Chinoise Yang Fanyuwei complète le podium.

Dernière à s'élancer dans la capitale indonésienne, elle devait dépasser les 14,500 points de la Russe Melnikova pour se parer d'or. Un score qui semblait largement accessible pour Nemour après ses 15,533 points des qualifications mardi.

Vendredi, elle n'a pas tremblé pour aller chercher la couronne mondiale, exécutant les difficultés de sa routine à la perfection dans son justaucorps vert pailleté. Nemour, passée de la France à l'Algérie il y a deux ans, s'impose désormais comme l'une des plus grandes étoiles actuelles de la gym.



WTA Tokyo: Bencic s'envole pour sa troisième demi-finale de l'année Belinda Bencic est venue à bout de Karolina Muchova pour atteindre sa première demi-finale depuis Wimbledon. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Mahesh Kumar A. Belinda Bencic (WTA 13) disputera sa troisième demi-finale de l'année samedi dans le WTA 500 de Tokyo. La St-Galloise a battu Karolina Muchova (WTA 21) 4-6 7-5 7-5 vendredi en quart de finale.

C'est la première fois depuis Wimbledon, où elle avait été sèchement battue (6-2 6-0) par la future lauréate Iga Swiatek, que Belinda Bencic atteint le dernier carré d'un tournoi WTA. Elle avait disputé sa première demi-finale de l'année en février dans le WTA 500 d'Abou Dhabi, où elle avait cueilli son 9e trophée sur le circuit principal.

Alors que Muchova semblait tenir la victoire en menant 6-3 5-4 service à suivre, la Suissesse a trouvé les ressources pour breaker deux fois d'affilée son adversaire et enlever la seconde manche. Au 3e set, elle a sauvé une balle de match à 4-5, avant de conclure deux jeux plus tard à sa 2e occasion en 3h05.

La St-Galloise, double médaillée olympique en 2021 à Tokyo (or en simple, argent en double au côté de Viktorija Golubic), a cueilli vendredi dans la mégapole chinoise son troisième succès en cinq duels livrés face à Karolina Muchova. Elle restait sur deux défaites face à la Tchèque.

Belinda Bencic, qui devrait logiquement mettre fin à sa saison à l'issue de ce tournoi, affrontera en demi-finale Sofia Kenin (WTA 25). Elle a perdu les deux duels livrés face à l'Américaine, le dernier sèchement ce printemps sur la terre battue de Charleston (6-0 6-3).



NBA: Gilgeous-Alexander monte son record à 55 points avec Thunder Le MVP canadien Shai Gilgeous-Alexander (au centre) a été décisif face aux Pacers. Image: KEYSTONE/AP/Darron Cummings Le Thunder d'Oklahoma City a de nouveau eu besoin d'une double prolongation pour s'imposer jeudi en NBA face aux Pacers 141-135. Shai Gilgeous-Alexander, auteur de 55 points, son record, a été décisif

Après son duel contre Houston mardi, Oklahoma City a de nouveau connu un match intense lors de ses retrouvailles avec Indiana après le succès 7-3 d'OKC en finale NBA en juin. Le MVP canadien Shai Gilgeous-Alexander en a profité pour rafraîchir son record de points (auparavant à 54), établi à 55 (15 sur 31 au tir) avec 8 rebonds et 5 passes.

Si les statistiques ont gonflé en partie grâce aux deux fois 5 minutes supplémentaires, c'est surtout que "SGA" a su se montrer décisif dans les moments chauds, attaquant sans relâche la défense adverse et obtenant de nombreux lancers francs (23 sur 26) grâce à ses appuis de feu. Gilgeous-Alexander, meilleur marqueur NBA la saison passée et auteur d'un 5e match à plus de 50 points, totalise ainsi 90 points après les deux premières rencontres de la saison: seuls Michael Jordan, Anthony Davis et Wilt Chamberlain ont fait mieux.

