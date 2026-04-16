La Nati contre l'Australie ++ Infantino «sûr» de voir l'Iran au Mondial

La Suisse affrontera l'Australie juste avant le Mondial Le programme de la pr駱aration de Murat Yakin et ses joueurs est complet. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO L'équipe de Suisse affrontera l'Australie pour son dernier match amical avant son entrée en lice à la Coupe du monde 2026. Cette rencontre aura lieu le samedi 6 juin à San Diego (21h00, heure suisse).

Murat Yakin et ses joueurs doivent s'envoler pour les Etats-Unis le 2 juin. Ils rejoindront directement leur camp de base à San Diego, où il affronteront donc l'Australie quatre jours plus tard.

Les "Socceroos" figurent dans le groupe D du Mondial avec la Turquie, les Etats-Unis et le Paraguay. La Suisse ne les a affrontés qu'une seule fois dans son histoire, une rencontre qui s'était soldée par un match nul et vierge en septembre 2010.

Il s'agira du deuxième match de préparation des Suisses avant le Mondial nord-américain. Comme déjà annoncé, ils affronteront la Jordanie le 31 mai à Saint-Gall (15h00) avant de rejoindre la côte ouest des Etats-Unis.

La sélection de Murat Yakin entrera en lice le samedi 13 juin à Santa Clara (San Francisco) contre le Qatar puis affrontera la Bosnie le jeudi 18 juin à Los Angeles. Son troisième match de groupe est prévu le mercredi 24 juin à Vancouver face au Canada. Ces trois rencontres auront lieu à 12h00, heure locale (21h00 en Suisse).



Lausanne-Sport licencie son entraîneur Peter Zeidler Peter Zeidler et Lausanne, c'est terminé. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD L'aventure de Peter Zeidler au Lausanne-Sport aura duré moins d'un an. L'entraîneur allemand a été démis de ses fonctions, a annoncé le club vaudois de Super League jeudi.

"La Direction générale a pris la décision de mettre un terme à sa collaboration avec Peter Zeidler, au regard de résultats jugés insuffisants au cours de la seconde partie de saison, ainsi que d’un manque de progression observé tant sur le plan collectif qu’individuel", peut-on lire dans un communiqué du LS.

Arrivé en juin dernier sur le banc lausannois suite au départ de Ludovic Magnin à Bâle, Zeidler n'aura donc pas survécu à la défaite 3-0 de ses joueurs dimanche à Sion. Ses assistants Markus Neumayr et Migjen Basha assureront l'intérim jusqu'à la fin de la saison, précise le LS.

Sous la houlette de l'ancien homme fort de Saint-Gall, Lausanne a disputé la phase de ligue de la Conference League cette saison, avant d'être éliminé aux portes des 8es de finale par le Sigma Olomouc.

Mais c'est surtout en championnat que la mayonnaise n'a jamais pris. Alors qu'ils avaient terminé la saison précédente dans le top 6, les Lausannois ont végété toute la saison sous la barre et disputeront dès le 25 avril le tour contre la relégation.



Fischer a parlé de son faux certificat à un journaliste de la SRF Patrick Fischer s'est tiré une balle dans le pied. Image: KEYSTONE/EPA COMPIC/KIMMO BRANDT Un faux certificat Covid a causé la perte du sélectionneur de l'équipe de Suisse Patrick Fischer, licencié mercredi. On apprend qu'il en a parlé spontanément à un journaliste alémanique.

C'est Pascal Schmitz, journaliste à la SRF, qui est à l'origine du licenciement de Patrick Fischer. Mercredi, dans l'émission "10 vor 10", le producteur et présentateur qui travaille à la SRF depuis 2013, a expliqué le déroulement des événements.

Selon lui, une rencontre aurait eu lieu il y a environ un mois dans le cadre d'un portrait du désormais ex-sélectionneur. Lors de cette rencontre, en présence de Schmitz, d'un autre collègue de la SRF et du responsable des médias de Swiss Ice Hockey, Fischer aurait évoqué, sans y être invité, le certificat Covid falsifié qu'il avait utilisé pour entrer en Chine lors des Jeux olympiques 2022.

"En tant que journaliste, on doit se demander: que faire de cette information ? La laisser de côté ou ne pas manquer à son devoir ? Nous avons opté pour la seconde solution", a expliqué Pascal Schmitz.

S'en est suivie une enquête journalistique classique. La SRF a demandé à consulter l'ordonnance pénale au parquet de Lucerne, invoquant un intérêt public prépondérant. "Sur cette base, nous avons ensuite confronté Patrick Fischer avec les faits", précise le journaliste.

C'est pour cette raison que Patrick Fischer et Swiss Ice Hockey ont décidé de rendre l'affaire publique lundi. Mais après l'avoir d'abord soutenu, la Fédération a finalement fait le choix de se séparer de l'entraîneur zougois mercredi soir.



L'Iran viendra au Mondial, "c'est sûr", dit le président de la FIFA Gianni Infantino est persuadé que l'Iran sera au Mondial nord-américain. Image: KEYSTONE/AP/Riza Ozel L'Iran disputera la Coupe du monde de football, "c'est sûr", a affirmé mercredi le président de la FIFA Gianni Infantino. La situation reste pourtant incertaine en raison du conflit au Moyen-Orient.

"L'Iran viendra, c'est sûr", a-t-il affirmé lors d'une conférence économique organisée par la chaîne de télévision CNBC à Washington. "Nous espérons qu'à ce moment-là (réd: au début de la compétition le 11 juin), la situation sera une situation pacifique, ce qui aiderait vraiment", a-t-il expliqué.

"Mais l'Iran doit venir, ils représentent leur peuple, ils se sont qualifiés, les joueurs veulent jouer", a affirmé M. Infantino, qui avait rendu visite à la sélection iranienne lors d'un stage de préparation à Antalya en Turquie fin mars. Il avait également assisté à un match amical de l'équipe d'Iran.

Il s'était alors déjà engagé sur une participation de l'Iran à la compétition mondiale même si le président américain Donald Trump, avec qui M. Infantino s'affiche régulièrement, avait auparavant estimé que les joueurs iraniens pourraient ne pas être en "sécurité" aux États-Unis.

"Nous vivons sur la planète Terre" D'après le calendrier officiel, l'Iran doit disputer ses trois matches du groupe G aux Etats-Unis, coorganisateurs du tournoi avec le Mexique et le Canada: à Los Angeles contre la Nouvelle-Zélande (16 juin) et la Belgique (21 juin) puis à Seattle contre l'Égypte (27 juin). Son camp de base durant le tournoi est censé être situé à Tucson, en Arizona.

Au début du conflit déclenché par les États-Unis et Israël le 28 février, l'Iran a évoqué un "boycott" de la compétition, avant de demander à la FIFA de déplacer ses matches des Etats-Unis au Mexique, ce que l'instance mondiale a refusé.

Après plusieurs semaines de frappes aériennes sur l'Iran et de représailles iraniennes contre Israël et les pays de la région, une trêve fragile est entrée en vigueur le 8 avril pour deux semaines. Mais Téhéran a verrouillé le détroit stratégique d'Ormuz et Washington impose depuis lundi un blocus sur les navires en provenance ou à destination des ports iraniens.

"Le sport doit être en dehors de la politique", a réaffirmé mercredi le patron de la FIFA. "D'accord, nous ne vivons pas sur la Lune, nous vivons sur la planète Terre. Mais si personne d'autre ne croit à la construction de ponts et au fait de les garder intacts et unis, alors c'est nous qui faisons ce travail", a expliqué M. Infantino.

Il a également estimé que la plus grande Coupe du monde jamais organisée (3 pays, 48 équipes) serait "une réussite" si elle était "réussie du point de vue de la sécurité, donc sans incident, et du point de vue du football, avec de grands matches et un football enthousiasmant".



Steph Curry élimine les Clippers de la course aux play-off Steph Curry a été dans tous les bons coups mercredi soir. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Un Stephen Curry retrouvé a permis à Golden State d'éliminer les Los Angeles Clippers 126-121 mercredi lors du premier tour du play-in de la NBA. Les Warriors continuent de croire aux play-off.

Après une saison régulière gâchée par les blessures, notamment au genou droit qui lui a fait manquer deux mois de compétition entre début février et début avril, le meneur de 38 ans Stephen Curry a de nouveau enfilé son costume de héros sur le parquet des Clippers.

Discret jusqu'à la pause, le formidable shooteur a terminé avec 35 points, à 7 sur 12 de loin, aidant les Warriors, menés presque toute la partie, à ne jamais céder face à Kawhi Leonard (21 points) et ses coéquipiers.

Les Warriors affronteront vendredi les Phoenix Suns en Arizona pour espérer rejoindre le Thunder d'Oklahoma City au premier tour des play-offs.

Les Clippers, qui évoluaient sans le "rookie" suisse Yanic Konan Niederhäuser, blessé au pied droit depuis début mars, terminent eux une saison décevante sur une nouvelle désillusion.

Philadelphie rejoint Boston Les Philadelphia 76ers, septièmes de la saison régulière à l'Est, ont dominé le Magic d'Orlando (8es) 109-97 afin de se qualifier pour les play-off où ils affronteront les Boston Celtics.

76ers et Celtics se retrouvent pour la première fois depuis la demi-finale de conférence 2023, remportée au bout du suspense par Boston 4-3, et offriront un nouvel épisode d'une rivalité débutée dans les années 1960, à l'époque des géants Wilt Chamberlain et Bill Russell.

Orlando aura une dernière chance d'intégrer les play-off en recevant vendredi les Charlotte Hornets, tombeurs du Miami Heat mardi.

Pourtant privés de leur intérieur All-Star Joel Embiid, opéré de l'appendicite la semaine dernière, les 76ers se sont légèrement détachés dans le 3e quart-temps, dans le sillage de leur meneur Tyrese Maxey (31 points, 6 passes).

Desmond Bane (34 points) a permis au Magic de résister avant de capituler dans les dernières minutes.



La cinquième finale de Fribourg-Gottéron Fribourg-Gottéron disputera dès samedi face à Davos la cinquième finale de play-off de son histoire en National League. Retour sur les quatre premières finales des Dragons, toutes perdues.

1992: Fribourg-Gottéron - Berne 2-3. La deuxième saison de l'ère Bykov-Khomutov sera-t-elle la bonne ? Vainqueurs de la saison régulière avec ses deux tsars à la baguette (87 points en 34 matches pour Slava Bykov, 79 en 35 parties pour Andrei Khomutov), les hommes du regretté coach Paul-André Cadieux doivent affronter l'ennemi bernois pour la première finale de l'histoire du club. L'issue est cruelle, avec une défaite 4-1 à St-Léonard face au "SCB" dans le match décisif d'une série où Gottéron était revenu de 0-2 à 2-2.

1993: Kloten - Fribourg-Gottéron 3-0. Les attentes n'ont pas changé autour du club du président Jean Martinet. Mais Gottéron doit se contenter d'une 2e place en phase qualificative, derrière Kloten. La troupe de Paul-André Cadieux défie d'ailleurs les Flyers, emmenés notamment par les internationaux suisses Reto Pavoni, Roman Wäger ou Felix Hollenstein, dans une finale alors toujours disputée en "best of 5". C'est la douche froide: la formation zurichoise, qui neutralise parfaitement le duo Bykov-Khomutov, s'impose 3-0.

1994: Fribourg-Gottéron - Kloten 1-3. Comme on se retrouve! Gottéron et Kloten sont toujours les deux meilleures équipes du championnat, et les hommes de Paul-André Cadieux devancent cette fois-ci ceux du Suédois Conny Evensson en saison régulière. Bykov (32 points en 11 matches de play-off !) et Khomutov (25 points dans ces séries finales) sont au sommet de leur art. Mais cela ne suffit pas en finale: battu deux fois à St-Léonard, Fribourg s'incline cette fois-ci en quatre matches, payant cash les bourdes de son portier Dino Stecher dans un acte IV qui aurait pu tout changer.

2013: Fribourg-Gottéron - Berne 2-4. Dix-neuf ans après, Gottéron retrouve enfin les joies d'une finale, avec Hans Kossmann à la bande. C'est à nouveau le CP Berne qui se dresse sur la route des Dragons, lesquels ont l'avantage de la glace après avoir remporté la phase préliminaire. Le soufflé retombe vite: battu d'entrée à St-Léonard, Fribourg se retrouve pour la troisième fois mené 0-2 dans une finale. Le HCFG recolle certes à 2-2, mais rate son match 5 à domicile (0-3 à la 31e). Pas de suspense non plus à Berne lors de l'acte VI, les Ours menant alors 3-0 à la 33e.

2026: Davos - Fribourg-Gottéron x-x. L'heure de la revanche a-t-elle sonné pour le futur retraité Julien Sprunger, 13 ans après sa première finale ? Absent sur blessure lors du match 4 face à Genève-Servette, le no 86 des Dragons est prêt à tout donner pour conclure en beauté une carrière entièrement dédiée à son club de coeur. Son équipe retrouve son rôle favori d'outsider, face à des Davosiens impressionnants tout au long de saison. La série s'annonce équilibrée: chacun des deux finalistes a remporté les deux confrontations directes livrées à domicile en championnat régulier.



Equipe de Suisse: Deux tests face à la Slovaquie pour commencer Au lendemain du licenciement de son sélectionneur Patrick Fischer, l'équipe de Suisse entame en Slovaquie la préparation du championnat du monde qu'elle jouera à domicile du 15 au 31 mai.

La Suisse dispute ses deux premiers matches du printemps jeudi et vendredi à Topolcany (à 16h30), face à la Slovaquie. Les hockeyeurs à croix blanche évolueront sous les ordres de Jan Cadieux, propulsé sélectionneur plus tôt que prévu après le licenciement de Fischer mercredi soir. Le Zougois a été démis de ses fonctions par la Fédération deux jours après la révélation de son certificat Covid falsifié.

Malgré cette tourmente, Jan Cadieux peut déjà compter sur plusieurs joueurs expérimentés (Leonardo Genoni, Tristan Scherwey, Romain Löffel, Gaëtan Haas, Ken Jäger ou Grégory Hofmann). Mais ni ceux jouant au sein des équipes demi-finalistes des play-off de National League, ni ceux évoluant en NHL ne sont pour l'heure de la partie.

Les places seront donc chères au sein d'une équipe qui sera forcément ambitieuse après s'être parée d'argent lors des deux derniers Championnats du monde. Les sélectionnés de la première heure devront se mettre en évidence en Slovaquie déjà pour espérer poursuivre la préparation à Bienne la semaine prochaine.

Mais certains sont avant tout là pour acquérir de l'expérience, comme les deux néophytes Niklas Blessing (19 ans) ou Miles Müller (21 ans). Le défenseur de Bienne et l'attaquant d'Ambri-Piotta n'osent certainement pas revendiquer une place au championnat du monde, même si Jan Cadieux pourrait réserver l'une ou l'autre surprise pour son premier tournoi à la tête de l'équipe de Suisse.



Le Bayern élimine le Real lors d'une soirée européenne de légende Harry Kane rugit, Kylian Mbappé grimace: le Bayern a eu le dernier mot sur le Real. Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Une soirée européenne de légende a vu le Bayern Munich écarter le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des champions (4-3, 2-1 à l'aller). Les Allemands affronteront le PSG en demi-finale.

Cinq buts en première période, une course poursuite ininterrompue et un final en apothéose: le Bayern et le Real se sont livré un combat titanesque mercredi soir. Et alors qu'on se dirigeait vers des prolongations, ce sont finalement les Bavarois qui ont eu le dernier mot sur un éclair de génie de Luis Diaz.

Le Colombien a armé un coup de canon du pied droit à la 89e pour propulser le Bayern dans le dernier carré, quelques instants après l'expulsion d'Eduardo Camavinga pour un deuxième carton jaune. Cinq minutes plus tard, Michael Olise entérinait la qualification des Allemands avec le 4-3.

Comme lors du match aller déjà remporté par le Bayern (2-1), les deux équipes ont proposé un festival offensif, marquant cette fois cinq buts dans les 45 premières minutes.

Tout a commencé après seulement 40 secondes lors que Manuel Neuer, pourtant phénoménal mercredi dernier à Madrid, a commis une erreur improbable. Le portier allemand, très avancé dans sa surface, a relancé dans les pieds d'Arda Güler. Le jeune Turc (21 ans) s'est appliqué pour marquer dans le but vide.

Le Bayern n'a pas tardé à réagir, égalisant dès la 6e minute par Aleksandar Pavlovic, qui a profité d'une sortie ratée d'Andriy Lunin pour reprendre un corner bien botté par Joshua Kimmich.

Le 50e but de Kane A nouveau virtuellement éliminé, le Real a repris l'avantage à la 29e sur une nouvelle inspiration de Güler. Alors qu'il n'avais encore jamais marqué en C1, il s'est offert un doublé en transformant avec brio un coup-franc pas bien lu par Neuer.

Dans cette première mi-temps aux allures de course poursuite, le Bayern a égalisé à 2-2 à la 38e grâce à son buteur maison Harry Kane, lequel a inscrit au passage sa 50e réussite de la saison. Avant le 3-2 du Real signé Kylian Mbappé, une minute après la barre transversale trouvée par Vinicius.

Etant parvenus à refaire leur retard, les Madrilènes ont ensuite tenté d'assurer le coup en fin de match pour aller chercher les prolongations. C'était sans compter sur le but splendide de Diaz, qui a offert au Bayern un nouveau défi alléchant face au champion d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain.



Ligue des champions: Arsenal en demi-finale par la petite porte Piero Hincapié (à gauche) et les Gunners affronteront l'Atlético Madrid pour une place en finale. Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Arsenal sera au rendez-vous des demi-finales de la Ligue des champions. Les Gunners se sont qualifiés après un 0-0 face au Sporting Portugal mercredi en quart de finale retour (1-0 à l'aller).

Le but tardif de Kai Havertz mardi dernier à Lisbonne aura finalement suffi aux joueurs de Mikel Arteta. Solides sans êtres géniaux, ils ont assuré l'essentiel à Londres pour rejoindre l'Atlético Madrid dans le dernier carré (match aller le 29 avril, retour le 5 mai).

Toujours privé de Bukayo Saka et de Martin Odegaard, Arsenal a livré une performance terne, dans la lignée de ses dernières sorties. Le leader de Premier League est sur une trajectoire inquiétante alors qu'il se déplace dimanche sur la pelouse de Manchester City pour un match qui pourrait décider de la course au titre en Angleterre.

Les Londoniens se sont fait quelques frayeurs mercredi, notamment juste avant la mi-temps lorsque Geny Catamo a trouvé le poteau de David Raya (43e). Le Sporting s'est procuré les plus grosses occasions du match, même si Arsenal aurait aussi pu se mettre à l'abri si Leandro Trossard n'avait pas lui aussi trouvé le poteau sur corner (84e).



Patrick Fischer licencié à un mois du Mondial Patrick Fischer n'a pas résisté à la tempête médiatique causée par son faux certificat Covid. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Patrick Fischer n'est plus le sélectionneur de l'équipe de Suisse. Swiss Ice Hockey a annoncé mercredi le licenciement du Zougois, dans la tourmente depuis la révélation de son faux certificat Covid.

La pression était devenue trop forte. Alors qu'elle avait publiquement soutenu Patrick Fischer lundi soir lorsque l'affaire a éclaté, la fédération suisse a finalement décidé de se séparer de son sélectionneur deux jours plus tard.

"Si l'affaire est close juridiquement, elle a toutefois déclenché un débat public portant sur les valeurs et la confiance, que la Fédération prend très au sérieux. Dans l'optique actuelle, notre évaluation initiale était trop réductrice. Il est question ici de valeurs et de respect, des points centraux qui n'ont pas été appliqués par Patrick Fischer en 2022", déclare le président de Swiss Ice Hockey Urs Kessler dans un communiqué.

Jan Cadieux lui succède Dans une vidéo publié sur ses réseaux sociaux lundi, Patrick Fischer a expliqué être entré en Chine en 2022 pour les Jeux olympiques à l'aide d'un faux certificat Covid. Le soir, la SRF a révélé que l'entraîneur de 50 ans avait été condamné en 2023 par ordonnance pénale pour faux dans les titres à une amende de 38'910 francs.

"La Fédération tient à remercier Patrick Fischer pour ses indéniables grands succès", a ajouté Urs Kessler. "Sous sa direction, l'équipe de Suisse a connu un développement continu pendant plus d'une décennie, est passée de la 8e à la 2e place au classement mondial et a remporté trois médailles d'argent (réd: 2018, 2024 et 2025."

C'est donc Jan Cadieux, son successeur annoncé depuis décembre, qui lui succède à la tête de la sélection. L'ancien coach à succès de Genève-Servette, qui entraîne les M20 suisses et assistait Patrick Fischer depuis un an, devait prendre les commandes à l'issue du Mondial en Suisse (15-31 mai). C'est désormais lui qui tâchera d'amener la Suisse à un premier titre mondial.



Blessé au poignet, Carlos Alcaraz se retire du tournoi de Barcelone Carlos Alcaraz a souffert du poignet mardi contre Otto Virtanen. Image: KEYSTONE/EPA/Enric Fontcuberta L'Espagnol Carlos Alcaraz a annoncé mercredi qu'il se retirait du tournoi ATP 500 de Barcelone. Le no 2 mondial a expliqué avoir ressenti des douleurs au poignet lors de son entrée en lice mardi.

"Je ne vais pas pouvoir poursuivre dans ce tournoi. Comme vous l'avez vu, hier pendant le match j'ai senti que mon poignet avait lâché et la douleur n'a fait que s'amplifier petit à petit", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Finaliste à Monte-Carlo dimanche, battu par son grand rival italien Jannik Sinner, il avait franchi mardi le premier tour à Barcelone face au Finlandais Otto Virtanen 6-4 6-2. Il avait fait appel au kinésithérapeute lors de la première manche pour faire manipuler son poignet douloureux.

"C'est une blessure plus sérieuse que ce à quoi on s'attendait, et je dois écouter mon corps. C'est avec une grande tristesse que je dois rentrer à la maison, pour être dans la meilleure condition physique le plus rapidement possible", a-t-il détaillé.

Sinner peut creuser L'Espagnol de 22 ans, qui vient de céder sa première place mondiale à son rival italien Jannik Sinner, est incertain pour le Masters 1000 de Madrid la semaine prochaine, à moins d'un mois de Roland-Garros.

Son forfait à Barcelone, tournoi où il avait atteint la finale l'année dernière, va permettre à Sinner d'accroître son avance en tête du classement ATP.

C'est la cinquième année consécutive qu'Alcaraz ne peut pas disputer la totalité des tournois sur terre battue, sa surface favorite, avant Roland-Garros.



Silvana Tirinzoni prend sa retraite Silvana Tirinzo a mis fin à sa longue et riche carrière (archives). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Silvana Tirinzoni met un terme à sa carrière à l'âge de 46 ans. La quadruple championne du monde, médaillée d'argent olympique à Cortina en février, a annoncé son retrait mercredi sur Instagram.

"Tout a commencé à l'âge de 10 ans, quand mon père m'a inscrit à un cours de curling. Maintenant, 37 ans plus tard, je sens que c'est le bon moment de prendre ma retraite", a écrit l'Argovienne dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

Silvana Tirinzoni range donc son balai alors que son équipe, le "Team Tirinzoni" qu'elle forme avec Carole Howald, Alina Pätz et Selina Witschonke, occupe la première place du classement mondial. "Cela peut sembler fou de s'arrêter en étant no 1 mondial, mais je sens que j'ai repoussé mes limites jusqu'au bout", explique la skip.

Elle aura mis un point d'orgue à sa longue carrière en février à Cortina, où elle et ses coéquipières ont remporté l'argent olympique après une défaite en finale face à la Suède (6-5). Son palmarès est également riche de quatre titres de championne du monde et de deux titres de championne d'Europe.

Ses trois coéquipières vont poursuivre leur carrière. Carole Howald souhaite se concentrer sur le mixte et la jeune Rock League, la première ligue professionnelle de curling. Quant à Alina Pätz et Selina Witschonke, elles planifient ensemble leur avenir sportif et étudient actuellement leurs options.



Décès de José Emilio Santamaria, figure du Real des années 1960 Jose Emilio Santamaria (à droite) en 2005, aux côtés d'Enrique Perez "Pachin", autre ancien joueur du Real Madrid. Image: KEYSTONE/AP/FERNANDO BUSTAMANTE L'Hispano-Uruguayen José Emilio Santamaria, vainqueur de quatre Coupes d'Europe avec le Real Madrid dans les années 1950 et 1960, et sélectionneur de l'Espagne au Mondial-1982, est mort à l'âge de 96 ans, a annoncé mercredi le club merengue.

"On se souviendra toujours de Santamaria comme de l'un des grands symboles de notre club", a déclaré le président Florentino Perez.

"Aux côtés des Di Stefano, Puskas, Gento ou Kopa", le défenseur natif de Montevideo a évolué dans l'équipe qui "a commencé à construire le mythe du Real Madrid", a poursuivi le dirigeant.

De 1957 à 1966 avec le Real, Santamaria a remporté quatre Coupes d'Europe (1958, 1959, 1960, 1966), une Coupe intercontinentale, six Championnats d'Espagne et une Coupe d'Espagne.

Il compte 25 sélections avec l'Uruguay, et 16 avec l'Espagne qu'il a rejoint après sa naturalisation, pour deux participations à une Coupe du monde, en 1954 (avec l'Uruguay) et en 1962 (avec l'Espagne).

Entraîneur de l'Espanyol Barcelone pendant sept saisons à partir de 1971, il a dirigé la sélection de l'Espagne lors du Mondial-1982 organisé à domicile. La Roja avait été éliminée au 2e tour.



Prolifération de produits dopants sur le web, mise en garde suisse L'organisme chargé de la lutte antidopage en Suisse s'inquiète de la prolifération sur internet de "produits miracles". Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Swiss Sport Integrity s'inquiète de la popularité croissante et de la prolifération sur internet de produits miracles censés permettre d'obtenir un "corps parfait".

Le nombre de saisies effectuées l'an dernier a nettement augmenté.

Chargé de la lutte antidopage en Suisse, Swiss Sport Integrity annonce dans son rapport annuel que 1282 saisies de produits interdits ont été faites en 2025. Cela concerne notamment les modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs) et l'ibutamoren, aussi appelé MK-677, un sécrétagogue de l’hormone de croissance et d’IGF-1.

Ces substances, prisées par certains amateurs des salles de fitness par exemple, facilitent la croissance musculaire et la sécrétion d'hormones de croissance, génératrices de meilleures performances comme l'espèrent ses utilisateurs.

Les effets secondaires sont importants. Le MK-677 peut provoquer une rétention d'eau, une augmentation de l'appétit, une augmentation du taux de glycémie et un dysfonctionnement sexuel. Les SARMs de leur côté augmentent le risque d’infarctus du myocarde ou d'attaque cérébrale et peuvent provoquer, entre autres, psychoses, lésions hépatiques, infertilité, atrophie des testicules et dysfonctionnements sexuels.

Le web est inondé de propositions de produits dangereux, fabriqués illégalement et sans contrôle de qualité, censés améliorer la vitalité et garantir une forme juvénile, prévient la fondation. "Les athlètes qui commandent ou utilisent de tels produits dopants risquent des sanctions sévères, entraînant de longues suspensions", ajoute-t-elle. L'an dernier, une trentaine d'infractions aux normes antidopage ont été constatées.

Les atteintes aux normes éthiques ont aussi été conséquentes. Le centre indépendant d'enregistrement en la matière a recensé 501 signalements, un cinquième de plus qu'en 2024.

Un total de 2623 contrôles antidopage ont été effectués dans le cadre du programme de la fondation, débouchant sur 3621 prélèvements. Une attention particulière a été portée, durant le second semestre, vers les candidats à une sélection aux JO d'hiver 2026.

