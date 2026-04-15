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FC Bâle: les images du vestiaire calciné

Brand St. Jakob-Park FC Basel
La pièce principale du vestiaire du FC Bâle, après l'incendie de vendredi dernier.Image: fc bâle

Voici les images du vestiaire calciné du FC Bâle

Un incendie a ravagé le vestiaire du FCB, vendredi au Parc Saint-Jacques. Le club a publié ce mercredi les premières photos du sinistre.
15.04.2026, 16:5715.04.2026, 16:57
jakob weber / ch media

Vendredi dernier, un incendie a ravagé le vestiaire du FC Bâle au Parc Saint-Jacques en partant depuis l’espace sauna. Conséquence directe: l'annulation du match du lendemain à Thoune. Ce mercredi, le club a publié un communiqué avec les premières images des locaux, qui montrent l'ampleur des dégâts.

L'incendie en détail👇

Voici ce qui a empêché Bâle d'affronter Thoune samedi

Les vestiaires du Parc Saint-Jacques ne pourront très probablement plus être utilisés jusqu’à la fin de la saison. Mais le FCB entend garantir le déroulement de ses trois matchs restants à domicile.

L’espace sauna, où le feu s’est déclaré vendredi, est entièrement détruit. Toutes les pièces voisines sont recouvertes d’une épaisse couche de suie, qui s’est également incrustée dans les matériaux.

Brand St. Jakob-Park FC Basel
Il ne reste plus grand-chose du sauna.Image: fc bâle
Les vestiaires du Parc Saint-Jacques ne seront plus fonctionnels jusqu'à la fin de la saison.
Les vestiaires du Parc Saint-Jacques ne seront plus fonctionnels jusqu'à la fin de la saison. image: fc bâle

Dans le secteur A, les assureurs et les spécialistes en incendie qui ont inspecté les locaux parlent d'une perte totale. Ce secteur comprend les vestiaires du FC Bâle, les bureaux des entraîneurs, le bureau du team manager, l’espace de physiothérapie, le dépôt de matériel, l’espace bien-être, les installations sanitaires ainsi que la zone de récupération.

Brand St. Jakob-Park FC Basel
Beaucoup de chaussures de foot des joueurs du FCB ont été endommagées, l'une des raisons de l'annulation du match contre Thoune samedi.Image: fc bâle

Le secteur B, qui comprend notamment la zone mixte pour la presse, le vestiaire des visiteurs, le vestiaire des arbitres, les salles de contrôle antidopage ainsi que la buanderie, est lui aussi fortement touché par les particules de suie et de fumée. Il subsiste toutefois l’espoir qu’au moins une partie de cette zone puisse être préservée. Des informations plus précises sont attendues dans les prochains jours et semaines.

Brand St. Jakob-Park FC Basel
Les bureaux non plus ne peuvent plus être utilisés en raison de la suie.Image: fc bâle

Le FC Bâle estime néanmoins que l’ensemble des vestiaires ne pourra plus être remis en service avant la fin de la saison. Le club travaille d’arrache-pied à la mise en place de scénarios alternatifs afin que les matchs à domicile contre Sion, Saint-Gall et Thoune puissent tout de même se dérouler au Parc Saint-Jacques. Le FCB précise avoir diffusé les images pour «rendre transparente l'ampleur des dégâts».

Adaptation en français: Yoann Graber

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