Le coach de Zurich viré ++ Kagiyama fait une pause

L'UEFA rejette la plainte du Barça La plainte du Barça d'Hansi Flick a été rejetée par l'UEFA Image: KEYSTONE/EPA/Kiko Huesca L'UEFA a rejeté la plainte déposée par le FC Barcelone contre l'Atlético Madrid à la suite du match aller de Ligue des champions pour une main non sifflée dans la surface de réparation.

"La plainte est irrecevable", a expliqué l'instance dans un communiqué publié mardi à quelques heures du match retour.

Le Barça s'est incliné 2-0 sur sa pelouse au match aller et a dénoncé une erreur d'arbitrage lorsque, à la 55e minute, sur un renvoi anodin aux six mètres, le Madrilène Marc Pubill a pris le ballon de la main en pleine surface alors que son gardien Juan Musso venait de lui faire la passe.

L'arbitre roumain de la partie Istvan Kovacs n'a pas sifflé et l'assistance vidéo ne lui a rien signalé, provoquant la colère des joueurs et du staff barcelonais. L'Atlético menait alors 1-0 et l'entraîneur du Barça avait estimé que la faute de main aurait dû valoir carton rouge et pénalty. "Cela aurait pu totalement changer le match", avait fulminé Hansi Flick.



FC Zurich: Hediger viré, Koller prendra les rênes cet été Marcel Koller entraînera le FCZ dès cet été Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Nouveau coup de balai au FC Zurich.

Le club du président Ancillo Canepa, 10e du classement de Super League, a annoncé mardi le départ immédiat de son coach Dennis Hediger ainsi que l'arrivée cet été de Marcel Koller.

Dennis Hediger avait repris les rênes de l'équipe première à la fin octobre 2025 pour succéder de manière intérimaire à Mitchell van der Gaag, dont il était l'assistant. Il avait été confirmé dans cette fonction à la mi-novembre avant d'être promu entraîneur en chef à partir du 1er janvier.

Dennis Hediger avait dû composer début mars avec l'engagement d'un nouvel adjoint plus expérimenté, Carlos Bernegger. C'est d'ailleurs Bernegger qui assure l'intérim jusqu'au terme de la saison avant l'arrivée dès le 1er juin de Marcel Koller (65 ans).

Ancien international suisse, Marcel Koller reste sur une fructueuse expérience dans le club égyptien d'Al Ahly, qu'il avait quitté en avril 2025 pour son dernier poste à ce jour. Le Zurichois avait auparavant notamment entraîné la sélection autrichienne (2011-2017) puis le FC Bâle (août 2018 à août 2020).



Le vice-champion olympique Kagiyama fait une pause Yuma Kagiyama s'octroie une ann閑 de pause pour se ressourcer Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Le vice-champion olympique et du monde Yuma Kagiyama a annoncé mardi qu'il ne prendrait pas part aux compétitions de la saison prochaine. Le Japonais souhaite se ressourcer.

"Je veux profiter de ce moment pour redécouvrir ce qui rend le patinage artistique si spécial, me lancer dans de nouveaux défis et réfléchir sur moi-même en me tournant vers l'avenir", explique le patineur de 22 ans sur les réseaux sociaux.

Yuma Kagiyama précise que durant cette période il compte patiner dans des spectacles sur glace et qu'il a "quelques projets à l'étude". "Les dernières saisons ont été très frustrantes pour moi, j'ai traversé des moments difficiles, mais je suis heureux d'avoir terminé la saison sur une note positive", ajoute-t-il.

Kagiyama a remporté la médaille d'argent des Jeux olympiques de Milan Cortina en février derrière le Kazakhe Mikhail Shaidorov, puis de nouveau la médaille d'argent aux Mondiaux de Prague le mois dernier derrière Ilia Malinin. Il avait également conquis l'argent aux JO de Pékin en 2022.



Pas de play-off pour Josi et les Predators Roman Josi et les Predators ne joueront pas les play-off Image: KEYSTONE/AP/GEORGE WALKER IV Tout est dit dans la lutte pour les play-off en NHL après les matches disputés lundi soir.

Battus par San Jose, les Predators de Roman Josi ne joueront pas les séries finales. Les Jets de Nino Niederreiter sont également éliminés.

C'est la victoire des Kings, privés jusqu'au terme de la saison de Kevin Fiala, qui a scellé cette course aux play-off dans la Conférence Ouest. Los Angeles a validé son ticket en s'imposant 5-3 à Seattle, prenant ainsi trois longueurs d'avance sur Nashville qui n'a plus qu'un match à jouer en saison régulière. Anaheim se retrouve également du bon côté de la barre.

Les Kings se sont assuré la deuxième "wildcard" disponible à l'Ouest en gagnant sept de leurs neuf derniers matches. A l'inverse, Nashville n'a gagné que quatre de ses dix dernières parties. Lundi, les Predators se sont inclinés 3-2 face aux Sharks, chez qui Philipp Kurashev était à nouveau surnuméraire. Roman Josi a réussi un assist pour son 55e point de la saison.

Lightning-Canadiens au 1er tour Assuré pour sa part de jouer les play-off avec Tampa Bay, Janis Moser s'est également illustré lundi, signant un assist dans un match gagné 4-3 après prolongation par le Lightning face à Detroit. Le défenseur de Dallas Lian Bichsel, au repos lundi à Toronto (victoire 6-5 des Stars), et le gardien de Vegas Akira Schmid, qui n'est plus que le no 3 dans la hiérarchie des Golden Knights, sont les seuls autres Suisses valides à pouvoir disputer les play-off.

Les huit qualifiés sont également connus dans la Conférence Est, où une seule place restait à attribuer. Celle-ci revient aux Philadelphia Flyers, qui ont mis tout le monde d'accord en s'imposant 3-2 aux tirs au but face à Carolina. Ils affronteront Pittsburgh au 1er tour des play-off. Tampa Bay connaît également déjà son adversaire: le Lightning se frottera aux Canadiens de Montréal en quart de finale de Conférence.



Genève a été trop généreux en défense La saison de Genève-Servette a pris fin dimanche soir à Fribourg au terme d'un acte V des demi-finales des play-off de National League où les Aigles ont fait trop de cadeaux.

Selon le directeur sportif grenat, Marc Gautschi, trop peu de Genevois ont joué à leur niveau.

Dans les couloirs de St-Léonard, les Genevois passent devant la presse la mine basse. De la déception, forcément, et des regrets, évidemment. Les deux staff se serrent la main et les Genevois souhaitent tout le meilleur à leur adversaire.

Puis le directeur sportif Marc Gautschi se présente afin de tirer un premier bilan de cette saison. “Je ne pense pas que l'on mérite d'aller en finale après ces prestations en demi-finale, reconnaît l'ancien défenseur. Je ne pense pas que Fribourg a fait quelque chose de fou. Nous avons eu une chance de passer, mais nous n'avons pas joué notre meilleur hockey. Fribourg a été plus intelligent en attendant nos erreurs.”

On sait que le hockey est un jeu d'erreurs et cette série romande nous l'a effectivement bien rappelé. Lors de ce cinquième acte, les Genevois ont offert bien trop de cadeaux aux Dragons. Noël avant (ou après) l'heure. Difficile dans ces conditions de prétendre à davantage. Les quatre premières réussites fribourgeoises furent le résultat de grossières fautes genevoises.

Trop peu de surperformances Après un départ chaotique et deux immenses défaites contre Lausanne (11-0) et Bienne (8-0), les Genevois ont pris un virage différent en remplaçant Yorick Treille par Ville Peltonen. Sous la direction du Finlandais, les choses sont rentrées dans l'ordre et Genève a terminé la saison régulière à la 3e place.

“Evidemment, vous gardez à l'esprit ces grosses défaites sous la direction de Yorick Treille, mais à la moyenne de points on était quand même dans le top 6. Je peux dire que l'on a commencé bizarrement. Je pense que si tu veux aller au titre, tu as besoin que les trois quarts de l'équipe jouent au-dessus de leur potentiel", souligne Gautschi.

"De notre côté, je pense qu'à part Simas Ignatavicius, personne n'a surpassé les attentes. Soit ils étaient au niveau, soit en dessous. Surtout en play-off. Le Coultre et Verboon ont augmenté leur niveau en séries, mais cela n'a pas suffi. A Fribourg, je pense que quatre à six joueurs ont eu la meilleure saison de leur carrière, et juste avec ça tu vas assez loin”, poursuit-il.

Dans les rangs servettiens, on a également mis l'emphase sur l'importance d'une première ligne 100% Suomi qui a tiré l'équipe vers le haut. Markus Granlund a fini meilleur compteur de la saison régulière avec 54 points. Jesse Puljujärvi (52) et Sakari Manninen (45) ont eux aussi terminé dans le top 6. L'importance s'est toutefois transformée en dépendance, et les autres attaquants n'ont pas su se mettre au diapason.

“On va être clair, on dispose des meilleurs étrangers de la ligue et au final on est là en grande partie grâce à eux, explique encore Marc Gautschi. En play-off, on le sait bien, ce sont les joueurs de troisième et quatrième lignes qui font la différence. Bertschy joue très bien en ce moment, Biasca aussi, Schmid est blessé mais il a connu une belle saison et Berra a été élu meilleur gardien de la saison. Les joueurs suisses ont fait la différence pour Gottéron.”

Richard a manqué Sans chercher d'excuse, l'architecte des Grenat a tout de même rappelé que les Aigles ont dû composer sans Tanner Richard pendant toute la saison. “C'était notre centre numéro 2 et j'étais persuadé qu'il allait rebondir en jouant avec les étrangers et inscrire pas mal de points. Alors il a fallu trouver d'autres solutions sur la 2e ou la 3e ligne", rappelle-t-il.

"Avec les noms et la qualité des joueurs à notre disposition, nous avons pris beaucoup trop de buts. Et je ne parle pas de Charlin (Stéphane, le gardien). Défensivement, nous n'étions pas au taquet. Nous avons encaissé trop de buts en box-play. Nous avons accumulé les erreurs. Après, bien sûr que les joueurs suisses qui peuvent inscrire 30 ou 40 points sont rares sur le marché et très recherchés. Et c'est ce qui nous manque un peu.”

Est-ce à dire que c'est vers ces perles rares que le directeur sportif genevois espère se tourner? “Nous avons signé des joueurs que nous allons annoncer d'ici quelques semaines, conclut Gautschi. Et les opportunités existent toujours. Des clubs ne sont peut-être pas heureux avec leur effectif actuel, alors on pourrait se parler au téléphone. Après, ils ne répondent pas toujours quand ils voient mon numéro, parce qu'ils commencent à me connaître", sourit-il.



Quarts de finale: Atlético et PSG en position de force Les matches retour des quarts de finale de la Ligue des champions figurent au menu de la semaine. L'Atlético Madrid et le PSG abordent leur rencontre de mardi (21h) en position de force.

Les Colchoneros du coach Diego Simeone sont allés s'imposer 2-0 sur la pelouse du FC Barcelone mercredi dernier à l'aller, grâce à des réussites de Julian Alvarez (45e) et d'Alexander Sörloth(70e). Les Madrilènes ont encore une fois témoigné d'un réalisme extrême.

Les Catalans ont quant à eux manqué leur affaire, se retrouvant même en infériorité numérique dès la 44e minute après l'expulsion de Pau Gubarsi. Avec notamment Lamine Yamal dans ses rangs, l'équipe de Hansi Flick a les moyens de renverser la tendance, mais cela s'annonce bien compliqué face à la défense de fer de l'Atlético.

La situation du Paris St-Germain, tenant du trophée, est moins envieuse que celle des Madrilènes. Les hommes de Luis Enrique auraient en effet dû s'imposer plus nettement à l'aller, mais ils ont manqué d'efficacité dans le dernier geste et doivent se contenter des deux buts signés Doué (11e) et Kvaratskhelia (65e).

Liverpool, qui avait déjà été éliminé par les Parisiens la saison passée (en 8e de finale, aux tirs au but), jouera sa saison mardi soir. Mais les Reds, 5es de Premier League, ont-ils vraiment les moyens d'enflammer ce match face au redoutable PSG ?



Qualifications du Mondial: Les Suissesses doivent confirmer La semaine à venir est décisive pour l'équipe de Suisse dames dans le groupe B2 des qualifications du Mondial 2027.

Les joueuses du coach Rafel Navarro affronteront deux fois la Turquie, qui comme elles a gagné ses deux premiers matches.

Le premier duel entre les deux favorites de cette poule est programmé mardi à 19h à Zurich, le deuxième samedi en Turquie. La mission des Suissesses est claire: s'imposer à deux reprises pour poursuivre le parcours sans faute souhaité par leur sélectionneur avant le début de cette campagne.

Lia Wälti et ses coéquipières ont rempli jusqu'ici leur contrat en battant l'Irlande du Nord 2-0 à Lausanne avant de s'imposer 4-1 à Malte en mars, sans toutefois convaincre pleinement. La Turquie a pour sa part dominé Malte 3-0 avant de l'emporter plus difficilement en Irlande du Nord (1-0).

Quart de finaliste de son Euro en 2025, l'équipe de Suisse a, pour mémoire, tout intérêt à remporter son groupe en inscrivant un maximum de points au passage. Cela lui permettrait d'éviter un adversaire trop dangereux dans le premier des deux tours de barrage prévus cet automne en matches aller/retour.



PL: Noah Okafor voit double face à Manchester United Noah Okafor a inscrit son premier doublé avec Leeds face à ManU. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Leeds s'est imposé 2-1 face à Manchester United lors de la 32e journée de Premier League grâce à Noah Okafor. L'international suisse des Whites a inscrit un doublé en 1re période.

Laissé au repos lors du dernier rassemblement de l'équipe de Suisse fin mars à cause d'une légère blessure, l'attaquant a fait état de son talent face à la formation qui occupe la troisième place du classement. A Old Trafford, le Bâlois de 25 ans a ouvert la marque dès la 5e en reprenant un centre de Jayden Bogle.

Pour sa 6e réussite de la saison, Okafor a récidivé à la 29e d'un tir puissant juste en dehors de la surface de réparation, légèrement dévié par le défenseur central mancunien Leny Yoro. Il s'agit du premier doublé inscrit par le Suisse depuis son arrivée à Leeds en août 2025. Réduits à 10 dès la 56e, les hommes de Michael Carrick ont réduit la marque par Casemiro à la 69e, qui a inscrit de la tête le 2-1.

Grâce à cette victoire, Leeds (15e) compte six points d'avance sur le premier relégable Tottenham, 18e avec 30 points. En face, cette défaite laisse ManU à 15 unités du leader Arsenal, alors qu'il ne reste que six matches à disputer en Premier League.



Patrick Fischer a falsifié un certificat Covid Patrick Fischer a annoncé quatre ans après le tournoi olympique de Pékin s'être rendu en Chine avec un faux certificat Covid. (Archives) Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le sélectionneur de l'équipe de Suisse Patrick Fischer s'est rendu au tournoi olympique de Pékin en 2022 avec un faux certificat de vaccination Covid. Il a été condamné en 2023 à titre individuel.

La Fédération suisse de hockey sur glace a diffusé un communiqué de presse ce lundi dans la soirée, soit plus de quatre ans après les faits, afin de préciser que ni l'instance ni Swiss Olympic n'avaient connaissance de cette fraude au moment des faits. Patrick Fischer a fait acte de contrition dans une vidéo où il a admis être "entré en Chine en utilisant un certificat de vaccination non valide. J'ai tiré les leçons de cette erreur et j'en tirerai les conséquences pour mon comportement futur", a-t-il déclaré, tout en précisant avoir payé l'amende à laquelle il a été condamné.

Le coach, qui quittera son poste au terme du Mondial de hockey disputé à Zurich et à Fribourg (15-31 mai), ne souhaitait alors pas se vacciner et a ainsi "commis une grave erreur", comme a admis Fischer. Le président de la Fédération Urs Kessler a indiqué "prendre acte de la situation" tout en trouvant "louable" que Patrick Fischer ait reconnu sa faute. Pour Kessler, l'affaire est désormais "réglée" au niveau de la Fédération.



ATP 500 Barcelone: Wawrinka s'incline d'entrée face à Norrie Stan Wawrinka n'a pas déjoué les pronostics face à Norrie pour son entrée en lice à Barcelone. (Archives) Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Stan Wawrinka (ATP 107) s'est incliné 6-4 6-7 5/7 6-4 face à Cameron Norrie (ATP 24) pour son entrée en lice au tournoi de Barcelone lundi. Il s'agit du 4e revers de rang du Vaudois sur terre battue.

Le gaucher britannique a enlevé la première manche après avoir pris le service de Wawrinka à quatre jeux partout. Après s'être adjugé le 2e set au tie-break, le triple vainqueur de Grand Chelem a eu deux balles de break à 3-3 dans la manche décisive. Mais le quadragénaire a fini par s'incliner au terme de 2h36 de lutte face à l'ex-no 8 mondial, en perdant son service pour la 4e fois de la partie alors qu'il était mené 5-4.

C'est la première défaite du Vaudois face à Norrie, qu'il avait battu lors de leurs deux premiers face-à-face. Il a ainsi concédé sa 3e élimination d'affilée au premier tour, après celles au Challenger de Naples et au Masters 1000 de Monte-Carlo, malgré un début d'année prometteur qui lui a permis de réintégrer le top 100.

Il avait reçu une invitation pour le tournoi de Barcelone, où il a atteint à deux reprises le dernier carré (2006 et 2008). Le Britannique, tête de série no 7 en Catalogne, affrontera au tour suivant l'espoir américain de 22 ans Ethan Quinn (ATP 50), qui est venu à bout de son compatriote Reilly Opelka (ATP 68) 7-5 7-6 9/7.



Challenge League: Anthony Braizat pas reconduit à Xamax Fin de parcours pour Anthony Braizat sur le banc de Neuchâtel Xamax. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Xamax a annoncé lundi sa décision de ne pas reconduire Anthony Braizat en tant qu'entraîneur au terme de la saison en cours. Le club rouge et noir pointe à la 5e place de Challenge League.

Sous la houlette de Braizat, les Neuchâtelois ont atteint les quarts de finale de la Coupe de Suisse en février dernier, où ils se sont inclinés 2-1 face à Yverdon-Sport. Mais en championnat, ils n'ont pas su se frayer un chemin vers le haut du classement pour jouer la promotion. A cinq journées de la fin, Xamax accuse 19 unités de retard sur le leader Vaduz.

Arrivé en janvier 2025 au Stade de la Maladière, le technicien français était sous contrat jusqu'au terme du championnat 2025/26. Son successeur n'a pas encore été désigné.



Marc Rochat range ses lattes En bronze dans le combiné par équipe des Mondiaux 2025, Marc Rochat (à droite) met fin à sa carrière Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Marc Rochat met fin à sa carrière sportive au bout d'un hiver compliqué pour lui, a annoncé son équipe de management.

Le Vaudois de 33 ans a connu son plus grand moment en se parant de bronze dans le combiné par équipe des Mondiaux 2025 au côté de Stefan Rogentin.

Rochat affiche une 4e place, un rang obtenu à deux reprises en slalom (à Soldeu en mars 2023 et à Saalbach en janvier 2024), comme meilleur résultat sur le front de la Coupe du monde. Il compte 105 départs sur le Cirque blanc, dont 101 en slalom, pour 11 places dans le top 10 au total.

Le 9e de la Coupe du monde 2023/24 de slalom sort d'un exercice 2025/26 difficile, au cours duquel il n'a inscrit que 7 points grâce à une 24e place à Adelboden. Son dernier top 10 - le seul enregistré en 2024/25 en Coupe du monde - remonte au mois de janvier 2025, à Adelboden également.

"C'est avec une immense fierté et une grande sérénité que je tourne cette page. Ma carrière m’a tant donné: des victoires, des défaites, des larmes et des émotions que peu de choses peuvent égaler", explique Marc Rochat, cité dans le communiqué.

"Cette dernière saison m'a confronté à de nombreux défis et, après plus de 15 ans au plus haut niveau, je sens que mon énergie, ma curiosité et mes ambitions m'appellent vers un nouveau terrain de jeu", souligne encore le moustachu, rappelant avoir suivi en parallèle une formation universitaire à distance.



Hüsler battu au 1er tour de l'ATP 500 de Munich Marc-Andrea Hüsler (ici en Coupe Davis en 2025) a été sorti au 1er tour à Munich Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Marc-Andrea Hüsler (ATP 340) n'a pas signé d'exploit au 1er tour de l'ATP 500 de Munich.

Issu des qualifications sur la terre battue bavaroise, le Zurichois a subi la loi de Botic van de Zandschulp (ATP 49).

Le gaucher de bientôt, ex-47e joueur mondial, s'est incliné 7-6 (9/7) 6-3 devant le solide Néerlandais. Il n'a pas remporté le moindre match sur le circuit principal (ATP 250 ou plus) depuis le mois d'avril 2024, à Munich justement.

Marc-Andrea Hüsler a pourtant eu sa chance, dans la première manche tout du moins, puisqu'il a bénéficié d'une balle de set à 7/6 dans le jeu décisif sur son engagement. Mais il a perdu les trois derniers points de ce set, avant d'être largement dominé dans la manche décisive (trois breaks concédés).

Le Zurichois a néanmoins réussi une bonne opération comptable, lui qui a perdu 57 places dans la hiérarchie mondiale cette semaine. Les 25 points glanés grâce à ses deux succès en qualifications à Munich devraient lui permettre de réintégrer le top 300 dès lundi prochain.



Sinner détrône Alcaraz en tête du classement mondial Sinner a récupéré la 1re place mondiale lundi, mais Alcaraz pourrait la lui reprendre dans une semaine Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Jannik Sinner et Carlos Alcaraz poursuivent leur chassé-croisé au sommet de la hiérarchie mondiale.

L'Italien, qui a privé l'Espagnol dimanche en finale d'un doublé à Monte-Carlo, reprend la première place du classement ATP lundi.

Carlos Alcaraz avait relégué Jannik Sinner au deuxième rang le 10 novembre 2025. L'Espagnol a toutefois l'occasion de récupérer le trône dès cette semaine: il repassera en tête s'il remporte l'ATP 500 de Barcelone. Mais sa marge ne serait alors que de 60 points!

Les deux ogres du circuit dominent largement le monde du tennis: à l'issue du premier gros tournoi sur terre battue de la saison, les deux rivaux sont loin devant Alexander Zverev (3e), demi-finaliste en Principauté, et Novak Djokovic qui n'a pas joué cette année à Monte-Carlo où il n'avait que 10 points ATP à défendre.

En revanche, Lorenzo Musetti, finaliste l'an dernier mais battu dès son entrée en lice cette année au 2e tour, perd quatre rangs pour se retrouver 9e. No 1 suisse, Stan Wawrinka a quant à lui chuté de la 104e à la 107e place, un classement qui pourrait ne pas suffire pour intégrer directement le tableau final de Roland-Garros.

