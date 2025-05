Lehmann rejoint la Nati ++ Weiler quitte Servette

Une dernière chance pour Alisha Lehmann Alisha Lehmann de retour en équipe de Suisse. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Après Lara Marti, Alena Bienzt doit à son tour déclarer forfait pour les deux prochaines rencontres de la Suisse en Ligue des Nations. Elle souffre d'une blessure. Alisha Lehmann la remplace.

L'attaquante de la Juventus retrouve ainsi la sélection après avoir été écartée lors des deux premiers rassemblements de l'année. A elle désormais de convaincre Piu Sundhage du bien-fondé de la sélectionner pour l'Euro. Elle n'était plus vraiment dans les petits papiers de la Suédoise depuis une première mi-temps bien laborieuse contre l'Allemagne le 30 novembre dernier au Letzigrund.

Alisha Lehmann et ses coéquipières seront réunies à partir de lundi à Saillon. La Suisse affrontera la France le 30 mai à Nancy et la Norvège le 3 juin à Sion.



Le Servette FC et René Weiler se séparent René Weiler: un départ abrupt du Servette FC. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le parcours de René Weiler à la tête de la direction sportive du Servette FC n’aura duré qu’une saison. Le club genevois a officialisé dimanche matin le départ du Zurichois.

"Cette décision fait suite à des évolutions structurelles au sein de l’organisation du club, ayant entraîné des divergences de vision", écrit le club. Ancien joueur du Servette FC, René Weiler était revenu à Genève à l’été 2023 pour succéder à Alain Geiger sur le banc de touche. Après avoir mené le Servette FC en huitième de finale de la Conference League et à la victoire en Coupe de Suisse, le Zurichois a choisi d’abandonner son poste d’entraîneur pour embrasser le rôle de directeur sportif.

Malgré la deuxième place au classement derrière le FC Bâle, le bilan de René Weiler est mitigé. Le Zurichois n’est pas parvenu à convaincre ses dirigeants de lui donner les moyens de réussir un mercato hivernal qui aurait pu offrir à René Häberli, l’entraîneur qu’il a nommé en juin dernier, de meilleures armes dans la lutte pour le titre contre le FC Bâle. Il n’a pas su, par ailleurs, convaincre Dereck Kutesa de prolonger son contrat au Servette FC pour qu’il ne parte pas sans indemnités de transfert à l’AEK Athènes.

Agé de 51 ans, René Weiler pourrait quitter les bureaux et revenir sur les terrains pour renouer avec une carrière d’entraîneur dont la plus belle réussite fut la conquête du Championnat de Belgique avec Anderlecht en 2017.



Une série qui tourne à la démonstration La joie des Panthers après une troisième victoire dans leur finale de la Conférence Est. Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Champion en titre, Florida n’est plus qu’à une victoire d’une troisième finale de Coupe Stanley de rang. Sur leur glace, les Panthers ont battu 6-2 Carolina pour mener 3-0 dans la série.

Florida a forcé la décision dans l’ultime période avec... cinq buts inscrits en l’espace de neuf minutes. Le coup de poker tenté par les Hurricanes avec la titularisation de Pyotr Kochetkov dans la cage à la place de Frederik Andersen n’a pas payé. Après deux premiers tiers d’excellente facture, le portier russe de 25 ans a bu la tasse.

Auteur d’un doublé, Niko Mikkola a obtenu la première étoile. Le défenseur finlandais et ses coéquipiers auront l’occasion de conclure cette série lundi lors de l’Acte IV qui se déroulera également à Sunrise.



Un véritable carton pour les Timberwolves Une véritable démonstration réussite par Anthony Edwards et Minnesota. Image: KEYSTONE/AP/Matt Krohn Minnesota a relevé la tête. Sur leur parquet, les Timberwolves ont corrigé Oklahoma City (143-101) pour ne plus être menés que 2-1 dans la finale de la Conférence Ouest.

Balayés deux fois d'entrée, les Wolves ont montré un tout autre visage sur leur parquet face à une équipe d'OKC en échec, à l'image de son tout récent MVP Shai Gilgeous-Alexander, limité à 14 points (4 sur 13 au tir). Minnesota a réussi le K.O. d'entrée de jeu avec un avantage de 20 points à l'issue du premier quart-temps (34-14), puis 31 à la pause (72-41).

Dans le sillage de leur leader Anthony Edwards, très adroit et auteur de 30 points (12 sur 17 dont 5 sur 8 à 3 points), six autres joueurs de Minnesota ont signé au moins 10 unités. Cette victoire est également synonyme pour les Wolves de record de points marqués en play-off dans leur histoire, en plus d'une correction infligée à la meilleure franchise de la saison régulière. Elle était par ailleurs quasi impérative, car aucune équipe n'a jamais réussi à combler un déficit de 3-0 dans une série.

L'acte IV aura lieu encore à Minneapolis lundi.



Golubic et Teichmann en lice dimanche à Paris Deux des trois représentants de Swiss Tennis en lice en simple à Roland-Garros jouent leur 1er tour ce dimanche.

Viktorija Golubic jouera dès 11h sur le court no 7, alors que Jil Teichmann entrera en scène aux alentours de 13h30 sur le no 8.

Viktorija Golubic affrontera une "revenante", la gauchère Petra Kvitova, ex-no 2 mondial et double championne de Wimbledon. La Zurichoise a perdu l'unique duel livré face à la Tchèque de 35 ans, de retour depuis le mois de février après une pause maternité.

Mais c'était il y a plus de sept ans, en Fed Cup, avec des conditions de jeu favorables à Kvitova (dur indoor). Or, Golubic est bien plus à l'aise sur terre battue que la Tchèque, qui n'a gagné qu'un match en cinq tournois disputés depuis son "comeback". Et qui avait déclaré forfait sur blessure avant son 2e tour à Rome...

Huitième de finaliste en 2022 à Paris, Jil Teichmann se mesurera quant à elle à une adversaire en pleine confiance, Lucrezia Stefanini, sortie des qualifications en gagnant trois matches. La gauchère seelandaise partira néanmoins favorite face à une joueuse de 27 ans dont le meilleur classement WTA est un 99e rang.

Ex-no 21 de la hiérarchie qui a fait ce printemps son retour dans le top 100, Jil Teichmann a battu Lucrezia Stefanini lors de leur seul affrontement, il y a plus de dix ans sur le circuit ITF. Si elle passe l'épaule, elle pourrait bien avoir les honneurs du Court Philippe-Chatrier avec un 2e tour programmé face au no 1 mondial Aryna Sabalenka. Celle-ci jouera également dimanche.



Une finale comme un acte VII des play-off Andres Ambühl va disputer dimanche le dernier match de sa fantastique carrière Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse joue ce soir (20h20) contre les Etats-Unis la quatrième finale de son histoire au Championnat du monde après 2013, 2018 et 2024. A Stockholm, les Suisses veulent enfin aller chercher l'or.

Après trois finales perdues (2x contre la Suède et une fois contre les Tchèques), la sélection nationale ne veut pas laisser passer sa chance. Imperméable, la Suisse a aligné les succès convaincants, mais elle affronte cette fois un adversaire qui a enchaîné les victoires face à la Tchéquie, la Finlande et la Suède.

Les Helvètes avaient dominé les Américains 3-0 lors de la phase de poules. Mais cette fois, les joueurs de Ryan Warsofsky sont prévenus et ils ne vont pas se laisser à nouveau tourner autour. Depuis cette partie il y a près de deux semaines, les contingents ont évolué. La Suisse a perdu Nico Hischier et gagné Nino Niederreiter. Côté étasunien, le défenseur Zach Werenski fait office de plaque tournante et il n'avait pas joué le premier match.

Le danger peut venir de partout, mais Clayton Keller, Conor Garland et Shane Pinto comptent tous 10 points. Juste derrière eux on retrouve Cutter Gauthier et Tage Thompson et juste devant les deux meilleurs pointeurs de cette formation: Logan Cooley d'Utah et Frank Nazar (Chicago). Aux buts, Jereny Swayman (Boston) a pris le meilleur sur l'Américano-Suisse Joey Daccord.

Cadieux: "Un nouveau match" Jusqu'à présent, la Suisse a fait tout juste et n'a encaissé que deux buts lors de ses sept (!) derniers matches. Mais ses statistiques ne veulent plus dire grand-chose avant une finale. D'ailleurs, le discours de Jan Cadieux, assistant de Patrick Fischer, est basé sur le plaisir: "Il faut profiter, c'est la chose la plus importante. On doit tout donner pour aller au bout de ce que l'on a commencé. Il est nécessaire de lâcher prise et de laisser les émotions retomber et demain (réd: aujourd'hui) on préparera le match contre les Etats-Unis. C'est une finale, le match précédent ne veut plus rien dire, ce sera une nouvelle partie."

La sélection de Patrick Fischer a présenté un visage séduisant et un calme olympien. Mais lors d'une finale avec l'or au bout, l'enjeu peut parfois prendre le pas sur le reste. "On a vu comment on l'a fait lors des deux derniers matches où l'on a pu, si j'ose dire, mettre l'enjeu de côté, explique Jan Cadieux. Cette finale équivaut à un match no 7 en play-off. Il faut enlever la pression du résultat. La seule pression que l'on a, c'est celle que l'on se met nous-mêmes, celle de sa propre performance. Chaque élément de l'équipe doit amener son meilleur et si on le fait, on se donne une très bonne chance de gagner."

Source de motivation supplémentaire, ce match sera le dernier de la fantastique carrière d'Andres Ambühl qui va donc raccrocher ses patins à 41 ans par une finale mondiale au Globe de Stockholm pour ce qui sera son 151e match au Championnat du monde. "Cela va jouer en faveur de l'équipe, conclut Cadieux. On le voit depuis deux semaines, ça va apporter de l'énergie et je suis sûr que les 21 joueurs qui seront sur la feuille de match à ses côtés auront à coeur de lui faire un beau cadeau d'adieu."



Battue à Imola, McLaren veut reprendre sa domination à Monaco Surclassée le week-end dernier à Imola par Max Verstappen (Red Bull), l'écurie McLaren tentera cette semaine sur le mythique circuit de Monaco de reprendre le fil de sa domination.

Elle espère continuer à creuser l'écart au championnat du monde de Formule 1.

Dominatrice en Principauté au début du siècle, avec cinq victoires entre 2000 et 2008, l'équipe anglaise n'a enregistré que trois podiums depuis sa dernière victoire en 2008 grâce à Lewis Hamilton et aura donc un joli défi à relever dans les rues de Monte-Carlo.

"Nous nous attendons à ce que la concurrence soit plus rude que jamais avec la possibilité que se produisent quelques surprises en raison des particularités de ce mythique tracé. On se concentre sur nous-mêmes pour réaliser le week-end le plus solide possible", a déclaré Andrea Stella, le directeur de McLaren.

La 71e édition de cette course légendaire, la troisième la plus disputée dans l'histoire de la F1 après le GP de Grande-Bretagne et le GP d'Italie - qui ont eu lieu 75 fois - s'annonce plus serrée que jamais avec 20 voitures qui se tiennent souvent en moins d'une seconde en qualifications.

Red Bull et Verstappen en confiance Red Bull et son quadruple champion du monde en titre Max Verstappen arrivent en confiance en Principauté et viseront un nouvel exploit face aux monoplaces de couleur papaye, supérieures sur le papier mais qui ne parviennent pas toujours à le montrer en piste. Au contraire de "Mad Max", lequel arrive toujours à maximiser le potentiel de sa voiture.

"Nous avons fait des grands pas en avant, je me sentais bien plus à l'aise au volant à Imola et cela nous met dans une situation plus favorable. Le but sera d'extraire le maximum de la voiture", a souligné le Néerlandais, pas mécontent de disputer une course à quelques centaines de mètres de son domicile, d'autant qu'il est devenu père en début de mois.

Plus qu'ailleurs, la bataille du samedi pour les meilleures places sur la grille conditionne très souvent le résultat du Grand Prix dominical. Mais, pour épicer la course et tenter de la rendre plus spectaculaire, la Fédération internationale de l'automobile (FIA), organisatrice du championnat, a décidé d'imposer un second arrêt aux stands obligatoires cette année.

"Je ne sais pas si cela aura des conséquences positives, on verra dimanche. Mais c'est vraiment bien qu'ils aient décidé d'essayer quelque chose de nouveau. Car si on fait toujours la même chose, on aura toujours les mêmes résultats", a estimé le septuple champion du monde Lewis Hamilton, vainqueur trois fois en Principauté (2008, 2016, 2019).

Son écurie Ferrari, qui vit un début de saison compliqué, tentera de rééditer sa performance de l'an dernier qui avait vu le héros local, le Monégasque Charles Leclerc, décrocher enfin une première victoire sur ses terres. Malgré des qualifications catastrophiques à Imola (11e et 12e places), la Scuderia a effectué une belle remontée avec la quatrième place d'Hamilton, à moins de deux secondes du podium, et la sixième de Leclerc, de quoi remonter le moral des troupes.



Vers un duel Alcaraz-Sinner à Roland-Garros Sacré dimanche dernier à Rome, Carlos Alcaraz est le favori logique de Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem qui démarre ce dimanche.

Le tenant du trophée vise un cinquième titre majeur, et son principal rival à Paris devrait bien être Jannik Sinner.

Suspendu trois mois pour dopage, Jannik Sinner a signé un retour convaincant devant son public au Foro Italico. Convaincant, mais pas parfait: le no 1 mondial a échoué en finale face à Carlos Alcaraz, perdant un match sans avoir gagné le moindre set pour la première fois depuis la finale du Masters 2023!

Cette statistique démontre à quel point l'Italien dominait son sujet avant de se retrouver au repos forcé. Et jusqu'à cette finale, il avait repris comme si de rien n'était sa marche en avant, avec notamment un impressionnant 6-0 6-1 infligé en quart de finale au vainqueur du Masters 1000 de Madrid Casper Ruud.

N'empêche que, et lui-même l'a reconnu dimanche en conférence de presse, son manque de compétition s'est ressenti dans les moments décisifs de sa finale romaine. Il n'a pas tenu le choc face à Carlos Alcaraz, qui a survolé les débats au deuxième set après une première manche accrochée (7-6 6-1).

Mais Jannik Sinner aura l'occasion de monter tranquillement en puissance Porte d'Auteuil, où il n'affrontera de toute manière pas de tête de série avant le 3e tour. Son manque de matches signifie en outre aussi qu'il abordera ce tournoi avec une réserve d'énergie nettement moins entamée que celle de ses rivaux.

Zverev loin du compte Et si l'Italien a pu conserver la 1re place mondiale durant sa suspension, c'est aussi parce que ses principaux poursuivants n'ont pas été capables de profiter de son absence. Battu par Sinner en finale du dernier Open d'Australie, Alexander Zverev a ainsi accumulé les contre-performances ce printemps, à l'exception de ce titre conquis dans le peu relevé tournoi de Munich.

L'Allemand, sorti d'entrée à Monte-Carlo, a été battu en quarts de finale à Madrid avant de céder son titre dès les quarts de finale à Rome. Il aborde la quinzaine parisienne avec 3095 points de retard sur Jannik Sinner, et avec 1300 points à défendre dans un tournoi où il avait atteint la finale l'an dernier. Et il pourrait affronter Novak Djokovic en quart et Sinner en demi-finale...

En digne héritier Deuxième du classement avec 1530 points de moins que Sinner, Carlos Alcaraz n'a en revanche plus grand-chose à prouver dans les tournois majeurs. L'Espagnol, 22 ans seulement, en a déjà remporté quatre, en quatre finales disputées. Devenu le plus jeune no 1 mondial de l'histoire après son sacre en 2022, il est double tenant du titre à Wimbledon. Et la terre battue demeure son terrain de chasse favori.

L'an dernier à Roland-Garros, Alcaraz avait ainsi triomphé en matant successivement Jannik Sinner - face à qui il reste sur quatre victoires d'affilée - puis Alexander Zverev, en cinq sets à chaque fois. Et il avait fallu un immense Novak Djokovic pour priver le digne héritier de Rafael Nadal de l'or olympique deux mois plus tard sur le même Court Philippe-Chatrier.

Qui pour succéder à Swiatek ? La lutte pour la Coupe Suzanne Lenglen, qui récompense la lauréate du simple dames, s'annonce bien plus indécise. Triple tenante du titre et quadruple gagnante du tournoi, Iga Swiatek vit des semaines difficiles. La Polonaise a perdu de sa superbe et a logiquement reculé jusqu'à la 5e place de la hiérarchie, son plus mauvais classement depuis début 2022.

Sa confiance envolée, difficile d'imaginer Iga Swiatek triompher dans deux semaines à Paris. Le no 1 mondial Aryna Sabalenka sera bien la femme à battre, mais la terre battue n'est pas sa surface favorite. La championne de Rome Jasmine Paolini (WTA 4) et sa "victime" Coco Gauff (WTA 3), qui ont toutes deux déjà atteint la finale Porte d'Auteuil, peuvent croire en leur étoile.

Difficile en revanche d'imaginer un exploit suisse. Invité par les organisateurs pour le 10e anniversaire de son sacre à Paris, Stan Wawrinka serait déjà ravi de battre Jacob Fearnley au 1er tour. Pour Viktorija Golubic (WTA 82) et pour Jil Teichmann (WTA 98), qui seront en lice dès dimanche, passer le 1er tour constituerait aussi une bonne performance.



Coupe de France: le Paris Saint-Germain titré Barcola inscrit un but Image: KEYSTONE/EPA Le Paris Saint-Germain a comme prévu gagné la Coupe de France pour la 16e fois de son histoire. En finale au Stade de France, il a battu le Stade Reims 3-0 et a ainsi défendu son trophée.

A une semaine de la finale de la Ligue des champions à Munich contre l'Inter Milan, le PSG a fait le plein de confiance en signant le doublé Ligue 1-Coupe. Les hommes de Luis Enrique ont rapidement pris les devants grâce à un doublé de Barcola (16e/19e), servi à chaque fois par Doué. Hakimi a encore enfoncé le clou avant la pause (43e).



La Suisse ne prend aucun adversaire à la légère Damien Riat a inscrit contre le Danemark son 6e but du tournoi Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse a une fois de plus maîtrisé son sujet pour s'offrir à Stockholm une 2e finale mondiale en une année. Ne reste plus que la finale contre les Américains dimanche soir pour la der d'Ambühl.

"Au sein de cette équipe, on ne prend personne à la légère." Cette phrase de Damien Riat reflète véritablement l'esprit qui anime cette sélection nationale qui n'en finit plus d'étonner par son calme, son réalisme et sa façon d'imposer son jeu à ses adversaires.

"On joue chaque match comme si c'était une finale, poursuit Damien Riat lorsqu'on lui demande ce qui fait la force de ce groupe. Dans ce match, on a réussi à mettre les goals assez vite. Et avec trois buts d'avance, c'est plus facile à gérer."

Lorsque les joueurs sont passés devant la presse, il n'y avait pas une once d'euphorie. La satisfaction d'avoir gagné, naturellement, mais aussi ce sentiment qu'il y a quelque chose de grand à aller chercher. "Non il n'y a pas d'euphorie, appuie Riat. On veut aller plus loin, on a encore faim de plus. Alors, rendez-vous demain! (réd: dimanche)"

Riat marque son sixième but Avec six buteurs différents, la Suisse a une fois de plus pu s'appuyer sur son collectif. Des joueurs de NHL comme Niederreiter (deux buts), aux éléments de National League comme Malgin, Jäger, Riat, Moy ou Schmid. "On a une équipe avec de la profondeur, de la première à la quatrième ligne, juge justement Damien Riat. Fischer n'a pas peur d'envoyer sa quatrième ligne contre la première ligne adverse."

Buteur pour la sixième fois de la compétition, l'attaquant du LHC a encore attrapé le poteau dans le dernier tiers. "Je pense que j'ai encore des buts en réserve dans cette canne, il me reste quelques munitions, dit-il en rigolant. Alors pourquoi pas un septième en finale?"

Une finale face aux Etats-Unis. Des Etats-Unis que la Suisse a battu 3-0 voici près de deux semaines dans un match référence où les Américains semblaient encore dans l'avion. Mais depuis, les joueurs à la bannière étoilée ont réveillé leur potentiel et ont dominé successivement la Tchéquie, la Finlande et la Suède. "Ils sont montés en puissance et ça sera un match différent de celui des poules, imagine Damien Riat. Il faudra donner encore plus que ce qu'on avait fait contre eux."

Tyler Moy super excité Pour son premier Mondial à 29 ans, Tyler Moy avait eu l'occasion de défier son autre pays, celui où il est né, lors de la phase de poules. Cette fois, le joueur de Rapperswil va les retrouver en finale. "C'est vraiment une histoire incroyable, lance-t-il avec un large sourire. De jouer contre eux lors de la phase de poules et de les retrouver en finale pour l'or, c'est dingue. Je suis super excité. On sait à quoi s'attendre et ce sera une vraie bataille. On doit regarder ce qui a fait notre succès. On aura cette chance et c'est pour ça qu'on fait ce sport."

Est-ce que sa famille fera le voyage de Californie? "Non, ils ne peuvent pas venir, regrette-t-il. Ils regarderont la télévision. Ce sera juste après 11h du matin, ça devrait aller."



Coupe d'Allemagne: Stuttgart titré pour la quatrième fois Le 4-0 inscrit par Enzo Millot Image: KEYSTONE/EPA/ANDREAS GORA Le VfB Stuttgart a remporté la Coupe d'Allemagne pour la quatrième fois de son histoire. En finale à Berlin, il s'est imposé 4-2 contre Arminia Bielefeld, club de troisième division.

Le petit poucet de la compétition a failli ouvrir le score quand Bazee, seul devant le but quasi vide, a tiré sur la transversale (12e). Stuttgart s'est montré bien plus réaliste et a pris l'avantage peu après par Woltemade (15e) avant de réussir le k.-o. par Millot (22e) et Undav (28e). Après la pause, Millot a salé l'addition (66e) avant que Bielefeld ne réduise l'écart par Kania (82e) et un autogoal de Vagnoman (85e).

Luca Jaquez a été le seul Suisse du VfB à jouer. L'ancien Lucernois était titulaire en défense centrale. Tant Leonidas Stergiou (blessé) que Fabien Rieder ne figuraient pas sur la feuille de match.

Stuttgart avait auparavant gagné la Coupe en 1954, 1958 et 1997.



Championnat du monde: la Suisse une fois encore en finale Nino Niederreiter c閘鑒re un but Image: KEYSTONE/EPA/SALVATORE DI NOLFI La Suisse est en finale du Championnat du monde! Samedi à Stockholm, les hommes de Patrick Fischer, qui défieront les Etats-Unis dimanche, n'ont connu aucun problème pour écraser le Danemark 7-0.

Bis repetita. Comme l'an dernier à Prague, la Suisse a réussi à se hisser en finale du Mondial. Mais contrairement à 2024 où ils avaient battu le Canada 3-2 aux tirs au but en demi-finale, ils n'ont clairement pas eu à trembler cette fois-ci.

Car comme en quart de finale face à l'Autriche, les Suisses ont ouvert le score avant d'enchaîner avec deux nouveaux buts pour mener 3-0 après vingt minutes. Et par deux fois, c'est Nino Niederreiter qui a marqué. Le Grison, arrivé mardi dernier de Winnipeg, a débloqué son compteur à la 10e en déviant de la jambe un centre de Janis Moser. Seul joueur sur la glace à avoir connu trois finales de Championnat du monde, "El Nino" a fait montre de toute sa science autour du but pour le 3-0 sur power-play à la 18e.

Ultra solide sur ses patins, l'attaquant de 32 ans est d'une efficacité rare autour de la cage adverse. Ses nombreuses années en NHL ont fait de lui un spécialiste ès petits espaces. Entre les deux buts de Niederreiter, c'est Ken Jäger qui y est allé de son goal. Il s'agit de la deuxième réussite de ce Mondial pour le centre de Lausanne.

Un 3 contre 5 comme unique moment chaud La seule "frayeur" pour les Helvètes a eu lieu à la 24e lorsque les hommes de Fischer ont dû se défendre pendant 85 secondes à 3 contre 5. Seulement, comme depuis le début de la compétition, le bloc suisse a su se montrer intransigeant devant un Leonardo Genoni à nouveau impeccable. Le portier de Zoug a signé son quatrième (!) blanchissage de ce Mondial pour égaler le record de Jiri Holecek avec 12. Ne rien donner semble faire partie de l'ADN de cette sélection 2025.

Patrick Fischer a sans doute poussé un ouf de soulagement lorsque Denis Malgin y est allé de son premier but du tournoi à la 38e pour donner quatre longueurs d'avance à ses couleurs. Sandro Schmid s'est lui offert son troisième goal de la compétition à la 45e sur un 5-0 qui a coûté sa place au gardien Dichow, décidément pas à la page dans ce match. Riat, pour son 5e but dans ce Mondial, puis Moy ont donné au score des allures de correction.

La revanche face au Team USA Dimanche à 20h20, la Suisse affrontera les Etats-Unis qui ont donné une leçon inattendue à la Suède dans la première demi-finale (6-2). Et même s'il est certainement moins risqué de jouer les Américains que les Suédois devant leur public à Stockholm, on a vu une équipe étasunienne monter en puissance durant ce tournoi.

Il semble bien loin le temps où les joueurs de Patrick Fischer avaient battu ce Team USA 3-0. C'était il y a près de deux semaines et Nico Hischier était encore de la partie côté suisse. Dans un match à élimination directe, les joueurs de Ryan Warsofsky seront nettement plus dangereux. Et ils auront un sacré goût de revanche dans la bouche!



Les Lions à une victoire du titre Boris Mbala (à gauche) et les Lions de Genève mènent 2-1 face à Olympic en finale des play-off Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les Lions de Genève sont à un succès de leur premier titre de champion de Suisse en dix ans.

Vainqueurs 72-64 samedi dans leur salle du Pommier, les hommes de Patrick Pembele mènent 2-1 face à Fribourg Olympic en finale des play-off de SBL.

Revenus de nulle part mardi dans un acte II où ils étaient encore menés de 10 points à 6'20 de la fin, les Lions ont cette fois-ci fait la course en tête durant quasiment tout le match. Ils menaient déjà de 11 points à la 8e (15-4), et ont pu reprendre 10 longueurs d'avance à la 28e (29-19) après avoir encaissé 13 points d'affilée.

Olympic n'a rien lâché. Repoussés à 9 points (39-30) à la 22e après avoir rejoint les vestiaires avec 5 longueurs de retard (32-27), les joueurs de Thibaut Petit se sont une nouvelle fois relancés, grâce cette fois-ci à un 10-0. Et ils étaient encore au contact (59-59) à 4'39 du "buzzer".

Mais l'ex-Fribourgeois Boris Mbala (15 points dont 8 dans les 3 dernières minutes) et Jaqualyn Gilbreath (25 points) ont uni leurs efforts pour faire plier une nouvelle fois Olympic dans le "money time". La faute technique écopée par leur "sniper" Roberto Kovac à 1'24 du "buzzer" n'a pas aidé les Fribourgeois, qui ont en outre manqué d'adresse tant à 3 points (6/30) qu'au lancer-franc (12/20).

Promis à un septième sacre consécutif après n'avoir perdu qu'un seul match dans le championnat 2024/25 jusqu'à cette finale, Olympic se retrouve donc dos au mur avant un match 4 qui aura également lieu dans la salle du Pommier (mardi). Les Fribourgeois ne sauraient se contenter de leur sacre en Coupe de la Ligue comme unique butin cette saison. Mais les Lions semblent tenir leur os.



Super League: Servette vice-champion, le LS peut rêver d'Europe Okou inscrit le 2-2 Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le dernier derby lémanique de la saison a été de loin le plus spectaculaire. Servette et le Lausanne-Sport se sont en effet séparés sur un nul 3-3.

Ce résultat permet aux Grenat de terminer vice-champions, ce qui signifie qu'ils joueront les qualifications de la Ligue des champions. Pour le LS, ce point lui permet de s'assurer la cinquième place. L'équipe de Ludovic Magnin sera européenne si Bâle gagne la Coupe de Suisse dimanche prochain contre Bienne.

Le LS a réussi à revenir trois fois après avoir été mené, ce qui témoigne de belles ressources morales. Les Genevois ont ouvert le score par Stevanovic (30e) lors d'une première période durant laquelle ils ont dominé. Les visiteurs ont réagi après la pause, égalisant par N'Diaye (55e).

Mais un autogoal de Letica (59e) a remis Servette devant, mais pas pour longtemps puisqu'Okou a trompé Frick peu après (63e). Bis repetita dans la phase finale, avec le 3-2 signé Ndoye (88e) et le 3-3 d'Oviedo (92e).

Au Tessin, Lugano et les Young Boys ont fait match nul 1-1. Les bianconeri ont marqué par Koutsias (48e), Hadjam égalisant pour les Bernois (63e). YB termine au troisième rang et Lugano juste derrière.

Bâle finit en beauté Le FC Bâle a offert à son public une nouvelle victoire en conclusion de la saison. Les Rhénans se sont imposés 4-0 sans problème contre un Lucerne qui termine le championnat sur les rotules. Ajeti (18e), Otele (40e), Kade (55e) et Traoré (70e) ont marqué pour l'équipe dirigée par Fabio Celestini.

Shaqiri a été crédité de deux nouvelles passes décisives sur le 2-0 et le 3-0. C'est la première fois depuis 2019 que le FCB remporte cinq matches d'affilée au Parc Saint-Jacques.