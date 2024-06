Les Celtics enfoncent le clou ++ Kambundji 8e

Les Celtics enfoncent le clou C'est toujours la fête pour Jrue Holiday et pour les fans des Celctics. Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Boston trace toujours sa route vers un 18e sacre. Sur leur parquet, les Celtics ont battu Dallas 105-98 dans l’Acte II pour mener 2-0 dans cette finale 2024. Victorieux 107-89 du premier match, Boston doit sa victoire aux 26 points et aux 11 rebonds de Jrue Holiday. Auteur de 12 passes décisives, Jayson Tatum a, pour sa part, su faire oublier son "horrible" 6 sur 22 au tir (1 sur 7 à 3 points). Les Celtics ont remporté pour la neuvième fois de leur histoire les deux premiers matches de la finale. Le titre ne leur a échappé qu’à une seule reprise dans ce cas de figure. Incertain jusqu’à deux heures du coup d’envoi en raison de douleurs à la poitrine, Luka Doncic restera comme le héros malheureux de cet Acte II. Auteur d’un triple double (32 points/11 rebonds/11 assists) pour devenir le premier joueur de Dallas à signer une telle performance dans une finale, le Slovène ne fut toutefois pas à la hauteur dans le money time avec seulement 3 points inscrits dans l’ultime quarter. Il a notamment raté un tir à 3 points à 28'' du buzzer, celui de la dernière chance, qui aurait pu permettre aux Mavericks de réussir une improbable remontada en fin de match. Luka Doncic et ses coéquipiers ont vraiment été désarmés devant l’extraordinaire collectif de Boston. Après ces deux défaites initiales, leur tâche semble insurmontable face à une équipe qui ne cesse d’impressionner et qui n’a encore jamais connu la défaite à l’extérieur lors de ces séries finales. Les deux prochains matches de cette finale se dérouleront mercredi et vendredi au Texas.

Mujinga Kambundji 8e de la finale du 100 m Mujinga Kambundji a terminé 8e sur 100 m à Rome Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Mujinga Kambundji n'est pas parvenue à s'offrir une troisième médaille continentale sur 100 m dimanche soir à Rome. La Bernoise de bientôt 32 ans a terminé 8e d'une finale remportée en 10''99 par la favorite Dina Asher-Smith. Elle s'est montrée moins rapide en finale (11''15) qu'en demi-finales (11''09). Star de l'athlétisme helvétique, Mujinga Kambundji a certes bel et bien pu disputer sa cinquième finale continentale de suite dans la discipline-reine. Mais, après avoir signé son meilleur temps de l'année en demi-finales malgré un départ hésitant, elle n'est pas parvenue à sortir le grand jeu en finale. Elle a tout tenté, provoquant même un faux départ qui lui a valu un carton jaune. Cette soirée a par ailleurs permis à Timothé Mumenthaler de signer son premier exploit dans l'élite. Le Genevois (21 ans), 4e des demi-finales du 200 m en 20''38, peut rêver de médaille dans une discipline très ouverte. Williams Reais (7e en 20''51) s'est quant à lui qualifié au temps pour la finale de lundi (22h50), alors que Felix Svensson a échoué (11e en 20''66).

GP du Canada: Verstappen remporte une course mouvementée Un nouveau succès pour Verstappen Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Max Verstappen (Red Bull-Honda) a gagné un passionnant Grand Prix du Canada, pimenté par la pluie. Le triple champion du monde néerlandais a ainsi signé son 60e succès en formule 1. La course, lancée sur une piste mouillée, a vu la safety car être déployée à deux reprises après des sorties de route. Les pilotes ont dû changer de pneus à plusieurs reprises, le tracé finissant par sécher dans le dernier tiers de l'épreuve. Mais au final, c'est Verstappen qui a émergé, comme souvent, pour gagner son sixième Grand Prix en 2014. Il a devancé les Anglais Lando Norris (McLaren-Mercedes), George Russell (Mercedes) et Lewis Hamilton (Mercedes). Une fois encore, les Sauber n'ont pas réussi à entrer dans le top 10, alors même que cinq voitures ont abandonné dont les deux Ferrari. Valtteri Bottas a terminé au 13e rang alors que Guanyu Zhou a fini 15e et dernier.

100 m: Mujinga Kambundji en finale avec le 7e temps des demies Mujinga Kambundji (au centre) jouera les médailles sur 100 m dimanche en fin de soirée Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Mujinga Kambundji disputera sa cinquième finale consécutive sur 100 m dans des championnats d'Europe dimanche à 22h53 à Rome. La Bernoise a signé le 7e temps des demi-finales, en 11''09. Salomé Kora et Géraldine Frey, respectivement 15e et 16e en 11''29, s'arrêtent en revanche là. Vice-championne d'Europe en 2022 et 3e des Européens 2016 sur la rectiligne, Mujinga Kambundji peut donc toujours rêver d'une troisième médaille continentale sur la distance-reine. La Bernoise a manqué son départ en demi-finales, mais elle a réalisé une belle fin de course pour signer son meilleur temps de l'année. Le meilleur chrono des demi-finales a été l'oeuvre de Dina Asher-Smith (10''96). Lionel Spitz disputera quant à lui sa deuxième finale continentale d'affilée sur 400 m lundi à 21h40. Le Zurichois, 7e en 2022, s'est qualifié avec le 8e chrono (45''28). Le vice-champion d'Europe 2022 Ricky Petrucciani (14e en 45''47) a en revanche échoué en demies, comme Giulia Senn (16e) Julia Niederberger (24e) chez les dames.

Alcaraz triomphe à Paris et cueille un 3e titre majeur Carlos Alcaraz a triomphé pour la première fois à Roland-Garros Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Carlos Alcaraz a remporté dimanche son premier Roland-Garros en battant en finale Alexander Zverev, 6-3 2-6 5-7 6-1 6-2 après 4h19' de lutte. A 21 ans et 1 mois, l'Espagnol, déjà sacré en 2022 à l'US Open et en 2023 à Wimbledon, est le plus jeune joueur à triompher en Grand Chelem sur trois surfaces différentes. Plus créatif, plus complet et finalement plus solide que le champion olympique 2021, Carlos Alcaraz a aussi démontré toute sa rage de vaincre sur le Court Philippe-Chatrier. Il n'a, ainsi, pas semblé douter le moins du monde après avoir perdu un troisième set dans lequel il avait mené 5-2 avant de lâcher cinq jeux d'affilée. L'Espagnol est reparti à la charge comme si de rien n'était dans la quatrième manche, malgré des douleurs à la cuisse gauche, remportant les quatre premiers jeux en signant deux breaks au passage. Et, comme à Wimbledon l'été dernier face à Novak Djokovic, il a maîtrisé son sujet dans le cinquième set. Porté par son coup droit, Carlos Alcaraz a signé un premier break dès le troisième jeu, effaçant dans la foulée quatre balles de break avant d'enfoncer le clou au septième jeu. Sa gestion des points importants fut d'ailleurs décisive: l'Espagnol a certes perdu pas moins de six fois son service dans cette finale, mais son adversaire a manqué au total 17 balles de break. Un rare "triplé" Alexander Zverev s'incline ainsi pour la deuxième fois en deux finales majeures, après avoir subi la loi de Dominic Thiem en 2020 à New York où il avait servi pour le titre. En pleine confiance après avoir triomphé à Rome, le Hambourgeois de 27 ans doit donc encore patienter avant d'imiter Boris Becker et Michael Stich, les seuls Allemands sacrés en Grand Chelem dans l'ère Open chez les hommes. Carlos Alcaraz est pour sa part simplement le septième joueur de l'ère Open (depuis 1968) à gagner ses trois premières finales majeures, le premier depuis Stan Wawrinka. La série-record a été l'oeuvre de Roger Federer, sorti vainqueur de ses sept premières finales de Grand Chelem. Le Vaudois et le Bâlois ont tous deux été stoppés par... Rafael Nadal, à Roland-Garros, en 2017 et en 2006.

Tour de Suisse: la 1re étape pour le Belge Yves Lampaert Yves Lampaert fonce vers le maillot jaune Image: KEYSTONE/Gian Ehrenzeller Yves Lampaert est le premier leader du Tour de Suisse. Le Belge a remporté la 1re étape à Vaduz, un contre-la-montre individuel de 4,8 km. Il a devancé de 3 secondes le Suisse Stefan Bissegger. Les deux meilleurs atouts helvétiques, les spécialistes de l'effort solitaire que sont les Thurgoviens Stefan Bissegger et Stefan Küng, ont connu une petite déception en ne parvenant pas à cueillir la victoire désirée. Küng a dû se contenter du 8e rang à 11 secondes, à égalité avec le Zurichois Mauro Schmid. Yves Lampaert (Soudal-Quick Step) est aussi un des meilleurs rouleurs du peloton. Le Belge âgé de 33 ans avait ainsi gagné la 1re étape du Tour de France en 2022 et donc porté le maillot jaune. Il avait déjà remporté un contre-la-montre au Tour de Suisse, en 2019 à Goms. Le premier podium de ce Tour a été complété par le Britannique Ethan Hayter. Le vainqueur du prologue du Tour de Romandie 2022 a concédé 4 secondes à Lampaert. Tous les premiers se sont élancés tôt dans la journée par crainte des orages et de la pluie. Mais finalement, seules quelques gouttes sont tombées sur la Principauté du Liechtenstein. Lundi, la 2e étape se disputera sur 176,9 km entre Vaduz et Regensdorf. Le parcours est vallonné et propose 2400 m de dénivelé pour ce qui sera la plus longue étape de cette 87e édition de la Boucle nationale.

Dauphiné: Roglic vainqueur final pour huit secondes Primoz Roglic: son succès n'a tenu qu'à un fil Image: KEYSTONE/EPA ANSA/LUCA ZENNARO Le Slovène Primoz Roglic a gagné la 76e édition du Dauphiné au terme de la 8e et dernière étape au Plateau des Glières. Mais il a tremblé et n'a conservé que huit secondes d'avance au général final. L'étape a été remportée par l'Espagnol Carlos Rodriguez (Ineos) devant l'Américain Matteo Jorgenson. Roglic (Bora-Hansgrohe) a faibli dans l'ultime montée et n'est pas passé loin de perdre sa première place. Le maillot jaune a serré les dents pour franchir la ligne en sixième position à 48 secondes. Il a ainsi sauvé l'essentiel pour remporter pour la deuxième fois après 2022 l'épreuve qui sert de répétition générale pour le Tour de France. Au général final, Roglic l'emporte avec 8 secondes d'avance sur Jorgenson et 36 sur le Canadien Derek Gee.

Hongrie: nouvelles rassurantes pour le capitaine Szoboszlai en action samedi contre Israël Image: KEYSTONE/EPA/Zsolt Czegledi Dominik Szoboszlai a rassuré les fans hongrois après sa sortie samedi lors du succès 3-0 contre Israël. Le capitaine n'a pas voulu prendre de risques à une semaine du match contre la Suisse à l'Euro. "Cela va aller. J'ai senti mes jambes un peu raides et c'est pourquoi j'ai demandé à sortir", a dit le joueur de Liverpool au média hongrois M4 Sport. Szoboszlai (23 ans) avait été remplacé à la 57e, mais il s'agissait essentiellement d'une mesure de précaution. "Le plus important est que tout le monde soit en santé", a-t-il encore déclaré. La Hongrie sera le premier adversaire de la Suisse à l'Euro, samedi 15 juin à Cologne. Elle affrontera ensuite l'Allemagne et l'Ecosse.

Svensson et Bonvin se hissent en demi-finales Felix Svensson s'est qualifié pour les demi-finales du 200 m à Rome Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les Romands en lice sur la piste dimanche en début d'après-midi aux Européens de Rome ont rempli leur contrat. Felix Svensson, sur 200 m, et Julien Bonvin, sur 400 m haies, ont décroché leur ticket pour les demi-finales. Felix Svensson a même signé le meilleur temps du 1er tour sur 200 m, en 20''52. Le fils de l'ancien tennisman suédois Jonas Svensson accompagne donc un autre Genevois, Timothé Mumenthaler, qualifié d'office, en demi-finales (dimanche dès 21h39). Septième des Européens 2022, le Valaisan Julien Bonvin a quant à lui réalisé son meilleur temps de l'année (49''41) pour terminer 5e de ce 1er tour. Dany Brand (13e en 49''99) a en revanche échoué pour un centième de seconde. Sur 400 m haies féminin, Yasmin Giger (3e du 1er tour en 55''33) s'est hissée en demi-finales, mais pas Annina Fahr (15e en 56''59).

Fabienne Schlumpf 7e du semi-marathon des Européens Abraham et les Suisses n'ont pas signé d'exploit sur semi-marathon Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les Suisses n'ont pas signé d'exploit dimanche matin dans les semi-marathons des Championnats d'Europe de Rome Fabienne Schlumpf a néanmoins obtenu une belle 7e place. Les titres sont revenus à l'Italien Yemaneberhan Crippa (1h01'03'') et à la Norvégienne Karoline Bjerkeli Grövdal (1h08'09''). Encore présente aux avant-postes à mi-course, la néo-Helvète Helen Bekele n'a pas pu suivre le rythme imposé par les cinq femmes qui ont terminé aux cinq premiers rangs. Rejointe par un groupe emmené par la Zurichoise Fabienne Schlumpf, elle a finalement échoué au 22e rang (1h11'36''). A l'inverse, Schlumpf a fini fort, en 1h10'01''. Les Suisses n'ont en revanche pas du tout pesé sur la course masculine, dominée par les Italiens qui ont réalisé un doublé. Meilleur Helvète, le spécialiste de course d'orientation Matthias Kyburz a terminé 21e en 1h03'07. Tadesse Abraham s'est classé 36e et Patrik Wägeli 47e, alors que Julien Wanders a abandonné.

Poussé par Endrick, le Brésil bat le Mexique 3-2 Endrick a porté le Brésil à la victoire face au Mexique Image: KEYSTONE/EPA/ADAM DAVIS Le Brésil, sous l'impulsion de sa nouvelle star de 17 ans Endrick, a battu le Mexique 3-2 samedi en match de préparation à la Copa America, à College Station aux Etats-Unis. Le sélectionneur des auriverde Dorival Junior avait aligné au coup d'envoi une équipe privée de plusieurs de ses titulaires habituels, mais les entrées de Endrick et de Vinicius Jr ont permis aux quintuples champions du monde d'arracher la victoire au bout du temps additionnel. Les Brésiliens ont d'abord pris les devants par Andreas Pereira (1-0, 5e) et Gabriel Martinelli (2-0, 54e). Les Mexicains sont revenus, d'abord grâce à Julian Quiñones (2-1, 73e) puis Guillermo Martínez, qui a bien cru éviter la défaite en marquant à la deuxième minute du temps additionnel (2-2). Mais Endrick a surgi à la 96e minute pour donner la victoire aux Brésiliens, qui joueront un dernier match test mercredi contre les Etats-Unis avant le début de la Copa America (20 juin-14 juillet). Une compétition que ne disputera pas Neymar, opéré d'un genou en novembre 2023 et toujours à l'arrêt.

McDavid et les Oilers "blanchis" lors de l'acte I de la finale Sergei Bobrovsky a "blanchi" les Oilers dans l'acte I de la finale de la Coupe Stanley Image: KEYSTONE/AP/Michael Laughlin Connor McDavid et les Oilers ont dû s'incliner devant la verve de Sergei Bobrovsky samedi dans l'acte I de la finale de la Coupe Stanley. Le gardien russe a fêté un blanchissage devant le filet de Florida, qui s'est imposé 3-0 à domicile face à Edmonton. Bobrovsky (35 ans) a été crédité de 32 arrêts - mais seulement 7 au troisième tiers-temps - pour signer son deuxième "shutout" depuis le début de ces séries finales, le troisième au total pour lui en 88 matches de play-off de NHL. Son vis-à-vis Stuart Skinner a fait face à seulement 18 tirs cadrés. Les Panthers ont d'ailleurs ouvert la marque sur leur premier tir cadré de la soirée, après 3'59'' de jeu, grâce à la 10e réussite de Carter Verhaeghe dans ces play-off 2024. Evan Rodrigues a doublé la mise à la 23e minute, Eetu Luostarinen scellant le score à 5 secondes de la sirène finale. Auteur de 31 points depuis le début des séries, Connor McDavid est donc resté "muet", pour la quatrième fois seulement en 19 matches joués par les Oilers dans ces play-off, et a terminé la partie avec un bilan de -2. La superstar canadienne et ses coéquipiers tenteront de se racheter lundi soir dans le match no 2, toujours en Floride.

Verstappen veut remettre les pendules à l'heure Deux semaines après sa décevante 6e place à Monaco, le triple champion du monde de F1 Max Verstappen veut retrouver le chemin de la victoire, dimanche à Montréal lors du GP du Canada. Battu deux fois lors des trois dernières courses, par le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) dans les rues du Rocher et par le Britannique Lando Norris (McLaren) à Miami, le Néerlandais a moins de marge que la saison dernière. Toutefois, le circuit Gilles-Villeneuve, qu'il apprécie beaucoup, devrait mieux convenir à sa monoplace. Double tenant du titre au Québec, Verstappen semble en mesure de réaliser la passe de trois. Au bord du fleuve Saint-Laurent, son coéquipier chez Red Bull Sergio Pérez sera également très attendu alors que l'écurie autrichienne vient d'annoncer sa prolongation jusqu'en 2026. "Une très bonne nouvelle" selon Verstappen, qui s'est dit "heureux de poursuivre ce fructueux partenariat qui dure depuis plusieurs années." Des concurrents mieux armés Comme toujours cette saison, Red Bull devra repousser des concurrents de mieux en mieux armés, à l'image de Ferrari, qui a décroché à Monaco la pole position et la victoire grâce à Leclerc, enfin prophète en son pays. McLaren arrive également très en confiance au Québec après la deuxième place de l'Australien Oscar Piastri à Monaco, qui avait été précédée par une deuxième place de Norris à Imola et surtout une victoire du Britannique à Miami. "Notre voiture a été performante sur différents types de circuits jusque-là, mais on sait que tout peut être remis en question ce week-end au Canada, où nos adversaires seront costauds", a estimé Norris. Alpine veut touner la page L'écurie Alpine sera aussi scrutée de près à Montréal après l'accrochage entre ses deux monoplaces survenu à Monaco et surtout les déclarations du directeur de l'équipe française Bruno Famin, qui avait déclaré à chaud sur Canal+ qu'il allait falloir "trancher dans le vif". Esteban Ocon, à l'origine de l'incident après avoir tenté un dépassement kamikaze sur son coéquipier Pierre Gasly, sera bien dans le baquet de sa monoplace au Canada alors qu'une suspension avait été évoquée par certains médias. Mais l'écurie au A fléché a annoncé cette semaine le départ d'Ocon à l'issue de cette saison après cinq ans de collaboration. Si cette séparation semblait inéluctable, l'incident en Principauté l'a précipitée. L'écurie veut donc tourner la page au Québec.

Roland-Garros: finale inédite cet après-midi Carlos Alcaraz et Alexander Zverev s'affronteront cet après-midi dès 15h00 en finale du simple messieurs de Roland-Garros. Tous deux piaffent depuis des années devant la coupe des Mousquetaires. Le vainqueur sera le premier nouveau champion du French Open depuis Stan Wawrinka en 2015. En outre, pour la première fois depuis 2004, une finale à Roland-Garros se jouera sans aucun des membres du Big 3 composé de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Les deux derniers étaient pourtant bien dans le tableau. Les temps changent et au terme d'une longue quinzaine qui a vu l'élimination de Nadal au premier tour - par Zverev - et le forfait sur blessure de Djokovic avant son quart de finale, ce sont donc le jeune Alcaraz (21 ans) et le plus expérimenté Zverev (27 ans) qui se battront pour le titre. Deux titres à zéro Le passé parle largement en faveur de l'Espagnol: le Murcien a remporté à l'US Open 2022 la première finale de Grand Chelem qu'il a jouée et a ensuite gagné Wimbledon 2023 en battant en finale avec un mental hors du commun le maître des lieux Djokovic, imbattable sur le gazon londonien depuis sa défaite en quarts en 2017 (soit 34 matches gagnés d'affilée). En face, l'Allemand n'a joué qu'une finale en Grand Chelem, à l'US Open 2020, qu'il a perdue. En plein covid, dans un stade Arthur-Ashe vide de ses 25'000 spectateurs habituels, personne n'a pu voir de visu à quel point l'Allemand, face à Dominic Thiem, avait été paralysé par l'enjeu. "J'étais à deux points du match, mais je n'étais pas prêt à gagner un tel tournoi. Je n'étais pas assez mature. Aujourd'hui, j'ai 27 ans, je ne suis plus un enfant. Si je ne gagne pas cette fois, alors quand ?", affirme Zverev.