Lobalu gagne l'Escalade ++ McLaren sacré chez les constructeurs

Un set de trop pour Belinda Bencic Une finale perdue pour Belinda Bencic à Angers. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Il y a eu un set de trop pour Belinda Bencic (WTA 913), La Championne olympique de Tokyo n’a pas tenu la distance lors de la finale du tournoi WTA 125 d’Angers. Après quatre victoires expéditives, Belinda Bencic s’est inclinée 7-6 (7/4) 3-6 6-0 devant l’Américaine Alycia Parks (WTA 80) après 2h.22’ de jeu. La Saint-Galloise peut regretter l’issue du premier set. Elle avait, en effet, servi à 5-4 pour le gain de cette manche initiale avant de s’incliner 7/4 au jeu décisif. Son parcours à Angers lui permet de réussir un bond de près de 430 rangs au classement mondial. Son année n’est toutefois pas terminée dans la mesure où elle s’alignera dès mardi ou mercredi à Limoges dans un autre tournoi WTA 125. Viktorija Golubic, Jil Teichmann et Céline Naef seront également de la partie au Palais des Sports de Beaublanc qui fut longtemps le temple du basket français.

Deschwanden 8e dimanche à Wisla Gregor Deschwanden a terminé 8e dimanche à Wisla Image: KEYSTONE/EPA/Grzegorz Momot Gregor Deschwanden n'a pas réédité son exploit de la veille en Coupe du monde de saut à Wisla. Le Lucernois, 2e samedi, doit se contenter d'une 8e place dans le deuxième concours organisé sur le tremplin polonais. Il signe néanmoins son cinquième top 10 en six épreuves disputées cette saison. Le Vaudois Killian Peier, 20e d'un concours gagné par le leader de la Coupe du monde Pius Paschke, a quant à lui marqué ses premiers points de l'hiver. Simon Ammann a, en revanche, échoué en première manche (41e). Burgener 10e Pat Burgener est le seul "rider" suisse à s'être hissé en finale du premier concours de half-pipe de l'hiver en Coupe du monde de snowboard, dimanche à Secret Garden en Chine. Il n'a toutefois pas brillé dans cette finale, qu'il a conclue au 10e et dernier rang. Chez les dames, l'Argovienne Berenice Wicki a terminé 13e. Les fondeurs suisses ont souffert dans le skiathlon de Coupe du monde de Lillehammer (10 km en classique+10 km en skating). Beda Klee a terminé 22e, à plus d'une minute du vainqueur Harald Oestberg Amundsen, alors que Cyril Fähndrich s'est classé 45e. La Norvège, qui a signé un quadruplé chez les messieurs, a réussi un doublé chez les dames. La "revenante" Therese Johaug a survolé les débats pour devancer de 42''6 sa dauphine Heidi Weng. L'Argovienne Melanie Hasler et sa pousseuse Nadja Pasternack ont quant à elles connu une excellente entame de saison en bob à deux dimanche en Coupe du monde à Altenberg. Le duo helvétique a pris la 4e place, derrière trois équipages allemands. Burkhalter 30e et dernier Seul biathlète suisse engagé dans la mass-start masculine de Kontiolahti, Joscha Burkhalter a manqué son affaire. Le Bernois, auteur de quatre fautes au tir, n'a pas pu éviter la 30e et dernière place d'une épreuve réservée au top 30 de la Coupe du monde.

Une 100e réussie pour Ludovic Magnin Koba Koindredi ouvre le score pour Lausanne. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La 100e de Ludovic Magnin à la tête du Lausanne-Sport fut une réussite totale. Les Vaudois se sont imposés 3-0 devant le FC Zurich pour cueillir un 6e succès de rang dans leur antre de la Tuilière. Comme Yverdon, Winterthour, Grasshoppers, Servette et Sion, le FC Zurich a été dépassé par la verve des Lausannois, Emmenés par leur joyau Alvyn Sanchez, ils ont très logiquement concrétisé une supériorité écrasante grâce aux réussites de Koba Koindredi (15e) et d’Alban Ajdini (64e et 73e). Avec cette victoire de plus, Lausanne s’avance vraiment comme une équipe du top-6, l’objectif assigné par Ludovic Magnin et son directeur sportif Stéphane Henchoz. Mais les deux hommes sont en train de réaliser qu’ils peuvent aller chercher davantage. Surtout si Lausanne négocie parfaitement son dernier match de l’année qui l’opposera au FC Lugano au Tessin dimanche prochain. Avec ce cinquième match de rang sans victoire en championnat, le FC Zurich est en passe de retomber brutalement sur terre. Le pari de miser en premier lieu sur l'impact physique ne résiste apparemment pas aux premiers frimas de l'hiver.

Lobalu gagne sa 2e Course de l'Escalade, Abraham 11e Dominic Lobalu a remporté pour la 2e fois la Course de l'Escalade Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Dominic Lobalu a remporté pour la deuxième fois la Course de l'Escalade, disputée dimanche en Vieille-Ville de Genève. Le champion d'Europe 2024 du 10'000 m sur piste a devancé d'un souffle (0''1) son dauphin et dernier rival, le Français Jimmy Gressier. Lobalu, qui a pu représenter la Suisse aux derniers Européens à Rome mais pas aux JO de Paris, s'est imposé en 20'37''7. Il est ainsi resté à 13 secondes du record du parcours qu'il avait établi en 2022. Le podium est complété par le Néerlandais Mike Foppen, qui a concédé 9''8. Le Genevois Tadesse Abraham n'a donc pas signé d'exploit pour sa dernière Course de l'Escalade, comme on pouvait s'y attendre une semaine après son record de Suisse du marathon (2h04'40). Le double vainqueur de l'épreuve s'est classé 11e, à 48''6. Vainqueur quant à lui à trois reprises à domicile, Julien Wanders a terminé 25e. Chez les dames, la victoire est revenue à la Néerlandaise Diane Van Es. La vice-championne d'Europe 2024 du 10'000 m sur piste s'est imposée en solitaire, devançant de 23''8 la Genevoise Helen Bekele (2e). Deuxième meilleure Suissesse, la Valaisanne Oria Liaci termine au pied du podium au terme des 7,323 km du parcours.

Norris gagne, McLaren sacré chez les constructeurs Lando Norris a triomphé à Abou Dhabi, offrant le titre des constructeurs à McLaren Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Lando Norris a conclu en beauté la saison de Formule 1. Vainqueur du 24e et dernier Grand Prix dimanche à Abou Dhabi, le Britannique offre à McLaren son premier titre mondial des constructeurs depuis 1998. Parti en pole position, Lando Norris a survolé les débats aux Emirats arabes unis. Le vice-champion du monde 2024 a devancé l'Espagnol Carlos Sainz (2e à 5''832) et le Monégasque Charles Leclerc (3e à 31''928), qui ne sont donc pas parvenus à hisser la Scuderia Ferrari au 1er rang du classement des constructeurs. Quadruple champion du monde en titre des pilotes, Max Verstappen (Red Bull) a pris la 6e place, à près de 50 secondes du vainqueur. Lewis Hamilton, qui disputait son dernier GP au volant d'une Mercedes avant de rejoindre Ferrari, a pour sa part arraché le 4e rang à son coéquipier George Russell (5e). Les monoplaces Sauber-Ferrari n'ont en revanche pas marqué de point, pour la 23e fois en 24 week-ends de course. Le Chinois Zhou Guanyu, qui a offert à l'écurie basée à Hinwil ses quatre seuls points de la saison en se classant 8e au Qatar une semaine plus tôt, a terminé 13e. Son coéquipier Valtteri Bottas a lui abandonné.

Rapperswil-Jona se sépare de Stefan Hedlund Stefan Hedlund prend la porte à Rappi Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Les Rapperswil-Jona Lakers libèrent leur entraîneur Stefan Hedlund de ses fonctions avec effet immédiat. Ils annoncent confier l'intérim à Johan Lundskog, Fabian Gunnarsson et Janick Steinmann. Stefan Hedlund avait rejoint les Lakers il y a plus de trois ans. Le Suédois de 49 ans avait conduit le club dans le groupe de tête de la National League et deux fois en Champions Hockey League lors de ses deux premières saisons. Mais la situation est compliquée depuis plusieurs semaines: seules trois victoires ont été enregistrées lors des 15 derniers matches. Et dimanche soir, sur la glace de Genève-Servette, les Saint-Gallois, avant-derniers du classement, tenteront d'éviter une huitième défaite consécutive.

Zogg 3e du slalom parallèle de Yanqing, Baetschi 4e Julie Zogg a terminé 3e du slalom parallèle de Yanqing dimanche Image: KEYSTONE/EPA PAP/LUKASZ GAGULSKI Le slalom parallèle de Yanqing a été le théâtre d'une "petite finale" 100% helvétique chez les dames. L'aînée Julie Zogg (32 ans) a pris le meilleur sur la cadette Flurina Neva Baetschi (21 ans) pour décrocher la 3e place dimanche en Chine. Double championne du monde de la discipline (2019, 2023), Julie Zogg a battu sa compatriote de trois centièmes seulement pour arracher son 35e podium individuel en Coupe du monde. La St-Galloise avait terminé au même rang une semaine plus tôt à Mylin pour le premier slalom de la saison. Flurina Neva Baetschi devrait rapidement oublier ce cruel échec. La Grisonne, 14e à Mylin dans la discipline, affichait jusqu'ici un 11e rang - en janvier 2023 à Bad Gastein - comme meilleur résultat en Coupe du monde. Elle a désormais son ticket pour les Mondiaux prévus en mars prochain en Engadine en poche. La victoire est revenue à Tsubaki Miki. La Japonaise, tombeuse pour 0''01 de Julie Zogg en demi-finale, a battu en finale l'éternelle Claudia Riegler (51 ans !). Chez les hommes, l'Italie a signé un doublé, Daniele Bagozza battant Gabriel Messner en finale.

Un 6e titre pour le LA Galaxy Le LA Galaxy a Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BREHMAN Le Los Angeles Galaxy a conquis samedi un sixième titre record en MLS. La franchise californienne a battu les New York Red Bulls 2-1 lors de la finale du championnat nord-américain, à Los Angeles. Deux buts tombés très rapidement de Joseph Paintsil (9e) et Dejan Joveljic (13e) face à une réalisation de Sean Nealis (28e) ont offert au Galaxy son premier titre depuis 2014, résultat d'une transformation spectaculaire. L'an dernier, le Galaxy avait terminé avant-dernier de la Conférence Ouest et été privé de play-off. Face au boycott des fans et à un certain déclin local avec la montée en puissance du Los Angeles FC, le Galaxy avait entamé son rebond en nommant un nouveau manager, Will Kuntz, en mai 2023. Alors qu'il avait souvent accueilli des stars en déclin (Beckham, Gerrard, Ibrahimovic), le Galaxy a commencé la partie sans joueur de renom sur la pelouse, avant la rentrée de Marco Reus à la 75e minute. L'entraîneur Greg Vanney a ainsi conquis son premier titre après avoir perdu trois finales avec le Galaxy en tant que joueur (1996, 1999, 2001). Son club avait pris la 2e place de la Conférence Ouest en saison régulière, avant de battre Colorado, Minnesota et les Seattle Sounders de Stefan Frei au fil des tours.

Niederreiter marque, les Jets gagnent Nino Niederreiter (au centre) est félicité par ses coéquipiers après avoir inscrit le but de l'égalisation à 2-2 face à Chicago Image: KEYSTONE/AP/Charles Rex Arbogast Nino Niederreiter a signé son 10e but de la saison samedi en NHL, au cours d'un match remporté 4-2 par Winnipeg sur la glace des Chicago Blackhawks de Philipp Kurashev. Les Jets sont la première équipe à atteindre les 20 succès dans cet exercice 2024/25. Menés 2-1 à l'issue du premier tiers, les Jets ont égalisé à 2-2 à la 34e grâce à un joli tir du revers de Nino Niederreiter. L'attaquant grison, qui en est à 16 points au total dans ce championnat, n'avait pas marqué dans ses cinq dernières sorties. Winnipeg a pris pour la première fois l'avantage à la 51e, le 4-2 tombant dans une cage vide. Les Jets enchaînent ainsi un deuxième succès consécutif, après avoir concédé quatre défaites d'affilée pour céder la 1re place de la Ligue au Minnesota Wild. Chicago, qui évoluait pour la première fois sous la houlette de son nouveau coach Anders Sorensen, affiche pour sa part le pire bilan de la NHL avec 18 points en 27 matches. Battus pour la cinquième fois d'affilée, les Blackhawks restent toutefois à deux longueurs des Predators de Roman Josi, qui évoluent dans la même Division. Un assist pour Fiala Nashville a en effet subi samedi un septième revers d'affilée, le 21e au total en 28 matches. Les Preds se sont inclinés 3-1 sur la glace d'Ottawa, qui a pu compter sur les 37 arrêts de Linus Ullmark pour faire la différence. Roman Josi affichait un bilan de -2 au terme de ce match. Il en est à -20 sur l'ensemble de la saison... La soirée fut plus belle pour Kevin Fiala et les Kings, qui ont décroché face à Minnesota un cinquième succès consécutif (4-1). L'attaquant saint-gallois a réussi son 17e point de la saison, signant un assist sur le 2-0 inscrit en supériorité numérique par Alex Laferriere à la 28e minute.

Les Wizards renouent avec la victoire 56 points de Nikola Jokic (15) n'ont pas suffi à Denver pour battre Washington samedi Image: KEYSTONE/AP/John McDonnell Les Wizards ont enfin renoué avec la victoire samedi en NBA, après une série de 16 défaites. Toujours privée du Valaisan Kyshawn George (touché à la cheville gauche), la franchise de Washington a battu122-113 une équipe de Denver pourtant portée par un Nikola Jokic XXL. Le pivot serbe a en effet inscrit 56 points, son record en NBA, ajoutant 16 rebonds et 8 passes décisives. Mais "j'ai forcé mes shoots à la fin", a-t-il admis au terme d'un match dans lequel il a tenté 38 tirs - là aussi son record - pour un taux de réussite de 57,9% (22/38, avec un 3/5 à 3 points). C'est sur le plan défensif que les Nuggets ont péché face aux Wizards, dont le dernier succès remontait au 30 octobre et à une deuxième victoire de suite face aux Hawks de Clint Capela. Les Wizards en restent à 16 défaites d'affilée, comme la saison dernière lorsqu'ils avaient égalé la pire série de l'histoire de la franchise. Washington a pu compter sur un grand Jordan Poole pour forcer la décision et cueillir son 3e succès de la saison en 21 sorties. L'arrière a inscrit 39 points, convertissant notamment 9 tirs primés (son record). Nikola Jokic fut quant à lui bien trop seul dans le camp des Nuggets, qui ont dû composer sans trois joueurs majeurs blessés dont leur meneur Jamal Murray.

Beaver Creek: Odermatt pour une revanche en géant Eliminé en première manche à Sölden en ouverture de saison, Marco Odermatt a une revanche à prendre en géant dimanche à Beaver Creek. Le Nidwaldien sera forcément l'homme à battre. Marco Odermatt reste même sur deux sorties de piste consécutives dans la discipline, lui qui était parti à la faute en deuxième manche du géant des finales de Saalbach en mars après avoir signé le meilleur temps sur le premier parcours. L'heure est à la rédemption. Le champion olympique et champion du monde en titre de la spécialité avait auparavant fêté 12 succès d'affilée en Coupe du monde de géant, une série victorieuse entamée en mars 2023 à Kranjska Gora. Il espère bien reprendre sa marche en avant à Beaver Creek, mais il n'a jamais disputé de géant dans la station du Colorado. Le dernier géant organisé à Beaver Creek remonte en effet à la saison 2019/20. Il avait vu l'Américain Tommy Ford triompher devant deux Norvégiens, Henrik Kristoffersen et Leif Kristian Nestvold-Haugen, alors que le meilleur Suisse (Gino Caviezel) s'était classé 9e. Cinq ans plus tard, les Norvégiens seront à nouveau à suivre de près à Beaver Creek, eux qui ont signé un triplé historique fin octobre à Sölden (Steen Olsen devant Kristoffersen et McGrath). Les regards seront aussi braqués sur Loïc Meillard, 3e (Levi) puis 5e (Gurgl) en slalom après avoir dû déclarer forfait pour le géant de Sölden.

Bâle en déplacement, Servette face à Winterthour La Super League connaîtra-t-elle un nouveau changement de leader au terme de la 17e journée? Réponse peu avant 18h30, au terme des duels St-Gall - Bâle et Servette - Winterthour. La situation est on ne peut plus serrée à deux journées de la trêve hivernale. Leader après 16 rondes, Bâle ne comptait qu'un point d'avance sur le duo Lugano/Servette, deux sur Zurich et trois sur Lucerne dimanche soir passé. Les Rhénans restent sur quatre matches sans défaite: trois victoires consécutives, suivies d'un nul face à Lausanne au Parc St-Jacques. Ils affrontent dès 16h30 un FC St-Gall qui doit s'imposer pour ne pas voir le top 6 s'éloigner trop dangereusement. Convaincant tombeur de Lugano (3-0) une semaine plus tôt, Servette aura peut-être l'occasion de se retrouver seul aux commandes dimanche soir. Toute autre issue qu'une victoire face à Winterthour constituerait un échec pour les Grenat. Les deux équipes qui seront opposées dès 14h15, Lausanne et Zurich, sont pour leur part en mesure de profiter d'un éventuel faux-pas bâlois ou genevois. Le LS, qui veut conforter sa place dans le top 6, pointe à cinq longueurs seulement du FCB avant cette journée.

Le FC Lugano a nouveau leader Anto Grgic ouvre le score sur penalty. Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Entre deux déplacements à Yverdon et à Varsovie, le FC Lugano a fait le plein de confiance. Les Tessinois se sont imposés 4-1 à Lucerne pour reprendre provisoirement la tête du classement. Deux penalties d’Anto Grgic et de Renato Steffen et des réussites de Mohamed Belhaj Mahmoud et de Mattia Bottani ont donné la victoire à des Luganais plus cliniques que jamais. Mais le match aurait pu épouser un autre scénario si la frappe de Kevni Spadanuda au terme d’une action fantastique à la 19e minute n’avait pas été repoussée par le poteau de Sebastian Osigwe, le remplaçant d’Amir Saipi blessé. On en était encore à 0-0 et les Lugano commençaient seulement à tisser leur toile. A la faveur de ce succès, le FC Lugano possède deux points d’avance sur le FC Bâle, qui se déplace à St. Gall ce dimanche, et trois sur le Servette FC, qui recevra le FC Winterthour. Les Tessinois bénéficient, par ailleurs, à nouveau d’une marge conséquente de... 11 points sur les Young Boys, le Champion en titre.

Fribourg renverse Berne dans le derby des Zähringen Ryan Gunderson a inscrit le but de la victoire à Berne. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Fribourg a renversé la vapeur pour s'imposer 4-3 après prolongation à Berne. Menés 3-1, Julien Sprunger et ses coéquipiers n'ont pas abdiqué pour revenir de la capitale avec deux points. Le capitaine des Dragons a signé un doublé rempli d'opportunisme dans le troisième tiers qui a permis aux Dragons de revenir à 3-3. Ryan Gunderson est ensuite sorti de sa tanière pour inscrire le but de la victoire, son premier de la saison. Fribourg était pourtant privé de son top-scorer Marcus Sörensen, annoncé à nouveau blessé après avoir été laissé au repos et en tribunes mercredi à Langnau (défaite 4-1). Pat Emond avait en outre fait le choix de propulser son troisième gardien Loïc Galley devant le filet en raison des difficultés connues par Reto Berra et Bryan Rüegger. La bourde de Vey Pour sa deuxième titularisation en National League, le jeune gardien qui évolue du côté de Thurgovie en Swiss League, a connu un début de match compliqué, laissant filer entre ses jambières un envoi presque anodin de Marco Lehmann après seulement 72 secondes de jeu (1-0). Il a ensuite accordé un rebond que Simon Moser a parfaitement exploité à la 15e minute (2-1), après l'égalisation de Jacob de la Rose (5e). Il n'a pas non plus été aidé par le Suédois Linden Vey, auteur d'une perte de puck grossière dont les Bernois ont profité pour inscrire le 3-1 (48e Baumgartner). Mais son arrêt décisif devant le top-scorer des Ours Austin Czarnik juste avant la sirène finale aura été décisif. Bienne se rassure Le HC Bienne, qui avait perdu 7 de ses 8 derniers matches et restait sur trois revers de rang, s'est remis en confiance en écrasant une équipe de Kloten pourtant en forme (5-0). Les Seelandais ont dû toutefois attendre le deuxième tiers-temps pour concrétiser une outrageuse domination dans leur patinoire. L'étincelle est venue d'Anthony Greco, qui a trouvé le trou entre le poteau et le flanc gauche de Ludovic Waeber (24e). Le cerbère des Aviateurs n'a ensuite rien pu faire face à un envoi remarquable de Robin Grossmann en pleine lucarne. Ces deux réussites - les premières de la saison pour les deux hommes - ont eu pour effet de débloquer les Biennois, qui ont ajouté deux autres buts en l'espace de 29 secondes (Rajala à 5 contre 4 et Bachofner). Luca Christen a même corsé l'addition après le deuxième thé. Battu 1-0 à Ambri, Davos a vu Zurich revenir à hauteur en tête du classement. Le "Z" a lui gagné au Tessin contre Lugano (5-2) grâce à trois buts inscrits dans le tiers médian. Enfin Zoug s'est imposé 4-2 sur la glace de Langnau.