Mauvaise nouvelle pour Naples ++ Alioski au repos forcé

Naples pourrait être privé de De Bruyne jusqu'à début 2026 Kevin De Bruyne ne devrait pas rejouer en 2025 Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Garofalo Naples pourrait être privé jusqu'à début 2026 de Kevin De Bruyne, a annoncé lundi le champion d'Italie en titre et leader de la Serie A. L'international belge est blessé à la cuisse droite.

"Kevin De Bruyne a passé des examens qui ont mis en évidence qu'il souffrait d'une lésion de vaste ampleur au biceps fémoral de la cuisse droite", a indiqué le Napoli dans un communiqué."Le joueur a déjà entamé son parcours de rééducation", a ajouté le club sans donner plus de précisions.

Selon la Gazzetta dello Sport et la chaîne de télévision Sky Sport, De Bruyne ne devrait pas rejouer en 2025 et manquera donc au moins deux mois de compétition. "KDB" s'est blessé samedi en ouvrant la marque à la 33e minute lors de la victoire de son équipe (3-1) face à l'Inter pour le compte de la 8e journée du Championnat d'Italie.

Après avoir transformé son pénalty, l'ancien joueur de Manchester City s'est aussitôt figé et a placé sa main droite sur sa cuisse droite. Incapable de marcher et grimaçant, il a été dans un premier temps soutenu par ses coéquipiers, avant d'être évacué du terrain par deux soigneurs.

Depuis son arrivée à Naples libre de tout contrat, De Bruyne (34 ans) a marqué quatre buts en huit matches de championnat et délivré deux passes décisives en Ligue des champions.



Lugano: Ezgjan Alioski au repos forcé Ezgjan Alioski (à gauche) souffre d'une fracture du péroné gauche Image: KEYSTONE/TI-PRESS Lugano doit composer sans Ezgjan Alioski. Des examens médicaux effectués lundi ont révélé que le défenseur de 33 ans souffrait d'une fracture du péroné gauche, a annoncé le club tessinois.

Alioski a reçu "un coup violent d'un adversaire" dimanche en Super League sur la pelouse du Servette FC. Il a dû être remplacé à la 21e minute. Le FC Lugano souligne qu'il devra suivre un traitement conservateur au cours des prochaines semaines.



L'état de Noah Dettwiler est stable, mais reste grave Noah Dettwiler se trouvait toujours en soins intensifs lundi Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Un jour après son grave accident lors de la course Moto3 en Malaisie, Noah Dettwiler se trouve toujours dans un état critique aux soins intensifs à Kuala Lumpur. Son état est décrit comme stable.

"Noah a dû subir plusieurs opérations au cours des dernières heures, qui se sont bien déroulées. Selon le corps médical qui l'a soigné, son état est stable, mais toujours critique", ont écrit dans un communiqué diffusé conjointement son équipe CIP Green Power, sa famille, son équipe de management et Thomas Lüthi.

Ces informations correspondent donc avec celles qui avaient été publiées peu auparavant par le journal sportif espagnol "As". Un de ses journalistes a pu parler à l'aéroport avec le médecin-chef du MotoGP Angel Charte.

Celui-ci a donné quelques détails. Noah Dettwiler est sous assistance respiratoire artificielle, mais à un niveau bas. Lors de l'opération d'urgence pratiquée dimanche, la rate du Soleurois, gravement blessée, a été retirée. Aucune autre blessure n'a été constatée à l'abdomen.

Entre-temps, sa famille, soit ses parents Nicole et Andy ainsi que sa sœur Noëlle, est arrivée à l'hôpital de Kuala Lumpur afin d'apporter son soutien à Noah, a rapporté "Blick".

Dimanche, avant le départ de la course Moto3 de Sepang, Noah Dettwiler a été très violemment percuté par l'arrière par le champion du monde espagnol José Antonio Rueda. Celui-ci n'a pas vu le Soleurois, qui roulait alors à très faible allure sur la trajectoire.



Igor Tudor n'est plus l'entraîneur de la Juventus Igor Tudor a été viré lundi par la Juve Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez La Juventus a mis un terme au contrat de son entraîneur Igor Tudor lundi, au lendemain de la défaite contre la Lazio Rome (1-0).

Le club turinois est déjà distancé dans la course au titre de champion d'Italie.

"La Juventus annonce avoir relevé ce lundi de ses fonctions d'entraîneur de son équipe première Igor Tudor, ainsi que son staff composé d'Ivan Javorcic, Tomislav Rogic et Riccardo Ragnacci", a indiqué dans un communiqué la Juve qui pointe à la 8e place de la Serie A, à six points de la tête après huit journées.

Le club le plus titré du football italien a précisé dans son communiqué que l'équipe serait dirigée lors de son prochain match, mercredi contre l'Udinese pour le compte de la 9e journée, par l'actuel entraîneur de la réserve, Massimiliano Brambilla.

Ancien joueur de la Juve, Tudor (47 ans) avait succédé en mars dernier à Thiago Motta, remercié neuf mois après sa prise de fonction. Le technicien croate, qui a notamment entraîné Marseille (2022/23), avait atteint l'objectif que lui avaient alors assigné ses dirigeants en décrochant la 4e place, synonyme de qualification pour la Ligue des champions.

Si la "Vieille Dame" a entamé la saison par trois victoires, elle a vite perdu pied, en championnat comme en Ligue des champions. Elle n'a empoché que cinq points lors des cinq dernières journées de Serie A, ce qui l'a fait plonger de la 1re à la 8e place. La Juve n'a plus gagné depuis le 10 septembre et vient d'enchaîner huit matches sans victoire, les quatre derniers sans marquer de but.

Selon la chaîne de télévision Sky Sport, les dirigeants bianconeri aimeraient confier leur équipe à Luciano Spalletti, ancien entraîneur de Naples et ex-sélectionneur de l'Italie, remercié début juin par la Fédération italienne.



Sklenicka obtient une prolongation de contrat David Sklenicka (66) a prolongé jusqu'en 2028 avec Zoug Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Arrivé cet été, David Sklenicka a déjà convaincu les dirigeants de Zoug.

Le défenseur international tchèque de 29 ans a obtenu une prolongation de contrat pour les deux prochaines saisons, soit jusqu'au printemps 2028, a annoncé lundi le club de Suisse centrale.

Sklenicka, qui a fait la saison dernière ses débuts en National League avec Lausanne, a notamment fait sensation avec un triplé à la mi-septembre contre Fribourg-Gottéron. Il a déjà réussi 13 points (dont 4 buts) cette saison en 19 matches, et dispose du plus grand temps de glace chez les Zougois avec une moyenne de 23'22.



Kyshawn George discret, les Wizards battus Kyshawn George est resté discret face à Charlotte Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez Kyshawn George est resté discret dimanche en NBA, deux jours après avoir inscrit 34 points dans un match gagné par les Wizards à Dallas.

Le Valaisan a dû se contenter de 6 points face à Charlotte, qui s'est imposé 139-113 à Washington.

L'ailier chablaisien, qui a manqué ses quatre tentatives à 3 points dimanche, a certes capté 8 rebonds et distillé 5 passes décisives. Mais il affiche surtout le pire différentiel du match: un terrible -22, en ayant passé 25 minutes sur le parquet.

Les Wizards, qui disputaient leur premier match de la saison devant leur public, menaient pourtant 62-51 à la mi-temps. Mais ils ont ensuite subi les foudres de LaMelo Ball: le meneur des Hornets a cumulé 38 points, 13 rebonds et 13 assists.

Le "rookie" Yanic Konan Niederhäuser n'a par ailleurs pas participé à la victoire des Clippers face aux Portland Trail Blazers dimanche (114-107). L'intérieur fribourgeois est resté sur le banc de la franchise de Los Angeles pour la première fois en trois matches joués depuis le début de la saison.



Un but et la première étoile pour Fiala Kevin Fiala (22) est félicité par ses coéquipiers après avoir marqué son 5e but de la saison Image: KEYSTONE/AP/David Banks Kevin Fiala s'est montré décisif dimanche en NHL. L'attaquant saint-gallois a inscrit le but de la victoire pour les Los Angeles Kings, qui sont allés s'imposer 3-1 à Chicago.

L'international suisse a marqué le 2-1 à la 25e, 84 secondes après qu'Alex Laferriere avait permis aux Kings d'égaliser à 1-1. Il a profité d'une passe en profondeur de Brandt Clarke pour signer sa 5e réussite dans cet exercice 2025/26 en faisant le tour de la cage.

Kevin Fiala, qui a été désigné première étoile du match, en est à 8 points en 10 matches. Les Kings, qui ont scellé le score dans une cage vide à la 59e, ont cueilli leur quatrième victoire de la saison, inscrivant au moins 1 point au cours d'un cinquième match consécutif.

Philipp Kurashev s'est également illustré dimanche soir. L'attaquant bernois de San Jose a réussi son 2e point de la saison lors d'un match gagné 6-5 après prolongation par les Sharks sur la glace du Minnesota Wild. Il a signé la passe décisive sur le 3-2 marqué par William Eklund à la 32e.



GP du Mexique: Norris prend la tête du championnat Lando Norris a remporté son 6e Grand Prix de la saison à Mexico. Image: KEYSTONE/AP/Fernando Llano Lando Norris a remporté dimanche le Grand Prix du Mexique à Mexico. Il déloge ainsi son coéquipier australien Oscar Piastri de la tête du championnat du monde alors qu'il reste quatre courses.

Parti en pole position sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez de Mexico, le Britannique de McLaren a écrasé la concurrence. Il s'est imposé devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), tandis que Piastri a fini 5e, derrière le surprenant Oliver Bearman (Haas).

Norris compte un petit point d'avance à l'issue de cette 20e manche sur 24 de la saison de Formule 1. Le suspense reste entier alors que les pilotes doivent encore en découdre au Brésil (9 novembre), à Las Vegas (23 novembre), au Qatar (30 novembre) et aux Emirats arabes unis (7 décembre).



NHL: et de huit pour les New Jersey Devils Mais qui stoppera les New Jersey Devils ? Image: KEYSTONE/AP/Pamela Smith Les Devils se sont imposé face à Colorado Avalanche ce dimanche (4-3 ap). Menée par ses trois Suisses Timo Meier, Nico Hischier et Jonas Siegenthaler, la franchise a fêté un 8e succès de rang en NHL.

Depuis leur défaite en ouverture face aux Carolina Hurricanes, les Devils ont tout raflé. Mais c'est la première fois de cette série de victoires qu'ils doivent aller au-delà du temps réglementaire pour s'imposer.

Meier a servi Gritsyuk pour l'ouverture du score à la 10e, signant son 5e assist de la saison. Les Devils ont vu ensuite Colorado revenir à 2-2 au terme du premier tiers. Connor Brown a remis New Jersey sur de bons rails, avant que Nelson Brock n'arrache la prolongation pour l'Avalanche à six minutes du terme.

Et dans l'"overtime", c'est Jack Hughes, déjà auteur du 2-0, qui a permis aux Devils d'améliorer un peu plus leur folle série. Avec Simon Nemec, auteur de trois passes décisives, Jack Hughes a été l'un des grands artisans de ce 8e succès. A noter que Hischier et Siegenthaler ont tous les deux joué, sans toutefois marquer de points.



Le Real Madrid remporte le Clasico et prend le large Kylian Mbappé (no 10) a ouvert le score pour le Real Madrid. Image: KEYSTONE/EPA/CHEMA MOYA Au terme d'un Clasico bouillant, le Real Madrid a profité dimanche des faiblesses défensives du FC Barcelone. Les Merengues se sont imposés 2-1 et prennent le large en tête de la Liga.

Battu à quatre reprises la saison dernière par son éternel rival, le géant madrilène a pris une petite revanche sur sa pelouse du stade Santiago Bernabéu, grâce à un Mbappé une nouvelle fois décisif (22e, 1-0) même s'il a manqué la balle du doublé sur pénalty (52e), et à l'Anglais Jude Bellingham (43e, 2-1).

Ce succès, qui aurait pu être bien large, permet au Real (1er, 27 points) de conforter sa première place en repoussant le Barça, champion en titre, à cinq longueurs.



Super League: Lausanne torpille Bâle à la Tuilière Gaoussou Diakité (en bas) a réussi un sacré numéro pour marquer le 4-0. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La mayonnaise continue de prendre à la Tuilière. Dans son stade, le Lausanne-Sport n'a fait qu'une bouchée de Bâle dimanche lors de la 10e journée de Super League (5-1). Theo Bair a marqué un doublé.

Trois semaines après en avoir déjà passé cinq aux Young Boys, le LS a réussi un nouveau festival devant son public. Sur leur terrain synthétique, les joueurs de Peter Zeidler semblent devenus irrésistibles depuis leur victoire 3-0 contre les Islandais de Breidablik en ouverture de la Conference League.

Comme face à YB, Lausanne a pu compter sur Theo Bair pour débloquer la situation. L'avant-centre canadien, qui avait inscrit un triplé face aux Bernois, a frappé deux fois dimanche. Il a ouvert le score après une mauvaise relance du Bâlois Jonas Adjetey (6e) et a marqué le 3-0 en déviant un corner avec son genou droit (35e). En neuf matches depuis son arrivée à Lausanne, Bair a déjà marqué sept buts.

Olivier Custodio, buteur sur penalty (17e), le prodige malien Gaoussou Diakité (20 ans), auteur d'un fantastique numéro au retour des vestiaires (55e) et Alban Ajdini (67e), qui n'avait pas encore marqué cette saison en Super League, ont, eux aussi, participé à la fête. Bâle a juste pu sauver l'honneur sur penalty (85e Traoré).

Malgré cette impressionnante victoire contre le champion en titre, Lausanne ne bouge pas de la 9e place. Les Vaudois, invaincus depuis huit matches toutes compétitions confondues, reviennent toutefois à deux points du 6e rang et à six longueurs de Bâle, 3e.

Ayé relance Servette Servette a aussi profité d'un doublé de son avant-centre titulaire pour s'imposer dimanche face à Lugano (2-1). Florian Ayé a relancé les Grenat, battus lors de leurs deux dernières sorties en Super League.

Le Français a frappé dès la 11e minute au Stade de Genève avant que les Tessinois n'égalisent grâce à un joli coup-franc direct d'Anto Grgic (37e). Ayé a offert les trois points au SFC en fin de match (82e), mettant fin au passage à la belle série de Lugano, qui restait sur trois victoires consécutives.



Swiss Indoors: Joao Fonseca remporte le titre à Bâle Le Brésilien de 19 ans Joao Fonseca a remporté les Swiss Indoors de Bâle ce dimanche. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le Brésilien de 19 ans Joao Fonseca (ATP 46) a remporté dimanche le 2e titre de sa carrière aux Swiss Indoors. Il a battu l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 18) 6-3 6-4.

Le jeune prodige sud-américain s'est adjugé la première manche à sa 4e balle de set. Impressionnant de maîtrise, Fonseca n'a jamais laissé son adversaire prendre l'avantage, lâchant seulement une fois son service au 5e jeu, avant de reprendre la main au jeu suivant.

Il a ensuite breaké d'entrée Davidovich Fonkina à la deuxième manche, pour ne plus relâcher l'étreinte jusqu'à remporter le titre à sa première balle de match sur un jeu blanc. C'est la cinquième défaite de Davidovich Fokina en cinq finales.

Durant sa semaine dans la cité rhénane, Fonseca aura profité des abandons successifs de Mensik puis de Schapovalov pour accéder aux demi-finales. Il y avait défait un autre Espagnol, Jaume Munar (ATP 42), en deux sets 7-6 (7/4) 7-5 pour accéder à la finale, sa première dans un ATP 500.

Après sa victoire à Buenos Aires en février, c'est le 2e titre de la jeune carrière de Joao Fonseca sur le circuit. À la faveur de son succès aux Swiss Indoors, il se classe désormais à la 28e place du circuit ATP.



Premier League: Arsenal distance ses rivaux Les Gunners de Mikel Arteta sont toujours aussi solides et efficaces sur les coups de pied arrêtés. Image: KEYSTONE/AP/Richard Pelham Arsenal a réalisé une excellente opération lors de la 9e journée de Premier League. Les Gunners ont battu Crystal Palace dimanche (1-0) et ont déjà une belle avance sur Liverpool et Man City, battus.

Les Londoniens ont comme si souvent fait la différence sur un coup de pied arrêté. L'unique but de la partie est venu d'une reprise de volée d'Eberechi Eze, qui a joué un bien mauvais tour à son ancienne équipe. L'attaquant anglais avait quitté Crystal Palace pour rejoindre Arsenal à la fin du dernier mercato estival.

Les joueurs au canon, qui n'ont encaissé que trois buts en neuf matches de championnat cette saison, s'avancent désormais comme les favoris au titre, même si la route est encore longue. Solides leaders, ils comptent respectivement 6 et 7 points d'avance sur ses deux principaux rivaux Manchester City (4e) et Liverpool (6e).

Comme les Reds, battus pour la 4e fois de suite samedi en Premier League (défaite 3-2 à Brentford), les Cityzens ont aussi courbé l'échine à Birmingham, contre Aston Villa (1-0). Ce sont les surprenants Cherries de Bournemouth (2e, 18 pts) et le promu Sunderland de Granit Xhaka (3e, 17 pts) qui figurent sur le podium.

Ndoye titulaire mais battu Bournemouth a signé sa 5e victoire de l'exercice contre le Nottingham Forest de Dan Ndoye dimanche (2-0). Le Vaudois a retrouvé sa place de titulaire, mais il ne s'est pas procuré de grosse occasion. Il a été remplacé à la 83e minute par son nouvel entraîneur, l'Anglais Sean Dyche.



YB renoue avec la victoire en championnat face à Zurich Sergio Cordova et YB ont gagné leur premier match de championnat face à Zurich après deux défaites. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER YB a renoué avec le succès en championnat lors de la 10e journée de Super League face au FC Zurich 3-2. Les hommes de Giorgio Contini ont pris les commandes du match dès le début de la 2e période.

Après leur victoire 3-2 à domicile face à Ludogorets en Europa League ce jeudi, les Bernois se sont imposés en Super League après deux défaites successives à St-Gall et surtout à Lausanne, où ils s'étaient inclinés 5-0 début octobre. Face à un FCZ mené pour la 1re fois par Dennis Hediger, qui assure l'intérim après le départ de van der Gaag cette semaine, YB a parfaitement entamé la rencontre en ouvrant la marque dès la 14e par Monteiro sur un corner de son capitaine Fernandes.

Un penalty manqué par le FCZ à la 94e Par la suite, les Bernois ne sont pas parvenus à doubler la mise, malgré des occasions devant la cage zurichoise. Cette passivité sera parfaitement exploitée par les Zurichois sur leur 1er tir cadré, grâce à Kény qui a égalisé à la 38e, avant de récidiver 4 minutes plus tard face au portier d'YB Keller, qui a repoussé le ballon directement sur l'attaquant. En 2e période, Cordova (48e) puis Fassnacht (54e) ont permis à YB de reprendre les devants. Le FCZ a encore poussé en fin de rencontre pour chercher l'égalisation, mais a dû s'avouer vaincu pour la 4e fois consécutive toutes compétitions confondues, malgré un penalty obtenu dans les arrêts de jeu.

