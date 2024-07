Messi en finale ++ Des regrets pour Mbappé

Messi, buteur, emmène l'Argentine en finale Messi et l'Argentine sont en finale de la Copa America Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger L'Argentine s'est qualifiée pour sa deuxième finale consécutive de Copa America. L'Albiceleste a battu en demi-finale le Canada (2-0), grâce à un but de son capitaine emblématique Lionel Messi, mardi soir à East Rutherford. Déjà victorieuse de la Copa America en 2021, puis de la Coupe du monde en 2022, l'Argentine défendra son titre continental dimanche à Miami. Elle vise un 16e sacre-record en Copa, tout comme l'Uruguay qu'elle pourrait d'ailleurs retrouver en finale. Grands favoris devant 80'000 spectateurs au MetLife Stadium, les Argentins, portés par le duo de vétérans Angel Di Maria (36 ans) et Leo Messi (37) n'ont jamais vraiment tremblé face aux Canadiens, surprenants demi-finalistes pour leur toute première Copa America. A sens unique L'Argentine n'a pas tardé à trouver l'avantage au milieu d'une première mi-temps qu'elle maîtrisait. A la 23e. Rodrigo De Paul a servi dans l'axe Julian Alvarez, qui s'est débarrassé d'un défenseur et a crucifié le gardien canadien Maxime Crépeau. Le reste de la rencontre a été à sens unique, même si les Canadiens se sont créé plusieurs occasions en fin de première période et à la toute fin du match. Actif dans l'animation offensive, Messi a tenté sa chance devant le but, mais ses deux frappes sont passées à côté (12e, 44e) en première mi-temps. La "Pulga" a finalement été récompensée à la 51e. Après un débordement sur le côté droit, le ballon est revenu dans les pieds d'Enzo Fernandez, dont la frappe à l'entrée de la surface a trouvé Messi qui a détourné dans le but canadien. Les Rouge ont brièvement espéré que la VAR annulerait le but pour hors-jeu, en vain. Un 14e but en Copa Avec cette réalisation, le capitaine argentin a signé son 14e but en six éditions de Copa America (2007, 2015, 2016, 2019, 2021, 2024). De quoi refaire son moral après un tir au but raté lors de la séance contre l'Equateur en quart de finale. Avec cette victoire, l'Argentine n'est plus qu'à un match d'un triplé historique qui la verrait remporter deux Copa America avec une Coupe du monde au milieu. Pour cela, elle devra se défaire de la flamboyante Colombie, impitoyable en quarts contre le Panama (5-0), ou de l'Uruguay, qui a éliminé le Brésil aux tirs au but.

"On n'en a pas fait assez", regrette Mbappé Mbappé est conscient d'avoir manqué son Euro Image: KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN "On n'a pas fait assez pour aller en finale", a regretté le capitaine de la France Kylian Mbappé après la défaite contre l'Espagne (2-1). Il considère qu'il n'a pas fait "un bon Euro". "Ils ont mieux joué que nous, ils ont mérité d'aller en finale et nous, on rentre à la maison", a dit la star des Bleus après la demi-finale. À titre personnel, "j'avais l'ambition d'être champion d'Europe, j'avais l'ambition de faire un bon Euro. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. C'est une déception", a-t-il ajouté. Mbappé a notamment regretté sa balle de 2-2 manquée à la 86e minute. "Bradley (Barcola) fait un super travail", a-t-il raconté. "Il me la donne. Je fixe le défenseur, je rentre bien. Après, je pense que je dois marquer. Au minimum, cadrer. Ça va au-dessus. C'est la dure réalité du football. C'est 2-1 et c'est la maison". Le no 10 des Bleus avait décidé d'enlever le masque qu'il portait depuis trois rencontres pour protéger son nez cassé. "J'en avais marre. Je ne voyais pas bien avec. J'ai parlé avec le docteur, il m'a dit de prendre la décision comme un homme. Et voilà, j'ai joué sans et je ne regrette pas", a dit "Kyk's". "Il faut rentrer, aller en vacances. Je vais bien me reposer", a-t-il conclu. "Je pense que j'en ai besoin, pour revenir frais à la reprise et faire une grosse préparation" avec le Real Madrid, son nouveau club.

Angleterre/Pays-Bas, le funambule contre le feu follet L'Euro s'offre une demi-finale indécise mercredi (21h). Un match entre des Pays-Bas d'attaque et une Angleterre passée de favorite à funambule, perchée en permanence sur un fil au-dessus du vide. L'affiche à Dortmund aurait dû placer les Anglais, vice-champions d'Europe à l'effectif serti de pépites, en vainqueurs désignés. Ce ne sera pas le cas, tant les "Oranje" apparaissent revitalisés face à des "Three Lions" aux griffes élimées. En Allemagne, l'équipe du capitaine Harry Kane n'a gagné qu'une seule fois dans les 90 minutes imparties, contre la Serbie (1-0) en ouverture du premier tour. Ont suivi deux matches nuls face au Danemark (1-1) et la Slovénie (0-0), un huitième de finale contre la Slovaquie (2-1 ap) sauvé dans le temps additionnel puis la prolongation, et un quart arraché aux tirs au but devant la Suisse (1-1, 5-3 tab). L'Angleterre a ronronné, entre prudence et incapacité à accélérer, et elle a peiné à concrétiser sa menace offensive, redoutable sur le papier mais inefficace en réalité: dans les matches à élimination directe, elle a réussi cinq tirs cadrés en 240 minutes. Malgré cela, la sélection de Gareth Southgate s'est hissée dans le dernier carré d'une compétition majeure pour la troisième fois en quatre tentatives, après le Mondial 2018 (défaite contre la Croatie) et l'Euro 2021 (victoire contre le Danemark). La finale du 14 juillet à Berlin est à portée de tirs et le groupe y croit, dopé par sa résilience et sa solidarité. Fusées en attaque Les Pays-Bas ont cultivé leur espoir de manière différente. Passé un premier tour sans éclat (une victoire, un nul, une défaite), ils ont mis le turbo contre la Roumanie (3-0) et renversé la Turquie (2-1). L'impression laissée est celle d'une montée en puissance au fil du tournoi et d'une facilité à se procurer des occasions, deux atouts que les Anglais n'ont pas dans leur manche. Le sélectionneur Ronald Koeman dispose notamment de deux accélérateurs de particules avec Memphis Depay et Cody Gakpo, une doublette d'attaquants décisive sur les pelouses allemandes. Gakpo compte trois buts en cinq matches, ce qui fait de lui le co-meilleur artificier de l'Euro avant les demi-finales. Son total aurait même été plus élevé sans un hors-jeu contre la Roumanie et un autogoal attribué au Turc Mert Müldür sous sa pression. Les Pays-Bas pourront une nouvelle fois compter sur la vague de leurs supporters colorés pour faire tanguer l'Angleterre et atteindre la première finale d'un tournoi international depuis 2010 (défaite au Mondial en Afrique du sud). En attendant, cela faisait longtemps que les Néerlandais n'avaient pas disputé une demi-finale: dix ans en grande compétition (Mondial 2014), vingt ans à un Euro (2004). Après leur titre de champions d'Europe 1988, en Allemagne, les Néerlandais ont perdu les trois demi-finales disputées à un Euro (1992, 2000, 2004).

L'Espagne bat la France 2-1 et se hisse en finale Dani Olmo a marqué le but de la qualification pour l'Espagne Image: KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN L'Espagne est la première finaliste de l'Euro 2024. La Roja, qui affrontera l'Angleterre ou les Pays-Bas dimanche à Berlin (21h) au stade ultime, a battu la France 2-1 mardi à Munich en demi-finale. La Roja est donc bel et bien de retour sur le devant de la scène. Sortie aux tirs au but par l'Italie en demi-finale de l'Euro 2021, la sélection espagnole disputera sa première finale dans un grand tournoi depuis 2012. Elle avait alors remporté son troisième trophée consécutif (Championnats d'Europe 2008 et 2012, Mondial 2010). L'Espagne a enchaîné les désillusions depuis son troisième sacre continental, peinant à retrouver une âme après la retraite de la génération du génial Andres Iniesta. Mais le sélectionneur Luis de la Fuente peut compter sur de nouveaux talents prometteurs, qui ont pris confiance en remportant la Ligue des nations l'an dernier. Yamal en détonateur La France, présente dans ce dernier carré avant tout grâce à sa solidité défensive, pensait pourtant peut-être avoir fait le plus dur mardi lorsque Randal Kolo Muani a ouvert la marque. Parfaitement servi par un Kylian Mbappé débarrassé de son masque, l'attaquant du PSG inscrivait enfin le premier but des Bleus dans le jeu (9e). Sur leur lancée, les hommes de Didier Deschamps ont même pris le jeu à leur compte face à des Espagnols bien empruntés lorsqu'il s'agit de défendre en reculant. A la 19e, on était même proche du 2-0 lorsque Mbappé héritait du ballon sur son côté gauche, dans son "jardin" à l'orée de la surface. L'Espagne a toutefois pu relancer ses actions avant même de commencer à véritablement douter. Et, après avoir impressionné par son collectif dans ses cinq premiers matches en Allemagne, elle a pu égaliser grâce à l'une de ses individualités, le prodige Lamine Yamal, auteur du 1-1 à la 21e. L'attaquant du Barça a trompé Mike Maignan d'une sublime frappe enroulée du pied gauche armée des 25 mètres pour devenir à 16 ans et 362 jours le plus jeune buteur d'un Euro. Il efface ainsi le record établi en 2004 par le Fribourgeois Johan Vonlanthen, qui avait 18 ans et 141 jours lorsqu'il avait marqué face à... la France. Olmo encore décisif Le vent a alors très vite tourné. Soudain conquérante, l'Espagne a pris l'avantage quatre minutes plus tard: déjà buteur en 8e et en quart de finale, Dani Olmo a donné le tournis à la défense tricolore dans la surface de réparation avant de décocher un tir soudain dévié dans ses propres filets par Jules Koundé. La deuxième période fut plus crispante, l'Espagne se montrant de plus en plus attentiste. Mais la défense espagnole a tenu bon face à une équipe de France moins percutante qu'en début de partie. A l'image de cette action de Mbappé qui, idéalement placé à la 86e, a totalement manqué son tir.

Inquiétude pour Shericka Jackson, blessée, à l'approche des JO Shericka Jackson s'est blessée en Hongrie Image: KEYSTONE/EPA/Tamas Vasvari La double championne du monde du 200 m Shericka Jackson s'est blessée lors de la réunion de Gyulai en Hongrie. Ceci à quatre semaines des JO, selon des images diffusées sur X/Twitter. La Jamaïquaine a stoppé son effort à 50 mètres de la ligne, poussant un cri avant de grimacer et de se prendre le visage entre les mains. Elle disputait sa première course depuis son doublé 100-200 m aux sélections de la Jamaïque, fin juin. Jackson, 29 ans, portait un gros bandage autour du genou gauche. Celle qui est aussi vice-championne du monde du 100 m (2022 et 2023) a ensuite quitté la piste visage fermé. La course a été remportée par Julien Alfred, de Sainte-Lucie, en 22''16 devant la Britannique Daryll Neita.

Yamal efface le record de Vonlanthen La frappe parfaite de Lamine Yamal sur le 1-1 Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI En marquant le 1-1 contre la France, l'Espagnol Lamine Yamal, 16 ans, est devenu le plus jeune buteur d'une phase finale de l'Euro. Il efface ainsi le Suisse Johan Vonlanthen des livres de records. Lors de l'Euro 2004 au Portugal, Johan Vonlanthen avait marqué le seul but suisse de cette phase finale lors d'un match contre la France (1-3), à l'âge de 18 ans et 141 jours. Il a fallu attendre le 9 juillet 2024 pour améliorer cette marque. En demi-finale contre la France, Lamine Yamal a égalisé d'une magnifique frappe enroulée après 21 minutes de jeu, à l'âge de 16 ans et 362 jours. Lors du premier match de groupe contre la Croatie, l'ailier du FC Barcelone était déjà devenu le plus jeune joueur à participer à une phase finale de l'Euro.

16 Russes et 17 Bélarusses ont accepté l'invitation du CIO Daniil Medvedev sera présent aux JO de Paris sous bannière neutre Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Seuls 16 athlètes russes et 17 athlètes bélarusses ont accepté l'invitation du CIO à concourir sous bannière neutre aux JO de Paris (26 juillet-11 août). C'est un nombre bien plus réduit que prévu. Cette liste, qui porte sur dix disciplines allant du cyclisme à la natation en passant par le tennis, peut encore bouger à la marge au rythme des désistements, a précisé un porte-parole de l'organisation olympique. Le CIO dénombre pour l'heure 19 refus côté russe - incluant des sportifs qui ont changé d'avis - et 7 côté bélarusse, dont les no 3 et no 16 mondiales de tennis, Aryna Sabalenka et Victoria Azarenka. Les quatre judokas russes conviés ont décliné en bloc, tout comme les lutteurs (même si le CIO mentionne encore Shamil Mamedov parmi les partants pour Paris), leur fédération ayant dénoncé samedi le "principe non-sportif de sélection". Les gymnastes russes avaient annoncé en amont qu'ils ne viendraient pas, et les athlètes se savaient d'emblée écartés, puisque la fédération internationale du sport olympique roi a maintenu une exclusion totale. L'organisation olympique, après avoir dans un premier temps banni les athlètes des deux pays du sport mondial après l'invasion russe de l'Ukraine, en février 2022, a orchestré leur retour progressif, sous bannière neutre, sous strictes conditions et en excluant d'emblée les épreuves par équipes. Pour être invités aux Jeux, les "athlètes individuels neutres" ont dû franchir l'obstacle des qualifications suivi d'un double contrôle, par les fédérations internationales puis le CIO, de leur absence de soutien actif à la guerre en Ukraine et de lien avec l'armée de leur pays. En mars dernier, le CIO tablait sur 36 Russes et 22 Bélarusses à Paris "selon le scénario le plus probable", contre respectivement 330 Russes et 104 Bélarusses lors des JO de Tokyo. Ils seront finalement encore moins nombreux, et représentés uniquement en cyclisme (3 Russes et 1 Bélarusse), trampoline (1 Russe et 1 Bélarusse), taekwondo (1 Bélarusse), haltérophilie (2 Bélarusses), lutte (1 Russe s'il se maintient, 1 Bélarusse), aviron (2 Bélarusses), tir (2 Bélarusses), tennis (7 Russes dont le no 5 mondial Daniil Medvedev), canoë (3 Russes et 2 Bélarusses) et natation (1 Russe et 4 Bélarusses). Privés de leurs couleurs officielles, remplacées par un drapeau vert frappé des lettres "AIN", ils ne pourront pas parader sur la Seine lors de la cérémonie d'ouverture, et n'apparaîtront pas dans le tableau des médailles.

Alcaraz renverse Paul en quart de finale Alcaraz retrouvera Medvedev en demi-finale vendredi Image: KEYSTONE/EPA/TIM IRELAND Carlos Alcaraz (ATP 3) peut toujours rêver d'un deuxième titre consécutif à Wimbledon. L'Espagnol s'est hissé dans le dernier carré en matant Tommy Paul (ATP 13) en quatre sets mardi. Le dernier vainqueur de Roland-Garros s'est imposé 5-7 6-4 6-2 6-2 devant l'Américain, qui restait sur neuf victoires consécutives après avoir triomphé sur l'herbe du Queen's en préparation à cette quinzaine. Il se frottera vendredi à Daniil Medvedev (ATP 5) pour une place en finale. Tommy Paul a pourtant entamé de la meilleure des manières ce match, programmé sur un court no 1 également doté d'un toit. Extrêmement solide sur son engagement notamment, l'Américain menait ainsi 7-5 2-0 après avoir écarté 8 des 9 premières balles de break dont son adversaire a bénéficié. Mais Carlos Alcaraz a fini par régler la mire à la relance. Il s'est procuré au final pas moins de... 28 balles de break, s'emparant du service de Tommy Paul à sept reprises. Le plus jeune no 1 mondial de l'histoire a même survolé les débats dans la quatrième manche, ne lâchant que 2 points sur son service! Un "remake" Vendredi, Alcaraz et Medvedev se mesureront pour la septième fois sur le circuit principal, l'Ibère menant 4-2. "Carlitos" reste sur deux victoires de rang face au Russe, la dernière en finale à Indian Wells ce printemps. Et il avait dominé le vainqueur de l'US Open 2021 6-3 6-3 6-3 l'an dernier à Wimbledon, en demi-finale déjà.

Rapport provisoire: L'AMA n'a pas fait preuve de complaisance L'AMA n'a pas favorisé la Chine, selon un rapport provisoire Image: KEYSTONE/AP/LEE JIN-MAN L'Agence mondiale antidopage (AMA) n'a "pas favorisé" la Chine, selon le rapport provisoire d'un procureur indépendant publié mardi, deux semaines avant l'ouverture des JO de Paris. L'AMA est sous le feu des critiques au sujet de 23 nageurs chinois contrôlés positifs en 2021 mais non sanctionnés. Ce rapport conclut que la décision de l'AMA de "ne pas faire appel" de la décision de l'agence antidopage chinoise (Chinada) devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) était "raisonnable", alors que des médias ont révélé en avril le contrôle positif de ces nageurs à la trimétazidine avant les JO de Tokyo en 2021. "Rien dans le dossier, qui est complet, ne suggère que l'AMA ait fait montre de favoritisme ou de complaisance, ou ait avantagé de quelque manière que ce soit les 23 nageurs contrôlés positifs à la trimétazidine entre le 1er et le 3 janvier 2021, lorsqu'elle a procédé à l'examen de la décision de la Chinada de classer sans suite la procédure engagée à leur encontre", lit-on dans ce rapport. Ce rapport, qui est provisoire, et que toutes les parties souhaitaient voir rendu avant les JO de Paris, exonère l'AMA alors que l'autorité antidopage américaine Usada l'accuse d'avoir étouffé l'affaire. Les États-Unis ont d'ailleurs ouvert une enquête fédérale à ce sujet. Invectives Depuis ces révélations de presse, aussi par le New York Times, l'AMA répète qu'elle n'a commis aucune faute en acceptant l'argument des autorités chinoises "d'une contamination alimentaire environnementale" dans un hôtel. Eric Cottier, procureur suisse à la retraite, avait été mandaté fin avril pour examiner la gestion du dossier par l'AMA et établir si celle-ci avait "eu un parti pris" en faveur de la Chine alors que le président de l'AMA, Witold Banka, et le patron de l'antidopage américain Travis Tygart ne cessent de s'invectiver. Si Chinada s'est engagée à "coopérer activement" à ce rapport, elle a récemment affirmé qu'elle ne divulguerait "jamais", comme le souhaiteraient les États-Unis, les détails de son enquête sur les 23 nageurs. Plusieurs de ces nageurs ont remporté des médailles aux JO de Tokyo, et onze d'entre eux ont été sélectionnés pour Paris 2024.

Sinner sorti par Medvedev en quart de finale Medvedev a battu Sinner en cinq sets mardi à Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL No 1 mondial, Jannik Sinner a été éliminé dès les quarts de finale à Wimbledon. L'Italien, demi-finaliste l'an dernier sur l'herbe londonienne, s'est incliné 6-7 (7/9) 6-4 7-6 (7/4) 2-6 6-3 devant le Russe Daniil Medvedev (ATP 5) mardi sous le toit du Centre Court. Tous les voyants semblaient pourtant au vert pour Sinner à l'entame de la cinquième manche. L'Italien venait de survoler les débats dans le quatrième set- et le souvenir de la finale du dernier Open d'Australie - dans laquelle il a renversé Medvedev en ayant perdu les deux premiers sets - était alors présent dans tous les esprits. Mais Jannik Sinner - qui s'était senti mal au début de la deuxième manche et avait quitté le court pendant plus de dix minutes - n'a rien pu faire dans ce set décisif. Daniil Medvedev a signé l'unique break dès le quatrième jeu et a conservé jusqu'au bout cet avantage, concluant sur un jeu blanc après tout juste 4h00' de jeu. Le vainqueur de l'US Open 2021, qui vise une première finale sur le gazon de Church Road, restait pourtant sur cinq défaites d'affilée face à Sinner. Mais il a su maîtriser ses nerfs mardi, après avoir pourtant laissé filer le premier set sur une double faute... Son prochain adversaire sera le tenant du titre Carlos Alcaraz ou le vainqueur du récent tournoi du Queen's Tommy Paul.

Empoli vise Anthony Racioppi Anthony Racioppi est dans le viseur d'Empoli Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les performances d'Anthony Racioppi l'automne dernier en Ligue des Champions ont trouvé un écho à l'étranger. Empoli serait, ainsi, très intéressé par le profil du portier genevois. Selon plusieurs sources concordantes, le club toscan de Serie A s'apprête à formuler une offre auprès des Young Boys pour la venue d'Anthony Racioppi. Agé de 25 ans, le Genevois, qui a figuré à deux reprises dans les cadres de l'équipe nationale, pourrait ainsi vivre une seconde expérience dans un grand championnat après avoir évolué avec Dijon en Ligue 1.

Philipsen gagne la 10e étape, Pogacar reste en jaune Jasper Philipsen a dominé le sprint de mardi sur le Tour Image: KEYSTONE/AP/Jerome Delay Jasper Philipsen a remporté au sprint la 10e étape du Tour de France, disputée mardi entre Orléans et Saint-Amand-Montrond. Le Belge a ainsi décroché sa première victoire dans cette édition 2024. Le Slovène Tadej Pogacar reste quant à lui en jaune. Jasper Philipsen a pu compter sur les services d'un poisson-pilote de luxe, puisque c'est le champion du monde Mathieu van der Poel qui a lancé son sprint. Le sprinter d'Alpecin a parfaitement profité du travail de son leader habituel pour devancer l'Erythréen Biniam Girmay et l'Allemand Pascal Ackermann sur la ligne. Les favoris ont comme prévu passé une journée tranquille au lendemain de la première journée de repos, Pogacar conservant 33'' d'avance au général sur son dauphin Remco Evenepoel. Mercredi, les coureurs peuvent en revanche s'attendre à souffrir entre Evaux-les-Bains et Le Lioran, avec 4350 mètres d'ascension au total.

Vekic stoppe Sun en quart de finale à Londres Donna Vekic figure pour la première fois dans le dernier carré d'un Majeur Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy Donna Vekic (WTA 37) disputera sa première demi-finale de Grand Chelem jeudi à Wimbledon. La Croate de 28 ans a mis fin au parcours de l'ex-Suissesse Lulu Sun (WTA 123) mardi en quart de finale. Vekic s'est imposée 5-7 6-4 6-1 sous le toit du court no 1 devant la gauchère néo-zélandaise, issue des qualifications sur l'herbe londonienne. Assurée de grimper aux alentours de la 20e place mondiale, elle affrontera l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 7) ou l'Américaine Emma Navarro (WTA 17) pour une place en finale. Sun, qui gagnera quant à elle quelque 70 places dans la hiérarchie pour se retrouver aux portes du top 50 lundi prochain, a longtemps paru en mesure de se hisser dans le dernier carré. Mais elle a craqué alors qu'elle venait de signer le break pour recoller à 4-5 dans la deuxième manche, perdant alors six jeux d'affilée.

Noè Ponti rêve du plus précieux des métaux Noé Ponti, médaillé de bronze lors du 100m papillon olympique à Tokyo en 2021, répond aux questions de Keystone-ATS au centre sportif de Tenero Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Noè Ponti prépare ses deuxièmes Jeux olympiques dans son "cocon" de Tenero, en dépit de la catastrophe que vit le Tessin. "Ici, j'ai tout ce dont j'ai besoin", rappelle le surprenant médaillé de bronze de Tokyo 2021, qui rêve d'un métal plus précieux pour le grand rendez-vous de Paris (26 juillet-11 août). La routine est implacable, du lundi au samedi. Il est ainsi 7h tapantes lorsque Noè Ponti débarque en skateboard au Centre National, capuche sur la tête et casque vissé sur les oreilles. "La motivation n'est pas là tous les jours, c'est sûr", sourit le Tessinois, qui a accueilli Keysone-ATS au début du mois de juin. "Et je ne pense pas que quiconque soit motivé à 100% tous les jours", enchaîne-t-il. "C'est normal qu'il y ait des jours où on se réveille sans avoir envie de faire quoi que ce soit. Même quand on aime son travail, on préférerait parfois rester au lit. Mais ce sont ces jours-là qui nous font grandir en tant qu'athlète", glisse-t-il. "Bien s'entraîner et être fort les jours où vous allez bien, c'est à la portée de tous", souligne-t-il. "Il faut être capable de faire la différence les jours où vous n'êtes pas aussi bien, pas aussi motivé. Nous n'en sommes pas tous capables, et c'est ce qui fait la différence entre un bon athlète et un athlète de très haut niveau." Tessin, mon amour Et c'est bien à cette dernière catégorie que Noè Ponti appartient. Prodige de la natation, il avait "explosé" lors des JO de Tokyo pour cueillir à 20 ans sa première médaille internationale dans l'élite. "Je ne pense pas que cette médaille soit arrivée trop tôt. Et elle n'a pas foncièrement changé ma vie", se souvient-il. Le Tessinois avait décidé avant son exploit nippon de tenter l'aventure aux Etats-Unis, à la North Carolina State University. Une expérience abandonnée au bout de quelques mois à peine: trop éloigné de ses proches, peu enclin à n'être qu'un nageur parmi tant d'autres, il n'y avait pas trouvé l'environnement espéré. "Je suis heureux d'avoir essayé. Mais je suis également très content d'être rentré, parce que ce n'était pas la chose à faire pour moi il y a trois ans. Et je suis content de ne pas avoir perdu plus de temps, même si c'était bien de découvrir une autre culture", explique le protégé du coach italien Massimo Meloni. Imagine-t-il repartir un jour du Tessin? "Je ne sais pas ce qui va se passer dans deux, trois, quatre, cinq ans, donc je me laisse toutes les portes ouvertes", assure-t-il. "J'aimerais vivre une expérience à l'étranger, que ce soit en lien avec ma carrière de nageur ou pas", glisse-t-il. "Si je vois que j'ai besoin d'un changement, d'une nouvelle stimulation dans ma carrière d'athlète, il faudra que je change quelque chose. Mais pour l'instant, tout va bien", sourit Noè Ponti. "Ici, j'ai ici tout ce dont j'ai besoin. Ma famille est ici, mes entraîneurs sont ici, ma piscine est ici", précise-t-il. L'environnement idéal "Mon physiothérapeute, mon ostéopathe, mon psychologue, tous sont ici. C'est vraiment l'environnement idéal pour m'entraîner en vue de quelque chose de grand. Le plus important pour un sportif est de s'entraîner dans un endroit où il a l'esprit tranquille", explique encore Noè Ponti. "Bien sûr, je ne suis pas toujours ici, je suis souvent à l'étranger, mais c'est ici que je me sens à la maison", poursuit le Tessinois, qui habite d'ailleurs à quelques minutes de skateboard de la piscine de Tenero. "En tout cas, c'est le meilleur endroit pour recharger mes batteries, surtout mentalement."