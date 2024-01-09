Record du monde pour Duplantis ++ Dominik Egli à Davos

Mondiaux de Tokyo: Armand Duplantis établit un 14e record du monde La barre à 6m30 est franchie par Duplantis Image: KEYSTONE/AP/Pawel Kopczynski Armand Duplantis va toujours plus haut. Le Suédois a battu son record du monde pour la 14e fois en franchissant 6m30 à la perche à son troisième essai lors des Mondiaux de Tokyo.

"Mondo" Duplantis n'en finit pas de repousser les limites de son sport. Le perchiste âgé de 25 ans a ainsi amélioré une fois encore son record du monde, dont il est le détenteur depuis 2020, quand il avait détrôné le Français Renaud Lavillenie en franchissant 6m17.

Dans un scenario similaire à celui des Jeux olympiques de Paris en 2024, où il avait passé 6m25 à son ultime essai, Duplantis a attendu lundi sa troisième tentative pour franchir 6m30, après deux essais très probants.

Fou de joie, il a sauté dans les bras du médaillé d'argent mondial, le Grec Emmanouil Karalis (6m00) et de l'Australien Kurtis Marschall (3e avec 5m95). Il a ensuite retrouvé sa fiancée et ses parents, présents dans les tribunes.

Sacré champion olympique pour la première fois de sa carrière dans ce même stade, vide en raison de la pandémie, en 2021, Duplantis avait affirmé qu'il rêvait de battre le record du monde à Tokyo.



Ditaji Kambundji gagne l'or sur 100 m haies aux Mondiaux de Toyko Ditaji Kambundji franchit la ligne Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr Championne du monde! Ditaji Kambundji est allée chercher le plus beau des métaux en finale du 110 m haies des Mondiaux de Tokyo.

Coup de tonnerre incroyable au Japon, Ditaji Kambundji a remporté le titre sur le 110 m haies. Le temps de la Bernoise de 23 ans donne le tournis: 12’’24! Et ça dans une course avec des adversaires de très grand calibre.

Derrière la petite soeur de Mujinga, on retrouve la Nigériane Tobi Amusan, recordwoman du monde, en 12’’29 et l’Américaine Grace Stark en 12’’34. Cette même Grace Stark qui avait devancé Kambundji en demi-finale.

Rien de cela en finale. Dès la sortie des starting-blocks, Ditaji Kambundji a parfaitement effacé les premières haies. Son temps de réaction de 0’’146 fut le deuxième plus rapide.

Ce chrono exceptionnel de 12’’24 fait évidemment exploser son record national qui était jusqu’ici de 12’’40. Elle se retrouve donc désormais à seulement 0’’12 de la meilleure marque absolue de Tobi Amusan. Et Ditaji Kambundji n’a que 23 ans!



Ditaji Kambundji en finale du 100 m haies Ditaji Kambundji qualifi閑 pour la finale du 100 m haies des Mondiaux Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Ditaji Kambundji est en finale du 100 m haies des Mondiaux de Tokyo. La Bernoise de 23 ans a pris la 2e place de sa demi-finale en 12''44.

C'est sans trembler que Ditaji Kambundji s'est hissée en finale mondiale. Avec un temps de réaction correct, la Bernoise a pu immédiatement trouver la bonne cadence. Elle avait l'Américaine Grace Stark à ses côtés et s'est battue jusqu'au bout avec elle. Stark l'a emporté en 12''37, mais Kambundji a devancé sans problème la Jamaïcaine Ackera Nugent (12''63).

Toujours sur les haies mais masculines cette fois-ci, Jason Joseph s'est qualifié pour les demi-finales du 110 m haies. Le Bâlois de 26 ans a remporté sa série en 13''27. Joseph a commencé doucement sa course, il a d'ailleurs eu le moins bon temps de réaction, avant d'accélérer pour casser sur la ligne et enlevé cette série devant le Français Wilhem Belocian. Le Bâlois a battu le Tricolore de deux millièmes. Les demi-finales et la finale auront lieu mardi.

Ehammer par les poils Incapable de franchir les 8 mètres (7,98, 7,99 et 7,95 m), Simon Ehammer aura quand même l'opportunité de prendre part à la finale de la longueur. L'Appenzellois a eu chaud puisqu'il termine au 11e rang des qualifications où les 12 premiers sont qualifiés pour la finale de mercredi.

Angelica Moser s'est elle qualifiée pour la finale de la perche sans grande difficulté. La Zurichoise de 27 ans a franchi 4,45 m et 4,60 m dès son premier essai, même si ses sauts n'étaient pas techniquement parfaits. Mercredi, Moser fera partie des candidates à une place sur le podium. Ce serait pour elle la première médaille au niveau mondial en plein air. Il y a un an, elle avait terminé 4e aux JO de Paris.

Ce n'est en revanche pas passé pour Lea Bachmann et Pascale Stöcklin, toutes deux éliminées à 4,45 m.

Engagé en séries du 400 m haies, Julien Bonvin n'a pas réussi l'exploit de se qualifier pour les demi-finales. Le Valaisan de 26 ans a pris la 9e et dernière place de sa course (49''53) en calant sur la fin.



L'actu du foot féminin Alisha Lehmann a marqué avec Côme Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League LE MATCH DE LA SEMAINE. Anna Maria Therese Simonsson est la femme du week-end. Avec trois buts marqués en deuxième mi-temps contre YB, la joueuse du Servette a non seulement réalisé un triplé, mais elle a également assuré à son équipe une victoire éclatante contre les championnes en titre. YB, toujours sans victoire en championnat, ressent le départ des internationales suisses Iman Beney et Naomi Luyet, ainsi que la rupture du ligament croisé de leur leader Stephanie Waeber.

LE BUT DU WEEK-END. Gloria Marinelli, de Servette, a couru comme une flèche sur le côté gauche vers le but des Bernoises, a fait une passe à Simonsson, qui a tiré juste après la limite des 16 m. Le but de la Suédoise de 27 ans à la 87e a mis un point final à un match dominé par Servette.

LE POINT AU CLASSEMENT. Après trois matches, Servette et GC sont en tête du classement avec neuf points. Ils sont suivis par Bâle, qui a renoué avec la victoire après le licenciement de la coach Kim Kulig. Derrière, le classement est très serré. Thoune est la seule équipe de Super League à n'avoir encore marqué aucun point.

LA PROCHAINE JOURNÉE. Le week-end prochain, YB affrontera Aarau. Servette visera une quatrième victoire au Heerenschürli contre le FCZ, tandis que Rapperswil et Saint-Gall s'affronteront dans le derby cantonal. Thoune jouera contre Lucerne et GC contre Bâle.

Les Suissesses à l'étranger ITALIE. Alisha Lehmann a quitté la Juventus cet été pour rejoindre Côme et s'est illustrée ce week-end en Serie A. La Bernoise, qui a joué pour l'équipe de Suisse lors de l'Euro, a disputé l'intégralité du match contre l'Inter et a inscrit le seul but de la rencontre à la 78e. C'est son premier but sous le maillot de Côme.

ITALIE II. Alayah Pilgrim, une deuxième Suissesse, a également convaincu en Italie. La joueuse de 22 ans est entrée en jeu à l'AS Roma après un peu plus d'une heure et a marqué le dernier but du match contre Sassuolo (3-0, 87e).

ANGLETERRE. Lors de son deuxième match avec Manchester City, Iman Beney a été titularisée pour la première fois. Lors de la victoire 2-1 contre Brighton & Hove Albion, la jeune femme de 19 ans a passé une bonne heure sur le terrain, après avoir été remplacée dans les dernières minutes la semaine précédente.

ALLEMAGNE. De nombreuses Suissesses qui ont disputé la Bundesliga ce week-end ont connu une journée compliquée. L'Eintracht Francfort, avec le trio Géraldine Reuteler, Nadine Riesen et Noemi Ivelj, s'est incliné 3-0 à Hoffenheim. Elvira Herzog, gardienne du RB Leipzig, a dû aller chercher trois buts du Bayern dans ses filets. Mais une joueuse a pu se réjouir vendredi soir. L'attaquante de l'équipe de Suisse Svenja Fölmli a marqué le seul but de la rencontre à la 70e pour le SC Freiburg, qui s'est imposé 1-0 contre Cologne.

Le chiffre de la semaine 3947 spectateurs se sont rendus dimanche après-midi au Spitalacker pour assister au premier match à domicile des Young Boys. Les quelque 4000 fans ont sans doute été une petite consolation après la défaite 3-0.



Dominik Egli de retour à Davos pour 6 ans dès 2026 Dominik Egli de retour à Davos en 2026 Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Après deux saisons en Suède, Dominik Egli fera son retour en Suisse en 2026. Le défenseur a signé un contrat de six ans avec Davos, comme l'annonce le club sur ses réseaux sociaux.

Le droitier thurgovien de 27 ans n'aura finalement passé que deux saisons à Frölunda. Connu pour ses qualités offensives, Egli revient dans le club qu'il a quitté pour la Suède. Avant d'évoluer à Frölunda, le défenseur de poche (174 cm) avait passé trois saisons dans les Grisons. Il avait inscrit 35 points (7 buts) en 45 matches lors de l'exercice 2023/24.

L'an dernier avec Frölunda il avait réussi 18 points en 38 parties et 5 points (3 buts) en 12 rencontres de play-off.



Salomé Kora en bob à 2 cet hiver Salomé Kora va faire ses débuts en bob à 2 cet hiver Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Salomé Kora change de sport pour l'hiver. Après les Championnats du monde de Tokyo, la sprinteuse rejoindra les pistes de bob en tant que pousseuse d'Inola Blatty, comme l'a confirmé Swiss Sliding.

Blatty était également sprinteuse et coureuse de haies avant de se tourner vers le bob. La Lucernoise de 27 ans a participé à la Coupe d'Europe la saison dernière et a terminé 2e en bob à deux.

Dimanche, Kora avait révélé dans une interview à SRF qu'elle participerait à la saison de Coupe du monde de bob cet hiver. "Mon objectif est de participer aux JO d'hiver. Je me réjouis de cette aventure, a déclaré la St-Galloise de 31 ans.



Le Tanzanien Alphonce Felix Simbu arrache le marathon Alphonce Felix Simbu a remporté au sprint le marathon des Mondiaux de Tokyo Image: KEYSTONE/EPA/Adam Warzawa Le Tanzanien Alphonce Felix Simbu a remporté lundi matin le marathon des Mondiaux de Tokyo en 2h09'48 à la photo-finish. Il a dépassé au bout du sprint l'Allemand Amanal Petros.

Longtemps en peloton, un groupe de cinq marathoniens s'est détaché à une poignée de kilomètres de l'arrivée, juste avant l'entrée du stade national de Tokyo.

Après la descente conduisant les athlètes sur les 400 derniers mètres de piste, Amanal Petros était en tête et filait vers la victoire. Mais le Tanzanien de 33 ans, 7e du marathon olympique à Tokyo en 2021, avait plus de ressources.

Avec une accélération dans les 60 derniers mètres, il a fini par déposer Petros (2h09'48) sur la ligne au terme des 42,195 km et décrocher la première médaille d'or mondiale de la Tanzanie.

"Je ne savais pas si j'avais gagné. Quand j'ai vu les écrans vidéo et moi en haut des résultats, je me suis senti soulagé", a réagi Alphonce Felix Simbu, 2e du marathon de Boston en avril, l'un des six rendez-vous majeurs de l'année.

Beau joueur, l'Allemand Petros est certes triste d'avoir "loupé l'or dans les trois derniers mètres" mais a félicité chaleureusement le champion du monde pour avoir remporté le sprint final, "comme un 100 m".

L'Italien Ilias Aouani complète le podium en 2h09'53.

Dimanche déjà, la Kényane Peres Jepchirchir, championne olympique en 2021, était sortie victorieuse d'un final impressionnant dans le marathon féminin face à l'Ethiopienne Tigst Assefa, devancée de petites deux secondes.



100 m haies: Ditaji Kambundji veut jouer les premiers rôles Ditaji Kambundji est bien présente au rendez-vous des demi-finales du 100 m haies aux Mondiaux de Tokyo. La Bernoise devra sortir le grand jeu lundi pour jouer les premiers rôles.

En contrôle dimanche (8e de séries en 12''59), la soeur cadette de Mujinga devra sûrement faire bien mieux à l'occasion des demi-finales (à 14h06). La densité est telle dans la discipline qu'elle pourrait déjà devoir battre son record de Suisse (12''40) pour s'inviter en finale (lundi également, à 15h20).

Sept des 23 autres demi-finalistes ont ainsi couru plus vite que Ditaji Kambundi cette saison. Mais la vice-championne d'Europe 2024 de la discipline est montée en puissance cet été: elle a ainsi égalé sa meilleure marque, établie lors des Européens 2024 à Rome, lors du meeting Weltklasse de Zurich le 28 août.

La Valaisan Julien Bonvin sera lui aussi en lice lundi dans la session du soir, pour les séries du 400 m haies (12h35). L'Appenzellois Simon Ehammer tentera de décrocher son ticket pour la finale de la longueur (qualification à 12h40), alors que le Bâlois Jason Joseph disputera les séries du 110 m haies dès 13h23.



Débuts victorieux de Breel Embolo à Rennes Breel Embolo, ici après son but contre la Slovénie avec la Suisse le 8 septembre, a gagné son premier match avec Rennes (archives). Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Breel Embolo a connu des débuts victorieux avec le Stade Rennais dimanche en Ligue 1. Le Bâlois n'a pas fait trembler les filets, mais son nouveau club a renversé Lyon en fin de match (3-1).

Menés 1-0 à dix minutes de la fin du temps réglementaire, les Bretons ont largement profité de l'expulsion de Morton (76e) pour finir en trombe. Le 2-1 décisif est tombé à la 93e minute, sur un but contre son camp de Descamps.

Deux semaines après son départ de Monaco, en toute fin de mercato, Embolo a été titularisé par son nouvel entraîneur Habib Beye à la pointe de l'attaque rennaise. Il a adressé deux tirs, dont un trop écrasé à la 54e, avant de céder sa place quinze minutes plus tard.

Lyon subit ainsi un premier coup d'arrêt après ses trois victoires initiales et pointe à trois longueurs du Paris Saint-Germain, qui a poursuivi son début de saison parfait en s'imposant devant Lens dimanche (2-0). Rennes est 6e, à deux points de l'OL et cinq du PSG.



Après son titre mondial, l'Allemagne monte sur le toit de l'Europe Dennis Schröder (à gauche) a mené l'Allemagne à un nouveau titre. Image: KEYSTONE/AP/Sergei Grits Deux ans après leur sacre mondial, les Allemands sont cette fois montés sur le toit de l'Europe dimanche. Ils ont gagné l'Euro au terme d'une finale de haut niveau contre la Turquie à Riga (88-83).

Sous les yeux du président allemand Frank-Walter Steinmeier, la Mannschaft a glané au bout du suspense son deuxième titre européen, après celui de 1993 à domicile.

Accroupi au centre du parquet de la Riga Arena, entouré de ses coéquipiers, le capitaine et champion du monde de 2023 Dennis Schröder a laissé échapper son émotion, lui qui quelques secondes avant avait définitivement dessiné le succès des siens.

Pourtant peu en vue en première période, le meneur de 31 ans (16 points, 12 passes) s'est mué en héros du soir au meilleur des moments en inscrivant les six derniers points de son équipe à un peu plus d'une minute du terme.

La Turquie, en perdant magnifique, a manqué de très peu de décrocher la première grande victoire de son histoire à l'échelle internationale.

La Mannschaft imperturbable A Riga, le duel s'annonçait alléchant entre les deux seules nations invaincues de toute la compétition, capables de défendre avec brio leur statut de favori comme de faire tomber des grosses écuries à l'instar la Serbie ou la Grèce.

Et il aura tenu toutes ses promesses, tant les deux adversaires se sont rendu coup pour coup, sans jamais laisser l'autre se détacher.

La Turquie avait cependant démarré en trombe (13-2), sur la lancée de sa demi-finale de haut niveau contre les Grecs de Giannis Antetokounmpo - qui ont récolté le bronze - deux jours plus tôt. Mais pas de quoi dérouter la Mannschaft.

Intraitable tout au long de la compétition, celle-ci a pu compter sur le chemin de son sacre sur un Isaac Bonga inarrêtable (20 points, 5 rebonds, 3 passes) et meilleur marqueur pour l'Allemagne devant Franz Wagner.

En face, la star turque Alperen Sengun, auteur d'un tournoi fantastique, a une nouvelle fois brillé (28 points, 3 rebonds, 3 passes), mais la pièce est cette fois tombée du côté de l'Allemagne, qui poursuit sa chasse aux trophées.



Les manifestants propalestiniens mettent fin à la Vuelta Les manifestants propalestiniens ont fini par avoir raison de la Vuelta. Image: KEYSTONE/EPA/Rodrigo Jimenez La 21e et dernière étape du Tour d'Espagne a été définitivement arrêtée à 56 kilomètres de l'arrivée dimanche à Madrid. Des manifestants propalestiniens ont envahi le parcours du circuit final.

La course, perturbée quasi quotidiennement depuis trois semaines en raison de la présence de l'équipe Israel-Premier Tech, n'a donc pas réussi à aller à son terme et la dernière étape ne connaîtra pas de vainqueur. Leader du classement général, le Danois Jonas Vingegaard remporte cette 80e édition de la Vuelta.

Charge de policiers Sur Gran Via, en plein coeur touristique de la ville, à Atocha, près de la gare centrale, mais aussi Plaza de Colon, les manifestants ont en fin d'après-midi fait tomber les barrières qui protégeaient le parcours, empruntant les avenues que devaient prendre les cyclistes pour un parcours répété plusieurs fois dans la ville.

A Atocha notamment, les policiers ont répliqué en chargeant les manifestants, et en lançant des grenades lacrymogènes, avant de laisser les manifestants déambuler.

Dans la foulée, les coureurs ont mis pied à terre pour évaluer la situation, à environ 56 km de l'arrivée, avant de repartir au ralenti, encadrés par les voitures de la direction de course, puis de s'arrêter à nouveau.

Depuis son arrivée sur le territoire espagnol, la course a été quasi quotidiennement le théâtre de manifestations propalestiniennes ciblant notamment l'équipe Israel-Premier Tech. Elles ont fortement perturbé les coureurs, dont certains ont chuté lors d'incidents, et plusieurs étapes ont dû être écourtées par les organisateurs.

Dans un pays où la cause palestinienne est très populaire, ces manifestations ont en outre lieu en période de grande tension entre le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez et celui de Benjamin Netanyahu, après notamment l'annonce récente par le Premier ministre espagnol de mesures destinées à "mettre un terme au génocide à Gaza".

Sanchez "admire" les manifestants Dimanche, avant les incidents de l'après-midi, Pedro Sanchez a dit son "admiration" pour les manifestants, tout en rappelant son "respect" des sportifs - dans la droite ligne de plusieurs membres de son gouvernement, dont la porte-parole et ministre des Sports Pilar Alegria, qui a même suggéré de réserver aux sportifs israéliens le même traitement qu'aux Russes après l'invasion de l'Ukraine.

Longtemps plutôt discrète sur le sujet, l'opposition de droite a finalement de son côté multiplié les attaques ces derniers jours, ciblant tout particulièrement le gouvernement.

"Quel triste spectacle", s'est lamenté le chef de file du Parti populaire Alberto Nunez Feijoo samedi sur X: "Plutôt que de voir des ministres l'encourager (les manifestations, ndlr), le gouvernement devrait les condamner, les dénoncer et les éviter".



Lausanne n'y arrive toujours pas en championnat Lausanne a fini à 10 après l'expulsion sévère de Souleymane Ndiaye (au centre). Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Le Lausanne-Sport enchaîne les défaites en Super League. Battus 3-1 par Grasshopper à Zurich, les Vaudois, qui ont fini à 10, ont encaissé un quatrième revers de rang en championnat.

Brillants en Conference League, les hommes de Peter Zeidler n'y arrivent tout simplement pas sur la scène nationale. Leur seule victoire remonte à la première journée, lorsque Gaoussou Diakité avait arraché les trois points à la Tuilière contre Winterthour (3-2).

Les trois buts de GC sont venus de la tête de Luke Plange (40e), du pied droit de Lee Young-jun (68e, penalty) et du pied gauche de Jonathan Asp (74e). Le Saoudien Al Saad a réduit la marque pour le LS à la 76e.

Carton rouge sévère Lausanne dispose certes de circonstances atténuantes. Les Vaudois sont privés de Diakité, suspendu quatre matches après son coup de sang lors de la précédente défaite contre Saint-Gall (2-1), et ont dû évoluer à Zurich sans Jamie Roche. L'expulsion de Souleymane Ndiaye à la 49e minute pour un deuxième carton jaune était en outre plus que sévère.

Mais avec trois points en cinq matches, le bilan est insuffisant. Le LS aura une occasion de rectifier le tir mercredi à Lugano - un match en retard de la 4e journée - pour éviter de prendre trop de retard sur le top 6.

Young Boys enchaîne En déplacement à Lucerne, Young Boys a de son côté signé une cinquième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Les Bernois se sont imposés 2-1 sur des réussites de Chris Bédia (54e) et Christian Fassnacht (64e). Lucas Ferreira avait égalisé pour Lucerne (60e).



Schurter submergé par les émotions Nino Schurter a savouré sa dernière course aux Mondiaux Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID La dernière course de son 22e championnat du monde fut pour Nino Schurter une course d'adieux sans valeur sportive. Les émotions ont pris le dessus avant même le départ.

"Je ne suis pas quelqu'un de très émotif, mais cela me touche beaucoup", a déclaré, presque en s'excusant, Nino Schurter après sa dernière course aux Championnats du monde. En effet, même le vététiste le plus aguerri et le plus titré n'a pu contrôler ses émotions au moment d'attaquer la dernière ligne droite de sa magnifique carrière. "Ça a commencé avant même le départ, a raconté le Grison de 39 ans. J'étais en train de m'échauffer quand un film retraçant ma carrière a été diffusé. Mathieu van der Poel était à côté de moi et m'a vu commencer à pleurer."

Ce clip a tellement ému Schurter qu'il n'a plus réussi à se concentrer sur la course. "Pour moi, la course était déjà terminée avant même le départ", a-t-il reconnu.

Lors de sa dernière course, Schurter a vécu une situation inédite: Il a été le dernier coureur à pouvoir disputer le dernier tour et n'a pas été éliminé malgré son retard trop important. Düs ce moment, Schurter a pu savourer. "L'ambiance était incroyable, comme lors du titre mondial 2018 à Lenzerheide, à la différence près que je roulais environ 40 places plus loin", a-t-il lâché en souriant.

Sa 41e place finale n'est que marginale. Schurter était quand même au centre de l'attention après la course. Sur le podium, où sont normalement couronnés les médaillés, Schurter a été dignement salué par ses adversaires de longue date. Le Grison a personnellement remis la médaille d'or à Alan Hatherly, désormais double champion du monde.

Cette dernière course de Schurter aux Championnats du monde faisait partie de la première partie de sa tournée d'adieux. La deuxième partie aura lieu le week-end prochain lors de la Coupe du monde à Lenzerheide, où il disputera dimanche sa dernière compétition en tant que professionnel.



Ajoie giflé aux Grisons Noah Patenaude impuissant face à la puissance des Davosiens Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Ajoie continue son zéro pointé en National League. Les Jurassiens se sont inclinés dimanche à Davos 6-0 pour leur troisième match de la saison.

Même si le calendrier ne leur était pas favorable avec deux déplacements compliqués (Genève et Davos) et la réception de Zurich, les supporters ajoulots imaginaient certainement un départ un peu moins négatif.

Car après avoir inscrit trois buts à Genève, les Jurassiens sont restés muets face à Zurich. Dans les montagnes grisonnes, les joueurs de Greg Ireland ont subi la loi d'une équipe qui en est à trois succès en autant de parties. Enzo Corvi s'est signalé par un doublé face au jeune portier Noah Patenaude.

Les Davosiens ont fait passer le score de 3-0 à 6-0 en 200 secondes. Le gardien Luca Hollenstein a pu fêter un blanchissage.

