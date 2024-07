YB est en crise ++ Un deuxième titre pour Jérôme Kym

Il y aura bien un Nadal-Djokovic à Paris Rafael Nadal a passé le 1er tour du tournoi olympique. L'Espagnol de 38 ans s'est imposé face au Hongrois Marton Fucsovics 6-1 4-6 6-4 et a ainsi validé son billet pour le 2e tour face à Djokovic. Après avoir remporté nettement le premier set, l'homme aux 22 titres du Grand Chelem s'est fait une petite chaleur dans la deuxième manche. Mané 5-2, l'Espagnol est revenu à 5-4 mais cela n'a pas suffi. Dans la dernière manche, Nadal a fait le break pour virer en tête à 3-2 et s'imposer finalement 6-4 sur sa 3e balle de match. Les fans n'ont cessé de pousser leur chouchou sur le court Philippe-Chatrier en criant "Rafa, Rafa". Nadal aura également les spectateurs de son côté lundi contre Djokovic. Mais l'Ibère, qui souffre de problèmes à la cuisse et qui est également engagé en double avec Carlos Alcaraz, aura fort à faire face au Serbe, vainqueur de 24 tournois du Grand Chelem.

Le champion bascule dans la crise Rien ne va plus pour les Young Boys et Partrick Rahmen ! Battus 4-0 à St. Gall, les Bernois ont concédé leur troisième défaite de rang, leur entraîneur sa... dixième. Avec ce nouveau revers, le technicien bâlois, qui avait perdu ses sept derniers matches à la tête du FC Winterthour au printemps dernier, se retrouve dans une position presque intenable. Il jouera sans doute sa tête dimanche prochain contre le FC Zurich, si elle n’a pas roulé avant. Comme lors des défaites face au FC Sion (2-1) et le Servette FC (3-1), l’équipe qui a gagné six des sept derniers championnats a laissé une impression bien triste à St. Gall. L’entraîneur ne peut pas être tenu pour seul responsable de ce naufrage. Le directeur sportif Steve von Bergen n’a pas, depuis de longs mois, la main heureuse avec les transferts. Celui du Français Tangui Zoukrou, relégué la saison dernière en D3 avec Troyes, qui a bu la tasse dimanche face au tranchant des attaquants adverses, est ainsi le parfait exemple d'un choix discutable. "Lanterne rouge" de la Super League, les Young Boys accusent 9 points de retard sur le Servette FC et 6 sur le FC Lugano et le FC Zurich, deux équipes qui ont joué un match en moins. Le FC Zurich a remporté 3-2 un derby zurichois enlevé au Letzigrund contre le FC Winterthour. Le football alerte du FCZ contraste bien en ce début de saison avec le onze sans vie des Young Boys. Une semaine suffira-t-elle aux Bernois pour retrouver un certain lustre ? Il est permis d’en douter.

Le premier show époustouflant de Simone Biles Paris n'attendait qu'elle ! Simone Biles, qui a écrit les plus belles pages de l'histoire de la gym, a fait son grand retour aux Jeux en livrant de brillantes performances lors des qualifications. Devant un parterre de stars américaines telles que les acteurs Tom Cruise, Jessica Chastain, Ariane Grande et Lady Gaga, la quadruple championne olympique 2016 a enchaîné les figures avec force et précision sur les quatre agrès, prenant la tête du classement provisoire sur deux d'entre eux, le sol (14,600) et le saut (15,300), où elle réalisé impeccablement un saut de sa création, le Biles II. Aux barres asymétriques, son agrès le plus faible, elle n'a pas présenté le nouveau mouvement qu'elle a soumis vendredi à la commission technique de la Fédération internationale. Elle a obtenu une note de 14,433, ce qui la place provisoirement en 8e position. Il reste encore trois groupes à passer pour cette journée, ce qui pourrait potentiellement éliminer Biles de la finale individuelle aux barres, prévue dimanche prochain, alors que seules les huit premières accèdent à la finale. Hormis cela, Biles a sorti le grand jeu dans sa tenue étoilée et pailletée dans l'Arena Bercy, où le public a crié son soutien et son enthousiasme à la super-championne, très concentrée, mais qui leur a envoyé des baisers de la main dès son arrivée et en les saluant énergiquement après sa dernière performance aux barres, un large sourire sur le visage. Petite douleur A la poutre, son premier agrès de la compétition, elle s'est classée deuxième (14,733). Elle a ensuite enchaîné avec le sol, où lors de l'échauffement, une douleur est apparue au mollet gauche, nécessitant la pose d'un strap. "Elle a ressenti un petit quelque chose au mollet, c'est tout", a expliqué son entraîneure, la Française Cécile Landi, devant les journalistes. La coach a raconté que Biles avait ressenti une douleur il y a quelques semaines. "Après, ça s'est arrêté et c'est revenu un petit peu aujourd'hui (dimanche)". Mais Landi a été ferme: il n'est pas question de s'arrêter pour Biles. La coach était ravie des performances de sa protégée. "C'était plutôt incroyable, avec une note (globale) de 59,400 et un quatre sur quatre. Ce n'était pas parfait mais ça veut dire qu'elle peut encore s'améliorer. Mais c'était vraiment bien", s'est félicitée Cécile Landi, qui, avec son mari Laurent, entraîne Biles depuis novembre 2017. Riche de 37 médailles, JO et Mondiaux confondus - un record -, Biles pourrait augmenter sa collection de 6 nouvelles médailles en tout avec le concours par équipes (mardi), le concours général individuel (jeudi), et les finales par agrès (samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 août).

Un deuxième titre pour Jérôme Kym 2024 est bien l’année de Jérôme Kym (ATP 278) ! 485e le 1er janvier, l’Argovien figurera ce lundi dans le top 200 de l’ATP au lendemain de sa victoire au Challenger de Zoug. Victorieux à Prostejov en juin dernier, l’Argovien de 21 ans a cueilli un deuxième titre sur le front des Challengers. Il s’est imposé 6-4 6-4 en finale devant l’Argentin Roman Burruchaga (ATP 148), le fils du Champion du monde de football Jorge, pour succéder au Français Arthur Rinderknecht au palmarès du tournoi zougois. Ce titre tient du miracle dans la mesure où Jérôme Kym avait dû écarter... sept balles de match vendredi en quart de finale contre l’Allemand Marko Topo. Grâce aux 125 points ATP remportés lors de ce challenger, Jérôme Kym gagnera 97 rangs dans le prochain classement ATP.

Alena Marx en reste là en slalom Alena Marx a commis deux fautes et ne s'est pas montrée assez rapide pour aller au-delà des demi-finales de l'épreuve olympique de slalom monoplace en kayak. La Bernoise a fini 19e, à 17 secondes de la 12e et dernière place qualificative pour la finale. Les séries de la veille avaient déjà indiqué que Marx avait peu de chances d'aller au bout. Mais il lui restera deux chances à ces JO parisiens: mercredi en canadien monoplace (canoë) et dimanche dans l'épreuve du kayak cross, une nouvelle épreuve en eaux vives dans laquelle les concurrentes s'élancent par groupes de quatre.

F1: Russell remporte le GP de Belgique à Spa devant Hamilton George Russell (Mercedes) a gagné un passionnant Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. Le Britannique a signé la troisième victoire de sa carrière en formule 1. Russell a construit son succès en n'effectuant qu'un seul arrêt pour changer de pneus. Il a devancé son coéquipier Lewis Hamilton de 0''525 et l'Australien Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) de 1''1173. Tous deux, comme la majorité des pilotes, se sont arrêtés deux fois. Mercedes a ainsi obtenu son premier doublé depuis le GP du Brésil 2022. Russell a quant à lui gagné pour la deuxième fois cette année. Derrière le podium, Charles Leclec a placé sa Ferrari en 4e position. Le Monégasque a devancé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull-Honda), qui n'a cette fois pas pu totalement gommer le handicap consécutif à une pénalité de dix places sur la grille. A un jour de son 43e anniversaire, le vétéran espagnol Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) s'est offert un modeste cadeau en prenant les deux points de la 9e place. Une fois encore, les Sauber n'ont pas réussi à débloquer leur compteur. Valtteri Bottas a fini 16e alors que Guanyu Zhou a abandonné.

Golubic battue dès le 1er tour à Paris Viktorija Golubic (WTA 79) n'a pas signé d'exploit au 1er tour du tournoi olympique. La Zurichoise s'est inclinée 6-3 6-4 devant l'Américaine Jessica Pegula (WTA 6), tête de série no 5. Cette défaite, concédée face à une joueuse qui a déjà pointé au 3e rang mondial - en 2022, n'a rien de déshonorant. N'empêche que Viktorija Golubic pouvait espérer mieux, Jessica Pegula n'étant pas vraiment à l'aise sur terre battue malgré un quart de finale sur cette même terre battue de Roland-Garros en 2022. Mais l'Américaine a nettement dominé les débats sur le Court Suzanne-Lenglen, même si elle a concédé le break d'entrée. Menée 3-1, elle a renversé la vapeur en remportant huit jeux d'affilée. Viktorija Golubic s'est certes accrochée, recollant à 5-4 dans une deuxième manche marquée par sept breaks. Mais Jessica Pegula a finalement pu conclure sur sa cinquième balle de match.

Une troisième victoire en trois matches pour les Grenat La logique a été pleinement respectée lors du deuxième derby romand de la saison. A la Praille, le Servette FC s’est imposé 3-2 devant Yverdon pour signer une troisième victoire en trois matches. Elle fut toutefois acquise dans la douleur devant – seulement – 5436 spectateurs. Les Grenat ont, en effet, dû jouer la seconde mi-temps à dix contre onze en raison de l’expulsion de Steve Rouiller. Le patron de la défense a vu rouge dans le temps additionnel de la première mi-temps pour une faute bien inutile sur Christian Marques. Comme son capitaine, Keigo Tsunemoto avait, lui aussi, commis une erreur funeste alors qu’il n’y avait aucun péril pour un penalty qui a permis à Yverdon de revenir dans le match à la 34e après le 1-0 de Dereck Kutesa (12e) et l’autogoal malheureux d’Anthony Sauthier pour le 2-0 (22e). Comme des morts de faim Le Servette FC a toutefois eu la bonne idée de reprendre deux longueurs juste après la reprise grâce à Miroslav Stevanovic. Mais la réussite de William Le Pogam peu après l’heure de jeu relançait une seconde fois ce derby. Accrochés à leur but d’avance comme des morts de faim, les Grenat sont toutefois arrivés à leurs fins pour s’offrir dimanche samedi prochain à Lugano un choc au sommet entre deux formations qui n’ont pas encore égaré le moindre point. Bien timoré face au FC Zurich lors des trois coups du championnat, Yverdon repart de Genève avec des raisons d’espérer malgré la défaite. Les Vaudois ont témoigné d’une certaine force de caractère dans ce match alors que le pire leur était vraiment promis après 25 minutes de jeu. L'absence sur la feuille de match du buteur Kevin Carlos, dont le départ serait imminent, fut toutefois bien préjudiciable.

L'équipe de Suisse et Felix Vogg lorgnent le podium Les spécialistes suisses de concours complet peuvent nourrir deux espoirs de médaille. Avant l'ultime épreuve (le saut), ils pointent à la 4e place par équipes, tout comme Felix Vogg en individuel. Cinquième du dressage la veille, Vogg, qui dispute ses troisièmes Jeux, est dans la forme de sa vie sur Dao de l'Ocean. Dans le décor somptueux autour du château de Versailles, il a parcouru les 5 km de l'épreuve de cross-country, parsemés de 45 obstacles, sans la moindre faute, en passant sous les 9'02 imparties. Une performance que seuls dix cavaliers sur 64 ont réussie. Avec un total de 22,10 points, il n'affiche que 0,1 point de retard sur le 3e du classement général provisoire, l'Australien Christopher Burton, et 4,3 sur le leader allemand Michael Jung. Les Romands peuvent aussi se réjouir. Par équipes, la Suisse est en course pour le podium, l'objectif élevé que le Fribourgeois Robin Godel et l'expérimentée Valdo-valaisanne Mélody Johner caressaient avant le départ. Godel (sur Grandeur de Lully) comme Johner (Toubleu de Rueire) n'ont commis aucune faute et ont su ne pas prendre trop de risques pour éviter les terribles mésaventures qu'ont connues leurs rivaux allemands (chute de Christoph Wahler) ou australiens. Au plan individuel, Godel et Johner sont respectivement 26e et 30e. Mais ils donneront tout pour l'équipe: celle-ci, avant l'ultime épreuve du saut de lundi, ne compte que 8,6 points de retard sur le Japon, 3e. Cela correspond par exemple à un peu plus de deux fautes sur une barre. Le titre devrait se jouer entre la France et la Grande-Bretagne.

Alessandra Keller 7e, le titre pour Pauline-Ferrand-Prévot Pas de médaille suisse lors de l'épreuve olympique de cross-country féminin. A Elancourt, Alessandra Keller n'a pu faire mieux que 7e à 4'41 de Pauline Ferrand-Prévot. Pas de course de rêve comme il y a trois ans à Tokyo pour la délégation helvétique. L'incroyable triplé ne pouvait de toute façon pas être réitéré puisque les nations n'ont droit qu'à deux athlètes cette année. Les espoirs suisses reposaient sur les épaules d'Alessandra Keller. Mais la Nidwaldienne n'a pu suivre les meilleures dont Pauline Ferrand-Prévot, Haley Batten et Jenny Rissveds. Keller a fait un immense effort pour revenir sur les deux dernières citées, mais elle a payé cela en fin de course. De la 4e place, la dominatrice du classement de la Coupe du monde a rétrogradé à la 7e place. La deuxième Suissesse, Sina Frei, a disputé une course anonyme, elle qui avait décroché l'argent au Japon. Partie comme une fusée, Pauline Ferrand-Prévot a dominé cette épreuve de la tête et des épaules avec près de trois minutes d'avance sur ses rivales. Un final en apothéose pour la Tricolore de 32 ans, quintuple championne du monde, qui avait préparé cette course comme jamais. Batten a pris l'argent et Rissveds le bronze. A noter les déboires de deux athlètes qui étaient bien placées. Au 4e tour, l'autre Française, Loana Lecomte, a fait un soleil sur une partie technique et a dû abandonner alors qu'elle occupait la 3e place derrière Puck Pieterse. La Néerlandaise était installée dans un fauteuil pour aller chercher dans la médaille d'argent, mais une crevaison a eu raison de ses ambitions. Le changement de vélo lui a fait perdre le rythme, même si elle a pu finalement se classer 4e. Ces événements ont profité à la Suédoise Jenny Rissveds, championne olympique à Rio en 2016, et à l'Américaine Haley Batten.

Tobias Künzi perd sans démériter face au no 6 mondial Tobias Künzi a offert une belle résistance au no 6 mondial, le Chinois Li Shi Feng, dans son premier match du tournoi olympique. L'Argovien s'est incliné 21-13 21-13 et garde une toute petite chance avant son 2e match. Künzi a pris plusieurs fois l'offensive et réussi quelques jolis coups gagnants. Lors du 2e set, il a longtemps fait jeu égal avec le grand favori, avant de céder. Il a fait preuve d'un certain brio mais la constance lui a manqué face à son prestigieux rival. Künzi - qui n'est que le troisième représentant masculin helvétique à participer à des JO après Thomas Wapp en 1996 et Christian Bösiger en 2008 - disputera son 2e match de groupe mardi soir face au Nigérian Anuoluwapo Juwon Opeyori. Il faudrait un exploit pour qu'il puisse poursuivre son aventure à Paris.

Douche froide pour Alexis Bayard L'aventure olympique d'Alexis Bayard n'aura duré que six petites minutes. Le gaucher valaisan a été sorti dès les 16es de finale du concours à l'épée. Tout comme Pauline Brunner la veille, Bayard a subi une douche froide. La tête de série no 15 n'a pas pu déployer son jeu face au Belge Neisser Loyola (no 18) et s'est incliné 15-9. Après un début de rencontre équilibré, Bayard a concédé cinq touches d'affilée qui lui ont fait perdre le fil. Lui qui aime prendre les devants pour ensuite pouvoir faire valoir ses qualités de contre-attaquant s'est retrouvé sous pression. Il n'était plus dans le "timing", et Loyola n'a eu aucun problème à contenir ses derniers assauts brouillons. Bayard (28 ans) était le seul Suisse en lice à Paris, après que la sélection helvétique eut manqué sa qualification par équipes dans des circonstances abracadabrantesques. Le Valaisan avait dû sa présence à ces JO à une wild card non utilisée par la France.

Bissegger forfait pour la course sur route, Hirschi arrive Stefan Bissegger est forfait pour la course en ligne des JO de Paris, samedi prochain. Souffrant de douleurs au dos, le Thurgovien sera remplacé par Marc Hirschi. Bissegger, 6e du contre-la-montre samedi à Paris, ressent des douleurs depuis la fin du Tour de France, dimanche dernier. La charge de cette grande Boucle a été "importante", relève Swiss Olympic. Contrairement au contre-la-montre, la course en ligne supposerait un effort de longue durée (273 km) qu'il ne se sent pas à même de surmonter. Marc Hirschi, appelé à le remplacer, est actuellement engagé sur la dernière étape du Tour de Tchéquie. Le Bernois épaulera Stefan Küng dans l'aventure olympique.

Lena Bickel n'a pas tremblé mais l'accès à la finale sera difficile Seule Suissesse en lice, Lena Bickel s'est montré sous un bon jour lors des qualifications olympiques du concours général. Elle a totalisé 51,131 points, mieux la performance qui lui avait permis de décrocher sa sélection olympique lors des derniers Mondiaux. C'est surtout au saut (13,366 points) que la Tessinoise de 19 ans a eu des raisons de se réjouir. Au sol en revanche, elle est sortie deux fois du praticable, ce qui lui a valu 0,4 point de pénalité. Après la première subdivision, Bickel occupait le 6e rang. De nombreuses concurrentes devaient encore passer en cours de journée. La Tessinoise conservait un mince espoir de se hisser parmi les 24 premières admises en finale.