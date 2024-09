Federer a failli bousiller sa carrière sur cette piste de ski romande

En 2023, il a skié pour la première fois depuis 15 ans – il avait lâché cette activité pendant sa carrière, histoire d'éviter les blessures – et, au début de cette année, il a dévalé les pistes avec son amie et ex-championne Lindsey Vonn. On imagine qu'à 43 ans, Federer a été un peu plus prudent que ce fameux jour à Crans-Montana.

«Il est 30 mètres plus bas. Quand j'arrive vers lui, il a le corps dans tous les sens. Je suis sûr qu'il s'est cassé un truc. Et là, j'ai eu peur, parce que le mec a 18, 19 ans. T'imagines, si sa carrière est fichue à cause de ça? On n'aurait pas été bien et moi, en Suisse, je suis mort...»

«A un moment donné, il me dépasse et prend une bosse. Il s'envole et je me dis: "Merde! C'est la catastrophe!" Parce que je le vois s'envoler et partir en arrière.»

Stefan Küng est-il maudit?

On dit du Thurgovien que c'est un coureur malchanceux qui enchaîne les 2es places rageantes. Mais est-ce la vérité? On a mené l'enquête avant le chrono des Mondiaux, ce dimanche.

Nous avons épluché toutes les saisons de Stefan Küng depuis 2010 sur le site de référence Procyclingstats. Résultat: le Thurgovien a terminé 19 fois à la pire des places. Un chiffre qui, pris seul, ne veut toutefois pas dire grand-chose. Les coureurs cyclistes participent à de nombreuses épreuves chaque saison et terminer 2e à 19 reprises, ce n'est peut-être pas si étonnant que cela. Et puis, toutes les places de dauphin ne se valent pas. L'amertume dépend évidemment du prestige de la compétition (échouer au poteau sur une petite course est moins douloureux que sur le Tour de France ou les Mondiaux) et de l'écart avec le premier: plus il est infime, et plus les regrets sont grands. Penchons-nous donc plus en détails sur les malheurs de Stefan Küng.