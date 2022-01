Djokovic est soupçonné d'avoir antidaté son test positif au Covid

Djokovic est soupçonné d'avoir falsifié son test positif au Covid

Le journal allemand Spiegel jette un doute sérieux sur la date du test positif du numéro un mondial.

Nouveau rebondissement dans la saga Djokovic en Australie: le Serbe est désormais soupçonné d'avoir antidaté son contrôle au Covid!

Les avocats du numéro un mondial ont affirmé que Djokovic avait été testé positif au Covid le 16 décembre, puis négatif le 22. Mais deux journalistes du Spiegel ont des doutes. Ils ont mené l'enquête et ont soulevé deux points qui font vaciller la thèse du clan serbe:

Selon le timestamp (une valeur utilisée en informatique pour représenter un moment précis), obtenu en scannant le QR code du document, la date du test positif ne serait pas le 16 décembre mais le 26 décembre. Le numéro du test positif (n° 7371999) serait postérieur à celui du 22 décembre (n° 7320919).

On rappelle que Novak Djokovic attend toujours de savoir si le ministère de l'Immigration l'autorise à rester en Australie, et donc à participer au premier Grand Chelem de la saison (début lundi).

Mais dans cette affaire, le tennisman de 34 ans ne joue pas seulement sa participation à un tournoi. «L'ATP avait signifié aux joueurs qu'une falsification était synonyme de trois ans de suspension et, vu la gravité de la situation, cela signerait sûrement la fin de carrière de l'homme en course pour devenir le plus grand joueur de tous les temps en tennis», rappelle L'Equipe.