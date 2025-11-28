Un changement historique se prépare à Sierre-Zinal

Pour la première fois de son histoire, la mythique course de montagne va modifier son départ l'an prochain.

La prochaine édition de Sierre-Zinal se déroulera le 8 août 2026. Comme chaque année, des milliers de concurrents vont s'élancer sur les sentiers anniviards en quête d'exploit personnel, mais il y aura une petit nouveauté cette fois: le départ ne sera pas donné au même endroit que d'habitude.

Pour la première fois de son histoire, la mythique course de montagne valaisanne, née en 1974, a dû adapter son début de parcours et elle n'y est pour rien: comme l'explique Le Nouvelliste sur son site internet, c'est un chantier autoroutier qui rendra impossible l’accès au site historique.



Le nouveau départ sera donné dans la zone des îles Falcon et respectera le même kilomètre-effort que le parcours précédent.

Le départ était donné à droite de l'image (croix rouge). Il sera déplacé aux îles Falcon (rond rouge). Image: Google maps/watson

Toutefois, ce déménagement oblige les organisateurs à modifier le chemin d'accès actuel. Des travaux d'aménagement qui ont un prix: 1,5 million de francs, selon le média valaisan. Les membres du comité de Sierre-Zinal espèrent que les travaux puissent débuter en mars 2026. Ils sont actuellement dans l’attente de la validation finale par le canton.

Dans le cas où les travaux ne pourrait pas avoir lieu dans les temps, un plan B est étudié, précise encore Le Nouvelliste, citant Valentin Genoud, directeur adjoint de l’organisation:

«Les concurrents s’élanceraient près du rond-point du TCS avec un chrono qui démarrerait au même endroit que celui existant depuis 1974. Même si ce n’est pas la solution idéale, cela permettrait au moins de maintenir la course.»

Les athlètes qui voudront participer à la prochaine édition suivront la situation de près. D'ici là, leur mission consistera à se procurer un dossard: l'ouverture des inscriptions officielles est fixée au 2 avril prochain.

(jcz)