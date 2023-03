Messi vs Ronaldo: qui a marqué le plus beau coup-franc jeudi?

Vidéo

Messi vs Ronaldo: qui a marqué le plus beau coup-franc?

Le meilleur joueur du monde et son rival de toujours ont chacun inscrit une réussite sur balle arrêtée jeudi. Voici les deux buts en vidéo. A vous de voter!

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne peuvent plus se rencontrer sur le même terrain, mais ils continuent de s'affronter à distance. Ce fut encore le cas jeudi soir lors des matchs internationaux, puisque l'Argentin et le Portugais ont chacun inscrit un très beau but sur coup-franc, se répondant l'un et l'autre à plusieurs milliers de kilomètres.

Engagé dans une rencontre amicale contre le Panama, Messi a trouvé la lucarne du gardien adverse sur une frappe enroulée à 20m du but.

La réussite de Messi Vidéo: watson

CR7 a aussi nettoyé la lucarne du portier du Liechtenstein lors d'un match comptant pour les qualifications à l'Euro, mais en frappant le ballon du coup du pied.

Le goal de Ronaldo Vidéo: watson

Les deux stars ont chacun remporté leur match, les champions du monde s'imposant 2-0 en Argentine et la Seleção triomphant 4-0 à Lisbonne.

Maintenant que vous savez tout, dites-nous: