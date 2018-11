Mit diesem Hashtag ruiniert Twitter gerade Filmklassiker – und es ist 🤣

Das ist die kurioseste Wohnungsanzeige, die du heute sehen wirst

Wer schon mal an einem WG-Casting teilgenommen hat, kennt sie: die bizarre Welt der Wohnungssuche. Da werden zukünftige Mitbewohner auf Herz und Nieren geprüft, Freizeitverhalten kritisch hinterfragt («Und was machst Du so am Wochenende?») und Ess-Rituale angemahnt («Wir kochen auch gerne zusammen»).

Aber wer denkt, dass er schon alles gesehen hat, dem möchten wir diese Wohnungsanzeige ans Herz legen.

Am Wochenende postete ein User auf Twitter eine Zwölf-Punkte-Liste mit der jemand nach einem …