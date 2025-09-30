bedeckt14°
DE | FR
burger
Leben
Populärkultur

So süss waren James Dean und Ursula Andress als Paar

Jö. Ursi National und James Dean waren ein herziges Pärli

Bild: imago
Obwohl es eine kurze Romanze war und gewiss nicht ohne Turbulenzen, zeigen die wenigen gemeinsamen Fotos von Ursula Andress und James Dean sie als ungemein süsses junges Paar, das eine gute Zeit geniesst.
30.09.2025, 13:5230.09.2025, 13:52
Oliver Baroni
Oliver Baroni

James Dean – anno 1955 war er immer noch ein aufsteigender Star am Himmel von Hollywood. Mit 24 Jahren war er noch nicht gänzlich arriviert wie andere Grössen des Filmbusiness, doch in Schauspielerkreisen war sein darstellerisches Können hochgeschätzt. Und bei jener neuen, immer wichtiger werdenden Zielgruppe – die der Teenager, nämlich – war er das Idol Nummer eins und ein globaler Mädchenschwarm.

James Dean und Ursula Andress, 1955
Bild: imago
1955: James Dean and Ursula Andress at Oscar Dinner Great candid capture by celebrity photographer Frank Worth of Hollywood stars Ursula Andress and James Dean at the Oscars dinner. James Dean was an ...
Bild: imago

Ursula Andress aus Ostermundigen BE, indes, würde bekanntlich später als allererstes Bondgirl Honey Ryder in «Dr. No» Filmgeschichte schreiben, doch 1955 war sie ein 19-jähriges Starlet, das gerade erst in Hollywood angekommen war und bei Paramount unter Vertrag stand. Das Studio hatte sie in Europa entdeckt, wo sie in diversen kleineren italienischen Produktionen mitgespielt hatte. Bis ihr Englisch sich verbesserte, wartete Paramount ab, in der Absicht, sie zur neuen Marlene Dietrich aufzubauen.

James Dean und Ursula Andress, 1955
Bild: imago
URSULA ANDRESS und JAMES DEAN, Schauspieler USA, Schweiz, privat, Aufmacher, Aufnahmedatum geschätzt PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Ursula Andress and James Dean Actor USA Switzerland private Highli ...
Bild: imago

Die Romanze zwischen Dean und Andress war nur von kurzer Dauer, und das Wenige, was wir darüber wissen, ist nicht wirklich belegt, handelt es sich doch grösstenteils um Hollywood-Klatsch oder – besser – die persönlichen Erinnerungen von Andress selbst (die übrigens ausschliesslich liebe Worte über Dean für die Nachwelt zu berichten hatte).

JAMES DEAN AND URSULA ANDRESS, 1955 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAg49_ 20080722_gaf_g49_057 July 22 2008 James Dean and Ursula Andress PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 20080722_gaf_g49_057
Bild: imago
James Dean and Ursula Andress attend the Thalian Ball on August 29, 1955 at Ciro s nightclub in Los Angeles. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xRoyxCummingsx 1140_003 James Dean and Ursula A ...
Bild: imago

Was wir wissen, ist, dass es Dean war, der das Schweizer Starlet aufsuchte, um ein Date zu bitten. Laut Andress haben sie sich nicht sofort gut verstanden. Aber mit zunehmender Vertrautheit entwickelte sich eine echte Zuneigung zueinander. Andress gibt offen zu, dass er mehr in sie verliebt war als sie in ihn. Sie berichtet auch, dass sie oft wegen Kleinigkeiten zankten («wir waren noch sehr jung»). Ausserdem hasste sie es, dass er, wie sie sagte, «immer wie ein Wahnsinniger Auto fuhr».

James Dean und Ursula Andress, 1955
Bild: imago
James Dean and Ursula Andress, 1955.
Bild: Getty

Okay, zumindest erwähnen sollten wir wahrscheinlich die Gerüchte über James Deans Sexualität. Letztendlich scheint es, dass er nicht schwul war, sondern eher das, was man heute als bi-curious bezeichnen würde. Einige Quellen schreiben ihm das Zitat zu, «Nein, ich bin nicht homosexuell, aber ich gehe sicherlich nicht mit einer Hand auf dem Rücken gefesselt durchs Leben».

James Dean and Ursula Andress, 1955.
Bild: Getty
James Dean and Ursula Andress at the Villa Capri Restaurant in Los Angeles, 1955. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xRoyxCummingsx 1140_002 James Dean and Ursula Andress AT The Villa Capri R ...
Bild: imago

Letztlich war unbestreitbar, dass Dean sich ziemlich in Ursula Andress verliebt hatte. Vermutlich sah er in ihr auch einen Ausweg aus der Hollywood-Star-Maschinerie, in der er sich zunehmend unwohler fühlte. Es gab Gerüchte, dass er deshalb mit seinem Schweizer Schwarm nach Europa ziehen wollte. Andress beschreibt ihn als einen sehr sensiblen Menschen, der nicht gut zurechtkam mit der Aufmerksamkeit, die ihm sein Status einbrachte.

James Dean und Ursula Andress, 1955
Bild: imago
James Dean and Ursula Andress, 1955.
Bild: Getty

Am Ende hielt die Beziehung nicht lange – es war Ursula, die sie beendete, als sie sich in ihren Schauspielkollegen John Derek verliebt hatte (den sie 1957 heiratete). Und kurz darauf ... nun, wir alle wissen, was dann geschah: James Dean starb am 30. September 1955 bei einem Autounfall in seinem Porsche Spyder auf dem Weg zu einem Autorennen in Salinas, Kalifornien.

Studio Publicity Still: James Dean and Ursula Andress attend the Thalian Ball on August 29, 1955 at Ciro s nightclub in Los Angeles. Hollywood CA USA PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThexLe ...
Bild: imago

Aber jetzt – anlässlich des 70. Todestages von James Dean – wollen wir einfach nur diese Fotos geniessen eines jungen Paares, das eine gute Zeit am Verbringen ist: Schnappschüsse vom Thalian Ball am 29. August 1955 im Nachtclub Ciro's in Los Angeles (schwarzes Kleid) und kurz darauf im Restaurant Villa Capri, ebenfalls L.A. (weisses Kleid). Ach. Die beiden waren ein süsses Paar.

James Dean und Ursula Andress, 1955
Bild: imago
Retrofantastico! 1950s-1980s
Was war deine erste selbst gekaufte Platte? Oder CD? Oder Kassette?
594
Was war deine erste selbst gekaufte Platte? Oder CD? Oder Kassette?
von Oliver Baroni
Surfin' USA – so schön war die kalifornische Surfer-Szene anno dazumal
62
Surfin' USA – so schön war die kalifornische Surfer-Szene anno dazumal
von Oliver Baroni
21 der wohl grossartigsten Bilder, die du je sehen wirst
21 der wohl grossartigsten Bilder, die du je sehen wirst
von Oliver Baroni
So schön waren unsere Strandferien anno dazumal – in 32 Bildern
30
So schön waren unsere Strandferien anno dazumal – in 32 Bildern
von Oliver Baroni
Da hat man die Beatles Gen-Z-konform gecastet ... und Gen Z ist SO NOT HAPPY
36
Da hat man die Beatles Gen-Z-konform gecastet ... und Gen Z ist SO NOT HAPPY
von Oliver Baroni
Zu 75 Jahren Flughafen Zürich gibt's EINE TONNE endgeiler historischer Bilder
33
Zu 75 Jahren Flughafen Zürich gibt's EINE TONNE endgeiler historischer Bilder
von Oliver Baroni
Sexheftli, Mathe-Prüfungen, queere Liebesbriefe – was man so in alten Plattenhüllen findet
74
Sexheftli, Mathe-Prüfungen, queere Liebesbriefe – was man so in alten Plattenhüllen findet
von Oliver Baroni
Zum Tod von Marcello Gandini – 22 geniale Auto-Designs des Styling-Genies
66
Zum Tod von Marcello Gandini – 22 geniale Auto-Designs des Styling-Genies
von Oliver Baroni
20 der ikonischsten Schlafzimmer-Poster der Geschichte ... und DEINES auch
210
20 der ikonischsten Schlafzimmer-Poster der Geschichte ... und DEINES auch
von Oliver Baroni
«Wieso singt der so hässlich?» Meine Tochter (13) disst die Musik meiner Teenager-Jahre
222
«Wieso singt der so hässlich?» Meine Tochter (13) disst die Musik meiner Teenager-Jahre
von Oliver Baroni
Alles stehen und liegen lassen! Hier kannst du dir dein 1966er Batmobile kaufen!
23
Alles stehen und liegen lassen! Hier kannst du dir dein 1966er Batmobile kaufen!
von Oliver Baroni
Peter Jacksons «The Beatles: Get Back» wirft gängige Meinungen über den Haufen
25
Peter Jacksons «The Beatles: Get Back» wirft gängige Meinungen über den Haufen
von Oliver Baroni
Keep Calm and Carry On – wenn ein Weltkriegsplakat plötzlich wieder hochaktuell wird
19
Keep Calm and Carry On – wenn ein Weltkriegsplakat plötzlich wieder hochaktuell wird
von Oliver Baroni
20 unglaubliche Facts zu 40 Jahre «The Blues Brothers», dem besten Musikfilm ever
46
20 unglaubliche Facts zu 40 Jahre «The Blues Brothers», dem besten Musikfilm ever
von Oliver Baroni
Wer kam eigentlich auf die abstruse Idee, Spannteppiche für Badezimmer wären toll?
30
Wer kam eigentlich auf die abstruse Idee, Spannteppiche für Badezimmer wären toll?
Dieses Grosi fährt ihren Chevrolet von 1957 seit ... naja – seit 1957!
33
Dieses Grosi fährt ihren Chevrolet von 1957 seit ... naja – seit 1957!
von Oliver Baroni
Leute, wir müssen mal über James Bonds Autos reden
84
Leute, wir müssen mal über James Bonds Autos reden
von Oliver Baroni
So schön waren die Sci-Fi-Frauen von anno dazumal
9
So schön waren die Sci-Fi-Frauen von anno dazumal
Die unglaubliche wahre Geschichte hinter «Le Mans 66»
16
Die unglaubliche wahre Geschichte hinter «Le Mans 66»
von Oliver Baroni
Entdeckt: Disneys geplante (aber nie realisierte) Mini-Schweiz – mitsamt Matterhorn!
7
Entdeckt: Disneys geplante (aber nie realisierte) Mini-Schweiz – mitsamt Matterhorn!
von Oliver Baroni
Wie viel cooler waren eigentlich Auto-Werbungen anno dazumal?
42
Wie viel cooler waren eigentlich Auto-Werbungen anno dazumal?
von Oliver Baroni