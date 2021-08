Ferrari und Jeep hatten mal 'ne Affäre und so sieht ihr Bastard aus

Der harte Kampf der Türkei und Griechenlands gegen die Flammen – in 17 Bildern

Seit über einer Woche wüten die Waldbrände in den beiden Ländern. Und es ist kein Ende in Sicht. Eine Übersicht in Fotos.

In Griechenland spitzt sich die Lage weiter zu.

Seit den frühen Morgenstunden fachten starke Westwinde am Freitag die zahlreichen Feuer weiter an.

Binnen 24 Stunden gab es landesweit 86 neue Waldbrände, wie die griechische Feuerwehr am Morgen twitterte.

Nördlich von Athen wurden die Menschen mehrerer Ortschaften aufgerufen, die Region zu verlassen.

Sicherheitskräfte zogen von Haus zu Haus, damit niemand vergessen wird.

Selbst Dutzende Kilometer von den Bränden entfernt sehen die Menschen gewaltige …