Perfekt für den Sommer – 15 Cocktails mit etwas weniger Alkohol. Etwas

Es gibt zwei Arten von Menschen: Die, welche die Spirituose als Hauptzutat in einem Cocktail über alles lieben, und die, welche den Alkoholgeschmack lieber mit Zitrus oder Fruchtsäften vertuschen. Cocktails der ersten Gattung nennt man «spirit-forward» (= spirituosenbetont), und zu ihr gehören altehrwürdige Drinks wie der Dry Martini, Old Fashioned oder Manhattan. Zur zweiten Gattung gehören alle Sours sowie Klassiker wie der Daiquiri, French 75 oder Margarita.

Doch es gäbe auch noch eine dritte Gattung. Die nämlich der Cocktails mit etwas tieferem Alkoholgehalt. Letzteres aufgrund der Tatsache, dass sie nicht auf Spirituosen basieren (die einen Alkoholgehalt von 40 Prozent oder mehr aufweisen), sondern auf Vermouths oder Liqueuren (die meist um die 22 Prozent oder niedriger sind). Solche Drinks eignen sich vorzüglich für Apéro-Einladungen etwa und passen allgemein irgendwie besser zum warmen Sommerwetter. Ja, ihr wisst, wovon die Rede ist: Aperol Spritz und Artverwandte. Aber es gibt noch etliche weitere:

Porto Tonico

In Portugal ein Klassiker, ist dieser Drink so einfach, wie sein Name vermuten lässt.

6 cl trockener weisser Port

Tonic Water

Orangenschnitz Portwein in ein mit Eiswürfeln gefülltes Highball- oder Rocks-Glas geben, mit Tonic Water auffüllen und leicht umrühren. Mit einem Orangenschnitz garnieren.

Bamboo

Trockener Sherry ist zu Unrecht etwas in Vergessenheit geraten als Cocktailzutat. Dieser Aperitif aus dem 19. Jahrhundert bietet komplexe Geschmacksnoten, die zugleich bekömmlich geniessbar bleiben.

4 cl trockener Sherry

4 cl trockener Vermouth

1 Schuss Angostura bitters

1 Schuss Orange Bitters

Zitronenzeste Cocktailglas mit Eis vorkühlen (oder gleich im Kühlfach). Sherry, Vermouth, Angostura und Orange Bitters in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und 30-45 Sekunden lang gut rühren. In das Cocktailglas abseihen und mit einem Stück Zitronenzeste garnieren.

Queen Elizabeth

Lassen wir uns nicht vom Namen täuschen! Dieser elegante Drink hat keine britischen Wurzeln, sondern wurde erstmals in den 30er-Jahren in Philadelphia gemixt und nach der Frau seines Erfinders benannt.

4 cl trockener Vermouth

2 cl Benedictine

2 cl frischgepresster Limettensaft

Cocktailglas mit Eiswürfeln oder (falls dein Tiefkühlfach gross genug ist) im Freezer vorkühlen. Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben, energisch schütteln und in das Cocktailglas abseihen.

Americano

Diese Urversion des Negroni wurde in den 1860ern von Gaspare Campari, dem Erfinder des Bitterliqueurs gleichen Namens, erfunden. Lange war der Americano als Milano-Torino bekannt, da Campari aus Milano und Punt é Mes, der ursprünglich dazu verwendete rote Vermouth, aus Torino kommt.

3 cl Campari

3 cl roter Vermouth

etwas Sodawasser

Orangenzeste Campari und Vermouth in ein mit Eiswürfeln gefülltes Highball-Glas geben, mit Sodawasser auffüllen und leicht umrühren. Mit einem Stück Orangenzeste abspritzen und diese mit ins Getränk geben.

Suzie Americano

Fans eines White Negroni werden vielleicht Gefallen an dieser Variation des Americano finden. Hier kommt der französische Enzian-Liqueur Suze zum Einsatz und der rote Vermouth wird durch weissen ersetzt.

3 cl Suze

3 cl weisser Vermouth

Sodawasser

Grapefruitzeste

Suze und Vermouth in ein mit Eiswürfeln gefülltes Highball-Glas geben, mit Sodawasser auffüllen und leicht umrühren. Mit einem Stück Grapefruitzeste abspritzen und diese mit ins Getränk geben.

Adonis

Ein Cocktailrezept mit zwei Zutaten ist immer gut, und dieser Klassiker aus dem 19. Jahrhundert ist eine besonders elegante Option.

4 cl Fino Sherry

4 cl roter Vermouth

Orangenzeste Sherry und Vermouth in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und 30-45 Sekunden lang gut rühren. In ein vorgekühltes Cocktailglas abseihen und mit einem Stück Orangenzeste garnieren.

Garibaldi

Ah, du meinsch Campari-Orange? Ja. Gewissermassen. Nur hat man in der New Yorker Dante's Bar, wo der Drink während des Ersten Weltkrieges entstanden sein soll, ihn nach dem legendären italienischen Guerillakämpfer benannt. Was definitiv cooler ist.

4 cl Campari

frisch gepresster Orangensaft

Campari und einen kleinen Schuss O-Saft in ein mit Eiswürfeln gefülltes Longdrink-Glas geben und umrühren. Glas mit Orangensaft auffüllen.

Pimm's No. 1 Cup

Einer der ältesten Cocktails der Welt, dessen Herkunft auf die Londoner Pimm’s Oyster Bar des 19. Jahrhunderts zurückgeht.

5 cl Pimm's No. 1

ca. 13 cl Zitronenlimonade (oder, seltener, Ginger-Ale)

Zitrone, Gurke, frische Minze und evtl. Erdbeeren zum Garnieren Drink-Glas mit Eisstücken füllen, Pimm's und Limonade beifügen. Mit einem Zitronenschnitz, einer Gurkenscheibe und ein paar Erdbeerstückchen garnieren.

Negroni Sbagliato

Heutzutage die bekannteste Negroni-Abwandlung, entstand der Sbagliato tatsächlich aus einem Fehler, als anno 1972 Mirka Stocchetto in der Mailänder Bar Basso Spumante statt Gin verwendete. Als leichter, spritziger Sommerdrink geniesst der «Falsche» seither grosse Beliebtheit.

3 cl Vermouth Rosso

3 cl CampariProsecco, Franciacorta oder guter Spumante

Orangenschnitz (oder Orangenzeste) Vermouth und Campari in einen mit Eiswürfeln gefüllten Whisky-Tumbler geben. Mit Sprudelwein auffüllen und vorsichtig umrühren. Mit einem Orangenschnitz garnieren.

Campari Amalfi

4 cl Campari

8 cl Bitter Lemon

1 Spritzer Grapefruitsaft

Grapefruitschnitz Eis in ein Highball- oder Weinglas füllen. Mit Campari und Bitter Lemon auffüllen. Einen Spritzer Grapefruitsaft dazugeben. Mit einem Grapefruitschnitz garnieren.

Braulio Spritz

Vielleicht etwas unerwartet als Cocktailzutat, eignet sich der urchige alpine Amaro vom Stelvio-Pass perfekt zu einem Spritzer.

9 cl Prosecco

6 cl Braulio

etwas Mineralwasser

Zitronenzeste

Rosmarinzweig Prosecco und Braulio in ein grosses, mit Eiswürfeln gefülltes Weinglas geben und mit Mineralwasser auffüllen. Vorsichtig umrühren. Mit einem Stück Zitronenzeste und einem Rosmarinzweig garnieren.

Bicicletta

Dem Aperol Spritz nicht unähnlich, ersetzt dieser durch und durch italienische Drink den Aperol mit seinem bittereren Cousin Campari und den Prosecco mit einer Mischung aus trockenem Weisswein und Mineralwasser.

6 cl Campari

1 dl trockener Weisswein (Pinot Grigio oder Sauvignon Blanc etwa)

Mineralwasser Ein Highball- oder Weinglas zu 3/4 mit Eis füllen. Wein und Campari beigeben und mit Sodawasser bis zum Rand auffüllen. Vorsichtig umrühren. Mit zwei Orangenschnitzen garnieren.

Und hier noch die Dreifaltigkeit der Sommerterrassen-Drinks (ihr wisst schon, welche 😉)

Jap, ihr kennt sie von gefühlt hunderttausenden Firmenapéros und Hochzeitsempfängen und dergleichen. Leicht und bekömmlich und vollkommen basicbitchig (weil eigentlich dagegen nun wirklich nichts einzuwenden ist). Es sind:

Aperol Spritz

6 cl Aperol

9 cl Prosecco

bei Bedarf etwas Sodawasser

Orangenschnitz Ein grosses Weinglas (oder gleich das amtlich gesponserte Aperol-Spritz-Glas, das du kürzlich von deinem Corporate Event geklaut hast) mit Eiswürfeln füllen. Sämtliche Zutaten beigeben und mit einem Barlöffel vorsichtig rühren. Mit einem Orangenschnitz garnieren.

Hugo

2 cl Saint Germain Holunderblüten-Liqueur

1 dl Prosecco

5 cl Sodawasser

Minze, Limette Ein paar Minzeblätter in ein grosses Weinglas geben, mit Eiswürfeln füllen. Das Glas etwas schwenken, damit die Minze am inneren Glasrand gerieben wird. Restliche Zutaten beigeben und mit 1–2 Limettenschnitzen garnieren.

Lillet Vive

