Das älteste Carbonara-Rezept verlangt nach ... Gruyère??? Der Selbstversuch

Jüngst schlug Food-Historiker Luca Cesari gehörige Wellen mit der Entdeckung des aller-allerersten publizierten Rezepts von Spaghetti Carbonara. Diese war nämlich ... anders als erwartet.

Gut, schauen wir uns das mal genauer an!

Carbonara anno 1954

Über die Ursprünge der Carbonara herrscht bekanntlich Unklarheit. Diverse Theorien geistern umher – die von den US-Soldaten, die nach Eiern und Speck verlangten, etwa, oder die von den Kohle-Bergarbeitern der Region, nach denen das Gericht benannt sein soll. Alle Thesen sind nachvollziehbar, aber letztlich historisch ungenügend belegt, und keine abschliessend bewiesen.

Beweisstück A: «La Cucina Italiana»; Ausgabe vom August 1954. Bild: lacucinaitaliana.it

Was aber sehr wohl Fakt ist, dass im Jahr 1954 spaghetti alla carbonara ein neues Gericht war. Eines, das noch daran war, italienweit Fuss zu fassen. Standardisiert war da noch gar nichts.

Anders heute. Internet sei Dank, weiss jeder und jede, dass es für dieses regionale Gericht aus Lazio die korrekten Zutaten braucht, sonst ist's keine Carbonara: Spaghetti, Guanciale, Pecorino Romano, Eigelb, schwarzer Pfeffer ... e basta. Rahm, Zwiebeln, Knoblauch oder andere Albernheiten sind für Amerikaner und Nordeuropäer, und Anlass für grosse Belustigung unter italienischen Köchen.

Heute ist Carbonara mehr als nur ein Gericht. Es ist eine Metapher. Ein Emblem für die Ägide, dass italienische Rezepte nur wenige Zutaten brauchen, letztere aber stets qualitativ hochwertig zu sein haben. Und dafür, dass diese sich geschmacklich und von der Konsistenz her perfekt ergänzen: die leicht pikante Säure des Pecorino, die Deftigkeit des Guanciale, das Geschmeidige des Eigelbs und so weiter. Italians do it better.

Der flüchtige Beobachter sieht die italienische Küche gerne als in ihren Gewohnheiten festgefahren, sich bequem auf ihren Lorbeeren ausruhend. In Wahrheit ist und war dies mitnichten der Fall. Wie jede Küche der Welt befindet und befand sich auch die italienische stets im Wandel. Dies bedeutet, dass Gerichte sich nicht nur über die Zeit verändern, sondern auch, dass solche, für die es inzwischen eine allgemein anerkannte Zubereitungsmethode gibt, über die Jahrzehnte einen Entwicklungsprozess durchlaufen haben; einen, in dem ebendiese Zubereitungsmethode entstanden ist.

Und deshalb folgert Luca Cesari wohl richtig, dass das heute als regional und authentisch anerkannte Carbonara-Rezept nicht die Ur-Methode darstellt, sondern das Resultat von über 70-jähriger Veränderung und Entwicklung ist.

Nun also zum Rezept von 1954!

Während also la pasta alla carbonara im Jahr 1954 gewiss schon ein Weilchen existierte, war die erste historisch nachweisbare Publikation des Rezepts aber im August des Jahres – in «La Cucina Italina», der seit 1929 existierenden «Zeitschrift für Gastronomie und Konvivialismus»:

«Gruviera» – auch bekannt als Gruyère. Bild: lacucinaitaliana.it

Ohne Illustration und mit dem Hinweis «Ricetta richiesta» (ergo ein «gewünschtes», wohl von der Leserschaft «angefordertes Rezept») lauten die Zutaten wie folgt:

Zutaten

(Für 4 Personen)

400 g Spaghetti

150 g Pancetta

100 g Gruyère

1 Knoblauchzehe

2 Eier

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Die Fünfzigerjahre haben angerufen. Sie wollen ihr Rezept zurück. Bild: obi/watson

Zubereitung

(Wir zitieren ...)

«Reichlich Salzwasser zum Kochen bringen.»

«Den Speck würfeln und den Gruyère in kleine Würfel schneiden.»

«Wenn das Wasser kocht, die Spaghetti hineingeben, umrühren und etwa 15 Minuten kochen lassen (je nach Grösse und Sorte der Spaghetti) und gut abtropfen lassen; daran denken, dass Spaghetti am besten al dente serviert werden müssen.»

«Eier in eine kleine Schüssel geben und mit einer Gabel verquirlen, als ob man eine Omelette machen würde.»

«Den Speck und den etwas zerdrückten Knoblauch (den wir anschliessend entfernen werden) in einer grossen Pfanne anbraten. Spaghetti, Eier, Gruyère und reichlich Pfeffer hinzufügen. Gut untermischen, bis die Eier etwas fest geworden sind. Spaghetti auf den Servierteller geben und sofort servieren.»

Nö. Wie eine Carbonara sieht's nicht gerade aus. Bild: obi/watson

Und NUN: der Taste-Test!

Optisch ist es genau so, wie Luca Cesari es beschreibt: Eine im Vergleich zum heutigen Carbonara-Standard eher trockene Angelegenheit. Nichts da mit dem heutigen Ideal mit cremina – das Ei ist zum Teil gestockt, die Gruyère nicht komplett geschmolzen.

Ich bin wieder ein Kind und wir schreiben das Jahr 1979. So kommt's mir zumindest vor. Bild: obi/watson

Zugegeben, der erste Biss ist ein klein wenig enttäuschend. Dies, weil das Konzept «Carbonara» in meinem Kopf wohl mit einer Erwartung eines spezifischen Geschmackserlebnisses verbunden ist. Und hier fehlen die Geschmackskomponenten des Guanciale und des Pecorino.

Gewöhnungsbedürftig? Bild: obi/watson

Dies bedeutet aber nicht, dass an dieser historischen Carbonara irgendwas Grusiges wäre. Es mundet ganz okay.

Ganz okay – aber auch nicht grossartig. Und, wenn ich ehrlich bin, letztendlich ein klein wenig ... langweilig? Speck und Gruyère verbinden sich geschmacklich zu einer vagen Salz-Fett-Fusion und sind nicht so eindeutig unterscheidbar wie die viel charakteristischeren Geschmacksprofile des Guanciale und des Pecorino. Ich halte es wie Luca Cesari – auch von mir gibt es die Hand-Wackel-Bewegung.

«Hmm» ... Bild: obi/watson

... «Hmm.» Bild: obi/watson

Interessant: Je mehr ich davon esse, umso mehr werden Kindheitserinnerungen geweckt. Wenn ich mich an die Spaghetti alla Carbonara zurückbesinne, die meine Mutter kochte, dann war dies tatsächlich ein eher trockenes Gericht mit zum Teil gestocktem Ei. Guanciale war kaum erhältlich, weshalb Pancetta benutzt wurde. Zum Teil auch hundskommuner Frühstücksspeck. Und darüber wurde Parmesan gestreut.

Rahm, indes, war aber damals schon verboten.

BONUS: Luca Cesaris Kommentar zu seinem Insta-Post

