Darum darf Cardi B zwei Strip-Barkeeperinnen nicht mehr bedrohen

Cardi B darf Strip-Barkeeperinnen nicht mehr bedrohen



US-Rapperin Cardi B hat am Donnerstag vor einem Gericht in New York die Erneuerung zweier Unterlassungserklärungen in einem Verfahren wegen Gewalt in einem Stripteaseklub unterzeichnet.

Bild: EPA/EPA POOL

Darin verpflichtet sich die 26-Jährige, keine Drohungen in den Onlinenetzwerken gegen zwei Gewaltopfer auszustossen.

Die Rapperin mit dem bürgerlichen Namen Belcalis Almanzar hatte bereits im Dezember eine solche Verpflichtungserklärung unterzeichnet. Am 4. April muss sie erneut vor Gericht erscheinen.

Cardi B wird vorgeworfen, sich im vergangenen August im Angels Strip Club im New Yorker Stadtteil Queens mit zwei Barkeeperinnen angelegt zu haben. Laut US-Medienberichten wurden die beiden Schwestern aus der Gruppe von Cardi B heraus mit Flaschen, Sesseln und einer Wasserpfeife beschossen. Die Rapperin wirft demnach einer der beiden Frauen vor, mit ihrem Mann, dem Rapper Offset, Sex gehabt zu haben.

Bild: Omar Vega/Invision/AP/Invision

Im Dezember hatte Cardi B bekannt gegeben, sich von Offset getrennt zu haben. Vor dem nur wenige Minuten dauernden Gerichtstermin am Donnerstag gab es Gerüchte, wonach das Paar wieder zusammen ist. Als die Rapperin das Gebäude in Queens verliess, sagte sie zu den wartenden Journalisten: «Wir arbeiten die Dinge auf, Baby.»

Das Paar hatte im September 2017 geheiratet. Cardi B hat mit Offset eine Tochter namens Kulture, die im vergangenen Juli geboren wurde.

Cardi B ist in kurzer Zeit zu einem der grössten Stars der US-Musikindustrie aufgestiegen. Ihr Song «Bodak Yellow» über ihre Vergangenheit als Stripperin war im vergangenen Jahr ein durchschlagender Erfolg. Der Titel «I like it» schaffte es auf Platz eins der US-Single-Charts. Für die Verleihung der begehrten Grammy-Musikpreise im Februar ist sie fünf Mal nominiert. (aeg/bz)

