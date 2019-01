Spass

Einfach ein unglaublicher Postboten-Fail, den wir mal netterweise mit Humor nehmen



Dieser Pöstler hat die Paketzustellung gerade auf ein völlig neues Level gehoben

In der griechischen Antike war Hermes der Schutzgott der Kaufleute und Reisenden. Auf Bildern war er oft mit einem geflügelten Helm abgebildet. In Deutschland hingegen ist Hermes ein Paketunternehmen in Konkurrenz zur Post oder DHL – und es macht gerade mit fliegenden Päckchen Schlagzeilen.

Meist sind es eher verloren gegangene Pakete, die für Aufregung sorgen – Überarbeitung und Unterbesetzung bei den Lieferfirmen sei Dank. Ein Paketzusteller von Hermes ist nun jedoch durch seinen unkonventionellen und durchaus sportlichen Zustellversuch aufgefallen.

In einem Video, das zunächst auf einem Imageboard hochgeladen und dann auf Twitter verbreitet wurde, ist ein weisser Hermes-Lieferwagen zu sehen. Auf dem Dach steht ein Mann mit blauer Jacke und versucht, ein Paket auf einen Balkon des Hauses vor ihm zu werfen. Der erste Versuch – zumindest der erste, der im Video zu sehen ist – schlägt fehl. Der Hermes-Bote springt also von seinem Transporter, sammelt das Paket wieder auf, klettert erneut auf das Wagendach, Trommelwirbel (leider nur gefühlt) und dann: ein neuer Versuch. Lässig aus der Hüfte geworfen. Das Paket landet jedoch erneut erst an der Balkonmauer und dann ein Stockwerk tiefer auf dem Boden. Im Gegensatz zum vorgestellten Trommelwirbel ist der Aufprall des Pakets im Video sehr deutlich zu hören.

Das Schauspiel wiederholt sich also noch einmal. Diesmal jedoch mit Erfolg. Das Paket landet auf dem Balkon. Zustellversuch geglückt. Wenn auch wohl nicht ganz in Übereinstimmung mit den Hermes-Dienstvorschriften.

Was zum ...

Wo das Video aufgenommen wurde und ob es echt ist, ist bislang nicht bekannt. An diesen Informationen sind allerdings nicht nur Journalisten und Twitter-Nutzer interessiert, sondern auch das Lieferunternehmen Hermes. Auf Twitter reagierte dessen Social-Media-Manager mit den Worten: «Was zum ... das habe ich auch noch nie gesehen.» Pakethoch und -weitwurf gehören offenbar nicht zu den gewünschten Hermes-Lieferarten.

Was zum... das habe ich auch noch nie gesehen. Das geht überhaupt nicht, nenne mir bitte ggf. mehr Details (Ort, Uhrzeit, Kennzeichen) per DN. ^s — Hermes Germany (@hermesDE) 24. Januar 2019

Witzig ist es ja schon ...

Das finden zumindest die meisten Twitter-Nutzer, die das Video kommentierten. Hier ein kleines Best-of:

Jetzt verstehe ich endlich, was #Hermes meint mit dem Hinweis, ihre Boten unternehmen DREI Zustellversuche. — Markus Wierz (@markuswierz) 24. Januar 2019

Bei "nicht angetroffen" auf der Karte das "an" durchstreichen nicht vergessen. ☝🏼 — Lady Sybils Sonnenscheinheim für kranke Drachen (@vonNordenher) 24. Januar 2019

Es ist Handball WM! Da wird man ja wohl mal was werfen dürfen. — Woranhatsgelegen (@Woranhatsgeleg2) 24. Januar 2019

Postwurfsendung — Der Verbrauchertipp (@Prokrastinateu1) 24. Januar 2019

"Ihre Bestellung >Porzellan Service< wurde zugestellt"



Um fair zu sein: Vielleicht hat der Balkon-Besitzer ja selbigen als "Wunsch-Ablageort" angegeben? — (((Kiki))) (@NameIsStolen) 25. Januar 2019

Respekt. Sehr ehrgeizig der junge Mann. Hätte ja auch nach dem ersten Versuch die Zustellung des Laptop's sein lassen können. — Timeo (@flohsinn) 24. Januar 2019

Und die mit Abstand lustigste Reaktion darauf: Was für ein Asi. Ehrlich, da bin ich auf 180. Unfassbare Missachtung jeglicher gesellschaftlicher Konvention. Gegen alle Regeln. Alter Schwede! Wie kann man nur



HOCHKANT filmen?! — Christoph Dimpker (@Dimpkie) 24. Januar 2019

Manche Kommentatoren machten jedoch auch auf ein Problem aufmerksam, das viel grösser ist, als ein geworfenes Paket: Was willstn erwarten. Unterste Lohngruppe. Verdienen ja Mindestlohn. Aber nur bei ner gewissen Paketzahl. Die sie wahrscheinlich nicht erreichen. Verbraucher wollen es billig. Müssen auch irgendwo billig Menschen ausgebeutet werden. Geliefert wie bestellt. — Niko Erdmann (@niko_erdmann) 24. Januar 2019

Viel zu wenig Zeit, viel zu viele Pakete – das Schicksal der «Versandsoldaten»: Video: YouTube/NEO MAGAZIN ROYALE

Lesetipp: Warum bei DHL-Pakete verschwinden, hat unseren Kollegen von watson.de ein Paketbote verraten.

(fh/oli)

