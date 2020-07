Spass

Picdump #329! Hier kommen die lustigsten Memes & Bilder aus dem Internet



Die Wünsche der User sind unergründlich ... PICDUMP!

HALLO FRÜNDÄ.

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Wurfstern

Welche Motive wünschst du dir?

Pizzawelt in der Frösche mit Sombreros hüpfen und Seifenblasen



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Olé



Et voilà:

bild: watson / mit material von shutterstock

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Ah, du liest noch? Gut, dann gibts hier für dich:

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🥰

Von der Community für die Community. 🤜🤛

Wenn du deinen Handwerker auf wish bestellt hast:

Im Juni 2020: Es kann nicht schlimmer werden.

Juli 2020:​

Wenn der Ausdruck «WTF» ein Bild wäre:

via reddit/wtf

«Wie soll unser supercooler Laden heissen?» –

«Egal, nimm irgendetwas auf Englisch» –

«Irgendein Wort?» –

«Irgendeins!»

...



via reddit

Meine Damen und Herren: Eine Brämä. Eine r i e s i g e Brämä.

via reddit

Warum?

via userinput

«Was denken Sie, warum Sie so grosse Angst vor dem Zahnarzt haben?»

...

25 Jahre früher beim Schulzahnarzt:

Wenn du nicht genau verstanden hast, was mit Baby-Licht gemeint war ...

via userinput

APROPOS!!!

Die Antwort ist ... es wird euch eventuell ein bisschen überraschen ...

Am 8.6.2020 um 17:41 Uhr ist Frederik William Rothenfluh zur Welt gekommen! Wir gratulieren herzlich zum kleinen Fredi! Gleichzeitig verabschieden wir Anna in die Babypause und freuen uns auf ihre Rückkehr im Januar 2021. Bis dahin dürft ihr Anna gerne weiterhin Delfin-Bilder in der Kommentarspalte widmen, sie wird sie wie immer liebevoll ignorieren. 🙃

PS: Natürlich hat Zukkihund 3.7 Sekunden nach Fredis Geburt schon ein Meme aus ihm gebastelt ...

Wenn du eines Tages aufwachst, aus dem Fenster siehst und deine Nachbarn das aufgestellt haben:

via userinput

Ähm.

via userinput

Kommen wir nun zu ein paar Aussagen, die nicht sonderlich gut gealtert sind. ​

Nummer 1: «Wer braucht schon sooo viel Desinfektionsmittel?» via reddit/agedlikemilk

Nummer 2: Moll, fast 0. Fast.

Nummer 3: Nein, nein, nein.

Nummer 4: Vielleicht schafft er es ja noch. Irgendwie.

Und Nummer 5: 🙃

Bravo! Bravo!

ZACK! Gesund.

Ist das jetzt gut oder schlecht?

Lacht einfach zurück, ok? Ok.

Wenn du der Emo in der Hiphop-Clique bist – und ihr trotzdem alle BFFs seid.

Motivation für zwischendurch:

«Momoll, das passt dir scho!»

via userinput

Was eigentlich im original Disney-Drehbuch stand:

Mindestens.

Staffelei.

via reddit/wasletztepreis

Armando hat ein neues Leben begonnen, Leute.

via reddit/wasletztepreis

Hallooo... 🙂

«Ich habe schon auf dich gewartet...»

Wir hatten schon lange keine Dinge mit Gesicht mehr ... 🤔

👀

👀

👀

💃

Wenn du «beide» sagst, ist es übrigens auch falsch.

Schöner Kuchen für zwischendurch:

Du weisst, es ist nicht gut, aber ... ¯\_(ツ)_/¯

Omi hat aus einem alten Kinderfoto dieses Kunstwerk gestickt. 🥰

via userinput

Hereinspaziert!

Und zack! wurde nach einem Tag Arbeit aus einer Schaufel Kunst:

Wenn deine Katze eine supergute Idee hat:

Öppe so.

via userinput

🙄

via userinput

Hast du mal einen gesehen?

via userinput

Kann man nicht motzen!

via userinput

Besser nicht, hä.

via userinput

Genau so war es und nicht anders.

via userinput

...

via userinput

Jeder hat eine andere Superkraft.

via userinput

In der Haus-Beschreibung: «Das Haus ist sehr lichtdurchflutet»

via userinput

Etwas, das man nicht mal seinem schlimmsten Feind wünscht:

via userinput

Und damit wir auch heute was gelernt haben:

via userinput

Schwarzlotmalerei bezeichnet eine meist auf Glas oder Keramik ausgeführte Malerei. Die dabei verwendete spezielle Schmelzfarbe (bestehend aus Metalloxiden, Glaspulver und Bindemitteln) wird bei einer Temperatur von 600 °C in das Material eingebrannt. Es entsteht dabei ein Effekt wie bei einer Graphik.

Der in Nürnberg ansässige Hausmaler Johann Schaper (1621–1670) gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Schwarzlotmalerei, er wird manchmal irrigerweise auch als Erfinder dieser Technik genannt. Tatsächlich war die Schwarzlotmalerei aber bereits im Mittelalter bekannt und wurde in der Glasmalerei eingesetzt.

Somit wären wir auch schon wieder fertig für heute. Bis nächsten Mittwoch! Tschüss!

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...

gif: watson / giphy

