PICDUMP 428 – ein Feuerwerk an Lustigkeiten! 🧨

Lina Selmani Folgen

Hallo Leute!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Gusti

Welche Motive wünschst du dir?

Weil wir an vielen Orten zum 1. August kein Feuerwerk zünden durften, vielleicht hier eins als Ersatz?



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

The Feuerwerk still loders inside of me!



Et voilà:

bild: watson / material: shutterstock

Hast du auch eine Idee? Hier rein, bitte!

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Ah, du liest noch? Gut, dann gibt's hier für dich:

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🥰

Von der Community für die Community. 🤜🤛

Wir fangen gleich mal an mit einem Bild aus der Kategorie: Wem steht es besser?

Hä? Ah. Hä? Ah.

Sehr wild.

via reddit/ich_iel



Ciao!

via userinput

Perfektes Desser, weil perfekt:

via userinput

Ok.

via userinput

Nein! Doch! Oh!

via reddit/wasletztepreis



Liebe Leute, dieser Lehrer hat für jedes Jahrbuchfoto das Gleiche getragen. 1 Respekt dafür:

via userinput

Ein Foto der Beatles, bevor sie richtig gross wurden:

via userinput

Was fällt euch ein?

via reddit/ich_iel



Fühle ich:

via facebook/jay&sharon

Das Leben verläuft genau so:

via userinput

Weil alle ein happy end mögen:

Perfekte Schoggibälleli:

via userinput



Wenn du tatsächlich mal einen guten Grund fürs Zuspätkommen hast:

Ein Löffelchen Wolke:

Lest ihr das auch mit zwei unterschiedlichen Stimmen?

Zuerst wollen sie kein Haustier und 1 Woche später:

Wer hat Lust auf einen Snack? Niemand? Sicher?

via userinput

Skandal!

via userinput



Alle Eltern, immer:

via reddit/ich_iel



😬

via reddit/ich_iel



Wenn du den Backofen öffnest, um zu gucken, ob die Pizza schon fertig ist:

via userinput

Eichhörnchen.

via reddit/ich_iel



Wir:

via userinput

Witze, die so dämlich sind, dass ich sie schon wieder lustig finde:

via reddit/ich_iel



Gehörst du auch dazu? Melde dich in der Kommentarspalte! Wir sind viele!

vvia twitter/jon_houseof308

Es sind zwei Hände, die eine Pflanze und Erde halten. Sieht man doch, oder?

USA! USA!

via userinput

Aus aktuellem Anlass, 1 Lifehack für euch Autofahrer:

via userinput

Was für eine Frage ...

Es gibt Menschen, die fies sind und dann gibt es sie:

via twitter/bonnietangey



¯\_(ツ)_/¯

via twitter/wittyadi

Ok.

via userinput

Und nun, ein Hoch auf die Kartoffel:

via userinput

Zum Abschluss folgen ausgewählte Bilder aus der allseits beliebten Kategorie «You had one job»: 👍

👍

👍

👍

👍

👍

👍

👍

👍

👍

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages: Grog

Grog ist ein alkoholisches Heissgetränk aus Rum, Zucker und heissem Wasser. In zahlreichen Variationen werden statt des Rums auch Arrak, Weinbrand, Whiskey, Rotwein oder Tequila verwendet.

Vor allem im angelsächsischen Sprachraum kann Grog, ähnlich wie englisch punch (Punsch), sowohl Heissgetränke als auch kalt zubereitete Cocktails bezeichnen. Ein Beispiel ist der Trader Vic Grog, ein in den 1960er Jahren entstandener Tiki-Drink, der neben Rum auch verschiedene Säfte und Cocktailbitter enthält.

Der Ausdruck groggy bezeichnete ursprünglich das Gefühl, wenn man zu viel Grog getrunken hatte, und wird heute auch häufig benutzt, um einen erschöpften Zustand zu beschreiben. Speziell in der Boxersprache wird es als Synonym für angeschlagen und taumelnd verwendet.

Ein bekannter Spruch über die Zubereitung von Grog lautet:

Rum muss,

Zucker darf,

Wasser kann (alles verderben).

Fertig für heute! Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch.

Und jetzt, ihr wisst, wie's läuft ...