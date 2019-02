Hopp, Picdump!

Der schnellste 7-Jährige der Welt? Nicht ganz – dafür die grösste Instagram-Sensation

Rudolph «Blaze» Ingram heisst die neuste Internet-Sensation im Sportbereich, der 7-jährige wird seit dem Wochenende als schnellstes Kind der Welt gehypt. Nur 13,48 Sekunden benötigte der Junge aus Tampa bei einem Meeting am vergangenen Wochenende in Florida über 100 Meter. Die 60 Meter absolvierte er in 8,68 Sekunden.

Der gleichaltrigen Konkurrenz lief «Blaze the Great» auf und davon. Noch ist Ingram aber nicht das schnellste Kind der Welt: Der inoffizelle Weltrekord für Siebenjährige über …